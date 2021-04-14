Мер Слов'янська Лях просить розпустити міськраду і ввести військово-цивільну адміністрацію. ВIДЕО

Слов’янський міський голова Вадим Лях виступив за тимчасове введення на території міста військово-цивільної адміністрації та призначення позачергових місцевих виборів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Враховуючи систематичне невиконання депутатами Слов’янської міської ради восьмого скликання вимог Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного кодексу, я прийняв рішення звернутися до виборців з ініціативою дострокового припинення повноважень Слов’янської міської ради, як такої, що не вирішує питань віднесених до її компетенції", - заявив Лях.

Він попросив розглянути питання про можливість тимчасового введення на території Слов’янської міської тергромади військово-цивільної адміністрації.

За словами Ляха, міськрада останні 5 місяців постійно саботує роботу міського голови. Цим саботажем, за його словами, займаються депутати трьох фракцій: "Наш край", ОПЗЖ, "За мир і розвиток".

"Проєкт бюджету виносили на розгляд постійними комісіями міської ради 14 разів, він розглядався на двох пленарних засіданнях ради, але так і не був прийнятий більшістю від загального складу ради", - констатував мер.

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