Мер Слов'янська Лях просить розпустити міськраду і ввести військово-цивільну адміністрацію. ВIДЕО
Слов’янський міський голова Вадим Лях виступив за тимчасове введення на території міста військово-цивільної адміністрації та призначення позачергових місцевих виборів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
"Враховуючи систематичне невиконання депутатами Слов’янської міської ради восьмого скликання вимог Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного кодексу, я прийняв рішення звернутися до виборців з ініціативою дострокового припинення повноважень Слов’янської міської ради, як такої, що не вирішує питань віднесених до її компетенції", - заявив Лях.
Він попросив розглянути питання про можливість тимчасового введення на території Слов’янської міської тергромади військово-цивільної адміністрації.
За словами Ляха, міськрада останні 5 місяців постійно саботує роботу міського голови. Цим саботажем, за його словами, займаються депутати трьох фракцій: "Наш край", ОПЗЖ, "За мир і розвиток".
"Проєкт бюджету виносили на розгляд постійними комісіями міської ради 14 разів, він розглядався на двох пленарних засіданнях ради, але так і не був прийнятий більшістю від загального складу ради", - констатував мер.
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Олег Леусенко@leusenko1· 30 мин
Жаркое из фашистских рашавояк выглядит всегда празднично!
В военном лагере рукожопых российских агрессоров в Богучаре (опять Воронежчина!) в 45 км от границы с Украиной фееричный пожар.
InformNapalm опубликовали видео с рашистами, пытающихся потушить огонь в палаточном городке https://mobile.twitter.com/SprechenFuehrer/status/1382353089429131265
это видно по беспомощным потугам слуг навести тут порядок уговорами соблюдать закон...
видно по активизации сепаров и малоросов...
нужно было сразу уничтожать это сепарское кодло без жалости-
ибо недобитое кодло вдвойне опасно, потому что оно мстит жестоко за свое поражение и никого не жалеет, а мы -их в сраку целуем семь лет кряду...
а ведь все видели ведь чем всё это кончилось и в Донецке и в Крыму...
и снова ... блин..."стадион так стадион" а не "хунта так хунта" !
Мутняк какой-то.
Хотя врядле...
Это не люди , это биоМУСОР только человеческого вида.
что нового врет, имитирует и сочиненяет?
или ждет своего *********** часа, занимаясь диверсиями саботажем?