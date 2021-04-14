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Мер Слов'янська Лях просить розпустити міськраду і ввести військово-цивільну адміністрацію. ВIДЕО

Слов’янський міський голова Вадим Лях виступив за тимчасове введення на території міста військово-цивільної адміністрації та призначення позачергових місцевих виборів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Враховуючи систематичне невиконання депутатами Слов’янської міської ради восьмого скликання вимог Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного кодексу, я прийняв рішення звернутися до виборців з ініціативою дострокового припинення повноважень Слов’янської міської ради, як такої, що не вирішує питань віднесених до її компетенції", - заявив Лях.

Він попросив розглянути питання про можливість тимчасового введення на території Слов’янської міської тергромади військово-цивільної адміністрації.

За словами Ляха, міськрада останні 5 місяців постійно саботує роботу міського голови. Цим саботажем, за його словами, займаються  депутати трьох фракцій: "Наш край", ОПЗЖ, "За мир і розвиток".

"Проєкт бюджету виносили на розгляд постійними комісіями міської ради 14 разів, він розглядався на двох пленарних засіданнях ради, але так і не був прийнятий більшістю від загального складу ради", - констатував мер.

Читайте також: "Давайте толерантніше трошки", - під час засідання міськради Слов'янська в зал занесли і встановили прапор Росії. ВIДЕО

Автор: 

мер (510) військово-цивільна адміністрація (90) Слов’янськ (627)


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Топ коментарі
+69
Давно пора...щось там сєпари вільно себе почали почувати...і пора показові затримки провести та посадити з реальним строком "за зраду" років на 10.. ау СБУ!!!!
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14.04.2021 18:30 Відповісти
+34
Где СБУ , - российские агенты у Власти .Это не шутки , - Это уже серьезно.
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14.04.2021 18:32 Відповісти
+22
Без вариантов. Пусть лучше будет глава военно-гражданской администрации, чем шобла гиркинцев и пушилинцев.
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14.04.2021 18:38 Відповісти
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Давно пора...щось там сєпари вільно себе почали почувати...і пора показові затримки провести та посадити з реальним строком "за зраду" років на 10.. ау СБУ!!!!
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14.04.2021 18:30 Відповісти
Вы, очевидно, СБУ с КГБ перепутали.
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14.04.2021 18:41 Відповісти
не хочеш стати нашим чорноземом? спали свій табір...

Олег Леусенко@leusenko1· 30 мин

Жаркое из фашистских рашавояк выглядит всегда празднично!
В военном лагере рукожопых российских агрессоров в Богучаре (опять Воронежчина!) в 45 км от границы с Украиной фееричный пожар.
InformNapalm опубликовали видео с рашистами, пытающихся потушить огонь в палаточном городке https://mobile.twitter.com/SprechenFuehrer/status/1382353089429131265
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14.04.2021 18:42 Відповісти
А Штепу посадить слабо???
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14.04.2021 19:45 Відповісти
штепу не посадят , так как она чиновник , а со времен пороха чиновники неприкасаемые ( ка и воры )
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14.04.2021 21:55 Відповісти
Где СБУ , - российские агенты у Власти .Это не шутки , - Это уже серьезно.
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14.04.2021 18:32 Відповісти
У власти выбранные на законных выборах избирателями депутаты-какие агенты?
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14.04.2021 18:42 Відповісти
Глупый что ли? И это даёт им нарушать закон?
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14.04.2021 18:48 Відповісти
Что такое они нарушили, что надо вводить военно-гражданскую администрацию?
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14.04.2021 18:52 Відповісти
Кацап, что ти такое наделал, что пошел служить в ольгинские *****?
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15.04.2021 09:44 Відповісти
Ты с дуба рухнул, придурошный?
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15.04.2021 09:47 Відповісти
То есть ти не руссосвін?
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16.04.2021 17:24 Відповісти
Нет
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16.04.2021 19:11 Відповісти
Выбраны на законных то на законных но ведут подрывную деятельность и на лоицо гос измена...Так что на законных основаниях надо в тюрягу..да не с нашей сластью ЗЕлёных соплей ватных
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14.04.2021 18:49 Відповісти
А к какой тогда власти мэр обращается, я извиняюсь?
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14.04.2021 18:54 Відповісти
Да,да.Сначала расстрелять, а потом разберемся. (может быть)
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14.04.2021 19:47 Відповісти
И как одно противоречит другому?) Еще 10 лет назад избиратели голосовали за комуняк, а в 14-м коммуняки первыми побежали встречать агрессора с цветами...
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14.04.2021 18:51 Відповісти
Не противоречит, просто это разная юрисдикция- не сложный термин для вас?
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14.04.2021 18:56 Відповісти
Юрисдикция?) Разная?) Серьезно?) Расскажите, очень интересно...)
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14.04.2021 19:18 Відповісти
СБУ ищет незаконный бизнес...Незаконный лов рыбы. незаконную добычу камня, квартиры где выращивают галюциногенные грибы, подпольные бордели...и тд. зачем им заниматься такой ерундой как террористы и сепары ....
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14.04.2021 21:28 Відповісти
Вот что действительно интересно СБУ, а не вот эти ваши агенты пендосии
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14.04.2021 21:43 Відповісти
Как насчёт Баканова позвонить этому черту??
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14.04.2021 18:34 Відповісти
отой " черт ", якраз і naмагаeться спасти місто від кацапni...
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14.04.2021 18:38 Відповісти
Я нее про мера а про тех саботажников и сепарню..не вижу реакции власти, а надо бы
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14.04.2021 18:41 Відповісти
за що боролись na то і naпоролись...- кацапо- сєпарьо зnoву бикуe.....
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14.04.2021 18:34 Відповісти
Втаный скот ведёт не прикрытую подрывную работу и саботаж....власть жуёт сопли .ЗЕлёные.... добром это не закончица точно
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14.04.2021 18:35 Відповісти
Освобождение Славянска от российской чумы можно и повторить.
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14.04.2021 18:35 Відповісти
Один гиркинд уже отделял... Хочешь повторить, коцап ???
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14.04.2021 19:07 Відповісти
Хохол ти, а не українець. Срань зелена.
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14.04.2021 20:32 Відповісти
Зелена? Чому це по твоєму я голосував за зеленського?
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14.04.2021 21:22 Відповісти
Тому що ти хахол.
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15.04.2021 14:23 Відповісти
Я за нього не голосував!
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15.04.2021 14:24 Відповісти
Буває на світі і таке, що людина голосує не за Зеленського, та все одно в душі - хахол.
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15.04.2021 19:57 Відповісти
Я хотел бы посмотреть, как бы он выполнил свою задачу, если бы не лярва Штепа и тот факт, что тролить-то некого было в Славянске в тот момент. Он пытался тролить и выполнять такую же задачу и в Бахмуте, но получил в грызло от охраны базы хранения БТ техники и быстренько свалил оттуда, поджав хвост, а в последствии и из Славянска. А жить припеваючи, оглядываясь через каждые двадцать метров и спать с открытыми глазами - это не значит иметь гарантию сдохнуть своей смертью.
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14.04.2021 20:05 Відповісти
Чего тогда не отделился?
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14.04.2021 19:11 Відповісти
ЗЕкловун смотрю на такое вобще не реагирует...хотя это прямая угроза для Украины..может тоже саботажник
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14.04.2021 18:36 Відповісти
Без вариантов. Пусть лучше будет глава военно-гражданской администрации, чем шобла гиркинцев и пушилинцев.
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14.04.2021 18:38 Відповісти
Лишить жителей Славянска голоса как " незрелых". Или как поражённых в правах.
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14.04.2021 18:39 Відповісти
А мэр не пробовал учитывать мнения и предложения местных депутатов?
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14.04.2021 19:06 Відповісти
Нужна проста услышать дамбас ??? Это уже было, гиркинд подтвердит.
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14.04.2021 19:09 Відповісти
слабая власть это лакомый кусок для реванша кремлёвских гнид и они это время вовсю используют и стараются не упустить ( видно по событиям)
это видно по беспомощным потугам слуг навести тут порядок уговорами соблюдать закон...
видно по активизации сепаров и малоросов...
нужно было сразу уничтожать это сепарское кодло без жалости-
ибо недобитое кодло вдвойне опасно, потому что оно мстит жестоко за свое поражение и никого не жалеет, а мы -их в сраку целуем семь лет кряду...
а ведь все видели ведь чем всё это кончилось и в Донецке и в Крыму...

и снова ... блин..."стадион так стадион" а не "хунта так хунта" !
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14.04.2021 18:39 Відповісти
Это раньше пришло,в 04г.Северодонецк,ПИСУАР-помните?Дали бы тогда,по башке,кому следовало-не было бы 14г.
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14.04.2021 18:48 Відповісти
Ватка ждёт не дождётся,когда в Славянске будет кацапская администрация. А вот х.. на воротник.
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14.04.2021 18:41 Відповісти
жопоблоковец просит ввести военную администрацию?
Мутняк какой-то.
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14.04.2021 18:46 Відповісти
Ніяких виборів у сепарстані не повинно бути мінімум двадцять років.Нехай забудуть з початку ***** і вивчать українську мову.
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14.04.2021 18:47 Відповісти
А может надо тамошнюю биомассу временно отдать под опеку коллаборантов из ЛДПР? Поживут под комендантским часом, посидят на подвале, может поумнеют?
Хотя врядле...
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14.04.2021 18:47 Відповісти
Дійсно навряд чи. Біомаса -це перегній, на якому "проростають" сепаратисти, "ватники" і різного роду "рускомірци".
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14.04.2021 18:59 Відповісти
Ты,мабуть,имел ввиду ОРДЛО а ЛДПР-это жириновский за поребриком
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14.04.2021 19:12 Відповісти
Так, мав на увазi ЛДНР...
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14.04.2021 19:41 Відповісти
Навіть сєпар Лях не бажає працювати з ЖОПОБЛОКОМ))
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14.04.2021 18:49 Відповісти
Тих колаборантів давно пора постріляти.Докерувались , що якийсь МУДАК приносить триколор на сесію міськради і нічого.Сволота.
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14.04.2021 18:49 Відповісти
А у меня иные данные. Чудик был не мудаком. И ещё есть данные: никто, на Цензоре, себе лайк не ставит.
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14.04.2021 18:53 Відповісти
Як раз то не був "мудак",а прапор він приніс депутатам міськради ві ЖОПОБЛОКУ,шоб вони не маскувались під Українців.
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14.04.2021 18:54 Відповісти
Гіркіна вони ще не кличуть? Він "введе" таку адміністрацію, що і не писнете. Забули вже.
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14.04.2021 18:53 Відповісти
24 мая 2014 года этот ватный скот орал во всю глотку прибывшим в Донецк кадыровцам : Герои! Герои! и истерично кричал "Сынки - убейте бандеровцев!" и ему было абсолютно пох что это ВОЙНА !!! ... а , перед тем этот скот ездил бросаться под БТРы ВСУ !
Это не люди , это биоМУСОР только человеческого вида.
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14.04.2021 19:05 Відповісти
и ктож выбрал это большинство? кто все эти люди? ... *****рий продолжается, вот же неожиданность...
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14.04.2021 19:15 Відповісти
Ватным депутатам повестки из военкомата и на передок окопы рыть.
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14.04.2021 19:19 Відповісти
Они там с флагом агрессора заседают.
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14.04.2021 19:19 Відповісти
Опять сепарня подымает голову. Повылазили со щелей. Учуяли шо Кловун при власти. Ждите очередного Гирькина и Штепу.
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14.04.2021 19:24 Відповісти
Зачем ждать. Выбрали же в Раду Аксенова пару недель назад на 50 округе. Хотя все прекрасно знали, кто он. И к выборам допустили без проблем и ЦВК уже утвердила. Ну и что........ есть реакция?
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14.04.2021 19:39 Відповісти
Все законно, ВРУ можно разогнать на раз, значит и всех можно )
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14.04.2021 19:33 Відповісти
а чем все это время занимается филиал ФСБ?
что нового врет, имитирует и сочиненяет?
или ждет своего *********** часа, занимаясь диверсиями саботажем?
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14.04.2021 19:40 Відповісти
Чем хуже в Украине, тем лучше им и путину. Работают четко по утвержденному плану по развалу Украины. А что Украина, полное бессилие и безволие.
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14.04.2021 20:20 Відповісти
ПІДТРИМУЮ МЕРА СЛАВЯНСЬКА - РИГАМ МІСЦЕ У ТЮРМІ, А НЕ У ВЛАДІ
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14.04.2021 20:27 Відповісти
А сам мер - хіба не такий же? Колишній заступник штепи - який так само радо приймав русню у Слов"янську.
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14.04.2021 23:39 Відповісти
Есть давняя логика---лучше позже, чем никогда. Бздунам она чаще подходит. Мы бздели это сделать в 2014---16гг когда война гудела во всю. Но вроде притихло. Но есть другая логика, очень железная---если враг не сдаётся, его уничтожают! Надо было изначально ввести такое положение не только на нашей части Луг. и Донц. области но тогда и во всех приграничных к ним областям востока страны. А при переходе вроде на перемирие отменить по областям, а там оставить по сей день. А за выборы там где военные действия идут или шли даже в Африке не говорят. Но есть одна страна где запросто это.
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14.04.2021 20:50 Відповісти
Мер Слов'янська Лях просить розпустити міськраду і ввести військово-цивільну адміністрацію - Цензор.НЕТ 2615Мер Слов'янська Лях просить розпустити міськраду і ввести військово-цивільну адміністрацію - Цензор.НЕТ 9874Это опрос проведённый с 3-6 апреля этого года! Как вам?
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14.04.2021 21:02 Відповісти
На х.уйла молится сепарня...
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14.04.2021 21:36 Відповісти
Для кацапської срані,чим гірше тим краще.Ну ось такі вони,ні чого з цим не зробиш.
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14.04.2021 21:55 Відповісти
Сєпари не можуть поділити бабло.
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14.04.2021 23:38 Відповісти
В принципі по всіх південно-східних областях треба ввести військово-цивільні адміністрації. Це буде вигідно як і у обороні цих територій від вторгнення, так і від ворожого впливу колаборантів. Не будуть зривати декомунізацію, не будуть пробувати повернути вжиток російської мови. Всім стане краще )
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15.04.2021 01:08 Відповісти
 
 