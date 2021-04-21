Для задовільних темпів вакцинації нам потрібна вакцина всередині країни, - Степанов. ВIДЕО
Україна очікує відновлення поставок вакцин за контрактами, починаючи з травня цього року.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Для того, щоб темпи вакцинації були задовільними і щоб ми вийшли на ті показники, на які спроможна медична система - нам потрібна вакцина всередині країни", - підкреслив глава МОЗ.
За його словами, на жаль, не існує аптек з вакциною, де ми могли б прийти і купити.
"Ми очікуємо на виконання контрактів, які були завчасно укладені Україною і ми очікуємо саме на поставку цих вакцин. В тому числі, і за ініціативою COVAX. Повинно відновитися постачання вакцин по контрактам, починаючи вже від травня цього року", - додав Степанов.
епта.. а раньше степанов "думал" что нужна вакцинация ВНЕ страны?
типа - пусть в ЕС и США вакцинируются - авось на Украину подействует))
Щоб зробити 15 млн потрібно 1000 днів.
Це приблизно - 3 роки.
І це буде вакциновано всього 7,5 млн українців .
ЗА 3 РОКИ!!!
Це називається- Не тратьте дядьку сили - спускайтеся на дно!
Нахрена ви тратите державні( наші) гроші???