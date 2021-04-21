УКР
Для задовільних темпів вакцинації нам потрібна вакцина всередині країни, - Степанов. ВIДЕО

Україна очікує відновлення поставок вакцин за контрактами, починаючи з травня цього року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Для того, щоб темпи вакцинації були задовільними і щоб ми вийшли на ті показники, на які спроможна медична система - нам потрібна вакцина всередині країни", - підкреслив глава МОЗ.

За його словами, на жаль, не існує аптек з вакциною, де ми могли б прийти і купити.

"Ми очікуємо на виконання контрактів, які були завчасно укладені Україною і ми очікуємо саме на поставку цих вакцин. В тому числі, і за ініціативою COVAX. Повинно відновитися постачання вакцин по контрактам, починаючи вже від травня цього року", - додав Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Південнокорейську вакцину AstraZeneca зареєстрували в Україні

вакцина (4419) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768)
+11
Нет, не дурак, совсем не дурак .Дураки их выбрали в 2019 году, а он просто неумный ВОР и подонок по жизни.
показати весь коментар
21.04.2021 09:40 Відповісти
+8
Да-да,выделить деньги на разработку и успешно их стырить.
показати весь коментар
21.04.2021 09:36 Відповісти
+7
Для удовлетворительных темпов вакцинации нам нужна вакцина внутри страны.-Дайте в руке мне гармонь золотые планки.
показати весь коментар
21.04.2021 09:35 Відповісти
Ну и дурак *** ....
показати весь коментар
21.04.2021 09:34 Відповісти
Нет, не дурак, совсем не дурак .Дураки их выбрали в 2019 году, а он просто неумный ВОР и подонок по жизни.
показати весь коментар
21.04.2021 09:40 Відповісти
до новых выборов все помрем
показати весь коментар
21.04.2021 10:02 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2021 15:15 Відповісти
"Для удовлетворительных темпов вакцинации нам нужна вакцина внутри страны"...

епта.. а раньше степанов "думал" что нужна вакцинация ВНЕ страны?
типа - пусть в ЕС и США вакцинируются - авось на Украину подействует))
показати весь коментар
21.04.2021 13:29 Відповісти
Если б он был дураком у него бы не было курточки за 620000 гривен Дураки это те кто проголосовали за зе...
показати весь коментар
21.04.2021 09:40 Відповісти
Идите на х… ! Зе дерасты
показати весь коментар
21.04.2021 11:52 Відповісти
Для удовлетворительных темпов вакцинации нам нужна вакцина внутри страны.-Дайте в руке мне гармонь золотые планки.
показати весь коментар
21.04.2021 09:35 Відповісти
Мне интересно, к кому это Степанов все время обращается, рассказывая, что что-то там надо или что-то должно быть...К самому себе или воображаемому другу который за него должен все это сделать?! Когда ему надо пожрать или посрать, то он тоже речь толкает, что мол нужно обязательно посрать и чтоб обязательно колбаской...?
показати весь коментар
21.04.2021 09:51 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2021 10:53 Відповісти
Да-да,выделить деньги на разработку и успешно их стырить.
показати весь коментар
21.04.2021 09:36 Відповісти
Набор слов от недоумков.Слова типа будет ,скоро ,возможно ,скорей всего.поменяли на нам нужна! Почему в других странах вакцинация проводится согласно планов? В Албании,Сербии,Молдове и Грузии? Про цивилизованные страны типа Гондураса ,я уже молчу ,они вакцинируются файзером с 20 декабря 20 года!
показати весь коментар
21.04.2021 09:43 Відповісти
У тебя дятла внутри страны сейчас есть более ДВУХ миллионов доз вакцин...а ты скот обеспечиваешь только 12000 вакцинаций в сутки....
показати весь коментар
21.04.2021 09:45 Відповісти
причем, через полтора месяца и у этих двух млн доз начнет ЗАКАНЧИВАТЬСЯ СРОК ХРАНЕНИЯ...
показати весь коментар
21.04.2021 14:47 Відповісти
Трепло, уже полгода втирает что вот вот вакцину поставят в достаточных количествах.
показати весь коментар
21.04.2021 09:46 Відповісти
Чи є сенс говорити про власну вакцину, коли ця галузь в Україні абсолютна нерозвинена? Це ж не картоплю саджати: взяв і посадив. Це треба починати з нуля, на що піде багато місяців.
показати весь коментар
21.04.2021 09:46 Відповісти
Так он и не говорит про свою вакцину, он все ждет поставок.))
показати весь коментар
21.04.2021 09:48 Відповісти
Дійсно. Чекає
показати весь коментар
21.04.2021 09:49 Відповісти
Долго думал кэп Очевидность.
показати весь коментар
21.04.2021 09:55 Відповісти
а може спробувать через смартфон?
показати весь коментар
21.04.2021 10:00 Відповісти
"Нам потрібна вакцинація всередині країни " Як це розуміти? А що він до цього вважав, що можна вакцинувати пінгвінів в Антарктиді і це допоможе припинити хворобу в Україні? А чи не краще Степанову виділити палату в павлівській лікарні і не слухати його бреднів. Взагалі, слідкуючи за висловлюванням тих чільників з міністерства ХВОРОБИ маю враження, що дурдом по них не плаче а вже ридає. Єдина країна в Європі( мабуть і в світі). яка повністю провалила вакцинацію -це Україна. Але чому дивуватися: ми також єдина країна з бувшого соцтабору, яка своїм першим президентом вибрала затятого комуняку та ворога України Кравчука. Їмо ці наслідки (вірніше послідки) до цього часу.
показати весь коментар
21.04.2021 10:13 Відповісти
Циничное мудило, ДВА года эпидемия, оно только сейчас говорит о собственой вакцине. Осталось уточнить, эта вакцина "собственная" будет украинская, или перемаркированый спутиник?
показати весь коментар
21.04.2021 10:14 Відповісти
Пока вами правят идиоты вроде Степанова, Украина так и будет резервацией а не страной
показати весь коментар
21.04.2021 10:20 Відповісти
Нет клинической картины. Фейковая эпидемия
показати весь коментар
21.04.2021 10:23 Відповісти
За день зробили 15 тис ін'єкцій .
Щоб зробити 15 млн потрібно 1000 днів.
Це приблизно - 3 роки.
І це буде вакциновано всього 7,5 млн українців .
ЗА 3 РОКИ!!!
Це називається- Не тратьте дядьку сили - спускайтеся на дно!
Нахрена ви тратите державні( наші) гроші???
показати весь коментар
21.04.2021 10:51 Відповісти
Даешь! даешь! даешь! И нихрена никогда не делают.
показати весь коментар
21.04.2021 13:08 Відповісти
Бл, да он просто ГЕНИЙ!
показати весь коментар
21.04.2021 13:29 Відповісти
через год дошло уродам.
показати весь коментар
21.04.2021 13:42 Відповісти
Хто про шо, а сраный про баню! А Степанову все не хватает денег на новое пальтишко. Купил бы сразу вакцину и не через Богатыревкие прокладки, можэет уже бы и все закончилось, как в Израиле.
показати весь коментар
21.04.2021 14:10 Відповісти
Я Степанову морду бы набил, за всех умерших которые не дождались вакцины, **** и ТВАРЬ!!!!!
показати весь коментар
21.04.2021 14:53 Відповісти
Клоун ваЗЕлиновский!!! нужно просто весь ваш Сброд во главе с малоПИД,,,роским нарко-Дэбилом и вашим хозяином беней заварить в дырявую баржу и отправить на Х,,,Й в свободное плаванье...
показати весь коментар
21.04.2021 15:29 Відповісти
Твари больничный отдайте за январь..всё развалено никто ни за что не отвечает..так и раньше котилось но теперь в турбо режиме..
показати весь коментар
21.04.2021 15:32 Відповісти
ИДИОТА КУСОК
показати весь коментар
21.04.2021 15:43 Відповісти
 
 