УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4177 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Окуповані території
14 279 48

Росія перекидає 342-й радіотехнічний полк із Забайкалля в окупований Крим. ВIДЕО

Росія перекидає в окупований Крим війська із Забайкалля.

Про це повідомляє Conflict Intelligence Team, передає Цензор.НЕТ.

"На опублікованому в TikTok відео ешелону з російською військовою технікою дослідники помітили радіолокаційну станцію "Каста-2-2". Перевіривши код однієї з платформ за допомогою сервісу gdevagon, ми встановили, що ешелон прямує зі станції Домна Забайкальського краю на станцію Айвазовська в Криму. Станція Айвазовська розташовується неподалік полігону Опук, де у квітні з'явилося значне скупчення техніки. Станції "Каста" перебувають на озброєнні радіотехнічних полків дивізій ППО та авіабаз, з них у Забайкаллі базується лише 342-й радіотехнічний полк (в/ч 75313). Це перше відоме нам перекидання техніки в Крим зі Східного військового округу (куди входить Забайкальський край) у межах нещодавнього нарощування сил на кордоні з Україною", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зюганов припустив можливість визнання Росією "Л/ДНР" і введення військ РФ на Донбас

Росія перекидає 342-й радіотехнічний полк із Забайкалля в окупований Крим 01
Росія перекидає 342-й радіотехнічний полк із Забайкалля в окупований Крим 02

Росія перекидає 342-й радіотехнічний полк із Забайкалля в окупований Крим 03
Росія перекидає 342-й радіотехнічний полк із Забайкалля в окупований Крим 04
Росія перекидає 342-й радіотехнічний полк із Забайкалля в окупований Крим 05

Автор: 

армія рф (18810) Крим (14251) росія (67966)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
китайці потирають руки, безумство ху.йла в його ненависті до України їм подобається.
показати весь коментар
21.04.2021 12:37 Відповісти
+23
Китай может спокойно заходить на свои земли на Дальнем востоке, заводить туда свою культуру, язык, школы ,строить военные базы для защиты от Московии
показати весь коментар
21.04.2021 12:38 Відповісти
+11
Угу. Пусть перебрасывает. Пока у Украины есть такие союзники, есть шанс не только выжить, но и победить Мордор.
Boeing RC-135 - семейство крупных стратегических разведывательных самолётов, построенных американской корпорацией The Boeing Company и модернизированных различными компаниями, включая General Dynamics, Lockheed Corporation, Ling-Temco-Vought, E-Systems и L-3 Communications.
Россия перебрасывает 342-й радиотехнический полк из Забайкалья в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 8100
показати весь коментар
21.04.2021 12:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бойові буряти?
показати весь коментар
21.04.2021 12:35 Відповісти
Все одно це все не буде працювати під час війни, бо жодна радіотехніка не витримує прямого влучання Томагавку.
показати весь коментар
21.04.2021 18:19 Відповісти
китайці потирають руки, безумство ху.йла в його ненависті до України їм подобається.
показати весь коментар
21.04.2021 12:37 Відповісти
Китай нікуди не зайде. З московією воювати не буде - не тіште себе ілюзіями. У Китаю 3 тис. років позаду і ще стільки попереду - вони не спішать. Гнила московія з часом сама впаде до їх ніг...
показати весь коментар
21.04.2021 12:56 Відповісти
Китай может спокойно заходить на свои земли на Дальнем востоке, заводить туда свою культуру, язык, школы ,строить военные базы для защиты от Московии
показати весь коментар
21.04.2021 12:38 Відповісти
так там уже все это давно делается,дв дефакто почти китайский
показати весь коментар
21.04.2021 12:39 Відповісти
Там нет китайских военных баз
показати весь коментар
21.04.2021 12:41 Відповісти
..зато есть граждане Поднебесной ,которые уже постепенно ассимилирует незначительное население,так называемых "русских",а по сути крещёных татар...
показати весь коментар
21.04.2021 13:18 Відповісти
Очень плохо владеешь ситуацией
показати весь коментар
21.04.2021 16:19 Відповісти
единственное, что всё обьясняет, так это то, что ХЛО китайский шпион
показати весь коментар
21.04.2021 21:28 Відповісти
Китай так і робить. Правда бази ще не будує, але китайці там масово женяться на росіянках, народжують дітей, яких вчать говорити китайською, відправляють вчитись в Китай. А за пару десятків років Китай проведе там "кримський" референдум і для захисту китайськоязичних побудує військові бази.
показати весь коментар
21.04.2021 13:02 Відповісти
Русня готується до відкиття літнього сезону в українському Криму 😡
показати весь коментар
21.04.2021 12:38 Відповісти
Угу. Пусть перебрасывает. Пока у Украины есть такие союзники, есть шанс не только выжить, но и победить Мордор.
Boeing RC-135 - семейство крупных стратегических разведывательных самолётов, построенных американской корпорацией The Boeing Company и модернизированных различными компаниями, включая General Dynamics, Lockheed Corporation, Ling-Temco-Vought, E-Systems и L-3 Communications.
Россия перебрасывает 342-й радиотехнический полк из Забайкалья в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 8100
показати весь коментар
21.04.2021 12:38 Відповісти
https://www.flightradar24.com/RRR7245/2777be6d Boeing RC-135W Rivet Joint уже начал облет Крыма.
показати весь коментар
21.04.2021 12:40 Відповісти
уже нашел геленджикский транспортник скрытый
https://www.flightradar24.com/AZS4015/27781596
показати весь коментар
21.04.2021 13:16 Відповісти
Росія перекидає 342-й радіотехнічний полк із Забайкалля в окупований Крим - Цензор.НЕТ 1575
показати весь коментар
21.04.2021 12:58 Відповісти
https://fr24.com/FORTE10/277720b1
показати весь коментар
21.04.2021 13:02 Відповісти
Хорошее дело. Так просто за тысячи км летать не будут. Причем, каждый день. Не считаю спутников, которые пролетают над украинским Крымом несколько раз в сутки. А некоторые спутники "висят" здесь постоянно.
показати весь коментар
21.04.2021 13:09 Відповісти
И как тут не вспомнить про партизан и рельсовую войну !?
Мечта всех кацапов - с задрыпанного Забайкалья чухнуть в Крым....
показати весь коментар
21.04.2021 12:39 Відповісти
Дякую! Дуже дякую!

Россия перебрасывает 342-й радиотехнический полк из Забайкалья в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 316
показати весь коментар
21.04.2021 12:39 Відповісти
Металлолом ...
показати весь коментар
21.04.2021 12:39 Відповісти
Срочно справочник по содержанию драгметаллов в радиотехнических изделиях.Это не полк а золото... буду курочить на досуге....
показати весь коментар
21.04.2021 13:59 Відповісти
Китайцы кипятком сцутся от счастья! В случае чего, пустая от войск - "Сибирьнаш".
показати весь коментар
21.04.2021 12:41 Відповісти
Раша - краіна терорист і кремлівський фюрер , захопив би весь світ , тільки ручки закороткі !
показати весь коментар
21.04.2021 12:41 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3260935/ukrainskim_voyiskam_prikazano_ne_reagirovat_na_provokatsii_naemnikov_rf_na_donbasse_kuleba
показати весь коментар
21.04.2021 12:46 Відповісти
Час Китаю забрати свої землі по Урал...
показати весь коментар
21.04.2021 12:46 Відповісти
З чого б це?
показати весь коментар
21.04.2021 12:48 Відповісти
З китайської нижки з історії для молодших класів.
показати весь коментар
21.04.2021 16:49 Відповісти
Сталин допустил большую ошибку ,что не разделил Китай как это есть Корея, единая сильная страна Китай проглотит большую часть РасеиРосія перекидає 342-й радіотехнічний полк із Забайкалля в окупований Крим - Цензор.НЕТ 935
показати весь коментар
21.04.2021 12:46 Відповісти
..сил у "сралина" не хватило бы...Поэтому и объявил их-"братьями"...
показати весь коментар
21.04.2021 13:19 Відповісти
У абассалина было достаточно сил, но иго съела китайская жаба. Ано хатело фсе и сисяс.
показати весь коментар
21.04.2021 14:34 Відповісти
бибизян подышать вывезли....
показати весь коментар
21.04.2021 12:46 Відповісти
Так хай хоч з дупи пукіна перекидують техніку - вся вона гарно буде горіти на Донбасі
показати весь коментар
21.04.2021 12:48 Відповісти
Український "Оплот" конкурує з російським Т-90 в майбутній закупівлі танків Єгиптом

Завод ім. Малишева (Харків) продемонстрував танк "Оплто" та виробничі потужності підприємства делегації з Єгипта.
Про це розповів директор заводу Василь Крилас.
За його словами на полігоні пройшли стрільби з усіх видів озброєння і продемонстрували "практично стовідсоткові попадання". Також танк показав "дуже хорошу динаміку-швидкість, подолання перешкод".
Керівник підприємства розповів про перспективи закупівлі українських танків єгипетською армією: Усі залишилися задоволеними, під враженням. Я можу сказати, що дуже серйозно нас розглядають. Наш конкурент - російський Т-90. Але я сподіваюся на підтримку держави в перемовинах на найвищому рівні, й зазначу, що велику роботу проводять наші спецекспортери. Тож сподіваємося.
Зараз основу танкового парку Сухопутних військ Арабської республіки Єгипет складають американські танки M1A1 Abrams, значна частина яких була зібрана в країні за ліцензією. Також єгипетська армія має значну кількість застарілих американських танків М60, російські танки Т-80У і сотні танків Т-54, Т-55, Т-62, частина яких на зберіганні.https://mil.in.ua/uk/news/oplot-konkuruye-iz-t-90-v-majbutnij-zakupivli-tankiv-yegyptom/
показати весь коментар
21.04.2021 12:50 Відповісти
Будут проезжать мимо Байкала, пусть не забудут водички набрать.
показати весь коментар
21.04.2021 12:52 Відповісти
шо будут пить на острове боевые буряты?
летом привет дизентерия
показати весь коментар
21.04.2021 13:02 Відповісти
пора нашему миротворцу подумать об обеспечении днепровской водой вновь прибывших
показати весь коментар
21.04.2021 13:17 Відповісти
..буряты с Байкала "привезут"...
показати весь коментар
21.04.2021 13:21 Відповісти
по-любому Китай должен "выставиться" перед украинцами за такие ему подарки от нас..
показати весь коментар
21.04.2021 13:24 Відповісти
Звільняють місце для китайців в якості доброї волі!
показати весь коментар
21.04.2021 13:34 Відповісти
Все эти видосики с техникой кремлефашисты выкладываюи в сеть с одной целью - запугать квартальных лохов.
показати весь коментар
21.04.2021 13:56 Відповісти
Серпень 2021 Сибирь
Тут рюських тоже нет... Где они все?
Росія перекидає 342-й радіотехнічний полк із Забайкалля в окупований Крим - Цензор.НЕТ 8984
показати весь коментар
21.04.2021 14:39 Відповісти
Буряты есть буряты
показати весь коментар
21.04.2021 15:38 Відповісти
Як що почнуться бойові дії,я не заздрю крисчанам.Дістанеться їм найбільше.
показати весь коментар
21.04.2021 15:42 Відповісти
бурят харашо горят
показати весь коментар
21.04.2021 16:06 Відповісти
Ониж там всю воду выпьют.
показати весь коментар
21.04.2021 18:25 Відповісти
Самое время херануть керченский мост каким-то сухогрузом и заблокировать их в крыму
показати весь коментар
21.04.2021 18:29 Відповісти
 
 