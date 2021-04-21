Росія перекидає 342-й радіотехнічний полк із Забайкалля в окупований Крим. ВIДЕО
Росія перекидає в окупований Крим війська із Забайкалля.
Про це повідомляє Conflict Intelligence Team, передає Цензор.НЕТ.
"На опублікованому в TikTok відео ешелону з російською військовою технікою дослідники помітили радіолокаційну станцію "Каста-2-2". Перевіривши код однієї з платформ за допомогою сервісу gdevagon, ми встановили, що ешелон прямує зі станції Домна Забайкальського краю на станцію Айвазовська в Криму. Станція Айвазовська розташовується неподалік полігону Опук, де у квітні з'явилося значне скупчення техніки. Станції "Каста" перебувають на озброєнні радіотехнічних полків дивізій ППО та авіабаз, з них у Забайкаллі базується лише 342-й радіотехнічний полк (в/ч 75313). Це перше відоме нам перекидання техніки в Крим зі Східного військового округу (куди входить Забайкальський край) у межах нещодавнього нарощування сил на кордоні з Україною", - йдеться в повідомленні.
Мечта всех кацапов - с задрыпанного Забайкалья чухнуть в Крым....
Завод ім. Малишева (Харків) продемонстрував танк "Оплто" та виробничі потужності підприємства делегації з Єгипта.
Про це розповів директор заводу Василь Крилас.
За його словами на полігоні пройшли стрільби з усіх видів озброєння і продемонстрували "практично стовідсоткові попадання". Також танк показав "дуже хорошу динаміку-швидкість, подолання перешкод".
Керівник підприємства розповів про перспективи закупівлі українських танків єгипетською армією: Усі залишилися задоволеними, під враженням. Я можу сказати, що дуже серйозно нас розглядають. Наш конкурент - російський Т-90. Але я сподіваюся на підтримку держави в перемовинах на найвищому рівні, й зазначу, що велику роботу проводять наші спецекспортери. Тож сподіваємося.
Зараз основу танкового парку Сухопутних військ Арабської республіки Єгипет складають американські танки M1A1 Abrams, значна частина яких була зібрана в країні за ліцензією. Також єгипетська армія має значну кількість застарілих американських танків М60, російські танки Т-80У і сотні танків Т-54, Т-55, Т-62, частина яких на зберіганні.https://mil.in.ua/uk/news/oplot-konkuruye-iz-t-90-v-majbutnij-zakupivli-tankiv-yegyptom/
летом привет дизентерия
Тут рюських тоже нет... Где они все?