Росія перекидає 342-й радіотехнічний полк із Забайкалля в окупований Крим. ВIДЕО

Росія перекидає в окупований Крим війська із Забайкалля.

Про це повідомляє Conflict Intelligence Team, передає Цензор.НЕТ.

"На опублікованому в TikTok відео ешелону з російською військовою технікою дослідники помітили радіолокаційну станцію "Каста-2-2". Перевіривши код однієї з платформ за допомогою сервісу gdevagon, ми встановили, що ешелон прямує зі станції Домна Забайкальського краю на станцію Айвазовська в Криму. Станція Айвазовська розташовується неподалік полігону Опук, де у квітні з'явилося значне скупчення техніки. Станції "Каста" перебувають на озброєнні радіотехнічних полків дивізій ППО та авіабаз, з них у Забайкаллі базується лише 342-й радіотехнічний полк (в/ч 75313). Це перше відоме нам перекидання техніки в Крим зі Східного військового округу (куди входить Забайкальський край) у межах нещодавнього нарощування сил на кордоні з Україною", - йдеться в повідомленні.

