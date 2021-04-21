Россия перебрасывает 342-й радиотехнический полк из Забайкалья в оккупированный Крым. ВИДЕО

Россия перебрасывает в оккупированный Крым войска из Забайкалья.

Об этом сообщает Conflict Intelligence Team, передает Цензор.НЕТ.

"На опубликованном в TikTok видео эшелона с российской военной техникой исследователи заметили радиолокационную станцию "Каста-2-2". Проверив код одной из платформ с помощью сервиса gdevagon, мы установили, что эшелон следует со станции Домна Забайкальского края на станцию Айвазовская в Крыму. Станция Айвазовская располагается неподалеку от полигона Опук, где в апреле появилось значительное скопление техники. Станции "Каста" состоят на вооружении радиотехнических полков дивизий ПВО и авиабаз, из них в Забайкалье базируется только 342-й радиотехнический полк (в/ч 75313). Это первая известная нам переброска техники в Крым из Восточного военного округа (куда входит Забайкальский край) в рамках недавнего наращивания сил у границы с Украиной", - говорится в сообщении.

