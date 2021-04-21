РУС
Россия перебрасывает 342-й радиотехнический полк из Забайкалья в оккупированный Крым. ВИДЕО

Россия перебрасывает в оккупированный Крым войска из Забайкалья.

Об этом сообщает Conflict Intelligence Team, передает Цензор.НЕТ.

"На опубликованном в TikTok видео эшелона с российской военной техникой исследователи заметили радиолокационную станцию "Каста-2-2". Проверив код одной из платформ с помощью сервиса gdevagon, мы установили, что эшелон следует со станции Домна Забайкальского края на станцию Айвазовская в Крыму. Станция Айвазовская располагается неподалеку от полигона Опук, где в апреле появилось значительное скопление техники. Станции "Каста" состоят на вооружении радиотехнических полков дивизий ПВО и авиабаз, из них в Забайкалье базируется только 342-й радиотехнический полк (в/ч 75313). Это первая известная нам переброска техники в Крым из Восточного военного округа (куда входит Забайкальский край) в рамках недавнего наращивания сил у границы с Украиной", - говорится в сообщении.

Россия перебрасывает 342-й радиотехнический полк из Забайкалья в оккупированный Крым 01
Россия перебрасывает 342-й радиотехнический полк из Забайкалья в оккупированный Крым 02

Россия перебрасывает 342-й радиотехнический полк из Забайкалья в оккупированный Крым 03
Россия перебрасывает 342-й радиотехнический полк из Забайкалья в оккупированный Крым 04
Россия перебрасывает 342-й радиотехнический полк из Забайкалья в оккупированный Крым 05

армия РФ (20641) Крым (26480) россия (97335)
+24
китайці потирають руки, безумство ху.йла в його ненависті до України їм подобається.
21.04.2021 12:37 Ответить
+23
Китай может спокойно заходить на свои земли на Дальнем востоке, заводить туда свою культуру, язык, школы ,строить военные базы для защиты от Московии
21.04.2021 12:38 Ответить
+11
Угу. Пусть перебрасывает. Пока у Украины есть такие союзники, есть шанс не только выжить, но и победить Мордор.
Boeing RC-135 - семейство крупных стратегических разведывательных самолётов, построенных американской корпорацией The Boeing Company и модернизированных различными компаниями, включая General Dynamics, Lockheed Corporation, Ling-Temco-Vought, E-Systems и L-3 Communications.
Россия перебрасывает 342-й радиотехнический полк из Забайкалья в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 8100
21.04.2021 12:38 Ответить
Бойові буряти?
21.04.2021 12:35 Ответить
Все одно це все не буде працювати під час війни, бо жодна радіотехніка не витримує прямого влучання Томагавку.
21.04.2021 18:19 Ответить
китайці потирають руки, безумство ху.йла в його ненависті до України їм подобається.
21.04.2021 12:37 Ответить
Китай нікуди не зайде. З московією воювати не буде - не тіште себе ілюзіями. У Китаю 3 тис. років позаду і ще стільки попереду - вони не спішать. Гнила московія з часом сама впаде до їх ніг...
21.04.2021 12:56 Ответить
Китай может спокойно заходить на свои земли на Дальнем востоке, заводить туда свою культуру, язык, школы ,строить военные базы для защиты от Московии
21.04.2021 12:38 Ответить
так там уже все это давно делается,дв дефакто почти китайский
21.04.2021 12:39 Ответить
Там нет китайских военных баз
21.04.2021 12:41 Ответить
..зато есть граждане Поднебесной ,которые уже постепенно ассимилирует незначительное население,так называемых "русских",а по сути крещёных татар...
21.04.2021 13:18 Ответить
Очень плохо владеешь ситуацией
21.04.2021 16:19 Ответить
единственное, что всё обьясняет, так это то, что ХЛО китайский шпион
21.04.2021 21:28 Ответить
Китай так і робить. Правда бази ще не будує, але китайці там масово женяться на росіянках, народжують дітей, яких вчать говорити китайською, відправляють вчитись в Китай. А за пару десятків років Китай проведе там "кримський" референдум і для захисту китайськоязичних побудує військові бази.
21.04.2021 13:02 Ответить
Русня готується до відкиття літнього сезону в українському Криму 😡
21.04.2021 12:38 Ответить
Угу. Пусть перебрасывает. Пока у Украины есть такие союзники, есть шанс не только выжить, но и победить Мордор.
Boeing RC-135 - семейство крупных стратегических разведывательных самолётов, построенных американской корпорацией The Boeing Company и модернизированных различными компаниями, включая General Dynamics, Lockheed Corporation, Ling-Temco-Vought, E-Systems и L-3 Communications.
Россия перебрасывает 342-й радиотехнический полк из Забайкалья в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 8100
21.04.2021 12:38 Ответить
https://www.flightradar24.com/RRR7245/2777be6d Boeing RC-135W Rivet Joint уже начал облет Крыма.
21.04.2021 12:40 Ответить
уже нашел геленджикский транспортник скрытый
https://www.flightradar24.com/AZS4015/27781596
21.04.2021 13:16 Ответить
Росія перекидає 342-й радіотехнічний полк із Забайкалля в окупований Крим - Цензор.НЕТ 1575
21.04.2021 12:58 Ответить
https://fr24.com/FORTE10/277720b1
21.04.2021 13:02 Ответить
Хорошее дело. Так просто за тысячи км летать не будут. Причем, каждый день. Не считаю спутников, которые пролетают над украинским Крымом несколько раз в сутки. А некоторые спутники "висят" здесь постоянно.
21.04.2021 13:09 Ответить
И как тут не вспомнить про партизан и рельсовую войну !?
Мечта всех кацапов - с задрыпанного Забайкалья чухнуть в Крым....
21.04.2021 12:39 Ответить
Дякую! Дуже дякую!

Россия перебрасывает 342-й радиотехнический полк из Забайкалья в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 316
21.04.2021 12:39 Ответить
Металлолом ...
21.04.2021 12:39 Ответить
Срочно справочник по содержанию драгметаллов в радиотехнических изделиях.Это не полк а золото... буду курочить на досуге....
21.04.2021 13:59 Ответить
Китайцы кипятком сцутся от счастья! В случае чего, пустая от войск - "Сибирьнаш".
21.04.2021 12:41 Ответить
Раша - краіна терорист і кремлівський фюрер , захопив би весь світ , тільки ручки закороткі !
21.04.2021 12:41 Ответить
https://censor.net/ru/news/3260935/ukrainskim_voyiskam_prikazano_ne_reagirovat_na_provokatsii_naemnikov_rf_na_donbasse_kuleba
21.04.2021 12:46 Ответить
Час Китаю забрати свої землі по Урал...
21.04.2021 12:46 Ответить
З чого б це?
21.04.2021 12:48 Ответить
З китайської нижки з історії для молодших класів.
21.04.2021 16:49 Ответить
Сталин допустил большую ошибку ,что не разделил Китай как это есть Корея, единая сильная страна Китай проглотит большую часть РасеиРосія перекидає 342-й радіотехнічний полк із Забайкалля в окупований Крим - Цензор.НЕТ 935
21.04.2021 12:46 Ответить
..сил у "сралина" не хватило бы...Поэтому и объявил их-"братьями"...
21.04.2021 13:19 Ответить
У абассалина было достаточно сил, но иго съела китайская жаба. Ано хатело фсе и сисяс.
21.04.2021 14:34 Ответить
бибизян подышать вывезли....
21.04.2021 12:46 Ответить
Так хай хоч з дупи пукіна перекидують техніку - вся вона гарно буде горіти на Донбасі
21.04.2021 12:48 Ответить
Український "Оплот" конкурує з російським Т-90 в майбутній закупівлі танків Єгиптом

Завод ім. Малишева (Харків) продемонстрував танк "Оплто" та виробничі потужності підприємства делегації з Єгипта.
Про це розповів директор заводу Василь Крилас.
За його словами на полігоні пройшли стрільби з усіх видів озброєння і продемонстрували "практично стовідсоткові попадання". Також танк показав "дуже хорошу динаміку-швидкість, подолання перешкод".
Керівник підприємства розповів про перспективи закупівлі українських танків єгипетською армією: Усі залишилися задоволеними, під враженням. Я можу сказати, що дуже серйозно нас розглядають. Наш конкурент - російський Т-90. Але я сподіваюся на підтримку держави в перемовинах на найвищому рівні, й зазначу, що велику роботу проводять наші спецекспортери. Тож сподіваємося.
Зараз основу танкового парку Сухопутних військ Арабської республіки Єгипет складають американські танки M1A1 Abrams, значна частина яких була зібрана в країні за ліцензією. Також єгипетська армія має значну кількість застарілих американських танків М60, російські танки Т-80У і сотні танків Т-54, Т-55, Т-62, частина яких на зберіганні.https://mil.in.ua/uk/news/oplot-konkuruye-iz-t-90-v-majbutnij-zakupivli-tankiv-yegyptom/
21.04.2021 12:50 Ответить
Будут проезжать мимо Байкала, пусть не забудут водички набрать.
21.04.2021 12:52 Ответить
шо будут пить на острове боевые буряты?
летом привет дизентерия
21.04.2021 13:02 Ответить
пора нашему миротворцу подумать об обеспечении днепровской водой вновь прибывших
21.04.2021 13:17 Ответить
..буряты с Байкала "привезут"...
21.04.2021 13:21 Ответить
по-любому Китай должен "выставиться" перед украинцами за такие ему подарки от нас..
21.04.2021 13:24 Ответить
Звільняють місце для китайців в якості доброї волі!
21.04.2021 13:34 Ответить
Все эти видосики с техникой кремлефашисты выкладываюи в сеть с одной целью - запугать квартальных лохов.
21.04.2021 13:56 Ответить
Серпень 2021 Сибирь
Тут рюських тоже нет... Где они все?
Росія перекидає 342-й радіотехнічний полк із Забайкалля в окупований Крим - Цензор.НЕТ 8984
21.04.2021 14:39 Ответить
Буряты есть буряты
21.04.2021 15:38 Ответить
Як що почнуться бойові дії,я не заздрю крисчанам.Дістанеться їм найбільше.
21.04.2021 15:42 Ответить
бурят харашо горят
21.04.2021 16:06 Ответить
Ониж там всю воду выпьют.
21.04.2021 18:25 Ответить
Самое время херануть керченский мост каким-то сухогрузом и заблокировать их в крыму
21.04.2021 18:29 Ответить
 
 