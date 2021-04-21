РУС
Зюганов допустил признание Россией "Л/ДНР" и введение войск РФ на Донбасс

Депутат Госдумы Российской Федерации, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заговорил о возможности широкомасштабной войны с Украиной.

Об этом он заявил в интервью "Национальной службе новостей", передает Цензор.НЕТ.

"Я бы давно на месте Верховного главнокомандующего официально заявил, что мы будем защищать свой мир, свою Родину, свой язык. Признать Донецкую и Луганскую республику – это воля наших соотечественников. Надо официально заявить, что мы их признаем и будем их защищать, включая и военные средства", - подчеркнул Зюганов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Совфеде РФ отреагировали на предложение Зеленского встретиться с Путиным на Донбассе: "Какое-то актерское кривляние"

При этом, он назвал сумасшедшими тех, кто собирается развернуть войну на Донбассе.

"Это сумасшедшие люди. Украина не в состоянии вести современную войну, ей нечем ее вести. Армия в Украине сейчас хуже в 10 раз, чем в 1990-е годы. Все их установки могут быть расстреляны без захода на территорию Украины. Те, кто собираются отдавать такие приказы, не просто преступники, они убийцы самые настоящие", - сказал Зюганов.

Так Зюганов прокомментировал предположение депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского, что на экстренном заседания Совета Федерации 23 апреля может быть санкционирован ввод российских войск на Донбасс.

Экстренное заседание Совета Федерации назначено на 23 апреля.

А 21 апреля ожидается послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Автор: 

Топ комментарии
+31


Зюганов допустил признание Россией "Л/ДНР" и введение войск РФ на Донбасс - Цензор.НЕТ 2175
21.04.2021 10:26 Ответить
+23
Зюганов допустил признание Россией "Л/ДНР" и введение войск РФ на Донбасс - Цензор.НЕТ 8980
21.04.2021 10:26 Ответить
+19
Гена все еще надеется занять место возле Ильича в мавзолее?...
21.04.2021 10:25 Ответить
Гена все еще надеется занять место возле Ильича в мавзолее?...
21.04.2021 10:25 Ответить


Зюганов допустил признание Россией "Л/ДНР" и введение войск РФ на Донбасс - Цензор.НЕТ 2175
21.04.2021 10:26 Ответить
Седне кстати в 12 по моцкве будет обращение ***** к федеральному собранию. Походу будет объявлять крестовый поход в Украину
21.04.2021 10:27 Ответить
Можливо, але нападуть вони (якщо нападуть) 9 травня. Це дуже скрепно...
21.04.2021 10:29 Ответить
Все случится раньше. И Зеленский и Ко (включая Генштаб МО Украины) все знали уже 2-3 недели. Знали и СБУ, МВД, Офис генпрокурора, чиновники... Но они все живут надеждой: "Наши! Скоро наши придут!"
21.04.2021 10:34 Ответить
Тут є дилема. Усім відомо, що коня на переправі не міняють... а от чи міняють на переправі віслюка?
21.04.2021 10:37 Ответить
Осла наверное лупят чаще чтобы не упералось
21.04.2021 10:43 Ответить
ВIслюка Iдять коли голодно, я пробував вже, солоденьке м'ясо
21.04.2021 15:32 Ответить
Раніше, це тільки якщо вони планують за два тижні Київ захопити і на 9 травня там парад провести.
21.04.2021 10:38 Ответить
А они живут а вдруг рассосётся...а пока лопатить бабло.
21.04.2021 10:41 Ответить
9 мая никто не нападёт, бо все бухие будут. В крайнем случае разбомбят Воронеж.
21.04.2021 11:19 Ответить
Жива ще ця мерзота, вороги людства..? На руках , пащеках члєнов його партії кров мільйонів вбитих українців, заморених штучним голодом, стертих репресіями в "лагерную пыль"? Мало? Ну з цим все ясно, воно в Бога не вірить, представник рогатого і хвостатого на Землі, а як же ж росіянє, інтелігенція, чи ж так як і цей виродок, імперію будують..?
https://censor.net/ua/n3261072?fbclid=*******************-P6lfDM4fYGIZ_om5YQ796An0guGqKSbFpBPh9L0vU
https://censor.net/ua/n3261072?fbclid=*******************-P6lfDM4fYGIZ_om5YQ796An0guGqKSbFpBPh9L0vU
21.04.2021 11:32 Ответить
Скоріше 22 червня. Вони ж рашисти
21.04.2021 11:33 Ответить
Так, але ж вони себе вважають антифашистами...
21.04.2021 11:36 Ответить
Гена озвучивает то, что ему дали в Кремле. "Хороший коммунист - мертвый коммунист".
21.04.2021 10:26 Ответить
Гена, как истинный коммунист, профессионально меняет направления движения вместе с генеральной партией капиталистов....
21.04.2021 10:29 Ответить
значит будет с точностью наоборот....
21.04.2021 10:30 Ответить
да какой мовзолей .. он ему в пуп не уперся... у него рыло в корыте ..так и сдохнет.. плешивый на последнем параде победы вообще задрапировал мовзолей а этот только сопли по рылу размазал.. в помойную яму тварей что одного что другого .. да побыстрей .. уж больно много народа ждет чтобы помочиться на то место где их зароют
21.04.2021 10:57 Ответить
Оно еще не сдохло?
21.04.2021 10:58 Ответить
за всіма цивілізаційними і природними законами ця потвора, котора зюзік, мала б уже давно здохнути і згнити(я власне саме так і думав), в рашці, очевидно, ці закони не діють.
21.04.2021 12:47 Ответить
Зюганов допустил признание Россией "Л/ДНР" и введение войск РФ на Донбасс - Цензор.НЕТ 5936
21.04.2021 10:26 Ответить
Зюганов допустил признание Россией "Л/ДНР" и введение войск РФ на Донбасс - Цензор.НЕТ 8980
21.04.2021 10:26 Ответить
Про марсіанський гелікоптер - така ж туфта, як і посадка американців на місяць.
21.04.2021 16:43 Ответить
ПНХ -разом зі своїми кацапами.Кацапи не народ а поголів"я.
21.04.2021 10:33 Ответить
комуняка же ж
21.04.2021 10:27 Ответить
Из тех, чьих лозунгом была "борьба за мир во всём мире".
21.04.2021 10:31 Ответить
путем обмана
21.04.2021 10:38 Ответить
Ну, чё, зебилоиды, заглянули в граза фюреру?! Ну, что там, ваша зебизяна войну уже остановила, встав на колени перед путиным?! Выродки конченые!
21.04.2021 10:28 Ответить
Предупреждали же вас Зебилы 73% что война ещё не закончилась,что не меняют коней на переправе что не время для экспериментов,предупреждали что с )(уйлом невозможно договорится,зная прекрасно кто такой уклонист,ну что по приколу и сейчас?всё ещё ржете,смешно или не очень ?
21.04.2021 10:37 Ответить
было бы яо, можно было бы ****** яо по лнр и днр по участкам границы с рф. предварительно эвакуировав население и уведомив мир об этом.
21.04.2021 10:28 Ответить
Поздно пить Боржоми, когда лёгкие уже сгнили.
21.04.2021 10:28 Ответить
Ви ще їх не вивели, а вже вводите
21.04.2021 10:28 Ответить
Рашен " оппозиция" в виде услужливых холуев Путинило в виде Зюзи , Жирика и Мирона и служат только для того что бы " озвучивать" то что пока не решается напрямую сказать путинская власть. ничего нового в этих и подобных им заявлениях нет. " шестерки" они есть "шестерки"
21.04.2021 10:29 Ответить
расейскій планктон це непочате поле роботи для психіатрів.
21.04.2021 10:29 Ответить
Депутат Госдумы Российской Федерации, лидер КПРФ Геннадий Зюганов - опозиція до Путіна в РФ
21.04.2021 10:29 Ответить
Симоненко был подобным....
21.04.2021 10:35 Ответить
И тоже миллиардер. Коммуняки, они такие...
21.04.2021 10:51 Ответить
А давайте! Чтобы уже снять у Запада последние тормоза!
И для вас всё понесётся по наклонной...
21.04.2021 10:30 Ответить
Зюганов допустил признание Россией "Л/ДНР" и введение войск РФ на Донбасс - Цензор.НЕТ 7557
21.04.2021 10:30 Ответить
***** вор хитрозадый и не собиратель ваты в кучу ,ему те ды ны ры , и в хер не впёрлись ,и он прикрасно понимает в каком статусе и для чего они нужны ,ну а из Зюганова коммунист ,как из Промокашки скрипач ...
21.04.2021 10:31 Ответить
38 паралель..
здравствуй, убитая "Северная Корея" и процветающая "Южная Корея"..
лично я выбираю Западный мир со всеми его достоинствами и недостатками, и шлю нахер "русский мир" и всё, что с ним связано..
21.04.2021 10:32 Ответить
в Белоруси уже наступил "русский мир"..
Зюганов допустил признание Россией "Л/ДНР" и введение войск РФ на Донбасс - Цензор.НЕТ 4432
21.04.2021 10:34 Ответить
Наші 36%, про котрих згадував слуга урода Шевченко, теж будуть здавати валюту яБацькі? )))
21.04.2021 10:47 Ответить
в точку!.. и пусть начнут с депитута Шевченко из "СН"..
21.04.2021 10:49 Ответить
крокодил Гена, большой, зеленый, в пупырышках, из латекса, я его уже бздю!
21.04.2021 10:34 Ответить
теперь вы поняли что украинский сруцький это не выход, коцапы будут лезть к своему изыку
21.04.2021 10:34 Ответить
Зюганов допустил признание Россией "Л/ДНР" и введение войск РФ на Донбасс - Цензор.НЕТ 7836
21.04.2021 10:34 Ответить
Поздравляю **********! Ваш Бубочка армию и вооружение отвел, оборонный заказ на 2021 год просрал - теперь готовьте рушники, пеките каравай и готовтесь встречать рашистского оккупанта. А, и вазелином кстати не забудьте припастить - оккупанты не будут разбираться кто за кого голосовал
21.04.2021 10:35 Ответить
Защищай свой мухосранск придурок...в Казахстане тоже много русскоязычных может и туда еще залезишь наживится.
21.04.2021 10:44 Ответить
А сколько их на Брайтон-Бич огого .....Туда тоже не мешоло им своё рыло всунуть.
21.04.2021 13:06 Ответить
фейковый коммунист Зюганов цепная собака фашиста Путина
21.04.2021 10:45 Ответить
Nado predupredit ruskix sto jesli vedut svoji vojska oni budet unictozeni.Netu takaja uz silnaja armija raski,tam ix bolsinstvoi soldat nedoumki posle pervogo udara razbezitsia
21.04.2021 10:47 Ответить
У вас армия слабая, поэтому мы, храбрые репоеды, пойдем вас убивать!
Хороший кацап - дохлый кацап, прости Господи...
21.04.2021 10:50 Ответить
Красножопие це основа російського імперіалізму. Комуняки срані, а де ваші "мир, равенство, труд, человек человеку друг, товарищ и брат, интернационализм трудящихся". Порох молодець що почав декомунізацію, а шизофреніки за памятники ідолам сраки свої розривають. Праспекти жюкава, ватутина, щорси, петровские - долбодятли.
21.04.2021 10:51 Ответить
Бешеный пес...
21.04.2021 10:51 Ответить
https://twitter.com/StarshinaZapasa
https://twitter.com/StarshinaZapasa

Старшина Запаса

@StarshinaZapasa

·https://twitter.com/StarshinaZapasa/status/1384774358816677889 10 мин

Завтра день рождения Ленина. Вчера - Гитлера. Даже странно будет, если сегодня Путин не объявит о возрождении Четвертого Рейха - СССР-2.0. И не присоединит Беларусь. День обязывает. Доброе утро.
21.04.2021 10:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=DgdP5U28jHc&ab_channel=%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%7CLeningrad
21.04.2021 10:53 Ответить
другими словами,кацапня просто "легализует" ихтамнетов - ну зачем ей тот СВИФТ ?
21.04.2021 10:55 Ответить
21 апреля ожидается послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. / Где барин растолкует холопам: русские и украинцы один народ, а с Зеленским они союзники в борьбе против общего врага -Порошенко. И что он , Путин , своими войсками Байдену показал кто в Европе хозяин. Отныне Европа и Байден его, Путина, будут бояться,а, значит, уважать. /Порошенко - враг номер один для Зеленского. / Порошенко до сих пор - враг № 1 у Путина .
21.04.2021 11:03 Ответить
Оно еще не здохло
21.04.2021 11:04 Ответить
Жива ще ця мерзота, вороги людства..? На руках , пащеках члєнов його партії кров мільйонів вбитих українців, заморених штучним голодом, стертих репресіями в "лагерную пыль"? Мало? Ну з цим все ясно, воно в Бога не вірить, представник рогатого і хвостатого на Землі, а як же ж росіянє, інтелігенція, чи ж так як і цей виродок, імперію будують..?
https://censor.net/ua/n3261072?fbclid=*******************-P6lfDM4fYGIZ_om5YQ796An0guGqKSbFpBPh9L0vU
https://censor.net/ua/n3261072?fbclid=*******************-P6lfDM4fYGIZ_om5YQ796An0guGqKSbFpBPh9L0vU
21.04.2021 11:30 Ответить
Тварь красножопая
21.04.2021 12:09 Ответить
Если бы у Вовы был мозг, он должен был бы отнестись к этому серьезно, ведь, эти псы, Зюганов и Жирик, без команды хозяина не лают.
Хотя, я забыл, что он "никому ничего не должен"...
21.04.2021 13:29 Ответить
...они."зюганов кпрф","жириновский лдпр",да и" маленькое ху*ло"-"ядиная расея"-из одного говна слеплены...Удивляться нечему...Ублюдки и дегенераты, впрочем ,как и их "паства" на 90%%...
21.04.2021 13:30 Ответить
А их что, выводили оттуда? Пусть Зюганов выведет из себя путинский стрючок, а потом пробует ещё что-то вводить.
21.04.2021 13:33 Ответить
Україна повинна признати Чечню, як незалежну державу.
21.04.2021 13:36 Ответить
Он не так сказал, вы его не правильно поняли, он хотел сказать "введение смертников на Донбасс", будущих грузов 200, так правильнее, дедушка в маразме.
21.04.2021 16:15 Ответить
маразматик зюганул.
21.04.2021 23:02 Ответить
 
 