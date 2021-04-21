Зюганов допустил признание Россией "Л/ДНР" и введение войск РФ на Донбасс
Депутат Госдумы Российской Федерации, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заговорил о возможности широкомасштабной войны с Украиной.
Об этом он заявил в интервью "Национальной службе новостей", передает Цензор.НЕТ.
"Я бы давно на месте Верховного главнокомандующего официально заявил, что мы будем защищать свой мир, свою Родину, свой язык. Признать Донецкую и Луганскую республику – это воля наших соотечественников. Надо официально заявить, что мы их признаем и будем их защищать, включая и военные средства", - подчеркнул Зюганов.
При этом, он назвал сумасшедшими тех, кто собирается развернуть войну на Донбассе.
"Это сумасшедшие люди. Украина не в состоянии вести современную войну, ей нечем ее вести. Армия в Украине сейчас хуже в 10 раз, чем в 1990-е годы. Все их установки могут быть расстреляны без захода на территорию Украины. Те, кто собираются отдавать такие приказы, не просто преступники, они убийцы самые настоящие", - сказал Зюганов.
Так Зюганов прокомментировал предположение депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского, что на экстренном заседания Совета Федерации 23 апреля может быть санкционирован ввод российских войск на Донбасс.
Экстренное заседание Совета Федерации назначено на 23 апреля.
А 21 апреля ожидается послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
https://censor.net/ua/n3261072?fbclid=*******************-P6lfDM4fYGIZ_om5YQ796An0guGqKSbFpBPh9L0vU
И для вас всё понесётся по наклонной...
здравствуй, убитая "Северная Корея" и процветающая "Южная Корея"..
лично я выбираю Западный мир со всеми его достоинствами и недостатками, и шлю нахер "русский мир" и всё, что с ним связано..
Хороший кацап - дохлый кацап, прости Господи...
https://twitter.com/StarshinaZapasa
Старшина Запаса
@StarshinaZapasa
·https://twitter.com/StarshinaZapasa/status/1384774358816677889 10 мин
Завтра день рождения Ленина. Вчера - Гитлера. Даже странно будет, если сегодня Путин не объявит о возрождении Четвертого Рейха - СССР-2.0. И не присоединит Беларусь. День обязывает. Доброе утро.
Хотя, я забыл, что он "никому ничего не должен"...