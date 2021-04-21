Зюганов допустил признание Россией "Л/ДНР" и введение войск РФ на Донбасс

Депутат Госдумы Российской Федерации, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заговорил о возможности широкомасштабной войны с Украиной.

Об этом он заявил в интервью "Национальной службе новостей", передает Цензор.НЕТ.

"Я бы давно на месте Верховного главнокомандующего официально заявил, что мы будем защищать свой мир, свою Родину, свой язык. Признать Донецкую и Луганскую республику – это воля наших соотечественников. Надо официально заявить, что мы их признаем и будем их защищать, включая и военные средства", - подчеркнул Зюганов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Совфеде РФ отреагировали на предложение Зеленского встретиться с Путиным на Донбассе: "Какое-то актерское кривляние"

При этом, он назвал сумасшедшими тех, кто собирается развернуть войну на Донбассе.

"Это сумасшедшие люди. Украина не в состоянии вести современную войну, ей нечем ее вести. Армия в Украине сейчас хуже в 10 раз, чем в 1990-е годы. Все их установки могут быть расстреляны без захода на территорию Украины. Те, кто собираются отдавать такие приказы, не просто преступники, они убийцы самые настоящие", - сказал Зюганов.

Так Зюганов прокомментировал предположение депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского, что на экстренном заседания Совета Федерации 23 апреля может быть санкционирован ввод российских войск на Донбасс.

Экстренное заседание Совета Федерации назначено на 23 апреля.

А 21 апреля ожидается послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.