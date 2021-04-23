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Найманці РФ посилюють свої передові позиції розвідгрупами, спецпризначенцями та снайперами, - розвідка. ВIДЕО

На тлі заяв про повернення в місця постійної дислокації військ, які були розгорнуті біля кордонів України протягом березня-квітня, командування ЗС РФ відновило інтенсивність перевірок з'єднань і частин 1 та 2 АК на тимчасово окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

Так, за інформацією української розвідки, особливу увагу комісії приділяють виявленню причин погіршення морально-психологічного стану, зниження рівня військової дисципліни, незаконного використання військового майна.

Водночас окупанти продовжують приховано посилювати передові позиції додатковими артилерійськими розрахунками, підрозділами спеціального призначення, розвідувальними групами та снайперськими парами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У лавах найманців РФ зростає кількість небойових втрат: минулого тижня - 7 безповоротних і 16 санітарних, - розвідка

Автор: 

розвідка (3894) Донбас (22358)


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Топ коментарі
+14
А клоун не возвращает разведку и контрснайперские группы. Наши защитники платят за это жизнями почти ежедневно. Спасибо зебилам.
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23.04.2021 15:05 Відповісти
+13
ну а минобороны и генштаб "усиливают" приказы про ЗАПРЕТ на ответный огонь..
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23.04.2021 15:05 Відповісти
+9
А где это наполеон бухает от своей "победы" как сказал Ермак а союзники то так мелко помогали вот бонопард всех победил жду высер мендель
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23.04.2021 15:19 Відповісти
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ну а минобороны и генштаб "усиливают" приказы про ЗАПРЕТ на ответный огонь..
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23.04.2021 15:05 Відповісти
04/21/2021

Подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) запретили отвечать на провокации российских войск в оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Украинские войска получили приказ не реагировать на провокации.
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23.04.2021 15:20 Відповісти
А клоун не возвращает разведку и контрснайперские группы. Наши защитники платят за это жизнями почти ежедневно. Спасибо зебилам.
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23.04.2021 15:05 Відповісти
Владимир Александрович, почему не закончилась война? Может вы х@йовый главнокомандующий???
Наемники РФ усиливают свои передовые позиции разведгруппами, спецназом и снайперами, - разведка - Цензор.НЕТ 5997
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23.04.2021 15:05 Відповісти
Найманці РФ посилюють свої передові позиції розвідгрупами, спецпризначенцями та снайперами, - розвідка - Цензор.НЕТ 754
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23.04.2021 22:42 Відповісти
А где это наполеон бухает от своей "победы" как сказал Ермак а союзники то так мелко помогали вот бонопард всех победил жду высер мендель
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23.04.2021 15:19 Відповісти
Не догоню, так хоть погреюсь.... как-то так это называется.
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23.04.2021 15:22 Відповісти
В глаза ***** посмотреть- не под обстрелом посидеть!!! Правда же, нелох-членограй?
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23.04.2021 15:24 Відповісти
Зеля уже за действия украинской разведки извинился? На коленях запросил переговоры у путина?
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23.04.2021 15:39 Відповісти
Какім будєт ваш атвєт, таварісч Жюков, вибачте Зєлєнскій? Як завжди - асиметричним?
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23.04.2021 15:57 Відповісти
русским верить - себя не уважать
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23.04.2021 16:04 Відповісти
приказ не отвечать на провокации имеет цель разлагать украинскую армию, ибо этот приказ есть по своей сути ,поощерение рашистам , убийства украинских защитников , а отсюда и желающих служить в такой армии ,в которой нельзя отвечать врагу не очень то много насобирается .
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23.04.2021 16:19 Відповісти
так записано в "кластері" який передав почтальон мікрон, класте палін прочитав гнусавому поцу і посміялись із арміїї по приколу, І ПІДПИСАЛИ НАКАЗ. хто там казав ЛОХ. ЯНЕЛОХ,Я ЛОХОТРОН
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23.04.2021 21:26 Відповісти
 
 