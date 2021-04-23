Найманці РФ посилюють свої передові позиції розвідгрупами, спецпризначенцями та снайперами, - розвідка. ВIДЕО

На тлі заяв про повернення в місця постійної дислокації військ, які були розгорнуті біля кордонів України протягом березня-квітня, командування ЗС РФ відновило інтенсивність перевірок з'єднань і частин 1 та 2 АК на тимчасово окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

Так, за інформацією української розвідки, особливу увагу комісії приділяють виявленню причин погіршення морально-психологічного стану, зниження рівня військової дисципліни, незаконного використання військового майна.

Водночас окупанти продовжують приховано посилювати передові позиції додатковими артилерійськими розрахунками, підрозділами спеціального призначення, розвідувальними групами та снайперськими парами.

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