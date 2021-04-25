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Новини Відео ДТП
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Одна людина загинула, іншу дуже травмовано в ДТП у Києві. ВIДЕО

У дорожньо-транспортній пригоді в Києві 25 квітня загинула жінка. Ще одну госпіталізували в критичному стані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на dtp.kiev.ua.

"На Гагаріна перекинувся Ніссан з двома жінками: старша померла в машині швидкої допомоги, не приходячи до тями. Молодшу в критичному стані госпіталізовано", - сказано в повідомленні.

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За інформацією dtp.kiev.ua, жертва і постраждала - мати і дочка.

За словами свідків, за кермом був хлопець, 1992 року народження, документи і зброя якого залишилися в автомобілі.

На місці працює опергрупа.

ДТП (4467) Київ (19457) смерть (6746)


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Топ коментарі
+4
опрокинулся Ниссан с двумя женщинами:
Источник: https://censor.net/ru/v3261893

Но за рулем было тело 92 г.р...
Это как?
(а, еще и волына)...
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26.04.2021 00:02
+4
И Марс в созвездии Овна Не, я понимаю шо редакторы люди, но норму знать надо
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26.04.2021 00:24
+1
оружие ? милиция ? да -нет ? а зачем тогда написали это ? констатация факта ? проверка мнения (читающим это геращенко и собакевичу? так у собакевича траур-"бибигуль" застрелили на рельсах ) общественности ?
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25.04.2021 23:57
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оружие ? милиция ? да -нет ? а зачем тогда написали это ? констатация факта ? проверка мнения (читающим это геращенко и собакевичу? так у собакевича траур-"бибигуль" застрелили на рельсах ) общественности ?
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25.04.2021 23:57 Відповісти
"оружие ? ... а зачем тогда написали это ?" - есть информация - подана. От тебя надо её было скрыть?
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26.04.2021 07:15 Відповісти
как вы потом эту информацию будете перекручивать, товарИСЧ майор ?
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26.04.2021 23:12 Відповісти
Живи сегодняшним днём, а не привычками власти воров Януковича и Порошенко.
Вы же не фантазёр, не прожектёр и не сказочник, верно?
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27.04.2021 07:47 Відповісти
слушаюсь , товарисч майор !!
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27.04.2021 10:35 Відповісти
опрокинулся Ниссан с двумя женщинами:
Источник: https://censor.net/ru/v3261893

Но за рулем было тело 92 г.р...
Это как?
(а, еще и волына)...
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26.04.2021 00:02 Відповісти
А может и не волына. Может посерьёзнее что-то.
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26.04.2021 09:48 Відповісти
вон уже мусора возмущаются см. выше
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26.04.2021 23:13 Відповісти
И Марс в созвездии Овна Не, я понимаю шо редакторы люди, но норму знать надо
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26.04.2021 00:24 Відповісти
в жизни почти как в кино. Почему "почти"? Да потому что дубль проделать не возможно...
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26.04.2021 01:00 Відповісти
а шо это за мутант ведет видеорепортаж?
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26.04.2021 02:02 Відповісти
быстро ездишь - медленно понесут.....
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26.04.2021 07:43 Відповісти
Могли спокойно доехать на трамвае и были бы живы.
Но, благодаря боксеру с отбитыми мозгами, пришлось ловить частника.
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26.04.2021 08:30 Відповісти
 
 