Одна людина загинула, іншу дуже травмовано в ДТП у Києві. ВIДЕО
У дорожньо-транспортній пригоді в Києві 25 квітня загинула жінка. Ще одну госпіталізували в критичному стані.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на dtp.kiev.ua.
"На Гагаріна перекинувся Ніссан з двома жінками: старша померла в машині швидкої допомоги, не приходячи до тями. Молодшу в критичному стані госпіталізовано", - сказано в повідомленні.
За інформацією dtp.kiev.ua, жертва і постраждала - мати і дочка.
За словами свідків, за кермом був хлопець, 1992 року народження, документи і зброя якого залишилися в автомобілі.
На місці працює опергрупа.
Топ коментарі
+4 ПП Уксусов
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+4 Uzer Uzer
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+1 Паровоз на Соломенке
показати весь коментар25.04.2021 23:57
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Вы же не фантазёр, не прожектёр и не сказочник, верно?
Источник: https://censor.net/ru/v3261893
Но за рулем было тело 92 г.р...
Это как?
(а, еще и волына)...
Но, благодаря боксеру с отбитыми мозгами, пришлось ловить частника.