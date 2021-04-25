Одна людина загинула, іншу дуже травмовано в ДТП у Києві. ВIДЕО

У дорожньо-транспортній пригоді в Києві 25 квітня загинула жінка. Ще одну госпіталізували в критичному стані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на dtp.kiev.ua.

"На Гагаріна перекинувся Ніссан з двома жінками: старша померла в машині швидкої допомоги, не приходячи до тями. Молодшу в критичному стані госпіталізовано", - сказано в повідомленні.

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За інформацією dtp.kiev.ua, жертва і постраждала - мати і дочка.

За словами свідків, за кермом був хлопець, 1992 року народження, документи і зброя якого залишилися в автомобілі.

На місці працює опергрупа.