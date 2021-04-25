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Новости Видео ДТП
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Один человек погиб, один сильно травмирован в ДТП в Киеве. ВИДЕО

В дорожно-транспортном происшествии в Киеве 25 апреля погибла женщина. Еще одну госпитализировали в критическом состоянии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua.

"На Гагарина опрокинулся Ниссан с двумя женщинами: старшая умерла в машине скорой помощи не приходя в сознание. Младшая в критическом состоянии госпитализирована", - сказано в сообщении.

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По информации dtp.kiev.ua, жертва и пострадавшая - мать и дочь.

По словам свидетелей, за рулем был парень 1992 года рождения, документы и оружие которого остались в автомобиле.

На месте работает опергруппа.

Автор: 

ДТП (7673) Киев (25513) смерть (9218)


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Топ комментарии
+4
опрокинулся Ниссан с двумя женщинами:
Источник: https://censor.net/ru/v3261893

Но за рулем было тело 92 г.р...
Это как?
(а, еще и волына)...
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26.04.2021 00:02
+4
И Марс в созвездии Овна Не, я понимаю шо редакторы люди, но норму знать надо
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26.04.2021 00:24
+1
оружие ? милиция ? да -нет ? а зачем тогда написали это ? констатация факта ? проверка мнения (читающим это геращенко и собакевичу? так у собакевича траур-"бибигуль" застрелили на рельсах ) общественности ?
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25.04.2021 23:57
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Правила форума Совет форумчан
оружие ? милиция ? да -нет ? а зачем тогда написали это ? констатация факта ? проверка мнения (читающим это геращенко и собакевичу? так у собакевича траур-"бибигуль" застрелили на рельсах ) общественности ?
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25.04.2021 23:57 Ответить
"оружие ? ... а зачем тогда написали это ?" - есть информация - подана. От тебя надо её было скрыть?
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26.04.2021 07:15 Ответить
как вы потом эту информацию будете перекручивать, товарИСЧ майор ?
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26.04.2021 23:12 Ответить
Живи сегодняшним днём, а не привычками власти воров Януковича и Порошенко.
Вы же не фантазёр, не прожектёр и не сказочник, верно?
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27.04.2021 07:47 Ответить
слушаюсь , товарисч майор !!
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27.04.2021 10:35 Ответить
опрокинулся Ниссан с двумя женщинами:
Источник: https://censor.net/ru/v3261893

Но за рулем было тело 92 г.р...
Это как?
(а, еще и волына)...
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26.04.2021 00:02 Ответить
А может и не волына. Может посерьёзнее что-то.
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26.04.2021 09:48 Ответить
вон уже мусора возмущаются см. выше
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26.04.2021 23:13 Ответить
И Марс в созвездии Овна Не, я понимаю шо редакторы люди, но норму знать надо
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26.04.2021 00:24 Ответить
в жизни почти как в кино. Почему "почти"? Да потому что дубль проделать не возможно...
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26.04.2021 01:00 Ответить
а шо это за мутант ведет видеорепортаж?
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26.04.2021 02:02 Ответить
быстро ездишь - медленно понесут.....
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26.04.2021 07:43 Ответить
Могли спокойно доехать на трамвае и были бы живы.
Но, благодаря боксеру с отбитыми мозгами, пришлось ловить частника.
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26.04.2021 08:30 Ответить
 
 