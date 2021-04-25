Один человек погиб, один сильно травмирован в ДТП в Киеве. ВИДЕО
В дорожно-транспортном происшествии в Киеве 25 апреля погибла женщина. Еще одну госпитализировали в критическом состоянии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua.
"На Гагарина опрокинулся Ниссан с двумя женщинами: старшая умерла в машине скорой помощи не приходя в сознание. Младшая в критическом состоянии госпитализирована", - сказано в сообщении.
По информации dtp.kiev.ua, жертва и пострадавшая - мать и дочь.
По словам свидетелей, за рулем был парень 1992 года рождения, документы и оружие которого остались в автомобиле.
На месте работает опергруппа.
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Вы же не фантазёр, не прожектёр и не сказочник, верно?
Источник: https://censor.net/ru/v3261893
Но за рулем было тело 92 г.р...
Это как?
(а, еще и волына)...
Но, благодаря боксеру с отбитыми мозгами, пришлось ловить частника.