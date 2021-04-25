Один человек погиб, один сильно травмирован в ДТП в Киеве. ВИДЕО

В дорожно-транспортном происшествии в Киеве 25 апреля погибла женщина. Еще одну госпитализировали в критическом состоянии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua.

"На Гагарина опрокинулся Ниссан с двумя женщинами: старшая умерла в машине скорой помощи не приходя в сознание. Младшая в критическом состоянии госпитализирована", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Виннитчине лоб в лоб столкнулись грузовики Mercedes и DAF - водители погибли. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По информации dtp.kiev.ua, жертва и пострадавшая - мать и дочь.

По словам свидетелей, за рулем был парень 1992 года рождения, документы и оружие которого остались в автомобиле.

На месте работает опергруппа.