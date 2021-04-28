Кабмін не посилюватиме карантин на Великдень і травневі свята, - Шмигаль. ВIДЕО
Уряд не посилюватиме карантин на Великдень, але просить людей дотримуватися карантинних заходів.
Про це під час засідання Кабінету Міністрів заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Уряд обіцяв, що не посилюватиме карантин на Великдень і травневі свята. Карантин посилювати не будемо, але посилимо заходи щодо дотримання тих обмежень, які встановлені. Насамперед ідеться про соціальну дистанцію та масковий режим", - зазначив Шмигаль.
Глава уряду закликав усіх прислухатися до Міністерства охорони здоров’я і до лідерів церков, які закликають дотримуватися карантинних заходів і святкувати Великдень вдома.
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що ще за майскіє празнікі?. хтось збирається в "!колонах радостних дємонстрантов" ходити?.
що за комуняцький трешак?. капєц..