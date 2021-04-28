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Кабмін не посилюватиме карантин на Великдень і травневі свята, - Шмигаль. ВIДЕО

Уряд не посилюватиме карантин на Великдень, але просить людей дотримуватися карантинних заходів.

Про це під час засідання Кабінету Міністрів заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд обіцяв, що не посилюватиме карантин на Великдень і травневі свята. Карантин посилювати не будемо, але посилимо заходи щодо дотримання тих обмежень, які встановлені. Насамперед ідеться про соціальну дистанцію та масковий режим", - зазначив Шмигаль.

Глава уряду закликав усіх прислухатися до Міністерства охорони здоров’я і до лідерів церков, які закликають дотримуватися карантинних заходів і святкувати Великдень вдома.

Також читайте: У Києві посилять контроль за дотриманням карантинних обмежень, - Кличко

Автор: 

карантин (18172) Великдень (359) Шмигаль Денис (4572) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Кабмин не будет ужесточать карантин на Пасху и майские праздники, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2916
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28.04.2021 13:52 Відповісти
Потому что ИДИОТЫ...
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28.04.2021 13:59 Відповісти
шмигаль : 1."Травневі свята можуть принести спалах захворюваності." 2."На травневі свята не будемо посилювати обмеження". В стилі зе .
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28.04.2021 14:02 Відповісти
Кабмін не посилюватиме карантин на Великдень і травневі свята, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2760
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28.04.2021 14:29 Відповісти
ужесточай - не ужесточай, пользы ноль.
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28.04.2021 14:55 Відповісти
зегниды попускают лохов ...
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28.04.2021 15:14 Відповісти
Правительство обещало, что не будет усиливать карантин на Пасху и майские праздники.Источник: https://censor.net/ru/v3262539

що ще за майскіє празнікі?. хтось збирається в "!колонах радостних дємонстрантов" ходити?.
що за комуняцький трешак?. капєц..
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28.04.2021 15:36 Відповісти
 
 