Благодатний вогонь зійшов у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі. ВIДЕО

У Велику суботу в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулася церемонія сходження благодатного вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Священний вогонь з'явився в кувуклії (невеличкій капличці, спорудженій, як вважається, над місцем поховання Ісуса) під час молитви патріарха Єрусалимського Феофіла III, як це буває щороку напередодні православного Великодня.

Зазначимо, що цього року в зв'язку з пандемією в храм були допущені близько 2,5 тисячі вірян, що мають сертифікати вакцинації проти коронавірусу.

У минулому році церемонія Благодатного вогню через карантинні обмеження відбулася в практично порожньому храмі Гробу Господнього.

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