Благодатний вогонь зійшов у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі. ВIДЕО
У Велику суботу в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулася церемонія сходження благодатного вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Священний вогонь з'явився в кувуклії (невеличкій капличці, спорудженій, як вважається, над місцем поховання Ісуса) під час молитви патріарха Єрусалимського Феофіла III, як це буває щороку напередодні православного Великодня.
Зазначимо, що цього року в зв'язку з пандемією в храм були допущені близько 2,5 тисячі вірян, що мають сертифікати вакцинації проти коронавірусу.
У минулому році церемонія Благодатного вогню через карантинні обмеження відбулася в практично порожньому храмі Гробу Господнього.
Топ коментарі
+71 Шрек Баблокат
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+25 Эдуард Силенко
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+21 Garry Grant
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те миллионы людей, которых сожгли и заморили и убили и зарезали и затравили собаками за то шо они знать не знали шо может кто-то быть свирепей даже Кетцалькоатля, или любого племенного божка?
ну да, боялись, когда огонь начинал ступни жарить - а ты бы что делал? не боялся бы шо так дойдет и до волос?
ептель - к тебе ворвется огнеметчик с автоматчиком когда ты спишь и скажут - ты не на ту сторону ноги поставил и начнут тя жечь - вау!!!! и ты .... боишься, разве нет? за детей своих например то.
По словам Агояна, "Бог творит чудеса, но не на потеху людям", и ничего мистического в этом процессе нет. "У них есть связки свечей, мы называем их факелы, и они поджигают их от масляной свечи и представляют его как благодатный огонь. Мы верим в чудеса, но я был там три раза, и это не чудо", - Самуил Агоян.
😇
- Алло, батюшка, это из горкома звонят. У нас совещание должно быть, а стульев не хватает... Пришли дюжину.
- Фиг вам, а не стулья. В прошлый раз давал, так вы их похабщиной испоганили.
- Ах "фиг вам, а не стулья", тогда фиг вам пионеров в церковный хор!
- Ах "фиг вам пионеров в церковный хор", тогда фиг вам монахов на субботник!
- Ах "фиг нам монахов на субботник", тогда фиг вам партийных на крестный ход!
- Ах "фиг нам партийных на крестный ход", тогда фиг вам монашек в вашу финскую баню!
- А вот за это, батюшка, можно и партбилет на стол положить!!!
Атеізм теж релігія??
Вірю Сам В Себе та останній нібій( патрон).
😇
Атеизм основан на наблюдении, на законах природы, а религия - верую, ибо нелепо!...
Не помогут ни прокуроры, ни медики, ни экстрасенсы.
Не забываем, что все как в Булевой алгебре! Нити можно суммировать, масштабировать, вычитать, и...перенаправлять. етс.
Что я на этом свете - лишний,
Коварно умолчав о том,
Что я не нужен и на том.
😇
Оба света с дубьем
Врежут там-я на этом,
Врежут здесь- я на том!
В.Высоцкий
😇
Невдивовижу, що попи багаті,- вони готові й кожух з людей зідрати.
П.С. Господь не нуждается в таких фокусах. "Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет"....