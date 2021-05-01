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Благодатний вогонь зійшов у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі. ВIДЕО

У Велику суботу в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулася церемонія сходження благодатного вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Священний вогонь з'явився в кувуклії (невеличкій капличці, спорудженій, як вважається, над місцем поховання Ісуса) під час молитви патріарха Єрусалимського Феофіла III, як це буває щороку напередодні православного Великодня.

Зазначимо, що цього року в зв'язку з пандемією в храм були допущені близько 2,5 тисячі вірян, що мають сертифікати вакцинації проти коронавірусу.

У минулому році церемонія Благодатного вогню через карантинні обмеження відбулася в практично порожньому храмі Гробу Господнього.

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Єрусалим (58) Великдень (359)


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Топ коментарі
+71
02 мая 2014 г. благодатный огонь сошел в Одессе на колорадскую нечисть, и это было Божественным знаком высшего покровительства и защиты Украины от россиянской агрессии..
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01.05.2021 14:20
+25
Їх не спалілі. Они просто спалілісь. Огньом рюсскаго міра.
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01.05.2021 14:58
+21
Пожарище в кремле-вот благодатный огонь.
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01.05.2021 14:38
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02 мая 2014 г. благодатный огонь сошел в Одессе на колорадскую нечисть, и это было Божественным знаком высшего покровительства и защиты Украины от россиянской агрессии..
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01.05.2021 14:20 Відповісти
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01.05.2021 14:23 Відповісти
100%
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01.05.2021 14:23 Відповісти
Їх не спалілі. Они просто спалілісь. Огньом рюсскаго міра.
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01.05.2021 14:58 Відповісти
как сказало твоё @уйло-мы ещё на ваших похоронах простудимся
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01.05.2021 15:18 Відповісти
що було спочатку....- по-Біблії Слово - а в Одессі , оті прокацапські покидьки із кацапами провокаторами СПОЧАТКУ !!!! - перша ДІЯ !!!!, відкрили вогонь по мирному МАршу Футбольних фанатів про-Україністів- які приурочили його до Маршу порозуміння.........- а далі сталось те що сталось.....- чи ти будеш читати Біблію коли бандити насильники будуть вбивати та насилувати твою Маму...., Дружину...., Дитину....
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01.05.2021 15:11 Відповісти
они сгорели потому что самолёт же тяжелее воздуха
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01.05.2021 15:17 Відповісти
Сходил бы с небес,- не прятали б схождение это от людей.
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01.05.2021 14:25 Відповісти
Свята хімія для обраних і 21-е століття
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01.05.2021 14:31 Відповісти
Шоу армянской общины в Иерусалиме
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01.05.2021 14:31 Відповісти
Склоняюсь к версии, что настоящий Храм Гроба Господня должен находиться на проливе Босфор, южнее развалин настоящего (а не декоративного) Иерусалима.
Благодатний вогонь зійшов у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі - Цензор.НЕТ 6636
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01.05.2021 14:36 Відповісти
Собственно ещё каких-то 300-500 лет назад художники об этом знали.
Благодатний вогонь зійшов у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі - Цензор.НЕТ 9832
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01.05.2021 14:38 Відповісти
Благодатний вогонь зійшов у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі - Цензор.НЕТ 2841
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01.05.2021 14:42 Відповісти
Склоняюсь к версии, что все мировые религии в первую очередь должны держать народ в повиновении и в труде на благо власть имущих...
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01.05.2021 17:21 Відповісти
Это аксиома.
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01.05.2021 17:32 Відповісти
Как аксиома и то, что это лучшее из двух зол.
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01.05.2021 17:33 Відповісти
И ведь находятся те, кто в это реально верит. И даже разносит этот огонь по странам, где президенты его встречают.
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01.05.2021 14:37 Відповісти
А кто-то реально боится этой Веры.
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01.05.2021 14:49 Відповісти
кто боится то?
те миллионы людей, которых сожгли и заморили и убили и зарезали и затравили собаками за то шо они знать не знали шо может кто-то быть свирепей даже Кетцалькоатля, или любого племенного божка?
ну да, боялись, когда огонь начинал ступни жарить - а ты бы что делал? не боялся бы шо так дойдет и до волос?
ептель - к тебе ворвется огнеметчик с автоматчиком когда ты спишь и скажут - ты не на ту сторону ноги поставил и начнут тя жечь - вау!!!! и ты .... боишься, разве нет? за детей своих например то.
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01.05.2021 15:18 Відповісти
Причем президенты светских государств (согласно Конституции).
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01.05.2021 15:16 Відповісти
"Это старинный красивый обычай" (с)

Благодатний вогонь зійшов у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі - Цензор.НЕТ 5723
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01.05.2021 15:44 Відповісти
Пожарище в кремле-вот благодатный огонь.
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01.05.2021 14:38 Відповісти
В 2018 году представитель армянской патриархии Самуил Агоян рассказал в репортаже телеканала "Хадашот 2", https://lifestyle.segodnya.ua/lifestyle/fun/tayna-blagodatnogo-ognya-raskryta-svyashchennik-rasskazal-vse-podrobnosti-1121638.html как на самом деле зажигают Благодатный огонь в Храме Гроба Господня. Проповедник трижды присутствовал в Кувуклии при зажигании огня. Он заявил, что патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады.
По словам Агояна, "Бог творит чудеса, но не на потеху людям", и ничего мистического в этом процессе нет. "У них есть связки свечей, мы называем их факелы, и они поджигают их от масляной свечи и представляют его как благодатный огонь. Мы верим в чудеса, но я был там три раза, и это не чудо", - Самуил Агоян.
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01.05.2021 14:40 Відповісти
В чем суть его благодатности?
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01.05.2021 14:43 Відповісти
Он выжигает вонь безбожников.
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01.05.2021 14:51 Відповісти
Весьма спорное суждение.
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01.05.2021 14:55 Відповісти
психиатрию сократили, больных выпинали.
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01.05.2021 15:19 Відповісти
В том, что дает блага мутным типам вроде гундяя или паши мерседеса
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01.05.2021 14:52 Відповісти
В человеческой глупости, как пр мне...
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01.05.2021 17:23 Відповісти
В чем суть благодатности света солнца? - если свет, который в Тебе, тьма, то какова же тьма?(из Писания)
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02.05.2021 11:43 Відповісти
Ну вот, сомневающиеся и подозревающие снова посрамлены. А фокус снова удался! Чудеса по расписанию.
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01.05.2021 14:50 Відповісти
В главном соборе Неаполя- храме Св. Януария кровь Св.Януария хранящаяся в бутылке закипает во время Литургии (мессы) в храме в день его мученичества. Сотни тысяч верующих приходят в этот день к храму, чтобы увидать это чудо.
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01.05.2021 21:12 Відповісти
Благодатний вогонь зійшов у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі - Цензор.НЕТ 5472
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02.05.2021 05:11 Відповісти
Если бы Иисус увидел то, что творят его именем, отказался бы от этой сумасшедшей шайки и проклял бы все это до седьмого колена.
😇
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01.05.2021 14:56 Відповісти
Вместо исуса придумали бы другого идола...
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01.05.2021 15:28 Відповісти
Дешовка. У Коперфилда фокусы интереснее и загадочнее.
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01.05.2021 14:59 Відповісти
А де він подівся? Давно не бачив. Здувся, мабуть.
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01.05.2021 15:12 Відповісти
Тю... Я Еміля Кіо бачив востаннє у 1978 році. То що ж тепер робити...
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01.05.2021 15:27 Відповісти
Я також. Просто, так роздували ці телевізійні штучки, а тепер заглохли.
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01.05.2021 15:34 Відповісти
В церкви звонит телефон:
- Алло, батюшка, это из горкома звонят. У нас совещание должно быть, а стульев не хватает... Пришли дюжину.
- Фиг вам, а не стулья. В прошлый раз давал, так вы их похабщиной испоганили.
- Ах "фиг вам, а не стулья", тогда фиг вам пионеров в церковный хор!
- Ах "фиг вам пионеров в церковный хор", тогда фиг вам монахов на субботник!
- Ах "фиг нам монахов на субботник", тогда фиг вам партийных на крестный ход!
- Ах "фиг нам партийных на крестный ход", тогда фиг вам монашек в вашу финскую баню!
- А вот за это, батюшка, можно и партбилет на стол положить!!!

Атеізм теж релігія??
Вірю Сам В Себе та останній нібій( патрон).
😇
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01.05.2021 15:05 Відповісти
80-ті.
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01.05.2021 15:13 Відповісти
Атеізм теж релігія?

Атеизм основан на наблюдении, на законах природы, а религия - верую, ибо нелепо!...
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01.05.2021 17:26 Відповісти
За такой юмор может прилетеь по жизни.
Не помогут ни прокуроры, ни медики, ни экстрасенсы.
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01.05.2021 23:59 Відповісти
Вы написали "состоялась церемония ЗАЖЖЕНИЯ благодатного огня,а надо писать СХОЖДЕНИЕ ,ибо зажигают лампочку или свечу, а здесь чудо господнее.Будьте внимательны.
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01.05.2021 15:05 Відповісти
Раз благодатный огонь сошел сегодня, дата Пасхи правильная и не нужно ее смещать на "как у католиков", получается.
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01.05.2021 15:09 Відповісти
Я завжди підозрював що католики - це неправильні християни.
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01.05.2021 15:33 Відповісти
Все люди в чем-то неправильные. Верующие- не исключение.
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01.05.2021 17:28 Відповісти
Петя, ежели ортодоксальное меньшинство перейдет на правильный календарь,то этот поджог случится по-новому. Иначе никак низя.
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01.05.2021 16:02 Відповісти
Лайнометьі не заблюйте йадом
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01.05.2021 15:15 Відповісти
_Почему чудо, долженствующее укрепить в вере верующих и заставить усомниться скептиков ныкают за закрытые двери, как воры втайне от всех? Вопрос риторический. Хотя, учитывая возможности современных технологий и науки - для непосредственных очевидцев, а также уровень спецэффектов для видео, даже публичная демонстрация не была бы ни в коей мере доказательством. Чтобы разоблачить фокусника нужно привлечь в роли экспертов других фокусников.
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01.05.2021 15:21 Відповісти
я,господь бох, чесно заявляю -я никаких огней никуда не слал и вообще у меня спички отсырели
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01.05.2021 15:21 Відповісти
Ну наверное не стоит забывать, что именно эта же технология используется ....другими. А именно маленькими зелеными для создания пожаров.... у тех же амеров, например в Калифорнии. И я бы добавил, что они добились достаточно серьезных успехов. Не, не потому, что пожары колоссальные, а потому что технология суммирования гравитационных нитей!!!. А я бы назвал ее так, в совершенстве расписана именно ими ...в манускрипте Войнича.
Не забываем, что все как в Булевой алгебре! Нити можно суммировать, масштабировать, вычитать, и...перенаправлять. етс.
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01.05.2021 15:24 Відповісти
Слава Богу, значить ще є надія, що світ виправиться.
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01.05.2021 15:26 Відповісти
ну да, галоперидола еще есть запас, кстати, новая помада вышла, приглашаем на попотестирование, при себе иметь ребенка и повязку на глаза, не ребенку. Ваш отец Поповедуний.
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01.05.2021 15:30 Відповісти
Скоко дебилов на этой планете, ужас!
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01.05.2021 15:26 Відповісти
Мне доказать сумел Всевышний,
Что я на этом свете - лишний,
Коварно умолчав о том,
Что я не нужен и на том.

😇
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01.05.2021 15:28 Відповісти
Зря пугают тем светом-
Оба света с дубьем
Врежут там-я на этом,
Врежут здесь- я на том!
В.Высоцкий
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01.05.2021 17:33 Відповісти
Почему когда человек разговаривает с Богом - это молитва, а когда Бог с человеком - это шизофрения?

😇
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01.05.2021 15:31 Відповісти
Посмотрите в ютубе лекции Роберта Сапольски, он там все подробно объясняет .
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01.05.2021 17:42 Відповісти
Бог говорит с человеком чаще всего через Святое Писание. Есть много и других каналов, но здесь не поверят, в них, потому что собрались в основном атеисты.
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01.05.2021 21:07 Відповісти
У попа вовче горло, а ведмеже черево.
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02.05.2021 05:21 Відповісти
Піп-дерун: дере і з живого, і з мертвого.

Невдивовижу, що попи багаті,- вони готові й кожух з людей зідрати.
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02.05.2021 05:23 Відповісти
И ведь ни одно столетие дурачат !! Католики и прочие конфессии скрежещут зубами от зависти...Но,дважды номер не пройдет ,а место прикормлено конкурентами.
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01.05.2021 15:39 Відповісти
Так давно уже один архиерей признался в эфире, что тело туда с зажигалкой запихивают...
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01.05.2021 16:05 Відповісти
Того архиерея Успенского НКВД ещё до Второй Мировой Войны завербовало. Что чекисты говорили, то он и записал в своей работе. А ему поверили, потому что он долго на Гробе господнем служил.
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01.05.2021 20:57 Відповісти
А католики и протестанты и не парятся. Потому как это просто символ, зажигают от лампады за иконой. Просто православные слишком заигрались в таинства и не знают, как из этого выйти.
П.С. Господь не нуждается в таких фокусах. "Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет"....
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01.05.2021 16:08 Відповісти
Думаю, що русія щорічно башляє Ізраїлю нехіло так бабла за те щоб цей вогник зходив саме на їхню православну пасху а не на нашу.
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01.05.2021 16:42 Відповісти
Благодатний вогонь зійшов у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі - Цензор.НЕТ 7444
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01.05.2021 16:52 Відповісти
Благодатний 🔥🔥🔥 - це священне термоядерне полум'я на мацкву. Во ім'я Дейтерія, і Трітія, і святого Плутонію!
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01.05.2021 17:12 Відповісти
Стыдно за так называемых христиан.Не для того Христос умирал на кресте,чтоб люди грешили,а в праздник фокусы устраивали в Его честь.Богу не огни и свечки нужны,а праведная жизнь.
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01.05.2021 17:57 Відповісти
КАЖДЫЙ ГОД ЧТО ОН СХОДИТ А БЛАШОДАТИ НЕ ВИДАТЬ! МОЖЕТ ПОРА СКАЗАТЬ ЛЮДЯМ ПРАВДУ, ЧТО ЭТО ПРОСТО ОГОНЬ И МЫ, ПОПЫ, ВАС ПРОСТО ДУРИМ!?
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01.05.2021 19:08 Відповісти
Это не церемония зажжения Благодатного Огня, а Чудо снисхождения Благодатного Огня. Оно повторяется из года в год накануне Православной Пасхи. Первый раз описано в 12 веке игуменом Киево-Печёрской Лавры Даниилом. Огонь не обжигает тело человека, и пламя от свечей очень длинное 15-20 см.
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01.05.2021 20:50 Відповісти
Огоньки загораются прямо в воздухе над верующими в зале храма. Можно подбросить связку свечей (33 шт) в воздух и если попасть в огонёк, то огонь раньше обрящет какой-то верующий, чем архиереи в Кувикле. В Кувикле все проходит "по науке". Прежде чем запускать архиереев в Кувиклию их осматривает полицейские на предмет спичек и зажигалок. Когда они заходят в Кувиклию дверь за ними закрывает полицейский. 2 архиерея находятся в полнейшей темноте в Кувиклии. На надгробной доске собираются горящие фосорисцирующие зелёным светом капли. Точка росы, но капли образуются на доске. В руках у архиереев кусочки ваты. Они этими кусочками ваты сгоняют капли вместе, когда количество влаги достигает критической массы, вата загорается. Через небольшое отверстие в Кувиклии вату передают наружу армянскому архиерею, кторый объявляет, что Благодатный огонь сошёл. Полиция окрывает 2-х архиереев закрытых в Кувиклии.
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01.05.2021 21:33 Відповісти
мало того перед этим, за 2-е суток кажется, двери Кувиклии опечатывают особой печатью, дабы там заранее не припрятали спички или зажигалки
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02.05.2021 07:58 Відповісти
"надгробная плита".
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01.05.2021 21:34 Відповісти
Вже в Україні.Спецрейсом.
Благодатний вогонь зійшов у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі - Цензор.НЕТ 8558
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01.05.2021 23:15 Відповісти
Что толку от того огня?Вот если бы они повторили "чудо" с рыбой и вином вот тогда бы было дело.
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01.05.2021 23:56 Відповісти
Конец Света в этом году отменяется!
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02.05.2021 00:32 Відповісти
принаймні, у це вірять християнські жерці
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02.05.2021 07:55 Відповісти
Ты ещё маленький для рыбы. Кушай манку.
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02.05.2021 08:51 Відповісти
Жуй просвирки и нюхай ладан,христиозник
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04.05.2021 21:22 Відповісти
 
 