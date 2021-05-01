Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. ВИДЕО
В Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялась церемония зажжения благодатного огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Священный огонь появился в кувуклии (небольшой часовне, сооруженной, как считается, над местом погребения Иисуса) во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила III, как это бывает каждый год накануне православной Пасхи.
Отметим, что в этом году в связи с пандемией в храм были допущены около 2,5 тысяч верующих, имеющих сертификаты вакцинации от коронавируса.
В минувшем году церемония Благодатного огня из-за карантинных ограничений состоялась в практически пустом храме Гроба Господня.
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те миллионы людей, которых сожгли и заморили и убили и зарезали и затравили собаками за то шо они знать не знали шо может кто-то быть свирепей даже Кетцалькоатля, или любого племенного божка?
ну да, боялись, когда огонь начинал ступни жарить - а ты бы что делал? не боялся бы шо так дойдет и до волос?
ептель - к тебе ворвется огнеметчик с автоматчиком когда ты спишь и скажут - ты не на ту сторону ноги поставил и начнут тя жечь - вау!!!! и ты .... боишься, разве нет? за детей своих например то.
По словам Агояна, "Бог творит чудеса, но не на потеху людям", и ничего мистического в этом процессе нет. "У них есть связки свечей, мы называем их факелы, и они поджигают их от масляной свечи и представляют его как благодатный огонь. Мы верим в чудеса, но я был там три раза, и это не чудо", - Самуил Агоян.
😇
- Алло, батюшка, это из горкома звонят. У нас совещание должно быть, а стульев не хватает... Пришли дюжину.
- Фиг вам, а не стулья. В прошлый раз давал, так вы их похабщиной испоганили.
- Ах "фиг вам, а не стулья", тогда фиг вам пионеров в церковный хор!
- Ах "фиг вам пионеров в церковный хор", тогда фиг вам монахов на субботник!
- Ах "фиг нам монахов на субботник", тогда фиг вам партийных на крестный ход!
- Ах "фиг нам партийных на крестный ход", тогда фиг вам монашек в вашу финскую баню!
- А вот за это, батюшка, можно и партбилет на стол положить!!!
Атеізм теж релігія??
Вірю Сам В Себе та останній нібій( патрон).
😇
Атеизм основан на наблюдении, на законах природы, а религия - верую, ибо нелепо!...
Не помогут ни прокуроры, ни медики, ни экстрасенсы.
Не забываем, что все как в Булевой алгебре! Нити можно суммировать, масштабировать, вычитать, и...перенаправлять. етс.
Что я на этом свете - лишний,
Коварно умолчав о том,
Что я не нужен и на том.
😇
Оба света с дубьем
Врежут там-я на этом,
Врежут здесь- я на том!
В.Высоцкий
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Невдивовижу, що попи багаті,- вони готові й кожух з людей зідрати.
П.С. Господь не нуждается в таких фокусах. "Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет"....