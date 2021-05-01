Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. ВИДЕО

В Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялась церемония зажжения благодатного огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Священный огонь появился в кувуклии (небольшой часовне, сооруженной, как считается, над местом погребения Иисуса) во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила III, как это бывает каждый год накануне православной Пасхи.

Отметим, что в этом году в связи с пандемией в храм были допущены около 2,5 тысяч верующих, имеющих сертификаты вакцинации от коронавируса.

В минувшем году церемония Благодатного огня из-за карантинных ограничений состоялась в практически пустом храме Гроба Господня.

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