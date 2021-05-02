Хомчак і Наєв привітали військовослужбовців із Великоднем: ЗСУ забезпечують українцям можливість жити мирним життям. ВIДЕО

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак і командувач Об'єднаними силами України ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв привітали військовослужбовців і всіх українців із нагоди Великодня.

"Щиро вітаю вас зі світлим святом Воскресіння Христового. Воно нагадує нам про цінності, які ми захищаємо, – єдність, любов, справедливість, мир, торжество добра над злом і життя над смертю", - йдеться в привітанні Хомчака, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Він нагадав, щ восьмий рік поспіль Збройні Сили України є вартовими миру над нашою країною та всією Європою.

"Ми пізнали його справжню ціну і докладаємо всіх зусиль для відновлення територіальної цілісності та державного суверенітету. Сумлінно виконуючи свій військовий і громадянський обов’язок, військовослужбовці Збройних Сил України забезпечують можливість співгромадянам жити мирним життям – розбудовувати державу, народжувати дітей, сіяти хліб, відзначати свята.

Я прошу всіх українців у своїх молитвах згадати мужніх, нескорених і завжди вірних захисників країни. Попросити у Бога небесного захисту для тих, хто зараз на передовій, і швидкого одужання пораненим воїнам, помолитися про упокій душ загиблих героїв і про сили пережити трагедію їх рідним. Нехай диво Воскресіння Христового допоможе нам відновити справедливість і торжество добра над злом! - додав він.

Також читайте: "У світлий день Господнього Воскресіння вітаємо український народ із цим святом. Воскрес Христос - воскресне Україна", - привітання із нагоди Великодня від українських воїнів. ВIДЕО

"Шановні військовослужбовці, ветерани та працівники Збройних Сил України! Від імені особового складу Командування об’єднаних сил Збройних Сил України та себе особисто прийміть щирі вітання із святом Воскресіння Христового – днем, що сповнює нас світлою радістю, спокоєм та глибокою вірою у всемогутність Божої любові!" - зазначив Наєв, вітання якого публікує пресслужба Командування ОС ЗСУ.

"У складний час життєвих випробувань, що випали на долю нашої країни, ця віра особливо необхідна, адже вона дарує непохитну силу духу, наснагу й самовпевненість!



Великдень нагадує всім нам, що тільки у єдності та злагоді можна подолати усі труднощі і негаразди. З нагоди величного свята Великодня сердечно дякую Вам за самовіддану службу, національну гідність та рішучий спротив російському агресору. Згадаймо та схилімо голови перед пам’яттю загиблих Героїв. Помолімось за кожного, хто й сьогодні захи щає Україну. У цей день бажаю Вам та Вашим родинам міцного здоров’я, достатку, благополуччя, душевної чистоти та щастя!



Нехай радісні великодні покладуть благодатні початки нових звершень, а чудо воскресіння надихає на добрі та праведні справи на Вашому життєвому шляху!" - додав Наєв.