Яценюк - Путіну: Вам дали гарантії - що Україна буде членом НАТО. ВIДЕО
У майбутньому Україна буде членом Європейського Союзу і НАТО.
Про це заявив голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк у ході Молодіжного безпекового форуму 11 червня, інформує Цензор.НЕТ.
"На наших з вами кордонах оселилося зло. Аби його побороти, ми повинні бути разом. Це повинні усвідомити наші західні партнери. Вони не справляться без нас, ми не справимося без них", - підкреслив він.
Арсеній Яценюк нагадав, що 2008 року під час Бухарестського саміту НАТО було прийнято рішення, що Україна буде членом Альянсу. Він нагадав слова Путіна, начебто "їм ніхто не дав гарантій, що Україна не стане членом НАТО".
"Путін, напевно, погано читає. Владімир Владіміровіч, вам дали гарантії - що Україна буде членом НАТО. Це написано в резолюції 2008 року Бухарестського саміту. Вам вже все відповіли", - наголосив Арсеній Яценюк.
Так само в резолюції є пряма мова про те, що Україна і Грузія отримають План дій щодо членства в НАТО, зазначив він.
Арсеній Яценюк додав, що стрімкий розвиток прогресивних технологій та інновацій не дає відповіді на старі виклики - "як боротися зі злом".
"На наших з вами кордонах оселилося зло. Зло живе в Кремлі. Його прізвище Путін і вся російська машина. Зло живе в Мінську. Його прізвище Лукашенко, який знаходиться повністю під владою Путіна, який знищує людей. І це зло загрожує нам", - наголосив він.
"Аби побороти це зло, ми повинні бути разом. І це повинні усвідомити наші західні партнери. Вони не справляться без нас, ми не справимося без них. Сьомий рік на теренах Європи іде війна, яка розпочата Путіним проти незалежної України. Сьомий рік ми боремося. Сьомий рік ми отримуємо підтримку від Заходу і сьомий рік ми очікуємо, коли Захід прийме політичне рішення щодо надання Плані дій щодо членства України в НАТО", - підкреслив голова КБФ.
Він наголосив, що й далі залишається оптимістом: "Я далі вірю в те, що ми все-таки цього досягнемо. Мало хто вірив, що ми вистоїмо проти російської агресії, але ми вистояли. Мало хто навіть вірив про те, що Україна отримає безвізовий режим. Але ми його отримали. Україна буде членом Європейського Союзу і НАТО".
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...Коли праві з канцлером Курцом утворили коаліцію і сформували уряд, то запросили безпартійну зі Штирії стати міністеркою закордонних справ. Невдовзі вона вийшла заміж за відомого австрійського бізнесмена і запросила на весілля Путіна. У той час Росія через анексію Криму і подальшу війну на сході України, підготовану російським урядом, підпала під загальну зневагу та санкції. Путін став персоною нон ґрата у Європі. Тож коли він раптом
станцював на весіллі австрійської міністерки закордонних справ, це спровокувало політичний скандал. До Штирії він приїхав не з порожніми руками, а нібито привіз антикварний самовар і молодого ведмедя на цепу в подарунок, а також хор донських козаків, який мав заспівати «Многая літа».
Того-таки вечора Путін зник, і міністерка опинилась під шквалом критики за такі безвідповідальні дії й запрошення іноземних президентів на власне весілля. Захищаючись, вона сказала, що це геть випадково. Насправді вона хотіла запросити канцлера Курца, але той не мав часу. Путін стояв неподалік, усе чув, і з її боку було б нечемно не запросити і його також.
Мене тоді дуже схвилювала доля донського козачого хору. Путін забрав його з собою чи дозволив співати в Штирії й надалі? Чи знала міністерка, якої опіки потребують донські козаки? Їх слід було випускати на відкритий простір і
щонайменше тричі на тиждень давати змогу поспівати, аби не розледащіли. Я мало не надіслав запит про стан здоров'я донських козаків до МЗС Австрії, але потім відпустив
ситуацію. Доля хору лишилася незрозумілою.
безпартійною. Це викликало багато зневаги та знущань, і врешті-решт їй теж довелося полишити уряд.
Далі настали ковідні часи. Молодята виявили, що не надто й подобаються одне одному. Бізнесмен зазнав збитків і розраховував на подальші кредити і дружбу з Путіним, раз уже одружився з міністеркою закордонних справ. Однак вона перестала бути міністеркою, і Путін теж поїхав. Чоловік проводив більше часу з улюбленим собакою, ніж із дружиною. Він гуляв із псом тричі на день, а з дружиною не розмовляв. Це її дратувало. Вони скандалили. На додачу подружжя мало фінансові труднощі, повідомляла австрійська преса. Мене це не дивувало: їм же, мабуть, доводилося щодня годувати сотню донських козаків.
На карантині чоловік нібито збожеволів і, подейкують, навіть удався до домашнього насилля. Ексміністерка закордонних справ повідомила куди слід і отримала рішення суду: чоловікові заборонили наближатися до її будинку. Далі вона відвезла
чоловікового пса до ветеринара і сказала, що той невиліковно хворий і потребує евтаназії. Ветеринар задовольнив її прохання. Тепер чоловік стверджував, що собака був здоровий, а евтаназія - це акт її помсти. Він звинуватив дружину в умисному вбивстві. Пса мусили ексгумувати, щоб дослідити стан його здоров'я на момент смерті..." (с)
Владімір КАМІНЕР. Втрачене літо. Дойчланд курить на балконі /Пер. з німецької С. Жадан, Оксана Щур. - К.: Комора, 2020.
Україні вже набридло бути "окраїною" ватних недоумків.
Нехай собі десь подалі в болотях квакають.
А прогресс налицо- в этом году на саммит даже не пригласили.
і ще буде тривати, поки не щезне рашка