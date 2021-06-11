Яценюк - Путіну: Вам дали гарантії - що Україна буде членом НАТО. ВIДЕО

У майбутньому Україна буде членом Європейського Союзу і НАТО.

Про це заявив голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк у ході Молодіжного безпекового форуму 11 червня, інформує Цензор.НЕТ.

"На наших з вами кордонах оселилося зло. Аби його побороти, ми повинні бути разом. Це повинні усвідомити наші західні партнери. Вони не справляться без нас, ми не справимося без них", - підкреслив він.

Арсеній Яценюк нагадав, що 2008 року під час Бухарестського саміту НАТО було прийнято рішення, що Україна буде членом Альянсу. Він нагадав слова Путіна, начебто "їм ніхто не дав гарантій, що Україна не стане членом НАТО".

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"Путін, напевно, погано читає. Владімир Владіміровіч, вам дали гарантії - що Україна буде членом НАТО. Це написано в резолюції 2008 року Бухарестського саміту. Вам вже все відповіли", - наголосив Арсеній Яценюк.

Так само в резолюції є пряма мова про те, що Україна і Грузія отримають План дій щодо членства в НАТО, зазначив він.

Арсеній Яценюк додав, що стрімкий розвиток прогресивних технологій та інновацій не дає відповіді на старі виклики - "як боротися зі злом".

"На наших з вами кордонах оселилося зло. Зло живе в Кремлі. Його прізвище Путін і вся російська машина. Зло живе в Мінську. Його прізвище Лукашенко, який знаходиться повністю під владою Путіна, який знищує людей. І це зло загрожує нам", - наголосив він.

"Аби побороти це зло, ми повинні бути разом. І це повинні усвідомити наші західні партнери. Вони не справляться без нас, ми не справимося без них. Сьомий рік на теренах Європи іде війна, яка розпочата Путіним проти незалежної України. Сьомий рік ми боремося. Сьомий рік ми отримуємо підтримку від Заходу і сьомий рік ми очікуємо, коли Захід прийме політичне рішення щодо надання Плані дій щодо членства України в НАТО", - підкреслив голова КБФ.

Він наголосив, що й далі залишається оптимістом: "Я далі вірю в те, що ми все-таки цього досягнемо. Мало хто вірив, що ми вистоїмо проти російської агресії, але ми вистояли. Мало хто навіть вірив про те, що Україна отримає безвізовий режим. Але ми його отримали. Україна буде членом Європейського Союзу і НАТО".