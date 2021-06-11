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Яценюк - Путіну: Вам дали гарантії - що Україна буде членом НАТО. ВIДЕО

У майбутньому Україна буде членом Європейського Союзу і НАТО.

Про це заявив голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк у ході Молодіжного безпекового форуму 11 червня, інформує Цензор.НЕТ.

"На наших з вами кордонах оселилося зло. Аби його побороти, ми повинні бути разом. Це повинні усвідомити наші західні партнери. Вони не справляться без нас, ми не справимося без них", - підкреслив він.

Арсеній Яценюк нагадав, що 2008 року під час Бухарестського саміту НАТО було прийнято рішення, що Україна буде членом Альянсу. Він нагадав слова Путіна, начебто "їм ніхто не дав гарантій, що Україна не стане членом НАТО".

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"Путін, напевно, погано читає. Владімир Владіміровіч, вам дали гарантії - що Україна буде членом НАТО. Це написано в резолюції 2008 року Бухарестського саміту. Вам вже все відповіли", - наголосив Арсеній Яценюк.

Так само в резолюції є пряма мова про те, що Україна і Грузія отримають План дій щодо членства в НАТО, зазначив він.

Арсеній Яценюк додав, що стрімкий розвиток прогресивних технологій та інновацій не дає відповіді на старі виклики - "як боротися зі злом".

"На наших з вами кордонах оселилося зло. Зло живе в Кремлі. Його прізвище Путін і вся російська машина. Зло живе в Мінську. Його прізвище Лукашенко, який знаходиться повністю під владою Путіна, який знищує людей. І це зло загрожує нам", - наголосив він.

"Аби побороти це зло, ми повинні бути разом. І це повинні усвідомити наші західні партнери. Вони не справляться без нас, ми не справимося без них. Сьомий рік на теренах Європи іде війна, яка розпочата Путіним проти незалежної України. Сьомий рік ми боремося. Сьомий рік ми отримуємо підтримку від Заходу і сьомий рік ми очікуємо, коли Захід прийме політичне рішення щодо надання Плані дій щодо членства України в НАТО", - підкреслив голова КБФ.

Він наголосив, що й далі залишається оптимістом: "Я далі вірю в те, що ми все-таки цього досягнемо. Мало хто вірив, що ми вистоїмо проти російської агресії, але ми вистояли. Мало хто навіть вірив про те, що Україна отримає безвізовий режим. Але ми його отримали. Україна буде членом Європейського Союзу і НАТО".

Автор: 

НАТО (6443) путін володимир (23818) росія (65162) Форум (132) членство в НАТО (1720) Яценюк Арсеній (2570)


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Топ коментарі
+25


Яценюк - Путину: Вам дали гарантии - что Украина будет членом НАТО - Цензор.НЕТ 1281
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11.06.2021 13:46
+24
Сєня, полєхше, бо ***** кондрашка хватить. Його лише від нашої форми трясе і тіпає.
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11.06.2021 13:38
+7
Після весілля спливло багато часу. Через «Ібіцу-гейт», гучний політичний скандал всередині країни, лідер правої партії подав у відставку, і вся фракція впевнено рушила за ним в опозицію, за винятком міністерки закордонних справ, яка так і лишалася
безпартійною. Це викликало багато зневаги та знущань, і врешті-решт їй теж довелося полишити уряд.
Далі настали ковідні часи. Молодята виявили, що не надто й подобаються одне одному. Бізнесмен зазнав збитків і розраховував на подальші кредити і дружбу з Путіним, раз уже одружився з міністеркою закордонних справ. Однак вона перестала бути міністеркою, і Путін теж поїхав. Чоловік проводив більше часу з улюбленим собакою, ніж із дружиною. Він гуляв із псом тричі на день, а з дружиною не розмовляв. Це її дратувало. Вони скандалили. На додачу подружжя мало фінансові труднощі, повідомляла австрійська преса. Мене це не дивувало: їм же, мабуть, доводилося щодня годувати сотню донських козаків.
На карантині чоловік нібито збожеволів і, подейкують, навіть удався до домашнього насилля. Ексміністерка закордонних справ повідомила куди слід і отримала рішення суду: чоловікові заборонили наближатися до її будинку. Далі вона відвезла
чоловікового пса до ветеринара і сказала, що той невиліковно хворий і потребує евтаназії. Ветеринар задовольнив її прохання. Тепер чоловік стверджував, що собака був здоровий, а евтаназія - це акт її помсти. Він звинуватив дружину в умисному вбивстві. Пса мусили ексгумувати, щоб дослідити стан його здоров'я на момент смерті..." (с)

Владімір КАМІНЕР. Втрачене літо. Дойчланд курить на балконі /Пер. з німецької С. Жадан, Оксана Щур. - К.: Комора, 2020.
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11.06.2021 13:39
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Сєня, полєхше, бо ***** кондрашка хватить. Його лише від нашої форми трясе і тіпає.
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11.06.2021 13:38 Відповісти


Яценюк - Путину: Вам дали гарантии - что Украина будет членом НАТО - Цензор.НЕТ 1281
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11.06.2021 13:46 Відповісти
Сєня- він такий !
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11.06.2021 17:19 Відповісти
Когда слушаю Сеню, понимаю, что он вполне мог убить кучу русских в Чечне
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11.06.2021 22:43 Відповісти
Не говори, доведёт кроль ***** до цугундера
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11.06.2021 13:54 Відповісти
когда б ви зналі, із какова сора...

...Коли праві з канцлером Курцом утворили коаліцію і сформували уряд, то запросили безпартійну зі Штирії стати міністеркою закордонних справ. Невдовзі вона вийшла заміж за відомого австрійського бізнесмена і запросила на весілля Путіна. У той час Росія через анексію Криму і подальшу війну на сході України, підготовану російським урядом, підпала під загальну зневагу та санкції. Путін став персоною нон ґрата у Європі. Тож коли він раптом
станцював на весіллі австрійської міністерки закордонних справ, це спровокувало політичний скандал. До Штирії він приїхав не з порожніми руками, а нібито привіз антикварний самовар і молодого ведмедя на цепу в подарунок, а також хор донських козаків, який мав заспівати «Многая літа».

Того-таки вечора Путін зник, і міністерка опинилась під шквалом критики за такі безвідповідальні дії й запрошення іноземних президентів на власне весілля. Захищаючись, вона сказала, що це геть випадково. Насправді вона хотіла запросити канцлера Курца, але той не мав часу. Путін стояв неподалік, усе чув, і з її боку було б нечемно не запросити і його також.

Мене тоді дуже схвилювала доля донського козачого хору. Путін забрав його з собою чи дозволив співати в Штирії й надалі? Чи знала міністерка, якої опіки потребують донські козаки? Їх слід було випускати на відкритий простір і

щонайменше тричі на тиждень давати змогу поспівати, аби не розледащіли. Я мало не надіслав запит про стан здоров'я донських козаків до МЗС Австрії, але потім відпустив
ситуацію. Доля хору лишилася незрозумілою.
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11.06.2021 13:38 Відповісти
Після весілля спливло багато часу. Через «Ібіцу-гейт», гучний політичний скандал всередині країни, лідер правої партії подав у відставку, і вся фракція впевнено рушила за ним в опозицію, за винятком міністерки закордонних справ, яка так і лишалася
безпартійною. Це викликало багато зневаги та знущань, і врешті-решт їй теж довелося полишити уряд.
Далі настали ковідні часи. Молодята виявили, що не надто й подобаються одне одному. Бізнесмен зазнав збитків і розраховував на подальші кредити і дружбу з Путіним, раз уже одружився з міністеркою закордонних справ. Однак вона перестала бути міністеркою, і Путін теж поїхав. Чоловік проводив більше часу з улюбленим собакою, ніж із дружиною. Він гуляв із псом тричі на день, а з дружиною не розмовляв. Це її дратувало. Вони скандалили. На додачу подружжя мало фінансові труднощі, повідомляла австрійська преса. Мене це не дивувало: їм же, мабуть, доводилося щодня годувати сотню донських козаків.
На карантині чоловік нібито збожеволів і, подейкують, навіть удався до домашнього насилля. Ексміністерка закордонних справ повідомила куди слід і отримала рішення суду: чоловікові заборонили наближатися до її будинку. Далі вона відвезла
чоловікового пса до ветеринара і сказала, що той невиліковно хворий і потребує евтаназії. Ветеринар задовольнив її прохання. Тепер чоловік стверджував, що собака був здоровий, а евтаназія - це акт її помсти. Він звинуватив дружину в умисному вбивстві. Пса мусили ексгумувати, щоб дослідити стан його здоров'я на момент смерті..." (с)

Владімір КАМІНЕР. Втрачене літо. Дойчланд курить на балконі /Пер. з німецької С. Жадан, Оксана Щур. - К.: Комора, 2020.
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11.06.2021 13:39 Відповісти
Истеричному? Да твоё ***** уже обосралось
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11.06.2021 13:55 Відповісти
100 в гору, тем более от кого?? Сначала накрал что только смог, потом шкурнул, а теперь опять выполз из норы и давай подгавкивать!!! Крыса она и есть крыса.
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11.06.2021 14:00 Відповісти
та шо ты все про ***** да про *****...смени тему
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11.06.2021 14:31 Відповісти
Така реальність.
Україні вже набридло бути "окраїною" ватних недоумків.
Нехай собі десь подалі в болотях квакають.
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11.06.2021 13:42 Відповісти
Арсений Петрович мы и Будапештский момерандум подписывали. И шоооо?😁
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11.06.2021 13:42 Відповісти
Кто это вы? Мордва тупорылая?
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11.06.2021 13:56 Відповісти
Прошло 13 лет с упомянутого саммита и какой прогресс?
А прогресс налицо- в этом году на саммит даже не пригласили.
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11.06.2021 13:45 Відповісти
и снова сеня на арене! Тебя сеня как и многих других посадить нужно... и надолго! когда то можно сказать лично общался с сеней, ну если это можно сказать общением, театр одного актера, сеня приезжал на встречу с своей ячейкой "фронт" и избирателями, можно сказать не встречу, а просто показать себя любимого, выступил красноречиво, сел в свой рендж ровер и укатил, оставив без внимая бабушек которые пришли к нему на встречу с своими проблемами, не царское это дело с холопами разговаривать, они имеют право только слушать сеню, не более... вот такое сложилось впечатление от "встречи" .. надменно, крсноречиво, лживо, павлин такой себе и плевать на всех...
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11.06.2021 13:46 Відповісти
А почему тебя мордва лахтинская лайкает?
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11.06.2021 13:58 Відповісти
ну это ты у них спроси... чего ты у меня спрашиваешь!?
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11.06.2021 14:03 Відповісти
Консенсуса по вопросу предоставления Украине плана действий по членству в НАТО среди стран-участников Альянса пока нет, но НАТО продолжает придерживаться политики открытых дверей. Об этом сказал заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ во время киевского форума Демократия в действии.
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11.06.2021 13:46 Відповісти
конечно демократия .зато НАТО дееспособен...а не как одкб,куда загоняли силой.кто армянцев защищать будет,кацапырло?
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11.06.2021 14:33 Відповісти
Эти бы слова да Богу в уши.
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11.06.2021 13:49 Відповісти
купили. продали. и опять пытаются продать, но, главное... опять за деньги народа)
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11.06.2021 14:02 Відповісти
Джо Байден внезапно заявил перед отлетом в Европу...,безопасность Украины,будет главной темой переговоров с плешивый ублюдком мавзолея....
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11.06.2021 14:06 Відповісти
Яценюк - Путіну: Вам дали гарантії - що Україна буде членом НАТО - Цензор.НЕТ 7191 Порошенко не спит...
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11.06.2021 14:07 Відповісти
Степана Бандеру Хмыри РАБссии боятся больше чем всего блока НАТО и Порошенко с Яценюком и Турчиновым...,с 1939 года боятся...с 23 августа,когда заключили в Москве Пакт МОЛОТОВ-Риббентроп...Запомнили ДАТУ ссыкливости Моцкалей? 23 августа 1939 года...
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11.06.2021 14:11 Відповісти
"Молодежный форума по безопасности" Это еще шо за сбор кроликолюбов?? О чем он, к чему он, зачем он?? На этом сборище можно заявить что угодно - например "Я ЗНАЮ КТО УБИЛ КЕНЕДИ"!!!! А уж путлеру так шо хочешь можно заявить!!!
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11.06.2021 14:30 Відповісти
Усе вірно, Арсеній. Тільки от війна триває уже восьмий рік.
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11.06.2021 14:46 Відповісти
ця війна триває уже понад 300 років



і ще буде тривати, поки не щезне рашка
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11.06.2021 14:50 Відповісти
Яценюк - Путіну: Вам дали гарантії - що Україна буде членом НАТО - Цензор.НЕТ 5325
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11.06.2021 14:53 Відповісти
Балабол.
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07.07.2021 16:54 Відповісти
 
 