Яценюк - Путину: Вам дали гарантии - что Украина будет членом НАТО. ВИДЕО
В будущем Украина будет членом Европейского Союза и НАТО.
Об этом заявил председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в ходе Молодежного форума по безопасности 11 июня, информирует Цензор.НЕТ.
"На наших с вами границах поселилось зло. Чтобы его преодолеть, мы должны быть вместе. Это должны осознать наши западные партнеры. Они не справятся без нас, мы не справимся без них", - подчеркнул он.
Яценюк напомнил, что в 2008 году во время Бухарестского саммита НАТО было принято решение, что Украина будет членом Альянса. Он напомнил слова Путина, якобы "им никто не дал гарантий, что Украина не станет членом НАТО".
"Путин, наверное, плохо читает. Владимир Владимирович, вам дали гарантии - что Украина будет членом НАТО. Это написано в резолюции 2008 года Бухарестского саммита. Вам уже все ответили", - подчеркнул Яценюк.
Также в резолюции, по его словам, есть прямая речь о том, что Украина и Грузия получат План действий по членству в НАТО.
Арсений Яценюк добавил, что стремительное развитие прогрессивных технологий и инноваций не дает ответа на старые вызовы - "как бороться со злом".
"На наших с вами границах поселилось зло. Зло живет в Кремле. Его фамилия Путин и вся российская машина. Зло живет в Минске. Его фамилия Лукашенко, который находится полностью под властью Путина, который уничтожает людей. И это зло угрожает нам", - отметил он.
"Чтобы побороть это зло, мы должны быть вместе. И это должны осознать наши западные партнеры. Они не справятся без нас, мы не справимся без них. Седьмой год на территории Европы идет война, начатая Путиным против независимой Украины. Седьмой год мы боремся. Седьмой год мы получаем поддержку от Запада и седьмой год мы ожидаем, когда Запад примет политическое решение о предоставлении Плана действий относительно членства Украины в НАТО , - подчеркнул глава форума.
Он отметил, что продолжает оставаться оптимистом: "Я дальше верю в то, что мы все-таки этого достигнем. Мало кто верил, что мы выстоим против российской агрессии, но мы выстояли. Мало кто даже верил в то, что Украина получит безвизовый режим. Но мы его получили. Украина будет членом Европейского Союза и НАТО".
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...Коли праві з канцлером Курцом утворили коаліцію і сформували уряд, то запросили безпартійну зі Штирії стати міністеркою закордонних справ. Невдовзі вона вийшла заміж за відомого австрійського бізнесмена і запросила на весілля Путіна. У той час Росія через анексію Криму і подальшу війну на сході України, підготовану російським урядом, підпала під загальну зневагу та санкції. Путін став персоною нон ґрата у Європі. Тож коли він раптом
станцював на весіллі австрійської міністерки закордонних справ, це спровокувало політичний скандал. До Штирії він приїхав не з порожніми руками, а нібито привіз антикварний самовар і молодого ведмедя на цепу в подарунок, а також хор донських козаків, який мав заспівати «Многая літа».
Того-таки вечора Путін зник, і міністерка опинилась під шквалом критики за такі безвідповідальні дії й запрошення іноземних президентів на власне весілля. Захищаючись, вона сказала, що це геть випадково. Насправді вона хотіла запросити канцлера Курца, але той не мав часу. Путін стояв неподалік, усе чув, і з її боку було б нечемно не запросити і його також.
Мене тоді дуже схвилювала доля донського козачого хору. Путін забрав його з собою чи дозволив співати в Штирії й надалі? Чи знала міністерка, якої опіки потребують донські козаки? Їх слід було випускати на відкритий простір і
щонайменше тричі на тиждень давати змогу поспівати, аби не розледащіли. Я мало не надіслав запит про стан здоров'я донських козаків до МЗС Австрії, але потім відпустив
ситуацію. Доля хору лишилася незрозумілою.
безпартійною. Це викликало багато зневаги та знущань, і врешті-решт їй теж довелося полишити уряд.
Далі настали ковідні часи. Молодята виявили, що не надто й подобаються одне одному. Бізнесмен зазнав збитків і розраховував на подальші кредити і дружбу з Путіним, раз уже одружився з міністеркою закордонних справ. Однак вона перестала бути міністеркою, і Путін теж поїхав. Чоловік проводив більше часу з улюбленим собакою, ніж із дружиною. Він гуляв із псом тричі на день, а з дружиною не розмовляв. Це її дратувало. Вони скандалили. На додачу подружжя мало фінансові труднощі, повідомляла австрійська преса. Мене це не дивувало: їм же, мабуть, доводилося щодня годувати сотню донських козаків.
На карантині чоловік нібито збожеволів і, подейкують, навіть удався до домашнього насилля. Ексміністерка закордонних справ повідомила куди слід і отримала рішення суду: чоловікові заборонили наближатися до її будинку. Далі вона відвезла
чоловікового пса до ветеринара і сказала, що той невиліковно хворий і потребує евтаназії. Ветеринар задовольнив її прохання. Тепер чоловік стверджував, що собака був здоровий, а евтаназія - це акт її помсти. Він звинуватив дружину в умисному вбивстві. Пса мусили ексгумувати, щоб дослідити стан його здоров'я на момент смерті..." (с)
Владімір КАМІНЕР. Втрачене літо. Дойчланд курить на балконі /Пер. з німецької С. Жадан, Оксана Щур. - К.: Комора, 2020.
Україні вже набридло бути "окраїною" ватних недоумків.
Нехай собі десь подалі в болотях квакають.
А прогресс налицо- в этом году на саммит даже не пригласили.
і ще буде тривати, поки не щезне рашка