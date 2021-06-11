Яценюк - Путину: Вам дали гарантии - что Украина будет членом НАТО. ВИДЕО

В будущем Украина будет членом Европейского Союза и НАТО.

Об этом заявил председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в ходе Молодежного форума по безопасности 11 июня, информирует Цензор.НЕТ.

"На наших с вами границах поселилось зло. Чтобы его преодолеть, мы должны быть вместе. Это должны осознать наши западные партнеры. Они не справятся без нас, мы не справимся без них", - подчеркнул он.

Яценюк напомнил, что в 2008 году во время Бухарестского саммита НАТО было принято решение, что Украина будет членом Альянса. Он напомнил слова Путина, якобы "им никто не дал гарантий, что Украина не станет членом НАТО".

"Путин, наверное, плохо читает. Владимир Владимирович, вам дали гарантии - что Украина будет членом НАТО. Это написано в резолюции 2008 года Бухарестского саммита. Вам уже все ответили", - подчеркнул Яценюк.

Также в резолюции, по его словам, есть прямая речь о том, что Украина и Грузия получат План действий по членству в НАТО.

Арсений Яценюк добавил, что стремительное развитие прогрессивных технологий и инноваций не дает ответа на старые вызовы - "как бороться со злом".

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"На наших с вами границах поселилось зло. Зло живет в Кремле. Его фамилия Путин и вся российская машина. Зло живет в Минске. Его фамилия Лукашенко, который находится полностью под властью Путина, который уничтожает людей. И это зло угрожает нам", - отметил он.

"Чтобы побороть это зло, мы должны быть вместе. И это должны осознать наши западные партнеры. Они не справятся без нас, мы не справимся без них. Седьмой год на территории Европы идет война, начатая Путиным против независимой Украины. Седьмой год мы боремся. Седьмой год мы получаем поддержку от Запада и седьмой год мы ожидаем, когда Запад примет политическое решение о предоставлении Плана действий относительно членства Украины в НАТО , - подчеркнул глава форума.

Он отметил, что продолжает оставаться оптимистом: "Я дальше верю в то, что мы все-таки этого достигнем. Мало кто верил, что мы выстоим против российской агрессии, но мы выстояли. Мало кто даже верил в то, что Украина получит безвизовый режим. Но мы его получили. Украина будет членом Европейского Союза и НАТО".

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