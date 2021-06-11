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Яценюк - Путину: Вам дали гарантии - что Украина будет членом НАТО. ВИДЕО

В будущем Украина будет членом Европейского Союза и НАТО.

Об этом заявил председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в ходе Молодежного форума по безопасности 11 июня, информирует Цензор.НЕТ.

"На наших с вами границах поселилось зло. Чтобы его преодолеть, мы должны быть вместе. Это должны осознать наши западные партнеры. Они не справятся без нас, мы не справимся без них", - подчеркнул он.

Яценюк напомнил, что в 2008 году во время Бухарестского саммита НАТО было принято решение, что Украина будет членом Альянса. Он напомнил слова Путина, якобы "им никто не дал гарантий, что Украина не станет членом НАТО".

"Путин, наверное, плохо читает. Владимир Владимирович, вам дали гарантии - что Украина будет членом НАТО. Это написано в резолюции 2008 года Бухарестского саммита. Вам уже все ответили", - подчеркнул Яценюк.

Также в резолюции, по его словам, есть прямая речь о том, что Украина и Грузия получат План действий по членству в НАТО.

Арсений Яценюк добавил, что стремительное развитие прогрессивных технологий и инноваций не дает ответа на старые вызовы - "как бороться со злом".

Читайте также: Если бы Украина была в НАТО, Россия никогда бы не захватила Крым и не начала агрессию на Донбассе, - Яценюк

"На наших с вами границах поселилось зло. Зло живет в Кремле. Его фамилия Путин и вся российская машина. Зло живет в Минске. Его фамилия Лукашенко, который находится полностью под властью Путина, который уничтожает людей. И это зло угрожает нам", - отметил он.

"Чтобы побороть это зло, мы должны быть вместе. И это должны осознать наши западные партнеры. Они не справятся без нас, мы не справимся без них. Седьмой год на территории Европы идет война, начатая Путиным против независимой Украины. Седьмой год мы боремся. Седьмой год мы получаем поддержку от Запада и седьмой год мы ожидаем, когда Запад примет политическое решение о предоставлении Плана действий относительно членства Украины в НАТО , - подчеркнул глава форума.

Он отметил, что продолжает оставаться оптимистом: "Я дальше верю в то, что мы все-таки этого достигнем. Мало кто верил, что мы выстоим против российской агрессии, но мы выстояли. Мало кто даже верил в то, что Украина получит безвизовый режим. Но мы его получили. Украина будет членом Европейского Союза и НАТО".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина, Грузия, а в перспективе и Беларусь, должны стать членами НАТО, - Лубкивский

Автор: 

НАТО (9982) путин владимир (31267) россия (95526) Форум (179) членство в НАТО (1511) Яценюк Арсений (8006)


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Топ комментарии
+25


Яценюк - Путину: Вам дали гарантии - что Украина будет членом НАТО - Цензор.НЕТ 1281
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11.06.2021 13:46
+24
Сєня, полєхше, бо ***** кондрашка хватить. Його лише від нашої форми трясе і тіпає.
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11.06.2021 13:38
+7
Після весілля спливло багато часу. Через «Ібіцу-гейт», гучний політичний скандал всередині країни, лідер правої партії подав у відставку, і вся фракція впевнено рушила за ним в опозицію, за винятком міністерки закордонних справ, яка так і лишалася
безпартійною. Це викликало багато зневаги та знущань, і врешті-решт їй теж довелося полишити уряд.
Далі настали ковідні часи. Молодята виявили, що не надто й подобаються одне одному. Бізнесмен зазнав збитків і розраховував на подальші кредити і дружбу з Путіним, раз уже одружився з міністеркою закордонних справ. Однак вона перестала бути міністеркою, і Путін теж поїхав. Чоловік проводив більше часу з улюбленим собакою, ніж із дружиною. Він гуляв із псом тричі на день, а з дружиною не розмовляв. Це її дратувало. Вони скандалили. На додачу подружжя мало фінансові труднощі, повідомляла австрійська преса. Мене це не дивувало: їм же, мабуть, доводилося щодня годувати сотню донських козаків.
На карантині чоловік нібито збожеволів і, подейкують, навіть удався до домашнього насилля. Ексміністерка закордонних справ повідомила куди слід і отримала рішення суду: чоловікові заборонили наближатися до її будинку. Далі вона відвезла
чоловікового пса до ветеринара і сказала, що той невиліковно хворий і потребує евтаназії. Ветеринар задовольнив її прохання. Тепер чоловік стверджував, що собака був здоровий, а евтаназія - це акт її помсти. Він звинуватив дружину в умисному вбивстві. Пса мусили ексгумувати, щоб дослідити стан його здоров'я на момент смерті..." (с)

Владімір КАМІНЕР. Втрачене літо. Дойчланд курить на балконі /Пер. з німецької С. Жадан, Оксана Щур. - К.: Комора, 2020.
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11.06.2021 13:39
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Сєня, полєхше, бо ***** кондрашка хватить. Його лише від нашої форми трясе і тіпає.
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11.06.2021 13:38 Ответить


Яценюк - Путину: Вам дали гарантии - что Украина будет членом НАТО - Цензор.НЕТ 1281
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11.06.2021 13:46 Ответить
Сєня- він такий !
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11.06.2021 17:19 Ответить
Когда слушаю Сеню, понимаю, что он вполне мог убить кучу русских в Чечне
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11.06.2021 22:43 Ответить
Не говори, доведёт кроль ***** до цугундера
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11.06.2021 13:54 Ответить
когда б ви зналі, із какова сора...

...Коли праві з канцлером Курцом утворили коаліцію і сформували уряд, то запросили безпартійну зі Штирії стати міністеркою закордонних справ. Невдовзі вона вийшла заміж за відомого австрійського бізнесмена і запросила на весілля Путіна. У той час Росія через анексію Криму і подальшу війну на сході України, підготовану російським урядом, підпала під загальну зневагу та санкції. Путін став персоною нон ґрата у Європі. Тож коли він раптом
станцював на весіллі австрійської міністерки закордонних справ, це спровокувало політичний скандал. До Штирії він приїхав не з порожніми руками, а нібито привіз антикварний самовар і молодого ведмедя на цепу в подарунок, а також хор донських козаків, який мав заспівати «Многая літа».

Того-таки вечора Путін зник, і міністерка опинилась під шквалом критики за такі безвідповідальні дії й запрошення іноземних президентів на власне весілля. Захищаючись, вона сказала, що це геть випадково. Насправді вона хотіла запросити канцлера Курца, але той не мав часу. Путін стояв неподалік, усе чув, і з її боку було б нечемно не запросити і його також.

Мене тоді дуже схвилювала доля донського козачого хору. Путін забрав його з собою чи дозволив співати в Штирії й надалі? Чи знала міністерка, якої опіки потребують донські козаки? Їх слід було випускати на відкритий простір і

щонайменше тричі на тиждень давати змогу поспівати, аби не розледащіли. Я мало не надіслав запит про стан здоров'я донських козаків до МЗС Австрії, але потім відпустив
ситуацію. Доля хору лишилася незрозумілою.
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11.06.2021 13:38 Ответить
Після весілля спливло багато часу. Через «Ібіцу-гейт», гучний політичний скандал всередині країни, лідер правої партії подав у відставку, і вся фракція впевнено рушила за ним в опозицію, за винятком міністерки закордонних справ, яка так і лишалася
безпартійною. Це викликало багато зневаги та знущань, і врешті-решт їй теж довелося полишити уряд.
Далі настали ковідні часи. Молодята виявили, що не надто й подобаються одне одному. Бізнесмен зазнав збитків і розраховував на подальші кредити і дружбу з Путіним, раз уже одружився з міністеркою закордонних справ. Однак вона перестала бути міністеркою, і Путін теж поїхав. Чоловік проводив більше часу з улюбленим собакою, ніж із дружиною. Він гуляв із псом тричі на день, а з дружиною не розмовляв. Це її дратувало. Вони скандалили. На додачу подружжя мало фінансові труднощі, повідомляла австрійська преса. Мене це не дивувало: їм же, мабуть, доводилося щодня годувати сотню донських козаків.
На карантині чоловік нібито збожеволів і, подейкують, навіть удався до домашнього насилля. Ексміністерка закордонних справ повідомила куди слід і отримала рішення суду: чоловікові заборонили наближатися до її будинку. Далі вона відвезла
чоловікового пса до ветеринара і сказала, що той невиліковно хворий і потребує евтаназії. Ветеринар задовольнив її прохання. Тепер чоловік стверджував, що собака був здоровий, а евтаназія - це акт її помсти. Він звинуватив дружину в умисному вбивстві. Пса мусили ексгумувати, щоб дослідити стан його здоров'я на момент смерті..." (с)

Владімір КАМІНЕР. Втрачене літо. Дойчланд курить на балконі /Пер. з німецької С. Жадан, Оксана Щур. - К.: Комора, 2020.
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11.06.2021 13:39 Ответить
Истеричному? Да твоё ***** уже обосралось
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11.06.2021 13:55 Ответить
100 в гору, тем более от кого?? Сначала накрал что только смог, потом шкурнул, а теперь опять выполз из норы и давай подгавкивать!!! Крыса она и есть крыса.
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11.06.2021 14:00 Ответить
та шо ты все про ***** да про *****...смени тему
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11.06.2021 14:31 Ответить
Така реальність.
Україні вже набридло бути "окраїною" ватних недоумків.
Нехай собі десь подалі в болотях квакають.
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11.06.2021 13:42 Ответить
Арсений Петрович мы и Будапештский момерандум подписывали. И шоооо?😁
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11.06.2021 13:42 Ответить
Кто это вы? Мордва тупорылая?
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11.06.2021 13:56 Ответить
Прошло 13 лет с упомянутого саммита и какой прогресс?
А прогресс налицо- в этом году на саммит даже не пригласили.
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11.06.2021 13:45 Ответить
и снова сеня на арене! Тебя сеня как и многих других посадить нужно... и надолго! когда то можно сказать лично общался с сеней, ну если это можно сказать общением, театр одного актера, сеня приезжал на встречу с своей ячейкой "фронт" и избирателями, можно сказать не встречу, а просто показать себя любимого, выступил красноречиво, сел в свой рендж ровер и укатил, оставив без внимая бабушек которые пришли к нему на встречу с своими проблемами, не царское это дело с холопами разговаривать, они имеют право только слушать сеню, не более... вот такое сложилось впечатление от "встречи" .. надменно, крсноречиво, лживо, павлин такой себе и плевать на всех...
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11.06.2021 13:46 Ответить
А почему тебя мордва лахтинская лайкает?
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11.06.2021 13:58 Ответить
ну это ты у них спроси... чего ты у меня спрашиваешь!?
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11.06.2021 14:03 Ответить
Консенсуса по вопросу предоставления Украине плана действий по членству в НАТО среди стран-участников Альянса пока нет, но НАТО продолжает придерживаться политики открытых дверей. Об этом сказал заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ во время киевского форума Демократия в действии.
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11.06.2021 13:46 Ответить
конечно демократия .зато НАТО дееспособен...а не как одкб,куда загоняли силой.кто армянцев защищать будет,кацапырло?
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11.06.2021 14:33 Ответить
Эти бы слова да Богу в уши.
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11.06.2021 13:49 Ответить
купили. продали. и опять пытаются продать, но, главное... опять за деньги народа)
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11.06.2021 14:02 Ответить
Джо Байден внезапно заявил перед отлетом в Европу...,безопасность Украины,будет главной темой переговоров с плешивый ублюдком мавзолея....
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11.06.2021 14:06 Ответить
Яценюк - Путіну: Вам дали гарантії - що Україна буде членом НАТО - Цензор.НЕТ 7191 Порошенко не спит...
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11.06.2021 14:07 Ответить
Степана Бандеру Хмыри РАБссии боятся больше чем всего блока НАТО и Порошенко с Яценюком и Турчиновым...,с 1939 года боятся...с 23 августа,когда заключили в Москве Пакт МОЛОТОВ-Риббентроп...Запомнили ДАТУ ссыкливости Моцкалей? 23 августа 1939 года...
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11.06.2021 14:11 Ответить
"Молодежный форума по безопасности" Это еще шо за сбор кроликолюбов?? О чем он, к чему он, зачем он?? На этом сборище можно заявить что угодно - например "Я ЗНАЮ КТО УБИЛ КЕНЕДИ"!!!! А уж путлеру так шо хочешь можно заявить!!!
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11.06.2021 14:30 Ответить
Усе вірно, Арсеній. Тільки от війна триває уже восьмий рік.
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11.06.2021 14:46 Ответить
ця війна триває уже понад 300 років



і ще буде тривати, поки не щезне рашка
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11.06.2021 14:50 Ответить
Яценюк - Путіну: Вам дали гарантії - що Україна буде членом НАТО - Цензор.НЕТ 5325
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11.06.2021 14:53 Ответить
Балабол.
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07.07.2021 16:54 Ответить
 
 