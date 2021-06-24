Білецький та Кривонос представили план дій з деокупації Донбасу і Криму. ВIДЕО
План дій з деокупації і реінтеграції окупованих територій презентували в Києві колишні бойові командири, ветерани та експерти.
План передбачає комплекс дипломатичних, військових, економічних і гуманітарних заходів, спрямованих на звільнення Донбасу і Криму, передає Цензор.НЕТ.
"Чим далі, тим менше шансів для ефективної реалізації будь-якого плану з деокупації й реінтеграції ОРДЛО та Криму, а також більшою стає вірогідність поширення цієї гангрени вглиб держави", - заявив лідер Національного Корпусу, засновник полку "Азов" Андрій Білецький.
На підготовчому етапі політики запропонували запровадити повну блокаду окупованих територій, а після звільнення - здійснювати на них заходи з українізації, національно-патріотичного виховання та проукраїнської контрпропаганди.
Екс-керівник ССО генерал Сергій Кривонос вважає, що Україна не може розраховувати на суто дипломатичний спосіб повернення окупованих територій, а тому повинна готуватися до військового сценарію. Для цього Україна повинна збільшити свій військовий потенціал, модернізувати армію, розширити повноваження спецслужб та перезавантажити систему територіальної оборони.
Дипломатична частина плану деокупації передбачає відмову від "Мінських переговорів" на користь повернення до Будапештського формату, а також об’єднання переговорних процесів по Донбасу та Криму. Про це заявив екскомандир полку "Азов" та керівник Центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін. "Перше, про що ми говоримо, це про об’єднання переговорних майданчиків по поверненню східних територій Донбасу та поверненню Криму. Ми розуміємо абсолютно чітко, що шляхи повернення різні. Але тим не менше це має бути комплексний підхід", - сказав він.
На етапі реінтеграції окуповані території мають перебувати під управлінням військово-цивільних адміністрацій, вважає Андрій Білецький. За його словами, до завершення реінтеграції в Криму та на Донбасі мають бути скасовані вибори, а громадяни, що співпрацювали з окупаційною владою - мають понести покарання. "Люди, які тримали в руках зброю, які були частиною окупаційних адміністрацій - вони повинні пройти через закон про колаборантів, вони повинні бути уражені в правах на значний час, а люди які скоювали злочини - повинні безумовно отримати довгі судові вироки і тюремні строки", - вважає лідер Нацкорпусу.
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Здатність народу до оборони тримається не на озброєній до зубів орді, а перш за все високою свідомістю та мотивацією до беззастережного спротиву
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маршалклоун в бой нас поведет.(С)
Простіше сплатити чеймойдан та квиток на Хаймат, до Тундряного Рейху 😂
Таке враженння, що доповідачі є послідовниками Тухлого Стукачевського, за все хороше проти всього поганого. А головне жодногої конкретики... Загальні, для всіх давно відомі та зрозумілі тези ...
А вже в 2014 році при явці нібито більше 80% і ця нібито переважна більшість виборців на місцевому опитуванні в Криму підтримала незалежність а потім і приєднання Криму до кривавої паРаші (росії). Хоча це опитування так званий ніби референдум під дулами автоматів не було легітимне на ньому не було навіть спостерігачів в результаті в наявності були жахливі фальсифікації результатів голосування, так як явка, і проросійський результат цього злочинного опитування були набагато нижче оголошених. І ясно точно що це опитування було нелегітимне и злочинне !
29 квітня 1918 року нами був захоплений Чорноморський флот а на території звільненого від москви Криму встановлена українська влада, в результаті Кримської операції - військового походу військ Армії УНР на Крим проти окупантів з кремлівських бандитів -більшовиків. Цей похід став справжнім тріумфом українського війська. Адже 29 квітня 1918 року весь Чорноморський флот в блискавично звільненому українською армією рідному Українському Севастополі під командою українського адмірала Остроградського підняв українські національні прапора, величні жовто-блакитні полотнища і присягнув на вірність Українській державі. Віще командування і весь склад вже Українського флоту оголосили про своє повне підпорядкування національному українському уряду в Києві. І УНР почала відновлювати свій рідний Український Крим на правах української автономії в європейській Українській державі......
І всім ясно що ці славні епізоди в історії Українського Криму у звільненні своєї святої української землі від проклятих народом України російських фашистів -окупантів рано чи пізно обов'язково повторяться. Тепер вже ******* Україна повинна відновити свій статус великої ядерної держави. А наш лютий ворог личакові загарбники як і раніше сто років тому вони будуть знову знищені і рідна але тимчасово окупована українська земля Криму буде обов'язково звільнена від проклятого кривавого ворога, кремлівських загарбників, проклятого фашиста )(уйла.
Як Українці свій Крим звільнили. У квітні 1918 року!
argumentua.com> stati / kak-ukraintsy-krym ... 1918 goda-
ну логично