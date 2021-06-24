Білецький та Кривонос представили план дій з деокупації Донбасу і Криму. ВIДЕО

План дій з деокупації і реінтеграції окупованих територій презентували в Києві колишні бойові командири, ветерани та експерти.

План передбачає комплекс дипломатичних, військових, економічних і гуманітарних заходів, спрямованих на звільнення Донбасу і Криму, передає Цензор.НЕТ.

"Чим далі, тим менше шансів для ефективної реалізації будь-якого плану з деокупації й реінтеграції ОРДЛО та Криму, а також більшою стає вірогідність поширення цієї гангрени вглиб держави", - заявив лідер Національного Корпусу, засновник полку "Азов" Андрій Білецький.

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На підготовчому етапі політики запропонували запровадити повну блокаду окупованих територій, а після звільнення - здійснювати на них заходи з українізації, національно-патріотичного виховання та проукраїнської контрпропаганди.

Екс-керівник ССО генерал Сергій Кривонос вважає, що Україна не може розраховувати на суто дипломатичний спосіб повернення окупованих територій, а тому повинна готуватися до військового сценарію. Для цього Україна повинна збільшити свій військовий потенціал, модернізувати армію, розширити повноваження спецслужб та перезавантажити систему територіальної оборони.

Дипломатична частина плану деокупації передбачає відмову від "Мінських переговорів" на користь повернення до Будапештського формату, а також об’єднання переговорних процесів по Донбасу та Криму. Про це заявив екскомандир полку "Азов" та керівник Центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін. "Перше, про що ми говоримо, це про об’єднання переговорних майданчиків по поверненню східних територій Донбасу та поверненню Криму. Ми розуміємо абсолютно чітко, що шляхи повернення різні. Але тим не менше це має бути комплексний підхід", - сказав він.

На етапі реінтеграції окуповані території мають перебувати під управлінням військово-цивільних адміністрацій, вважає Андрій Білецький. За його словами, до завершення реінтеграції в Криму та на Донбасі мають бути скасовані вибори, а громадяни, що співпрацювали з окупаційною владою - мають понести покарання. "Люди, які тримали в руках зброю, які були частиною окупаційних адміністрацій - вони повинні пройти через закон про колаборантів, вони повинні бути уражені в правах на значний час, а люди які скоювали злочини - повинні безумовно отримати довгі судові вироки і тюремні строки", - вважає лідер Нацкорпусу.