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Білецький та Кривонос представили план дій з деокупації Донбасу і Криму. ВIДЕО

План дій з деокупації і реінтеграції окупованих територій презентували в Києві колишні бойові командири, ветерани та експерти.

План передбачає комплекс дипломатичних, військових, економічних і гуманітарних заходів, спрямованих на звільнення Донбасу і Криму, передає Цензор.НЕТ.

"Чим далі, тим менше шансів для ефективної реалізації будь-якого плану з деокупації й реінтеграції ОРДЛО та Криму, а також більшою стає вірогідність поширення цієї гангрени вглиб держави", - заявив лідер Національного Корпусу, засновник полку "Азов" Андрій Білецький.

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Білецький та Кривонос представили план дій з деокупації Донбасу і Криму 01

На підготовчому етапі політики запропонували запровадити повну блокаду окупованих територій, а після звільнення - здійснювати на них заходи з українізації, національно-патріотичного виховання та проукраїнської контрпропаганди.

Екс-керівник ССО генерал Сергій Кривонос вважає, що Україна не може розраховувати на суто дипломатичний спосіб повернення окупованих територій, а тому повинна готуватися до військового сценарію. Для цього Україна повинна збільшити свій військовий потенціал, модернізувати армію, розширити повноваження спецслужб та перезавантажити систему територіальної оборони.

Дипломатична частина плану деокупації передбачає відмову від "Мінських переговорів" на користь повернення до Будапештського формату, а також об’єднання переговорних процесів по Донбасу та Криму. Про це заявив екскомандир полку "Азов" та керівник Центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін. "Перше, про що ми говоримо, це про об’єднання переговорних майданчиків по поверненню східних територій Донбасу та поверненню Криму. Ми розуміємо абсолютно чітко, що шляхи повернення різні. Але тим не менше це має бути комплексний підхід", - сказав він.

На етапі реінтеграції окуповані території мають перебувати під управлінням військово-цивільних адміністрацій, вважає Андрій Білецький. За його словами, до завершення реінтеграції в Криму та на Донбасі мають бути скасовані вибори, а громадяни, що співпрацювали з окупаційною владою - мають понести покарання. "Люди, які тримали в руках зброю, які були частиною окупаційних адміністрацій - вони повинні пройти через закон про колаборантів, вони повинні бути уражені в правах на значний час, а люди які скоювали злочини - повинні безумовно отримати довгі судові вироки і тюремні строки", - вважає лідер Нацкорпусу.

Автор: 

Крим (14147) Донбас (22356) Білецький Андрій (209) Кривонос Сергій (81) деокупація (950) Національний корпус (390) Жорін Максим (47)


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Топ коментарі
+14
Найвеличнішого не забудьте вписати в плани деокупації. Він дуже рвався на фронт.
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24.06.2021 11:27
+12
Билецкий и Кривонос представили план действий по деоккупации Донбасса и Крыма - Цензор.НЕТ 9445
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24.06.2021 11:33
+10
"громадьйо планами" босые и безоружные добробаты отбили рашискую агрессию 2014

Здатність народу до оборони тримається не на озброєній до зубів орді, а перш за все високою свідомістю та мотивацією до беззастережного спротиву

.
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24.06.2021 11:44
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Я планов нашіх люблю громадьйо.
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24.06.2021 11:26 Відповісти
"громадьйо планами" босые и безоружные добробаты отбили рашискую агрессию 2014

Здатність народу до оборони тримається не на озброєній до зубів орді, а перш за все високою свідомістю та мотивацією до беззастережного спротиву

.
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24.06.2021 11:44 Відповісти
И первый маршал клоун в бой нас поведет.(С)
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24.06.2021 11:53 Відповісти
Перестаньте нести ХРЕНЬ, відносно того, що добробати відбили агресію Московії в 2014 році. Пишу великими літерами щоб було зрозуміло; АГРЕСІЮ ВІДБИЛИ І СТРИМУЮТЬ - АРМІЯ. АРМІЯ БУЛА НА ВІСТРІЮ СПИСА, а всі ми, по мірі, допомогали. Відносно того, що добробати стримали, візьміть самі розкручені добробати і порахуйте скільки в них було особового складу. Підкажу, в сумі, приблизно до ТИСЯЧІ !!!!
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24.06.2021 12:17 Відповісти
Интересно, а где был белый вошдь, "страшный " борец за деньги бабломойского с рашей и Порошенко, когда 22.06.зажописты на своем мероприятии против фашизма палили флаги Азова. Хоть бы одна б... из Азова кинула бы зажопистам свинку, что ли. Или рыгоаналам можно? Они с Азовом кормятся с одного корыта? Никогда не верил билецкому, он взгляды свои меняет в зависимости от конъюктури, и если даже 100 часть того, что я слышал от сослуживцев на Донбасе в 14-17 годах о нем и семенченко верно, это просто пипец. Не умоляя заслуги большинства ребят из Азова в защите страны, билецкий угробит и дискредитирует Азов , по моему мнению.
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24.06.2021 11:57 Відповісти
Підписуюсь під кожним словом.
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24.06.2021 12:18 Відповісти
Нужно брать ордило силовым путем, всех боевиков убить, а местное население паковать по фильтрационным лагерям. Использовать детектор брехни для выявления сепаров и латентных предателей. Их кароче за поребрик, ну а тех кто более менее оставить с пометкой в паспорте как не очень надежных...
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24.06.2021 11:26 Відповісти
Маккартні, із домбабве та крисчанами погорять всі детектори від перегрузки.

Простіше сплатити чеймойдан та квиток на Хаймат, до Тундряного Рейху 😂
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24.06.2021 11:48 Відповісти
Найвеличнішого не забудьте вписати в плани деокупації. Він дуже рвався на фронт.
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24.06.2021 11:27 Відповісти
Таво шо шашликами пропогандонів кормив з рук
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24.06.2021 11:37 Відповісти
Нє, той котрий загалядав у п'яту точку Х...лу і бачив там "мир", котрий по черзі то в Каломийші то в Гудка шию гуся за щоку наминає, котрий вантажником в Епіцентр підробляє, котрий під кайфом на зібрання в регіони їздить, той, у котрого є великі вуха, котрий за шпротами і олів'є сумує. Ну ти поняв, чи ти ЗЄбіл безтолковий?
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24.06.2021 12:03 Відповісти
Билецкий и Кривонос представили план действий по деоккупации Донбасса и Крыма - Цензор.НЕТ 9445
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24.06.2021 11:33 Відповісти
Нарешті почув реальні речі , бо о той «мирний план» до дупи , забодав , не може там бути жодного мирного плану , лугандонці не вийдуть на зустріч у вишиванках з хлібом сілью і ключами від Донецька та Луганська
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24.06.2021 11:34 Відповісти
Реально бред , для своих апологетов корм.
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24.06.2021 11:35 Відповісти
Кривонос вирішив зашкваритися об Бєлєцково?
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24.06.2021 11:45 Відповісти
Слухав даний брифінг...
Таке враженння, що доповідачі є послідовниками Тухлого Стукачевського, за все хороше проти всього поганого. А головне жодногої конкретики... Загальні, для всіх давно відомі та зрозумілі тези ...
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24.06.2021 11:49 Відповісти
ЯКЩО ВОНИ РАЗОМ ТО ХТО ІЗ НИХ ЗАСЛАНИЙ КОЗАЧОК ВІД ВЛАДИ?
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24.06.2021 11:50 Відповісти
Ще в 1991 році на офіційному легітимному Всеукраїнському референдумі сказали да! Таке бажання було у переважної більшості жителів східних регіонів. які підтримали тоді незалежність державність України - понад 83% жителів в Донецькій і Луганській областях. Так в той час навіть в тоді неокупованому Криму "за" незалежність суверенітет нашої європейської держави проголосували понад 54% кримчан. При цьому участь у голосуванні на сході України прийняла переважно більша частина населення - 2 млн 900 тис. В Донецькій області, і 1 млн 600 тис. В Луганській і більше 1 млн. в Криму.
А вже в 2014 році при явці нібито більше 80% і ця нібито переважна більшість виборців на місцевому опитуванні в Криму підтримала незалежність а потім і приєднання Криму до кривавої паРаші (росії). Хоча це опитування так званий ніби референдум під дулами автоматів не було легітимне на ньому не було навіть спостерігачів в результаті в наявності були жахливі фальсифікації результатів голосування, так як явка, і проросійський результат цього злочинного опитування були набагато нижче оголошених. І ясно точно що це опитування було нелегітимне и злочинне !
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24.06.2021 13:08 Відповісти
За ,,незалежну,, у складі срср доречі . Тобто саме до 2014 року незалежності не було , вона була лише на папері , а за фактом ми лишались частиною рашкі , повністю залежною від неї .Так що не треба маніпулювати фактами . На Майдані був не переворот , а ще одна спроба отримати справжню Незалежність , доречі знов не дуже вдала бо країна дійсно підпала під авторітарне правління .АЛЕ НЕ від тих про кого написано у вашій луб"янській методичці , а від місцевих олігархів -бариг та корупціонерів .Як кажуть- за що боролись ,на тих і .....
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25.06.2021 09:42 Відповісти
Реальне повернення Криму і Донбасу до складу України можливе лише після розпаду Рашки . Все інше -порожня балаканина.
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24.06.2021 18:48 Відповісти
Для того щоб той розпад настав треба нанести рашці військову поразку .Усе інше -порожня балаканина. Санкції , дипломатичний тиск -це все теж порожня балаканина.Там стількі корисних копалин у землі лежить що їм вистачить на 100 років справжніх санкцій , як проти кндр .А такі які діють зараз , на усі 1000 .....
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25.06.2021 09:32 Відповісти
Якщо паРашу московію замасковану під нібито росію змусити віддати всі - всі злочинно захоплені нею у сусідніх країн території, то ми побачимо, що її реальні масштаби які будуть менше 15% від займаної нині території РФ. Це означає що росія - остання велика імперія зла **********, яка незрозуміло як вона ще вціліла ... . І це справжня жахлива кривава "тюрма народів" в ХХІ столітті ". І скоро вона буде як ******* -Італія. Так це теж колись була могутня Римська імперія яка розпадалася ТРИСТА РОКІВ, і врешті в кінці стиснулася формою і розміром до маленького італійського чобота. А ******* бридка російська личакова імперія, ********* паРаша, ця не слов'янська татаро- угро-фінська московія - орда яка була придумана зі стелі і замаскована під ніби то Росію тільки в 18 столітті, вона також валиться вже більш СТО РОКІВ. Скоро і вона буде мізерною, формую і розміром не більше обісцянного кацапського личака ( лаптя) ручного плетіння, з дуже крихітної територією в самому центрі жахливого кацапського Нечорнозем'я. Власне там де вона і була завжди раніше в " Заліссі - Моксель", а трохи пізніше в колонії Золотої -Орди в московському улусі.
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24.06.2021 12:54 Відповісти

29 квітня 1918 року нами був захоплений Чорноморський флот а на території звільненого від москви Криму встановлена українська влада, в результаті Кримської операції - військового походу військ Армії УНР на Крим проти окупантів з кремлівських бандитів -більшовиків. Цей похід став справжнім тріумфом українського війська. Адже 29 квітня 1918 року весь Чорноморський флот в блискавично звільненому українською армією рідному Українському Севастополі під командою українського адмірала Остроградського підняв українські національні прапора, величні жовто-блакитні полотнища і присягнув на вірність Українській державі. Віще командування і весь склад вже Українського флоту оголосили про своє повне підпорядкування національному українському уряду в Києві. І УНР почала відновлювати свій рідний Український Крим на правах української автономії в європейській Українській державі......
І всім ясно що ці славні епізоди в історії Українського Криму у звільненні своєї святої української землі від проклятих народом України російських фашистів -окупантів рано чи пізно обов'язково повторяться. Тепер вже ******* Україна повинна відновити свій статус великої ядерної держави. А наш лютий ворог личакові загарбники як і раніше сто років тому вони будуть знову знищені і рідна але тимчасово окупована українська земля Криму буде обов'язково звільнена від проклятого кривавого ворога, кремлівських загарбників, проклятого фашиста )(уйла.
Як Українці свій Крим звільнили. У квітні 1918 року!
argumentua.com> stati / kak-ukraintsy-krym ... 1918 goda-
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24.06.2021 13:15 Відповісти
Не розумію! Кривонос + Білецький зі своїми свинками?! Шо за маячня?!
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24.06.2021 13:22 Відповісти
кривонос таки вляпался
ну логично
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24.06.2021 13:35 Відповісти
білій воші план з кремля підігнали
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24.06.2021 16:37 Відповісти
Це той покидьок ,що обнімався з кацапом Задолстановим, а недавно як шакал накидався разом з Бєлєцкім на Ірину Геращенко ?
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24.06.2021 17:02 Відповісти
На саму соєву примадонну кидався ? Чим доречі , теж рожевими свинками чи цукерками ,,рашен,,, бо його від них нудить
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24.06.2021 20:10 Відповісти
 
 