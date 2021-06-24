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Літак на Батумі повернувся до Києва через розгерметизацію. ВIДЕО

У салоні було відчутно запах горілого, а пасажири скаржилися на непрацюючі кисневі маски.

Інцидент стався з бортом авіакомпанії SkyUp, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

"Наш літак, що виконував рейс PQ0421 за маршрутом Київ - Батумі, повернувся в Міжнародний аеропорт Бориспіль. Посадка о 12:30 пройшла в звичайному режимі. Всі пасажири перебувають у безпеці і найближчим часом вирушать у Батумі іншим літаком. Причини повернення літака з'ясовують технічні фахівці", - сказано в повідомленні.

У компанії пообіцяли відправити пасажирів у Батумі найближчим рейсом.

При цьому пасажири розповідають про запах горілого в салоні, несправності кисневих масок і можливу розгерметизацію лайнера, повідомляє "УНІАН".

Один із пасажирів, Віталій Редько опублікував відео, зняте, як вважається, на борту літака під час нештатної ситуації. У ролику видно, що у пасажирів випали кисневі маски, які тим довелося надіти.

"Через 15 хвилин польоту без попередження перед обличчям випадають кисневі маски. Дуже страшно і оголошують про можливу розгерметизацію в літаку. Персонал молодці, вони без найменшого натяку на паніку спокійно робили свою роботу і, найголовніше, зупинили паніку в літаку, всіх заспокоїли і запевнили, що нашому життю ніщо не загрожує", - написала Тетяна Круте.

Деякі пасажири скаржилися на те, що в маски не подавався кисень, а в салоні був запах горілого.

"Skyup. Рейс PQ 421. Кисневі маски не подавали кисень, в салоні було відчутно запах горілого, після аварійної посадки нам навіть не запропонували склянку води", - розповіла користувачка Юлія Махмуді.

Це підтвердив і інший пасажир, підписаний як Ігор Тугай.

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"Спочатку затримали рейс майже на годину. Потім незрозуміло поводився екіпаж своїми діями перед злетом - то злітаємо, то зупинка. Набрали висоту і оголосили: можна розстебнути ремені. Через 5 хвилин оголосили про турбулентність. І трах-бах - вискочили маски. У салоні багато хто став кликати на допомогу, оскільки кисень не подавався. Так, треба віддати належне стюардам, вони заспокоїли панікуючих. На запитання, скільки кисню, вони відповіли: на 12 хвилин, а командир екіпажу оголосив: посадка через 20 хвилин", - розповів чоловік.

"В аеропорту після прильоту як біженців закрили на нижньому поверсі, води немає, інформації нуль. Мами просять для діток води - відповідь одна: через пару годин сядете в інший літак, там і вода, і їжа будуть", - додав він.

Автор: 

авіація (4125) літак (2903) SkyUp (350)


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Топ коментарі
+3
А у совы голова крутится на 180 градусов. Мы же делимся интересными фактами?
При чем тут полёт на на 24 к аварийной ситуации на борту самолета, совершающего рейс Киев-Батуми. Пассажиры попали в весьма неприятную и незавидную ситуацию, усугубившуюся ещё и после посадки в аэропорту. При чем тут цена на поезд в «совеЦкие» времена ?
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24.06.2021 22:04
+2
Они наматывали круги в районе Кагарлыка на высоте 1100 м. Не думаю что на такой высоте подаётся кислород в маски автоматически. Наматывали долго, видимо экипаж пытался решить проблему, значит ситуация была не настолько критической. Ну а то что стакан воды не дали это да, на грани геноцида..
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24.06.2021 22:13
+2
Спалювали паливо!!!!
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24.06.2021 22:16
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А у совы голова крутится на 180 градусов. Мы же делимся интересными фактами?
При чем тут полёт на на 24 к аварийной ситуации на борту самолета, совершающего рейс Киев-Батуми. Пассажиры попали в весьма неприятную и незавидную ситуацию, усугубившуюся ещё и после посадки в аэропорту. При чем тут цена на поезд в «совеЦкие» времена ?
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24.06.2021 22:04 Відповісти
Коля-насос случайно не на этом борту феерично летал?
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24.06.2021 22:02 Відповісти
Нет, на нем ведьма https://proverj.com/%D0%BC%D0%B0%D0%B3-%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%B8/ Юля Махмуди летала
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25.07.2021 06:48 Відповісти
При этом пассажиры рассказывают о запахе горелого в салоне, неисправности кислородных масок и возможной разгерметизации лайнера, сообщает https://www.unian.net/tourism/news/razgermetizaciya-i-kislorodnye-maski-bez-kisloroda-poyavilos-video-incidenta-s-samoletom-*****-novosti-kieva-11463154.html?_gl=1*1vhrx42*_ga*ODczMTUwOTc4LjE2MjQzOTI4ODg.*_ga_P6EEJX21DY*MTYyNDU1NzQwNi42LjEuMTYyNDU1ODEwOC41OQ..*_ga_JLSK4Y8K67*MTYyNDU1NzQwNi42LjEuMTYyNDU1ODEwOC41OQ "УНИАН" .Источник: https://censor.net/ru/v3273362

Они что в этом шарят как эксперты или просто паника если бы разгерметизировало были бы последствия остальное реально
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24.06.2021 22:03 Відповісти
Они наматывали круги в районе Кагарлыка на высоте 1100 м. Не думаю что на такой высоте подаётся кислород в маски автоматически. Наматывали долго, видимо экипаж пытался решить проблему, значит ситуация была не настолько критической. Ну а то что стакан воды не дали это да, на грани геноцида..
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24.06.2021 22:13 Відповісти
Спалювали паливо!!!!
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24.06.2021 22:16 Відповісти
Возможно, значит опять таки ситуация позволяла это делать. В таких ситуациях экипажу лучше общаться с пассажирами, это их успокоит и не даст надумать историй, которые журналисты с удовольствием приукрасят...
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24.06.2021 22:21 Відповісти
Химический генератор кислорода - это устройство, которое выделяет кислород в результате химической реакции. Контейнер с неорганическими солями, называемыми « https://en.wikipedia.org/wiki/Superoxide супероксидами » или https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_chlorate хлоратом натрия , когда они активированы и взаимодействуют то очень сильно нагреваются, при этом выделяют кислород до тех пор, пока соединение не будет израсходовано.
В коммерческих авиалайнерах используются химические генераторы кислорода из-за их длительного срока хранения, стабильности и небольшого размера (размером с банку с газировкой). Установленный над сиденьями, каждый генератор может производить достаточно кислорода для 2-3 масок в течение 10-20 минут. Подобное устройство называется кислородной свечой. Он работает по тому же принципу выделения кислорода вместе с теплом и используется в качестве запаса кислорода для личной безопасности в шахтах, подводных лодках и на космических станциях.
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25.06.2021 00:30 Відповісти
мерзкая Скай Ап... Самолеты не обслуживаются, задержки рейсов постоянные, какая уж тут безопасность. Деньги, выгода, расчет.
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25.06.2021 01:42 Відповісти
Да, все три полета скайап, с которыми я столкнулся, переносились на 4, 5 и 12 часов. Но предупреждали смс за 5 суток, поэтому не подпадало под страховой случай (мы всегда страховку на перенос в течение суток оформляем). И все равно неприятно, потому что планируешь день. Слава богу, что не было стыковочных рейсов.
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25.06.2021 07:51 Відповісти
Так это у них фишка такая)) а если назвать это так как нужно - то ОБМАН. Потому как таким образом они воруют у отдыхающих время отдыха
У меня было так что купил специально путевку с вылетом утром - и она стояла дороже чем такая же только в 17:00 - в итоге вылет перенесли на 16:00 с 9 утра. И еще был случай, что обратный рейс должен был быть в 20:00 - а был в 4 утра! То есть просто своровали 1 день отпуска, ведь можно было еще практически пол дня отдыхать на пляже.
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25.06.2021 08:50 Відповісти
Літак на Батумі повернувся до Києва через розгерметизацію - Цензор.НЕТ 2738
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25.06.2021 12:45 Відповісти
Літак на Батумі повернувся до Києва через розгерметизацію - Цензор.НЕТ 1089
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25.06.2021 12:44 Відповісти
 
 