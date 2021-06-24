Літак на Батумі повернувся до Києва через розгерметизацію. ВIДЕО
У салоні було відчутно запах горілого, а пасажири скаржилися на непрацюючі кисневі маски.
Інцидент стався з бортом авіакомпанії SkyUp, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.
"Наш літак, що виконував рейс PQ0421 за маршрутом Київ - Батумі, повернувся в Міжнародний аеропорт Бориспіль. Посадка о 12:30 пройшла в звичайному режимі. Всі пасажири перебувають у безпеці і найближчим часом вирушать у Батумі іншим літаком. Причини повернення літака з'ясовують технічні фахівці", - сказано в повідомленні.
У компанії пообіцяли відправити пасажирів у Батумі найближчим рейсом.
При цьому пасажири розповідають про запах горілого в салоні, несправності кисневих масок і можливу розгерметизацію лайнера, повідомляє "УНІАН".
Один із пасажирів, Віталій Редько опублікував відео, зняте, як вважається, на борту літака під час нештатної ситуації. У ролику видно, що у пасажирів випали кисневі маски, які тим довелося надіти.
"Через 15 хвилин польоту без попередження перед обличчям випадають кисневі маски. Дуже страшно і оголошують про можливу розгерметизацію в літаку. Персонал молодці, вони без найменшого натяку на паніку спокійно робили свою роботу і, найголовніше, зупинили паніку в літаку, всіх заспокоїли і запевнили, що нашому життю ніщо не загрожує", - написала Тетяна Круте.
Деякі пасажири скаржилися на те, що в маски не подавався кисень, а в салоні був запах горілого.
"Skyup. Рейс PQ 421. Кисневі маски не подавали кисень, в салоні було відчутно запах горілого, після аварійної посадки нам навіть не запропонували склянку води", - розповіла користувачка Юлія Махмуді.
Це підтвердив і інший пасажир, підписаний як Ігор Тугай.
"Спочатку затримали рейс майже на годину. Потім незрозуміло поводився екіпаж своїми діями перед злетом - то злітаємо, то зупинка. Набрали висоту і оголосили: можна розстебнути ремені. Через 5 хвилин оголосили про турбулентність. І трах-бах - вискочили маски. У салоні багато хто став кликати на допомогу, оскільки кисень не подавався. Так, треба віддати належне стюардам, вони заспокоїли панікуючих. На запитання, скільки кисню, вони відповіли: на 12 хвилин, а командир екіпажу оголосив: посадка через 20 хвилин", - розповів чоловік.
"В аеропорту після прильоту як біженців закрили на нижньому поверсі, води немає, інформації нуль. Мами просять для діток води - відповідь одна: через пару годин сядете в інший літак, там і вода, і їжа будуть", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
При чем тут полёт на на 24 к аварийной ситуации на борту самолета, совершающего рейс Киев-Батуми. Пассажиры попали в весьма неприятную и незавидную ситуацию, усугубившуюся ещё и после посадки в аэропорту. При чем тут цена на поезд в «совеЦкие» времена ?
Они что в этом шарят как эксперты или просто паника если бы разгерметизировало были бы последствия остальное реально
В коммерческих авиалайнерах используются химические генераторы кислорода из-за их длительного срока хранения, стабильности и небольшого размера (размером с банку с газировкой). Установленный над сиденьями, каждый генератор может производить достаточно кислорода для 2-3 масок в течение 10-20 минут. Подобное устройство называется кислородной свечой. Он работает по тому же принципу выделения кислорода вместе с теплом и используется в качестве запаса кислорода для личной безопасности в шахтах, подводных лодках и на космических станциях.
У меня было так что купил специально путевку с вылетом утром - и она стояла дороже чем такая же только в 17:00 - в итоге вылет перенесли на 16:00 с 9 утра. И еще был случай, что обратный рейс должен был быть в 20:00 - а был в 4 утра! То есть просто своровали 1 день отпуска, ведь можно было еще практически пол дня отдыхать на пляже.