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Самолет на Батуми вернулся в Киев из-за разгерметизации. ВИДЕО

В салоне пахло горелым, а пассажиры жаловались на неработающие кислородные маски.

Инцидент произошел с бортом авиакомпании SkyUp, собщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

"Наш самолет, выполнявший рейс PQ0421 по маршруту Киев - Батуми, вернулся в Международный аэропорт Борисполь. Посадка в 12:30 прошла в обычном режиме. Все пассажиры находятся в безопасности и в ближайшее время отправятся в Батуми другим самолетом. Причины возвращения самолета выясняют технические специалисты", - сказано в сообщении.

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В компании пообещали отправить пассажиров в Батуми ближайшим рейсом.

При этом пассажиры рассказывают о запахе горелого в салоне, неисправности кислородных масок и возможной разгерметизации лайнера, сообщает "УНИАН".

Один из пассажиров, Виталий Редько опубликовал видео, снятое, как считается, на борту самолета во время нештатной ситуации. В ролике видно, что у пассажиров выпали кислородные маски, которые тем пришлось надеть.

"Через 15 минут полета без предупреждения перед лицом выпадают кислородные маски. Очень страшно и объявляют о возможной разгерметизации в самолете. Персонал молодцы, они без малейшего намека на панику спокойно делали свою работу и, самое главное, приостановили панику в самолете, всех успокоили и заверили, что нашей жизни ничего не угрожает", - написала Татьяна Круте.

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Некоторые пассажиры жаловались на то, что в маски не подавался кислород, а в салоне был запах горелого.

"Skyup. Рейс PQ 421. Кислородные маски не подавали кислород, в салоне пахло горелым, после аварийной посадки нам даже не предложили стакан воды", - рассказала пользовательница Юлия Махмуди.

Это подтвердил и другой пассажир, подписанный как Игорь Тугай.

"Сначала задержали рейс почти на час. Потом перед взлетом непонятно вел себя экипаж своими действиями перед взлетом - то взлетаем, то остановка. Набрали высоту и обьявили: можно расстегнуть ремни. Через 5 минут обьявили о турбулентности. И трах-бах - выскочили маски. В салоне многие стали звать о помощи, потому как кислород не подавался. Да, надо отдать должное стюардам, они успокоили паникующих. На вопрос, сколько кислорода, они ответили: на 12 минут, а командир экипажа обьявил: посадка через 20 минут", - рассказал мужчина.

"В аэропорту по прилету как беженцев закрыли на нижнем этаже, воды нет, информации ноль. Мамы просят для деток воды - ответ один: через пару часов сядете в другой самолет, там и вода, и еда будут", - добавил он.

Автор: 

авиация (2827) самолет (3591) SkyUp (57)


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Топ комментарии
+3
А у совы голова крутится на 180 градусов. Мы же делимся интересными фактами?
При чем тут полёт на на 24 к аварийной ситуации на борту самолета, совершающего рейс Киев-Батуми. Пассажиры попали в весьма неприятную и незавидную ситуацию, усугубившуюся ещё и после посадки в аэропорту. При чем тут цена на поезд в «совеЦкие» времена ?
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24.06.2021 22:04
+2
Они наматывали круги в районе Кагарлыка на высоте 1100 м. Не думаю что на такой высоте подаётся кислород в маски автоматически. Наматывали долго, видимо экипаж пытался решить проблему, значит ситуация была не настолько критической. Ну а то что стакан воды не дали это да, на грани геноцида..
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24.06.2021 22:13
+2
Спалювали паливо!!!!
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24.06.2021 22:16
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Правила форума Совет форумчан
А у совы голова крутится на 180 градусов. Мы же делимся интересными фактами?
При чем тут полёт на на 24 к аварийной ситуации на борту самолета, совершающего рейс Киев-Батуми. Пассажиры попали в весьма неприятную и незавидную ситуацию, усугубившуюся ещё и после посадки в аэропорту. При чем тут цена на поезд в «совеЦкие» времена ?
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24.06.2021 22:04 Ответить
Коля-насос случайно не на этом борту феерично летал?
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24.06.2021 22:02 Ответить
Нет, на нем ведьма https://proverj.com/%D0%BC%D0%B0%D0%B3-%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%B8/ Юля Махмуди летала
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25.07.2021 06:48 Ответить
При этом пассажиры рассказывают о запахе горелого в салоне, неисправности кислородных масок и возможной разгерметизации лайнера, сообщает https://www.unian.net/tourism/news/razgermetizaciya-i-kislorodnye-maski-bez-kisloroda-poyavilos-video-incidenta-s-samoletom-*****-novosti-kieva-11463154.html?_gl=1*1vhrx42*_ga*ODczMTUwOTc4LjE2MjQzOTI4ODg.*_ga_P6EEJX21DY*MTYyNDU1NzQwNi42LjEuMTYyNDU1ODEwOC41OQ..*_ga_JLSK4Y8K67*MTYyNDU1NzQwNi42LjEuMTYyNDU1ODEwOC41OQ "УНИАН" .Источник: https://censor.net/ru/v3273362

Они что в этом шарят как эксперты или просто паника если бы разгерметизировало были бы последствия остальное реально
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24.06.2021 22:03 Ответить
Они наматывали круги в районе Кагарлыка на высоте 1100 м. Не думаю что на такой высоте подаётся кислород в маски автоматически. Наматывали долго, видимо экипаж пытался решить проблему, значит ситуация была не настолько критической. Ну а то что стакан воды не дали это да, на грани геноцида..
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24.06.2021 22:13 Ответить
Спалювали паливо!!!!
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24.06.2021 22:16 Ответить
Возможно, значит опять таки ситуация позволяла это делать. В таких ситуациях экипажу лучше общаться с пассажирами, это их успокоит и не даст надумать историй, которые журналисты с удовольствием приукрасят...
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24.06.2021 22:21 Ответить
Химический генератор кислорода - это устройство, которое выделяет кислород в результате химической реакции. Контейнер с неорганическими солями, называемыми « https://en.wikipedia.org/wiki/Superoxide супероксидами » или https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_chlorate хлоратом натрия , когда они активированы и взаимодействуют то очень сильно нагреваются, при этом выделяют кислород до тех пор, пока соединение не будет израсходовано.
В коммерческих авиалайнерах используются химические генераторы кислорода из-за их длительного срока хранения, стабильности и небольшого размера (размером с банку с газировкой). Установленный над сиденьями, каждый генератор может производить достаточно кислорода для 2-3 масок в течение 10-20 минут. Подобное устройство называется кислородной свечой. Он работает по тому же принципу выделения кислорода вместе с теплом и используется в качестве запаса кислорода для личной безопасности в шахтах, подводных лодках и на космических станциях.
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25.06.2021 00:30 Ответить
мерзкая Скай Ап... Самолеты не обслуживаются, задержки рейсов постоянные, какая уж тут безопасность. Деньги, выгода, расчет.
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25.06.2021 01:42 Ответить
Да, все три полета скайап, с которыми я столкнулся, переносились на 4, 5 и 12 часов. Но предупреждали смс за 5 суток, поэтому не подпадало под страховой случай (мы всегда страховку на перенос в течение суток оформляем). И все равно неприятно, потому что планируешь день. Слава богу, что не было стыковочных рейсов.
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25.06.2021 07:51 Ответить
Так это у них фишка такая)) а если назвать это так как нужно - то ОБМАН. Потому как таким образом они воруют у отдыхающих время отдыха
У меня было так что купил специально путевку с вылетом утром - и она стояла дороже чем такая же только в 17:00 - в итоге вылет перенесли на 16:00 с 9 утра. И еще был случай, что обратный рейс должен был быть в 20:00 - а был в 4 утра! То есть просто своровали 1 день отпуска, ведь можно было еще практически пол дня отдыхать на пляже.
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25.06.2021 08:50 Ответить
Літак на Батумі повернувся до Києва через розгерметизацію - Цензор.НЕТ 2738
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25.06.2021 12:45 Ответить
Літак на Батумі повернувся до Києва через розгерметизацію - Цензор.НЕТ 1089
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25.06.2021 12:44 Ответить
 
 