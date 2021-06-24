Самолет на Батуми вернулся в Киев из-за разгерметизации. ВИДЕО

В салоне пахло горелым, а пассажиры жаловались на неработающие кислородные маски.

Инцидент произошел с бортом авиакомпании SkyUp, собщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

"Наш самолет, выполнявший рейс PQ0421 по маршруту Киев - Батуми, вернулся в Международный аэропорт Борисполь. Посадка в 12:30 прошла в обычном режиме. Все пассажиры находятся в безопасности и в ближайшее время отправятся в Батуми другим самолетом. Причины возвращения самолета выясняют технические специалисты", - сказано в сообщении.

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В компании пообещали отправить пассажиров в Батуми ближайшим рейсом.

При этом пассажиры рассказывают о запахе горелого в салоне, неисправности кислородных масок и возможной разгерметизации лайнера, сообщает "УНИАН".

Один из пассажиров, Виталий Редько опубликовал видео, снятое, как считается, на борту самолета во время нештатной ситуации. В ролике видно, что у пассажиров выпали кислородные маски, которые тем пришлось надеть.

"Через 15 минут полета без предупреждения перед лицом выпадают кислородные маски. Очень страшно и объявляют о возможной разгерметизации в самолете. Персонал молодцы, они без малейшего намека на панику спокойно делали свою работу и, самое главное, приостановили панику в самолете, всех успокоили и заверили, что нашей жизни ничего не угрожает", - написала Татьяна Круте.

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Некоторые пассажиры жаловались на то, что в маски не подавался кислород, а в салоне был запах горелого.

"Skyup. Рейс PQ 421. Кислородные маски не подавали кислород, в салоне пахло горелым, после аварийной посадки нам даже не предложили стакан воды", - рассказала пользовательница Юлия Махмуди.

Это подтвердил и другой пассажир, подписанный как Игорь Тугай.

"Сначала задержали рейс почти на час. Потом перед взлетом непонятно вел себя экипаж своими действиями перед взлетом - то взлетаем, то остановка. Набрали высоту и обьявили: можно расстегнуть ремни. Через 5 минут обьявили о турбулентности. И трах-бах - выскочили маски. В салоне многие стали звать о помощи, потому как кислород не подавался. Да, надо отдать должное стюардам, они успокоили паникующих. На вопрос, сколько кислорода, они ответили: на 12 минут, а командир экипажа обьявил: посадка через 20 минут", - рассказал мужчина.

"В аэропорту по прилету как беженцев закрыли на нижнем этаже, воды нет, информации ноль. Мамы просят для деток воды - ответ один: через пару часов сядете в другой самолет, там и вода, и еда будут", - добавил он.