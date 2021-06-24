Самолет на Батуми вернулся в Киев из-за разгерметизации. ВИДЕО
В салоне пахло горелым, а пассажиры жаловались на неработающие кислородные маски.
Инцидент произошел с бортом авиакомпании SkyUp, собщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.
"Наш самолет, выполнявший рейс PQ0421 по маршруту Киев - Батуми, вернулся в Международный аэропорт Борисполь. Посадка в 12:30 прошла в обычном режиме. Все пассажиры находятся в безопасности и в ближайшее время отправятся в Батуми другим самолетом. Причины возвращения самолета выясняют технические специалисты", - сказано в сообщении.
В компании пообещали отправить пассажиров в Батуми ближайшим рейсом.
При этом пассажиры рассказывают о запахе горелого в салоне, неисправности кислородных масок и возможной разгерметизации лайнера, сообщает "УНИАН".
Один из пассажиров, Виталий Редько опубликовал видео, снятое, как считается, на борту самолета во время нештатной ситуации. В ролике видно, что у пассажиров выпали кислородные маски, которые тем пришлось надеть.
"Через 15 минут полета без предупреждения перед лицом выпадают кислородные маски. Очень страшно и объявляют о возможной разгерметизации в самолете. Персонал молодцы, они без малейшего намека на панику спокойно делали свою работу и, самое главное, приостановили панику в самолете, всех успокоили и заверили, что нашей жизни ничего не угрожает", - написала Татьяна Круте.
Некоторые пассажиры жаловались на то, что в маски не подавался кислород, а в салоне был запах горелого.
"Skyup. Рейс PQ 421. Кислородные маски не подавали кислород, в салоне пахло горелым, после аварийной посадки нам даже не предложили стакан воды", - рассказала пользовательница Юлия Махмуди.
Это подтвердил и другой пассажир, подписанный как Игорь Тугай.
"Сначала задержали рейс почти на час. Потом перед взлетом непонятно вел себя экипаж своими действиями перед взлетом - то взлетаем, то остановка. Набрали высоту и обьявили: можно расстегнуть ремни. Через 5 минут обьявили о турбулентности. И трах-бах - выскочили маски. В салоне многие стали звать о помощи, потому как кислород не подавался. Да, надо отдать должное стюардам, они успокоили паникующих. На вопрос, сколько кислорода, они ответили: на 12 минут, а командир экипажа обьявил: посадка через 20 минут", - рассказал мужчина.
"В аэропорту по прилету как беженцев закрыли на нижнем этаже, воды нет, информации ноль. Мамы просят для деток воды - ответ один: через пару часов сядете в другой самолет, там и вода, и еда будут", - добавил он.
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При чем тут полёт на на 24 к аварийной ситуации на борту самолета, совершающего рейс Киев-Батуми. Пассажиры попали в весьма неприятную и незавидную ситуацию, усугубившуюся ещё и после посадки в аэропорту. При чем тут цена на поезд в «совеЦкие» времена ?
Они что в этом шарят как эксперты или просто паника если бы разгерметизировало были бы последствия остальное реально
В коммерческих авиалайнерах используются химические генераторы кислорода из-за их длительного срока хранения, стабильности и небольшого размера (размером с банку с газировкой). Установленный над сиденьями, каждый генератор может производить достаточно кислорода для 2-3 масок в течение 10-20 минут. Подобное устройство называется кислородной свечой. Он работает по тому же принципу выделения кислорода вместе с теплом и используется в качестве запаса кислорода для личной безопасности в шахтах, подводных лодках и на космических станциях.
У меня было так что купил специально путевку с вылетом утром - и она стояла дороже чем такая же только в 17:00 - в итоге вылет перенесли на 16:00 с 9 утра. И еще был случай, что обратный рейс должен был быть в 20:00 - а был в 4 утра! То есть просто своровали 1 день отпуска, ведь можно было еще практически пол дня отдыхать на пляже.