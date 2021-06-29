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Співробітники річкової поліції врятували нетверезого чоловіка, який випав із прогулянкового теплохода в Києві. ВIДЕО

Співробітники річкової поліції Києва врятували чоловіка, який випав з екскурсійного теплохода в Дніпро біля моста Патона.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

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"Ми з'ясували, що потерпілий нетверезим відпочивав на кораблі і під час руху не втримався і впав у воду. Коли ми його витягли, то запропонували викликати швидку допомогу, проте він відмовився", - розповіли поліцейські.

Нагадуємо, від початку року в Києві на воді загинуло 42 людини, з них 20 осіб - в червні. Поліцейські врятували 26 осіб.

Автор: 

Дніпро (3282) Київ (19524) Нацполіція (15193) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) водна поліція (2)


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Топ коментарі
+5
Может ему там домой ближе было, на прямую? Он там всегда выходит.
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29.06.2021 23:26
+2
а точно сделали ? писали как героически спасли в Кириловке отдыхающих которых в море унесло с кучей фоток спасённых и с собой на ихнем фоне . только потом вылезло . что спас посторонний на гидроцикле . а полиция приехала через пару часов на фотосессию
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29.06.2021 23:33
+1
Молодцы, сделали работу, наградить и всех граждан за их работу
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29.06.2021 23:17
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Молодцы, сделали работу, наградить и всех граждан за их работу
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29.06.2021 23:17 Відповісти
а точно сделали ? писали как героически спасли в Кириловке отдыхающих которых в море унесло с кучей фоток спасённых и с собой на ихнем фоне . только потом вылезло . что спас посторонний на гидроцикле . а полиция приехала через пару часов на фотосессию
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29.06.2021 23:33 Відповісти
это у тебя галлюцинации от сидения на бутылке
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30.06.2021 00:47 Відповісти
антонина полиграфовна ?
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30.06.2021 00:52 Відповісти
вижу сильвер бриз. слава березнякам
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30.06.2021 01:49 Відповісти
Может ему там домой ближе было, на прямую? Он там всегда выходит.
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29.06.2021 23:26 Відповісти
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30.06.2021 00:09 Відповісти
просто на мосту как обычно ремонт и пробки, надоело ждать... а так полиция бесплатно на ту сторону перевезет
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30.06.2021 12:22 Відповісти
В таку спеку ще й хочеться бухати.
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29.06.2021 23:32 Відповісти
Він пив пиво просто дуже багато випив, в спеку багато хто любить пити холодне пиво не замислюючись

а ви що п'єте в спеку
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29.06.2021 23:57 Відповісти
чай
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29.06.2021 23:59 Відповісти
Зелений з цукром з піали або чорний
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30.06.2021 00:12 Відповісти
чорний з сушеними фруктами
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30.06.2021 00:17 Відповісти
 
 