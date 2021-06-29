Співробітники річкової поліції врятували нетверезого чоловіка, який випав із прогулянкового теплохода в Києві. ВIДЕО
Співробітники річкової поліції Києва врятували чоловіка, який випав з екскурсійного теплохода в Дніпро біля моста Патона.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"Ми з'ясували, що потерпілий нетверезим відпочивав на кораблі і під час руху не втримався і впав у воду. Коли ми його витягли, то запропонували викликати швидку допомогу, проте він відмовився", - розповіли поліцейські.
Нагадуємо, від початку року в Києві на воді загинуло 42 людини, з них 20 осіб - в червні. Поліцейські врятували 26 осіб.
Топ коментарі
+5 Сергей Дорофеев #482106
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+2 гена крокодил #476372
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+1 Сергей Арт
показати весь коментар29.06.2021 23:17
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