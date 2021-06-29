Співробітники річкової поліції врятували нетверезого чоловіка, який випав із прогулянкового теплохода в Києві. ВIДЕО

Співробітники річкової поліції Києва врятували чоловіка, який випав з екскурсійного теплохода в Дніпро біля моста Патона.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Читайте також: Співробітники водної поліції запобігли вилову червонокнижних риб і раків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Ми з'ясували, що потерпілий нетверезим відпочивав на кораблі і під час руху не втримався і впав у воду. Коли ми його витягли, то запропонували викликати швидку допомогу, проте він відмовився", - розповіли поліцейські.

Нагадуємо, від початку року в Києві на воді загинуло 42 людини, з них 20 осіб - в червні. Поліцейські врятували 26 осіб.