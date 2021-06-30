Дамба на Північно-Кримському каналі споруджена на 80%: цього достатньо, щоб не пустити дніпровську воду в окупований Крим, - Кориневич. ВIДЕО
Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим (АРК) Антон Кориневич заявив, що будівництво дамби в Херсонській області на 107-му кілометрі Північно-Кримського каналу завершено на 80%. Цього цілком достатньо, щоб не пустити дніпровську воду на тимчасово окуповану територію півострова.
"Капітальна дамба на 107-му кілометрі готова на 80%. На 20% вона не добудована, оскільки немає відповідного бюджетного фінансування ... Станом на зараз, капітальної дамби на 80% вистачає, щоб не дати воді потрапити в Крим. Якщо щось раптово станеться з дамбою на 91-му кілометрі, то дамба на 107-му кілометрі свою роботу виконає", - заявив Кориневич в середу в Києві на брифінгу за підсумками двох років роботи команди представництва президента в АР Крим, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, співробітники представництва президента України в АР Крим перебувають в постійній комунікації з керівництвом Північно-Кримського каналу. "Нічого не прорвало, вода в Крим не тече", - додав він.
Він також зазначив, що подача дніпровської води на тимчасово окуповану територію Криму та м.Севастополь стане можливою тільки після деокупації півострова, що чітко зафіксовано в Стратегії деокупації та і реінтеграції регіону.
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1 янв и 24 авг.
"Недостроенные" 20% это как раз запорная арматура и сопутствующее, превращающие это в "полноценную" дамбу, позволяющую регулировать поток воды. Ессно достраивать не будут, нахрен Украине это надо. Ну, разве что после возвращения Крыма, и то большой вопрос.
В статье же идет речь о капитальной дамбе на 107-ом км (начало сооружения - 2015 г.):
Так вот, что касается первой части - то здесь все в порядке. А вот что касается второй - не поставили те моторы и лебедки, которые должны бы открывать тяжелые заслонки. Так как на них деньги не выделяли.
Вот уж поистине - первый недострой, которому я аплодирую."
(Лаврентий Дубчак, YouTube)