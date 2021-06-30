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Дамба на Північно-Кримському каналі споруджена на 80%: цього достатньо, щоб не пустити дніпровську воду в окупований Крим, - Кориневич. ВIДЕО

Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим (АРК) Антон Кориневич заявив, що будівництво дамби в Херсонській області на 107-му кілометрі Північно-Кримського каналу завершено на 80%. Цього цілком достатньо, щоб не пустити дніпровську воду на тимчасово окуповану територію півострова.

"Капітальна дамба на 107-му кілометрі готова на 80%. На 20% вона не добудована, оскільки немає відповідного бюджетного фінансування ... Станом на зараз, капітальної дамби на 80% вистачає, щоб не дати воді потрапити в Крим. Якщо щось раптово станеться з дамбою на 91-му кілометрі, то дамба на 107-му кілометрі свою роботу виконає", - заявив Кориневич в середу в Києві на брифінгу за підсумками двох років роботи команди представництва президента в АР Крим, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, співробітники представництва президента України в АР Крим перебувають в постійній комунікації з керівництвом Північно-Кримського каналу. "Нічого не прорвало, вода в Крим не тече", - додав він.

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Він також зазначив, що подача дніпровської води на тимчасово окуповану територію Криму та м.Севастополь стане можливою тільки після деокупації півострова, що чітко зафіксовано в Стратегії деокупації та і реінтеграції регіону.

Крим (14175) канал (115) водопостачання (833) вода (1178) Кориневич Антон (91)


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Топ коментарі
+16
Сторожа нужно проверенного. Эти зелёные пи..расы по ночам могут кран открывать.
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30.06.2021 13:13
+11
"У капитальной дамбы две функции: 1. Сдержать воду. 2. Открыть заслонки и шандоры, чтобы пропустить воду дальше по каналу на Крым.
Так вот, что касается первой части - то здесь все в порядке. А вот что касается второй - не поставили те моторы и лебедки, которые должны бы открывать тяжелые заслонки. Так как на них деньги не выделяли.
Вот уж поистине - первый недострой, которому я аплодирую."

(Лаврентий Дубчак, YouTube)
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30.06.2021 14:43
+4
при прорыве выше, может случиться гидроудар на этой дамбе и тогда тех 20% может ох. как не доставать...
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30.06.2021 13:14
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Сторожа нужно проверенного. Эти зелёные пи..расы по ночам могут кран открывать.
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30.06.2021 13:13 Відповісти
там нет крана
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30.06.2021 13:47 Відповісти
при прорыве выше, может случиться гидроудар на этой дамбе и тогда тех 20% может ох. как не доставать...
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30.06.2021 13:14 Відповісти
так чо добудовувати не будуть?
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30.06.2021 13:40 Відповісти
А що, окупанти вже забралися з Криму, щоби на дамбі монтувати устаткування для відкриття шлюзів?
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30.06.2021 15:36 Відповісти
Дамба обычно это что то препятствующее проходу воды.
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30.06.2021 13:46 Відповісти
Мене дивує,чому представник президента України в Криму сидить в Києві?...Їдь в Крим і там розповідай кримським українцям про дамбу...Тоді в цій посаді буде якийсь сенс...
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30.06.2021 13:55 Відповісти
Получается строили по 10% в год? ... К вопросу о государственных приоритетах ....
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30.06.2021 13:55 Відповісти
нужно пускать воду к нацистам, мы ж не звери.
1 янв и 24 авг.
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30.06.2021 14:01 Відповісти
воды нет. и не будет
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30.06.2021 14:15 Відповісти
Запостили фото хари, а не дамбы...ну да, харя пол-канала примерно может перекрыть, а чьей харей другую половину перекрыть.? Прямо в воздухе витает аромат свежесспиленного бабла !!!!
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30.06.2021 14:03 Відповісти
Блин, ну надо ж нормально писать, объясняя суть дела! Эту дамбу быстренько соорудили ещё 2014, президент там был не причём, потому получилось быстро и эффективно, как раз на 80%.
"Недостроенные" 20% это как раз запорная арматура и сопутствующее, превращающие это в "полноценную" дамбу, позволяющую регулировать поток воды. Ессно достраивать не будут, нахрен Украине это надо. Ну, разве что после возвращения Крыма, и то большой вопрос.
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30.06.2021 14:15 Відповісти
В 2014 г. на 91-ом км соорудили вот эту дамбу:
Дамба на Північно-Кримському каналі споруджена на 80%: цього достатньо, щоб не пустити дніпровську воду в окупований Крим, - Кориневич - Цензор.НЕТ 357

В статье же идет речь о капитальной дамбе на 107-ом км (начало сооружения - 2015 г.):
Дамба на Північно-Кримському каналі споруджена на 80%: цього достатньо, щоб не пустити дніпровську воду в окупований Крим, - Кориневич - Цензор.НЕТ 7245
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30.06.2021 15:30 Відповісти
Якщо дамбу в Крим прорве то в Києві хтось захлинеться в каналізації.
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30.06.2021 14:34 Відповісти
"У капитальной дамбы две функции: 1. Сдержать воду. 2. Открыть заслонки и шандоры, чтобы пропустить воду дальше по каналу на Крым.
Так вот, что касается первой части - то здесь все в порядке. А вот что касается второй - не поставили те моторы и лебедки, которые должны бы открывать тяжелые заслонки. Так как на них деньги не выделяли.
Вот уж поистине - первый недострой, которому я аплодирую."

(Лаврентий Дубчак, YouTube)
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30.06.2021 14:43 Відповісти
При прорыве этой дамбы затопить может целую улицу Банковую в Киеве.
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30.06.2021 14:50 Відповісти
а на 100% ну ніяк не виходить все зробити!!! Все рівно якусь шпаринку потрібно залишити,от під..си!!!
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30.06.2021 14:53 Відповісти
Чукча не читатель, чукча писатель?))) Дамба СПЕЦИАЛЬНО не достроена, чтобы какому то дебилу не взбрело на тихоря пустить воду в Крым) Там не поставили подьемники) ВСЕ)))
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30.06.2021 23:21 Відповісти
Так у них води вистачає, особливо у Ялті і Керчі.
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30.06.2021 17:11 Відповісти
Засыпьте это канал нафиг, когда Крым вернем, то всю вату надо будет заставить его заново руками вырыть.
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30.06.2021 19:55 Відповісти
Да это сверх наглости! Мало того, что укры Черное море им выкопали так ещё днепровскую воду подавай. И не страшаться, что в ней вся таблица Менделеева.
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30.06.2021 21:35 Відповісти
 
 