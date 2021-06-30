Переповнена маршрутка влетіла в стовп на пішохідному переході в Києві: шістьох осіб госпіталізовано. ВIДЕО
На вулиці Курнатовського в Києві 30 червня маршрутка з пасажирами врізалася в стовп.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", аварія сталася в годину пік, коли маршрутка була переповнена пасажирами.
Патрульні розповіли, що водій маршрутки не зміг пропустити машину, яка проїжджала повз, не зміг пригальмувати і на швидкості в'їхав у стовп. Шістьох людей госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості, решті пасажирів медики надавали допомогу на місці. Аварія сталася прямо на пішохідному переході, на щастя, в цей момент людей тут не було.
Водієві пощастило – попри те, що удар був саме з його боку, він абсолютно не постраждав. У маршрутки повністю вибите переднє скло, покручені кабіна водія і передній бампер.
Офіційні причини аварії з'ясовуватимуть слідчі.
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А то, слепили из говна и палок, посадили за руль невменяемых дебилов и вперед!
Нужно либо приводить этот хаос в порядок, или вообще, избавится от этого утиля.
Коли вже виберуть мера не дебіла, щоб запустив нормальний транспорт, тобто ******* трамвайчики замість цих скотовозок?
Ни на одном маршруте пассажиры не застрахованы на случай ДТП. Ни в одном ДТП пострадавшим пассажирам маршруток перевозчик не оплатил лечение от полученных травм.
Только откаты носят в киевскую мэрию.
але заважає питання - хто буде заносити кеш?