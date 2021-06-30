УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10727 відвідувачів онлайн
Новини Відео ДТП
10 392 23

Переповнена маршрутка влетіла в стовп на пішохідному переході в Києві: шістьох осіб госпіталізовано. ВIДЕО

На вулиці Курнатовського в Києві 30 червня маршрутка з пасажирами врізалася в стовп.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", аварія сталася в годину пік, коли маршрутка була переповнена пасажирами.

Патрульні розповіли, що водій маршрутки не зміг пропустити машину, яка проїжджала повз, не зміг пригальмувати і на швидкості в'їхав у стовп. Шістьох людей госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості, решті пасажирів медики надавали допомогу на місці. Аварія сталася прямо на пішохідному переході, на щастя, в цей момент людей тут не було.

Водієві пощастило – попри те, що удар був саме з його боку, він абсолютно не постраждав. У маршрутки повністю вибите переднє скло, покручені кабіна водія і передній бампер.

Офіційні причини аварії з'ясовуватимуть слідчі.

Читайте також: Від удару підкинуло в повітрі: автомобіль збив сімейну пару безпосередньо на пішохідному переході Вінниці. ВIДЕО

Автор: 

ДТП (4472) Київ (19530) маршрутки (347)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Маразм сегодняшнего законодательства в том что мусора штрафуют водителей личных авто за непристегнутый ремень и закрывают глаза на переполненные маршрутки и поезда, со стоячими пассажирами. Народ, вы ***нутые все.
показати весь коментар
30.06.2021 23:17
+6
почему еще не переименовали улицу, курнатовский кацапский революционер марксист
показати весь коментар
30.06.2021 22:58
+5
Страна дураков, в которой хотят вернуть ТО для легковых автомобилей ссылаясь якобы на улучшение безопасности частных водителей, на якобы требование Евросоюза ( только не понятно причем здесь ЕС к Украине) при етом плюют на общественный транспорт.
показати весь коментар
30.06.2021 23:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
почему еще не переименовали улицу, курнатовский кацапский революционер марксист
показати весь коментар
30.06.2021 22:58 Відповісти
Дійсно. А те, що на вулицях катастрофа, то таке. Головне назва.
показати весь коментар
30.06.2021 23:03 Відповісти
Була б нормальна назва то й аварії могло б і не бути...
показати весь коментар
01.07.2021 00:34 Відповісти
Я бачу, що тобі прикольно існувати дебілом...
показати весь коментар
01.07.2021 01:22 Відповісти
Краще дебілом чим кацапом
показати весь коментар
01.07.2021 09:18 Відповісти
На щастя, я не був ні тим, ні тим. Тому вірю на слово...
показати весь коментар
01.07.2021 21:16 Відповісти
В тебе всЬО Ше впЄрЄді, нЄ розчаровуйся
показати весь коментар
01.07.2021 21:49 Відповісти
Та я і не розчарований. Навпаки, радий, що не кацап і не дебіл.
показати весь коментар
01.07.2021 22:39 Відповісти
При зелёной власти ?
показати весь коментар
30.06.2021 23:07 Відповісти
И что, сразу скотовозки перестанут ездить переполненными и врезаться в столбы?
показати весь коментар
01.07.2021 07:30 Відповісти
Возможно, имеет смысл сформировать технические условия, для подобного транспорта.
А то, слепили из говна и палок, посадили за руль невменяемых дебилов и вперед!
Нужно либо приводить этот хаос в порядок, или вообще, избавится от этого утиля.
показати весь коментар
30.06.2021 23:01 Відповісти
Страна дураков, в которой хотят вернуть ТО для легковых автомобилей ссылаясь якобы на улучшение безопасности частных водителей, на якобы требование Евросоюза ( только не понятно причем здесь ЕС к Украине) при етом плюют на общественный транспорт.
показати весь коментар
30.06.2021 23:19 Відповісти
Я ще пам'ятаю ті у ..щні РАФіки, потім газельки, бензи, спроба в автобус- кінчені богдани..Можливо колись буде нормальний громадський транспорт, хочу в це вірити.
показати весь коментар
01.07.2021 06:36 Відповісти
Газельки и конченные "богданы" никуда не делись, на улицах Киева их полно
показати весь коментар
01.07.2021 07:32 Відповісти
Маразм сегодняшнего законодательства в том что мусора штрафуют водителей личных авто за непристегнутый ремень и закрывают глаза на переполненные маршрутки и поезда, со стоячими пассажирами. Народ, вы ***нутые все.
показати весь коментар
30.06.2021 23:17 Відповісти
Примерно с 1997г по крупным городам забегало старьё но новым маршрутам, пришли частники. Конечно помогло. Но чуть тогда столкнулся, хоть и косвенно. Та всё решалось только через ГАИ. Потом дрова стали чуть менять. Бабло плыло дурное налом причём. Кондуктора и водилы свозили мешками. Та все знают это. Мало что изменилось по схеме. Пас-транспорт должен быть почти как подводная лодка---смешно, но живы все будут.
показати весь коментар
30.06.2021 23:37 Відповісти
лишь бы никто серьезно не пострадал, а отделался ушибами и синяками.
показати весь коментар
30.06.2021 23:50 Відповісти
Если стоять и считать попугаев в телефоне, можно и голову свернуть. Держаться за поручни нужно. Водилы порой так гонят, аж шуба заворачивается.
показати весь коментар
01.07.2021 00:51 Відповісти
Там же трамвайні лінії є.
Коли вже виберуть мера не дебіла, щоб запустив нормальний транспорт, тобто ******* трамвайчики замість цих скотовозок?
показати весь коментар
01.07.2021 01:43 Відповісти
Зато проезд в маршрутках в Киеве подняли до 10 грн.
Ни на одном маршруте пассажиры не застрахованы на случай ДТП. Ни в одном ДТП пострадавшим пассажирам маршруток перевозчик не оплатил лечение от полученных травм.
Только откаты носят в киевскую мэрию.
показати весь коментар
01.07.2021 02:04 Відповісти
цей кримінальний маршруточний бізнес давно може і має бути прикритий, принаймні в містах-мільйонниках, де є достатьньо коштів для закупівлі й належної експлуатації ********* міського транспорту.
але заважає питання - хто буде заносити кеш?
показати весь коментар
01.07.2021 09:24 Відповісти
Пасажирів не було, ніхто не постраждав, бо в київських маршрутках квитки не видають
показати весь коментар
01.07.2021 16:49 Відповісти
 
 