Переповнена маршрутка влетіла в стовп на пішохідному переході в Києві: шістьох осіб госпіталізовано. ВIДЕО

На вулиці Курнатовського в Києві 30 червня маршрутка з пасажирами врізалася в стовп.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", аварія сталася в годину пік, коли маршрутка була переповнена пасажирами.

Патрульні розповіли, що водій маршрутки не зміг пропустити машину, яка проїжджала повз, не зміг пригальмувати і на швидкості в'їхав у стовп. Шістьох людей госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості, решті пасажирів медики надавали допомогу на місці. Аварія сталася прямо на пішохідному переході, на щастя, в цей момент людей тут не було.

Водієві пощастило – попри те, що удар був саме з його боку, він абсолютно не постраждав. У маршрутки повністю вибите переднє скло, покручені кабіна водія і передній бампер.

Офіційні причини аварії з'ясовуватимуть слідчі.

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