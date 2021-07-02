Кондратюк вимагає провести службове розслідування щодо марширування жінок-військових на параді до Дня Незалежності на підборах. ВIДЕО
Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк з трибуни парламенту озвучила відкрите звернення з вимогою провести службове розслідування щодо того, хто ухвалив рішення, щоб жінки-військові на параді до Дня Незалежності марширували на підборах.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
За словами Кондратюк, також необхідний звіт, скільки було витрачено державних коштів на закупівлю взуття на підборах для жінок-військовослужбовців.
Віцеспікерка розповіла, що побачила "цей треш" на сайті Міністерства оборони.
Кондратюк наголосила, що в Збройних силах мають з повагою ставиться до жінок-військовослужбовців, а люди, які ухвалили таке рішення про необхідність марширувати на підборах, мають публічно вибачитися.
Віцеспікерка нагадала, що зараз у ЗСУ служить 31 тисяча жінок, а статус учасника бойових дій отримали понад 13,5 тисячі жінок.
Нагадаємо, 1 липня 2021 року стало відомо, що жіноча "коробка" тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах.
Цензор.НЕТ опитав жінок-військовослужбовців про їхню думку з цього приводу. Детальніше про це в матеріалі: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - тут.
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Скорее всего, лично Осёл дал Приказ.
больная фантазия у Вас и гавнокомандующего
клопы на фоне Героев
Это документальная фотография или фотошоп украинофоба?
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👍🤣🤣🤣🤣
Питання вирішується простіше. Коли жіноча "коробка" вперше (і востаннє) йшла Крещатиком у 2018-му, це виглядало ось так (фото внизу). Йшли не у парадній формі, а у польовій, хоча парадна існувала й тоді.
Все оговорюється у наказі на проведення параду.
Між іншим, у польовій формі були не лише жінки (наступне фото нижче).
Как раз подпадает под "отрубание рук у наживающихся на армии".
пытался найти какая обувь утверждена...
От тільки питання у іншому, якого біса міністр оборони не міг змінити парадну форму і добавити у неї взуття на низькому каблуку? Ну, щоб жінки могли обирати взуття залежно від обставин? Для параду - низький каблук, для виходу, наприклад, у театр, або там на вручення нагород чи ще щось таке - парадна форма і туфлі на високих підборах? І все було би гарно і гармонійно. От таки усе керівництво армії - це суцільна совєччина і тупізм з дебілізмом, що вони вже не раз доводили.
все он делает не так (с)
Есть кожа на туфлях мягкая - а на совковых жёсткая и ещё клей жжёт ноги
У нього вже й текст промови є готовий:
https://youtu.be/kgOSrw9Q8rc Ось моя булава, браття мої.
Завтра йдемо танцювати проти москалів.
Затанцюємо гопак - сила в нас є,
Ще не вмерла Україна, поки сало є.
Тьху, ***!
Я личто , то же считаю, что высокий КАБЛУК на параде - это идеотизм... Так как может привести к травматизму... Ну и конечно "выделять" - как сказано в видео - то же ни к чему...
НАКАЗ 20.11.2017 № 606
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 грудня 2017 р. за № 1502/31370
Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та ліцеїстами військових ліцеїв"
"3. Носіння парадної (парадно-вихідної) та повсякденної форми одягу старого зразка та знаків розрізнення до неї дозволяється до 01 січня 2019 року."
"X. Військова форма одягу військовослужбовців-жінок Збройних Сил України"
Міністр оборони України генерал армії України С.Т. Полторак".
А ось це грьобаний сором по кацапські:
Чи у вас там в подолякоботи зовсім тупих набирають.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1502-17#Text
P.S. 1. Знущатись над жінками, багатьма годинами муштруючи їх у спеку крокувати "прусською ходою" у якому взутті би це не було - явне блюзнірство.
2. "Прусська хода" (або "гусиний крок", як його іменують на Заході) - це трухлявий пережиток совка, до котрого підсвідомо ностальгічно прив'язані українські генерали, вимуштрувані у тому ж совці.
3. Паради - це лицемірна показуха, на яку людина зі здоровим глуздом перестає дивитися психологічно перейшовши з юнацького віку у значно більший зрілий вік.
1. Дотримуватися Конституції України і законів України;
2. Неухильно виконувати вимоги Військової присяги, військових статутів, накази і розпорядження командирів (начальників);
3. Стійко переносити труднощі військової служби, не шкодувати своєї крові і самого життя при виконанні військового обов'язку;
А ті хто нюні розпустив, гнати в три шиї з армії!