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Кондратюк вимагає провести службове розслідування щодо марширування жінок-військових на параді до Дня Незалежності на підборах. ВIДЕО

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк з трибуни парламенту озвучила відкрите звернення з вимогою провести службове розслідування щодо того, хто ухвалив рішення, щоб жінки-військові на параді до Дня Незалежності марширували на підборах.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами Кондратюк, також необхідний звіт, скільки було витрачено державних коштів на закупівлю взуття на підборах для жінок-військовослужбовців.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Жіноча "коробка" тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах. ФОТОрепортаж

Віцеспікерка розповіла, що побачила "цей треш" на сайті Міністерства оборони.

Кондратюк наголосила, що в Збройних силах мають з повагою ставиться до жінок-військовослужбовців, а люди, які ухвалили таке рішення про необхідність марширувати на підборах, мають публічно вибачитися.

Віцеспікерка нагадала, що зараз у ЗСУ служить 31 тисяча жінок, а статус учасника бойових дій отримали понад 13,5 тисячі жінок.

Нагадаємо, 1 липня 2021 року стало відомо, що жіноча "коробка" тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах.

Цензор.НЕТ опитав жінок-військовослужбовців про їхню думку з цього приводу. Детальніше про це в матеріалі: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - тут.

Автор: 

День Незалежності (701) жінки (625) Міноборони (7374) парад (377) ЗСУ (7547) Кондратюк Олена (91)


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Топ коментарі
+35
Очень интересно!
Скорее всего, лично Осёл дал Приказ.
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02.07.2021 10:28
+29
Кондратюк вимагає провести службове розслідування щодо марширування жінок-військових на параді до Дня Незалежності на підборах - Цензор.НЕТ 7295
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02.07.2021 10:56
+28
Вы фсё перепутали:
больная фантазия у Вас и гавнокомандующего
Кондратюк потребовала провести служебное расследование по маршированию женщин-военных на параде ко Дню Независимости на каблуках - Цензор.НЕТ 1045

клопы на фоне Героев
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02.07.2021 10:37
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Очень интересно!
Скорее всего, лично Осёл дал Приказ.
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02.07.2021 10:28 Відповісти
Каблуки это ещё пол беды. Не удивлюсь если вместо головных уборов будут плейбой -ушки
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02.07.2021 10:31 Відповісти
С вашей больной фантазией должны быть ещё кроличьи хвостики.
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02.07.2021 10:33 Відповісти
Любите ви прєукрасіть.
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02.07.2021 10:36 Відповісти
Как со странами Балтии на СОКАР?
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02.07.2021 10:38 Відповісти
Ага!
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02.07.2021 10:39 Відповісти
Кондратюк вимагає провести службове розслідування щодо марширування жінок-військових на параді до Дня Незалежності на підборах - Цензор.НЕТ 237Зелені бабло тирили Кондратюк вимагає провести службове розслідування щодо марширування жінок-військових на параді до Дня Незалежності на підборах - Цензор.НЕТ 2504 Кондратюк вимагає провести службове розслідування щодо марширування жінок-військових на параді до Дня Незалежності на підборах - Цензор.НЕТ 6375
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02.07.2021 14:36 Відповісти
Кондратюк вимагає провести службове розслідування щодо марширування жінок-військових на параді до Дня Незалежності на підборах - Цензор.НЕТ 3412
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02.07.2021 14:44 Відповісти
Вы фсё перепутали:
больная фантазия у Вас и гавнокомандующего
Кондратюк потребовала провести служебное расследование по маршированию женщин-военных на параде ко Дню Независимости на каблуках - Цензор.НЕТ 1045

клопы на фоне Героев
показати весь коментар
02.07.2021 10:37 Відповісти
Ну, и чья это больная фантазия?
Это документальная фотография или фотошоп украинофоба?
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02.07.2021 10:44 Відповісти
Вибачте, але зедебіл Це було на День Незалежності шоу від гавнокомандующого...
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02.07.2021 10:58 Відповісти
ты дураком прикидываешься или просто зе-поклонник?
Кондратюк вимагає провести службове розслідування щодо марширування жінок-військових на параді до Дня Незалежності на підборах - Цензор.НЕТ 901

Кондратюк вимагає провести службове розслідування щодо марширування жінок-військових на параді до Дня Незалежності на підборах - Цензор.НЕТ 2315
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02.07.2021 11:00 Відповісти
https://fishki.net/3025981-patriotizm-golovnogo-mozga-zaokeanskaja-versija.html https://fishki.net/3025981-patriotizm-golovnogo-mozga-zaokeanskaja-versija.html Интересно, почему у американцев труселя с рассцветкой их нацианального флага - это просто прикол, а у нас заяц с украинским флагом -ЗРАДА!?
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02.07.2021 14:11 Відповісти
https://censor.net/ru/photo_news/3215516/ofitsialnaya_torjestvennaya_tseremoniya_ko_dnyu_nezavisimosti_zavershilas_popurri_pesen_na_ukrainskom
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02.07.2021 11:01 Відповісти
Кацапсино, ваша ботоферма що, на іншій планеті?
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02.07.2021 11:11 Відповісти
запоребриковцы
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02.07.2021 11:49 Відповісти
злив зараховано.
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02.07.2021 12:50 Відповісти
Ну да, это Вы о себе, потому что только осел может тащиться от наших девушек в парадной форме (это, блин, парад!!!) и в берцах, как альтернативе туфлям! У Вас наверное сексуальные фантазии на эту тему - юбка+берцы?
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02.07.2021 13:38 Відповісти
Я написал этот пост с сарказмом и сам удивляюсь, сколько дебилов могли принять его на полном серьёзе.
28 лайков....
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02.07.2021 13:43 Відповісти
А мне интересно - сама Кондратюк представляет, как бы она сама выглядела бы в платье или юбке и в берцах ?
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02.07.2021 13:48 Відповісти
А самое интересное - на 16.13 уже не 28, а 32 лайка. Т.е. дебилов прибавилось !!!
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02.07.2021 16:15 Відповісти
Это просто какой то Квартал 95
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02.07.2021 10:28 Відповісти
Ты шо дура? Бадоев сказал, ты в шоу бизнесе вообще не шаришь!
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02.07.2021 10:29 Відповісти
воно це і колишній своїй забодоєвой-кривоносой казало)))...
👍🤣🤣🤣🤣
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02.07.2021 10:59 Відповісти
Кто принял решеине?! Странный вопрос, Зе-сценаристы конечно
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02.07.2021 10:29 Відповісти
Нужно, чтобы в бикини маршировали. И с плётками.
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02.07.2021 10:30 Відповісти
Как на параде в Сев. Корее? Наши совковые генералы и Квартал-95 видят женщин-военнослужащих в кукол для удовольствия
Кондратюк вимагає провести службове розслідування щодо марширування жінок-військових на параді до Дня Незалежності на підборах - Цензор.НЕТ 6341
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02.07.2021 12:25 Відповісти
Уважаема, Вы о чем? Из Ваших слов выходит, что женщинам в парадах принимать участие нельзя, или у них из парадной формы нужно изъять туфли и заменить их либо удобными балетками, либо такими же удобными берцами? Могу порекомендовать - оденьте берцы и юбку, станьте перед зеркалом и посмотрите в него. Если Вы не увидите там ничего, чтобы Вас как женщину смущало - могу посоветовать именно так и одеваться на всяческие торжества (военный парад к таковым относится) - уродливо, зато окружающие - и совковые генералы, и 95-й не будут на Вас смотреть как на куклу для удовольствий. И Вы сами то хоть видите логику во всем Вами написанном?
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02.07.2021 14:55 Відповісти
...женщинам в парадах принимать участие нельзя, или... ©
Питання вирішується простіше. Коли жіноча "коробка" вперше (і востаннє) йшла Крещатиком у 2018-му, це виглядало ось так (фото внизу). Йшли не у парадній формі, а у польовій, хоча парадна існувала й тоді.
Все оговорюється у наказі на проведення параду.
Між іншим, у польовій формі були не лише жінки (наступне фото нижче).

Кондратюк вимагає провести службове розслідування щодо марширування жінок-військових на параді до Дня Незалежності на підборах - Цензор.НЕТ 8998
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02.07.2021 16:41 Відповісти
Прохід у польовій формі з амуніцією...

Кондратюк вимагає провести службове розслідування щодо марширування жінок-військових на параді до Дня Незалежності на підборах - Цензор.НЕТ 7056
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02.07.2021 16:42 Відповісти
...і у традиційній парадній формі:

Кондратюк вимагає провести службове розслідування щодо марширування жінок-військових на параді до Дня Незалежності на підборах - Цензор.НЕТ 2835
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02.07.2021 16:49 Відповісти
Кондратюк вимагає провести службове розслідування щодо марширування жінок-військових на параді до Дня Незалежності на підборах - Цензор.НЕТ 5539
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02.07.2021 16:50 Відповісти
Не треба вибачень. Нехай той хто цю дурню вигадав 3 місяці крокує по плацу на підборах.
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02.07.2021 10:30 Відповісти
Кондратюк вимагає провести службове розслідування щодо марширування жінок-військових на параді до Дня Незалежності на підборах - Цензор.НЕТ 4069
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02.07.2021 11:18 Відповісти
Це якісь порно туфлі!
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02.07.2021 11:57 Відповісти
И хотелось бы знать, чья фабрика получила заказ на изготовление этих "лабутенов" и в каком году.
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02.07.2021 10:30 Відповісти
вопрос, конечно интересный. но у самой мозгов нету?
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02.07.2021 10:31 Відповісти
Интересно а кто закупал такую обувь и у кого и сколько на нее затрачено,как мне кажется что стоимость этой обуви будет как из крокодиловой кожи.
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02.07.2021 10:32 Відповісти
Очень важный вопрос.
Как раз подпадает под "отрубание рук у наживающихся на армии".
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02.07.2021 10:34 Відповісти
Я бы еще понял если бы девушки были в парадной форме тогда Бог с ним но в полевой форме и на каблуках это банальное нарушение формы.Кому-то уж очень нужно было толкнуть конфискат и как понимаю не в интересах армии и нагреть на этом руки за счет военного бюджета так как отследить военные закупки очень сложно из-за секретности.
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02.07.2021 10:40 Відповісти
А есть разница между тренировкой и парадом?
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02.07.2021 14:35 Відповісти
это тренировка... на настоящем параде будут в парадной форме...

пытался найти какая обувь утверждена...
Кондратюк вимагає провести службове розслідування щодо марширування жінок-військових на параді до Дня Незалежності на підборах - Цензор.НЕТ 5354
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02.07.2021 14:39 Відповісти
У польовій і на каблуках вони були на тренуванні, на параді передбачалась парадна форма. Чи ви думаєте у парадній формі зручно тренуватись??? Але оскільки йти на параді на каблуках, то вони і тренувались на каблуках. Усе логічно і правильно.
От тільки питання у іншому, якого біса міністр оборони не міг змінити парадну форму і добавити у неї взуття на низькому каблуку? Ну, щоб жінки могли обирати взуття залежно від обставин? Для параду - низький каблук, для виходу, наприклад, у театр, або там на вручення нагород чи ще щось таке - парадна форма і туфлі на високих підборах? І все було би гарно і гармонійно. От таки усе керівництво армії - це суцільна совєччина і тупізм з дебілізмом, що вони вже не раз доводили.
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02.07.2021 15:40 Відповісти
Лізь в Прозоро і шукай.
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02.07.2021 10:36 Відповісти
,,Прозоро,,это вообще контора которая из ничего делает деньги заставляя закупать не фирменное и надежное а китайский ширпотреб потому что он дешевле а на качество ПРОЗОРО насрать и имея из этого процены.
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02.07.2021 10:43 Відповісти
Неподобство! Чому не лабутени?
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02.07.2021 10:33 Відповісти
Наверное Поплавский был продюссером сего.
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02.07.2021 10:35 Відповісти
Всі вистави для зеленського-преЗедента продюсує нетрадиційний в усіх сенсах Алан Бадоєв.
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02.07.2021 10:38 Відповісти
Їх би воля, вони б і чоловіків на шпильки поставили, як Kazakyв.
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02.07.2021 10:45 Відповісти
что ни делает ишак,
все он делает не так (с)
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02.07.2021 10:36 Відповісти
Потому шо эту форму утверждал сам Полторак!!!
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02.07.2021 15:03 Відповісти
Пусть ещё поинтересуется у какой фирмы они купили туфли - могли и у кацапов . Те рады помочь испортить парад
Есть кожа на туфлях мягкая - а на совковых жёсткая и ещё клей жжёт ноги
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02.07.2021 10:37 Відповісти
Что только не придумают - не исключено, что женщин-вояк выведут на парад без бюстгалтеров!? Это уровень образованности и профессионализма случайных людей, попавших в руководство страной.
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02.07.2021 10:38 Відповісти
ТАМ випадкових людей нема.
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02.07.2021 10:41 Відповісти
А шо сам головнокомандувач теж буде на каблуках на паради
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02.07.2021 10:38 Відповісти
На каблуках і "при повному параді", з усією своєю командою, як раніше (на фото).
У нього вже й текст промови є готовий:

https://youtu.be/kgOSrw9Q8rc Ось моя булава, браття мої.
Завтра йдемо танцювати проти москалів.
Затанцюємо гопак - сила в нас є,
Ще не вмерла Україна, поки сало є.
Тьху, ***!

Кондратюк вимагає провести службове розслідування щодо марширування жінок-військових на параді до Дня Незалежності на підборах - Цензор.НЕТ 5479
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02.07.2021 11:20 Відповісти
Зайшов ще раз за цим посиланням. Бачу, що з 2014 року відео зібрало 39k лайків. А от скільки дизлайків - невідомо, бо їх кількість Квартал приховав. Очевидно, що там люди "накидали" від душі.
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02.07.2021 23:30 Відповісти
Хоч у когось ще трохи розумі і совісті залишилось в цій владі.
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02.07.2021 10:40 Відповісти
Вот проблему нашли. Пипец на всю страну. Ну разрешили курсанткам носить туфли вод полевую форму. Кто знает замысел в какой форме они пойдут на параде? Если в полевой, то в берцах, а если в парадке, то на каблуках. И туфли на каблуках форменная обувь к парадке.
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02.07.2021 10:49 Відповісти
И в догонку, как говорится. Откуда у этой бютовской курицы наградной Форт?
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02.07.2021 10:56 Відповісти
Якщо згадати минулорічне "святкування", то ці ідіоти на військовий парад випуститять "коробку" кроликів в шортах. Від Зєлєнскага всього можна чекати.
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02.07.2021 10:51 Відповісти
Перепрошую, "випустять".
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02.07.2021 10:53 Відповісти
Кондратюк вимагає провести службове розслідування щодо марширування жінок-військових на параді до Дня Незалежності на підборах - Цензор.НЕТ 7295
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02.07.2021 10:56 Відповісти
Туфлі у ЗЕ- від Manolo Blanic -десь 400- 450 доларів за пару!
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02.07.2021 12:00 Відповісти
А я почему-то представил всех наших "попередников" в таких туфлях !!!
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02.07.2021 14:40 Відповісти
Однозначно ініціатива блаЗЕня. Йому самому свого часу на каблуках сподобалося...

Кондратюк вимагає провести службове розслідування щодо марширування жінок-військових на параді до Дня Незалежності на підборах - Цензор.НЕТ 592
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02.07.2021 10:58 Відповісти
Сто то много Кондратюк говорила, но так и не сказала, а в чем конкретно суть притензии !?
Я личто , то же считаю, что высокий КАБЛУК на параде - это идеотизм... Так как может привести к травматизму... Ну и конечно "выделять" - как сказано в видео - то же ни к чему...
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02.07.2021 11:03 Відповісти
говноКлован желает быть похожим на КимЧенДыра
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02.07.2021 11:21 Відповісти
Дебилы, там и в берцах умирать на плацу по 8 часов в день в жару адово, сам помню, как это было, а женщин еще в каблуках шагать строевым заставляют. Конченые дебилы
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02.07.2021 11:29 Відповісти
А чого ти раніше мовчав..???? А .. раніше тобі було насрать..чи по х..ю а тут оо... кончениє дебіли ..айяяяяй не передбачили .. а чого ти раніше не сказав шановні а може не треба жінкам на парад в таку жару .. вониж жінки тиндітні.... Ні треба кончені..сразу орать..
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02.07.2021 13:16 Відповісти
Более того, солдаты женского пола должны идти вперемешку с солдатами мужского пола. На поле боя, не важно какого ты пола - либо ты убьешь врага, либо враг убьет тебя. Все должны быть единым целым и выполнять поставленную задачу, а не разделяться и дискриминироваться по половому признаку.
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02.07.2021 11:58 Відповісти
****...та щож це за епідемія дурні ... Чи шиза косить усіх а не ковід..Розслідування... зрада .. гвалт... пані Кндратенко а де ви були раніше??? А ви що тільки узнали що жінки в арміії в парадному на підборах ??? Значить ви шановна хріново працюєте як що не цікавитесь питаннями людей. Може ви так і по іншим питання сидете в носі чи в іншому місті колупаїтесь .. а потім опа ча Вимагаю розслідування.. )) Цікаве відношення ..до обовязків.. ..як у присказкі "хто всрався?? ну звісно невістка" А ви пропонували щось по цьому питанню .. НІ ..тоді закрийте своє горнило
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02.07.2021 12:07 Відповісти
Ви ще бл.. заоріть що це здача інтересів країни.. Бл. які всі су..а правильні ..аж клейма ніди ставить... Совісті як кіт наплакав або вона у вас по окремим питанням ... хтож вас туди вибрав без мізків
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02.07.2021 13:10 Відповісти
как все оживились с этими каблуками. когда министр подписывал приказ еще в 2017 о том, как должна выглядеть женская парадная форма, всем было пофиг. а сейчас какой-то прямо нездоровый ажиотаж.
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02.07.2021 13:01 Відповісти
От точнісенько НЕЗДОРОВИЙ ... ФАРІОН БУЛА ЗОВСІМ НЕ ЗДОРОВА І ЦЯ ШОСЬ ПОЧАЛА ДАХ НА БІКРЕНЬ КОСИТЬ
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02.07.2021 13:12 Відповісти
и хотелось бы увидеть эту тварь на плацу.
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02.07.2021 13:07 Відповісти
"МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ 20.11.2017 № 606
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 грудня 2017 р. за № 1502/31370
Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та ліцеїстами військових ліцеїв"

"3. Носіння парадної (парадно-вихідної) та повсякденної форми одягу старого зразка та знаків розрізнення до неї дозволяється до 01 січня 2019 року."

"X. Військова форма одягу військовослужбовців-жінок Збройних Сил України"

Кондратюк вимагає провести службове розслідування щодо марширування жінок-військових на параді до Дня Незалежності на підборах - Цензор.НЕТ 2954

Міністр оборони України генерал армії України С.Т. Полторак".
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02.07.2021 13:51 Відповісти
ви реально не помічаєте різницю у висоті каблуків? чи просто кредо зелених чмошників це брехати, брехати і ще раз брехати?
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02.07.2021 14:06 Відповісти
І де сказано шо парад треба проводити на підборах?
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02.07.2021 14:06 Відповісти
Тобто, Ви пропонуєте їм крокувати у берцях? Вибачте за грубість - Ви реально дебіл? А щоб це для себе прояснити - проконсультуйтесь у своєї жінки з цього питання! Я думаю, що її відповідь Вас, шановний, вразить. А краще її з цього приводу не питайте, бо вона щось нове для себе у Вас відкриє !!! А може й запідозрить у чомусь!!!
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02.07.2021 14:26 Відповісти
Совки, зазвичай, окрім керзи нічого не бачили в своєму жалюгідному житті. ******* літні берці або напівберці більш комфортне взуття для параду ніж підбори в 10 см.
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02.07.2021 14:30 Відповісти
Із парадною формою, зі спідницями? Реально!!!!???? Це у Вас такий смак? Ще раз - проконсультуйтесь у жінок.
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02.07.2021 15:07 Відповісти
Ось так має виглядати військо воюючої країни:
Кондратюк вимагає провести службове розслідування щодо марширування жінок-військових на параді до Дня Незалежності на підборах - Цензор.НЕТ 8078
А ось це грьобаний сором по кацапські:
Кондратюк вимагає провести службове розслідування щодо марширування жінок-військових на параді до Дня Незалежності на підборах - Цензор.НЕТ 9362
Чи у вас там в подолякоботи зовсім тупих набирають.
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02.07.2021 15:18 Відповісти
Тобто, Ви порівнюєте наших дівчат-військових, тим більш не військових, а поки що студенток і їх парадну форму, затверджену ще Полтораком з цими шль.. (вибачте, танцівницями!)????!!!! Круто!!! Наполегливо рекомендую проконсультуватися. А може і не тільки з жінками, а з якимось спеціалістом вузького профілю.
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02.07.2021 16:05 Відповісти
Ось тут можете ознайомитись:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1502-17#Text

P.S. 1. Знущатись над жінками, багатьма годинами муштруючи їх у спеку крокувати "прусською ходою" у якому взутті би це не було - явне блюзнірство.
2. "Прусська хода" (або "гусиний крок", як його іменують на Заході) - це трухлявий пережиток совка, до котрого підсвідомо ностальгічно прив'язані українські генерали, вимуштрувані у тому ж совці.
3. Паради - це лицемірна показуха, на яку людина зі здоровим глуздом перестає дивитися психологічно перейшовши з юнацького віку у значно більший зрілий вік.
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02.07.2021 14:19 Відповісти
Все!!! Пора зняти жінок з параду!!! Бо це знущання!!! А у спеку зараз на передовій - це теж знущання!!! Негайно всіх жінок з армії до вересня забрати, потім повернути, а з грудня до квітня - знов забрати. І так далі...Так потрібно? ЦЕ І Є РЕАЛЬНИЙ ПРОЯВ СЕКСИЗМУ.
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02.07.2021 14:31 Відповісти
Військова дисципліна зобов'язує (Статут ЗСУ):
1. Дотримуватися Конституції України і законів України;
2. Неухильно виконувати вимоги Військової присяги, військових статутів, накази і розпорядження командирів (начальників);
3. Стійко переносити труднощі військової служби, не шкодувати своєї крові і самого життя при виконанні військового обов'язку;

А ті хто нюні розпустив, гнати в три шиї з армії!
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02.07.2021 14:17 Відповісти
Ти дура якщо не маєш до чого вчепитися то закинь шнур через гілляку і чіпляйся до нього!!!
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02.07.2021 15:34 Відповісти
вообще без царя в головах! есть форменная обувь установленного образца, всё! никто в курсанты никого не тянул. А вдруг будет жарко, так может в купальниках? А если солнце сильное - может панамки побольше? А очочки солнцезащитные почему не надели? дебилизм! Это не призывники-срочники - это добровольцы! Их в армию никто не тянул за уши! Пусть радуются, что им эту форму выдали бесплатно, а не заставили покупать за свои деньги, как на зонах и в МВД! Детский сад "Веселка". Помню, как в 96 году один дебилоид-призывник подходит и говорит "переведить мене у другу часть, у мене там брат двоюридний кашевар и уже дид", а друга часть у другой области.
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03.07.2021 09:57 Відповісти
 
 