Кондратюк вимагає провести службове розслідування щодо марширування жінок-військових на параді до Дня Незалежності на підборах. ВIДЕО

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк з трибуни парламенту озвучила відкрите звернення з вимогою провести службове розслідування щодо того, хто ухвалив рішення, щоб жінки-військові на параді до Дня Незалежності марширували на підборах.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами Кондратюк, також необхідний звіт, скільки було витрачено державних коштів на закупівлю взуття на підборах для жінок-військовослужбовців.

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Віцеспікерка розповіла, що побачила "цей треш" на сайті Міністерства оборони.

Кондратюк наголосила, що в Збройних силах мають з повагою ставиться до жінок-військовослужбовців, а люди, які ухвалили таке рішення про необхідність марширувати на підборах, мають публічно вибачитися.

Віцеспікерка нагадала, що зараз у ЗСУ служить 31 тисяча жінок, а статус учасника бойових дій отримали понад 13,5 тисячі жінок.

Нагадаємо, 1 липня 2021 року стало відомо, що жіноча "коробка" тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах.

Цензор.НЕТ опитав жінок-військовослужбовців про їхню думку з цього приводу. Детальніше про це в матеріалі: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - тут.