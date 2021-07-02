Кондратюк потребовала провести служебное расследование по маршированию женщин-военных на параде ко Дню Независимости на каблуках. ВИДЕО

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк с трибуны парламента озвучила открытое обращение с требованием провести служебное расследование о том, кто принял решение, чтобы женщины-военные на параде ко Дню Независимости маршировали на каблуках.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Кондратюк, также необходим отчет, сколько было потрачено государственных средств на закупку обуви на каблуках для женщин-военнослужащих.

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Вице-спикер рассказала, что увидела "этот треш" на сайте Министерства обороны.

Кондратюк подчеркнула, что в Вооруженных силах должны с уважением относится к женщинам-военнослужащим, а люди, которые приняли такое решение о необходимости маршировать на каблуках, должны публично извиниться.

Вице-спикер напомнила, что сейчас в ВСУ служат 31 тысяча женщин, а статус участника боевых действий получили более 13,5 тысяч женщин.

Напомним, 1 июля 2021 года стало известно, что женская "коробка" тренируется для участия в военном параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках.

Цензор.НЕТ опросил женщин-военнослужащих об их мнении по этому поводу. Подробнее об этом в материале: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - здесь.