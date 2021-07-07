Забарикадований стрілець запевняє, що відкрив вогонь через спроби забрати квартиру. Відбувається штурм, з вікон валить дим. Викликали газовиків. ВIДЕО
Житель Голосіївського району Києва відкрив вогонь по правоохоронцях нібито через спроби забрати у нього квартиру.
Про це повідомив у своєму телеграм-каналі журналіст Андрій Павловський, інформує Цензор.НЕТ.
"Його родич на гучному зв'язку дав журналістам можливість поставити стрільцю запитання. Той повідомив, що забарикадувався і зараз фізично не може відкрити двері в під’їзд. Зі свого боку заступник міністра МВС Антон Геращенко повідомив нашому телеграм-каналу, що чоловік у стані алкогольного сп'яніння вистрілив з мисливської рушниці в двері, поранивши двох поліцейських", - пише Павловський.
За його інформацією, проводиться операція "Грім".
За даними журналіста, квартиру вже штурмують.
"Прямо зараз з квартири, де замкнувся чоловік, який розстріляв поліцейських, валить густий дим. Можливо, штурм квартири на стадії завершення. Керівники поліції, що перебувають на місці, просять викликати газовиків", - пізніше додав Павловський.
При цьому, як повідомив раніше начальник поліції Києва Андрій Крищенко, в результаті стрілянини поранено правоохоронця і цивільного чоловіка.
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а кроме руководителей , позвонить газовикам не кому ??? клоуны
а вот когда кадждый будет защищать себя и свое имущество - ни одна падла ни в форме ни без - без РЕАЛЬНЫХ оснований не сунется на вас !
Согласно ст 36 УК Украины -КАЖДЫЙ имеет право защищать себя и оклужающих - БЕЗ ВСКЯКИХ исключений в отношении нападавших - нет такого ограничения -"форма или погоны"..
******врун, кто никогда не видел как затягивает государство в свои жернова даже не виновных , которые рядом проходили, не говоря уже о тех кто там участник событий
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ну , или от 15 до 50к дол наличкой за 1шт. жмура смотря где
36 я статья ,ККУ, КПК , да они на Конституцию Украины срут ,не говоря про какие то там кодексы
Бог создал людей, а полковник кольт - сделал их РАВНЫМИ!
Только страх за свои жизни - заставит каждого, в том числе и тех кто укутан в униформу, соблюдать права градждан, а не закон ! Законы у нас созданы, так что бы ущемлять граждан ! Поэтому ПРАВО - превыше закона !
Мабудь колектор думав шо у нас Кацапія і при появі ментів людина має зняти штани і сісти на пляшку... А виявилося, що помилився...
Но хуже уже не будет??
Одна квартира - це дилетанти.
Наприклад, нотаріус Москаленко Н.О. натисла, і три будинки на 400 квартир у Києві - "тю-тю" до рейдерів.
Реальна справа зараз розглядається в Госп.суді Києва.