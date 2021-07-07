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Забарикадований стрілець запевняє, що відкрив вогонь через спроби забрати квартиру. Відбувається штурм, з вікон валить дим. Викликали газовиків. ВIДЕО

Житель Голосіївського району Києва відкрив вогонь по правоохоронцях нібито через спроби забрати у нього квартиру.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі журналіст Андрій Павловський, інформує Цензор.НЕТ.

"Його родич на гучному зв'язку дав журналістам можливість поставити стрільцю запитання. Той повідомив, що забарикадувався і зараз фізично не може відкрити двері в під’їзд. Зі свого боку заступник міністра МВС Антон Геращенко повідомив нашому телеграм-каналу, що чоловік у стані алкогольного сп'яніння вистрілив з мисливської рушниці в двері, поранивши двох поліцейських", - пише Павловський.

За його інформацією, проводиться операція "Грім".

За даними журналіста, квартиру вже штурмують.

"Прямо зараз з квартири, де замкнувся чоловік, який розстріляв поліцейських, валить густий дим. Можливо, штурм квартири на стадії завершення. Керівники поліції, що перебувають на місці, просять викликати газовиків", - пізніше додав Павловський.

При цьому, як повідомив раніше начальник поліції Києва Андрій Крищенко, в результаті стрілянини поранено правоохоронця і цивільного чоловіка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У м. Стрий неподалік поліцейської дільниці розстріляли чоловіка: в місті проводиться спецоперація

Автор: 

Київ (19528) Нацполіція (15198) поранення (2805) стрілянина (1783)


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Топ коментарі
+31
Походу колектор после того як його послали решил ментів подключить... Подключив...
Мабудь колектор думав шо у нас Кацапія і при появі ментів людина має зняти штани і сісти на пляшку... А виявилося, що помилився...
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07.07.2021 12:34
+21
Когда к тебе ломятся в дом бандиты отжимают квартиру то мусоров не дозовешься, мол когда совершится преступление тогда и приедем или обращайтесь в суд. Зато с коллекторами мусора сразу же приехали человека из дома выкидывать.
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07.07.2021 12:46
+19
как через дверь определили, что мужик пьяный..., неужто новые цифровые технологии..
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07.07.2021 12:35
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Допекли людину .
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07.07.2021 12:30 Відповісти
Руководители полиции, находящиеся на месте, просят вызвать газовщиков", - позже добавил Павловский.

а кроме руководителей , позвонить газовикам не кому ??? клоуны
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07.07.2021 12:30 Відповісти
Запомните, руководители не для того что бы что то делать а для того что бы руководить, то есть давать ценные указания!
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07.07.2021 12:33 Відповісти
Я щетаю што сначала надо было посмотреть в глаза
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07.07.2021 12:30 Відповісти
Во все три глаза...
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07.07.2021 12:45 Відповісти
якобы открыл якобы огонь по якобы правоохранителям из-за попытки забрать у него квартиру.
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07.07.2021 12:32 Відповісти
Незаконное проникновенние в часное владение дает право на защиту, вплоть до огнестрела !
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07.07.2021 16:08 Відповісти
ага , а если огнестрела нет, то молотком можно ? а за милиционера сколько дадут в наших судах доказать самозащиту вообще не реально (ну без хороших денег), а если еще и милиционер пострадавший то 100% тюрьма, они не могут быть виновными и неправыми априори в этой стране
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18.07.2021 17:27 Відповісти
И так будет и дальше до тех пор - пока люди не начнут сбя защищать!
а вот когда кадждый будет защищать себя и свое имущество - ни одна падла ни в форме ни без - без РЕАЛЬНЫХ оснований не сунется на вас !
Согласно ст 36 УК Украины -КАЖДЫЙ имеет право защищать себя и оклужающих - БЕЗ ВСКЯКИХ исключений в отношении нападавших - нет такого ограничения -"форма или погоны"..
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18.07.2021 18:54 Відповісти
ну ...в наших, так сказать, "постсоветских" судах ...без денег , это сделать невозможно, ну если вы не суперпрофи адвокат\прокурор\судья , а говорить о том что каждый может себя с клетки защитить , вот здесь на цензоре , могут либо супер 🤣адвокат\суперпрокурор\суперсудья, либо тот ****** врун, кто никогда не видел как затягивает государство в свои жернова даже не виновных , которые рядом проходили, не говоря уже о тех кто там участник событий
_____________________________
ну , или от 15 до 50к дол наличкой за 1шт. жмура смотря где

36 я статья ,ККУ, КПК , да они на Конституцию Украины срут ,не говоря про какие то там кодексы
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18.07.2021 20:07 Відповісти
Для этого нужны РобинГуды... не с деньгами - а стволами !!!
Бог создал людей, а полковник кольт - сделал их РАВНЫМИ!
Только страх за свои жизни - заставит каждого, в том числе и тех кто укутан в униформу, соблюдать права градждан, а не закон ! Законы у нас созданы, так что бы ущемлять граждан ! Поэтому ПРАВО - превыше закона !
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18.07.2021 21:08 Відповісти
это явно не про Украину в ближайшие лет 50
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18.07.2021 22:42 Відповісти
Походу колектор после того як його послали решил ментів подключить... Подключив...
Мабудь колектор думав шо у нас Кацапія і при появі ментів людина має зняти штани і сісти на пляшку... А виявилося, що помилився...
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07.07.2021 12:34 Відповісти
как через дверь определили, что мужик пьяный..., неужто новые цифровые технологии..
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07.07.2021 12:35 Відповісти
С некоторой натугой идёт экспроприация квартир у должников.
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07.07.2021 12:39 Відповісти
Мы с Вами наблюдаем перевод информационного фокуса с отмазыванием задержанного депутата-наркомана. Типичные информ технологии.
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07.07.2021 12:44 Відповісти
Рюкзаков хотел квартиру отжать. Теперь все ясно.
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07.07.2021 12:44 Відповісти
Когда к тебе ломятся в дом бандиты отжимают квартиру то мусоров не дозовешься, мол когда совершится преступление тогда и приедем или обращайтесь в суд. Зато с коллекторами мусора сразу же приехали человека из дома выкидывать.
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07.07.2021 12:46 Відповісти
тут про мусоров так не принято писать они самые хорошие
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18.07.2021 17:28 Відповісти
каждый коллектор и мусор должен знать, что его ждет картечь в ипало из обоих стволов при попытке посягательства на частную собственность
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07.07.2021 12:50 Відповісти
А че слабо было так же насильника за горло держать чтобы не убежал? Ах, да, он же на мусоров не нападал. Вот так и живем, государство в государстве. Мусора отдельно, украинцы отдельно.
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07.07.2021 12:52 Відповісти
На его месте может оказаться любой человек, подчеркиваю ЛЮБОЙ
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07.07.2021 12:59 Відповісти
Скоро такое ждет каждого после того как коммуналка будет не подемная а за не уплату блокируются счета!
Но хуже уже не будет??
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07.07.2021 13:02 Відповісти
Дом неплохой, квартира скорее всего тоже. Глубоким разочарованием для комментаторов будет узнать, что вместо отважного стрелка, вступившего в смертельный бой с озверевшими мусорами, окажется банальный алиментщик фигурант банального бракоразводного процесса.
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07.07.2021 13:09 Відповісти
Если из-за калехторов каких-нибудь. То мужику стоило бы подсобить...
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07.07.2021 13:11 Відповісти
При полном отсутствии справедливой судейской власти - самооборона неизбежна.
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07.07.2021 13:16 Відповісти
одно нажатие пальчиком в минюсте на ентер - и квартиры у вас больше нет
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07.07.2021 13:29 Відповісти
Може і чорний нотаріус натиснути.
Одна квартира - це дилетанти.
Наприклад, нотаріус Москаленко Н.О. натисла, і три будинки на 400 квартир у Києві - "тю-тю" до рейдерів.
Реальна справа зараз розглядається в Госп.суді Києва.
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07.07.2021 17:34 Відповісти
"дверь в парадную" - страной не ошиблись?
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07.07.2021 14:59 Відповісти
сразу за паребриком - дверь в парадную
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07.07.2021 19:48 Відповісти
Коли право стає безправ'ям, супротив стає обов'язком.
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07.07.2021 15:40 Відповісти
авакянівські дуполізи
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08.07.2021 12:19 Відповісти
А зачем вызывать газовщиков в дом, где газ в квартиры не заведен?
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18.07.2021 17:06 Відповісти
To Protect and to Serve во всей красе
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18.07.2021 17:31 Відповісти
антоша "спєц по розслідуванням"
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10.12.2021 11:08 Відповісти
 
 