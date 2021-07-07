Забарикадований стрілець запевняє, що відкрив вогонь через спроби забрати квартиру. Відбувається штурм, з вікон валить дим. Викликали газовиків. ВIДЕО

Житель Голосіївського району Києва відкрив вогонь по правоохоронцях нібито через спроби забрати у нього квартиру.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі журналіст Андрій Павловський, інформує Цензор.НЕТ.

"Його родич на гучному зв'язку дав журналістам можливість поставити стрільцю запитання. Той повідомив, що забарикадувався і зараз фізично не може відкрити двері в під’їзд. Зі свого боку заступник міністра МВС Антон Геращенко повідомив нашому телеграм-каналу, що чоловік у стані алкогольного сп'яніння вистрілив з мисливської рушниці в двері, поранивши двох поліцейських", - пише Павловський.

За його інформацією, проводиться операція "Грім".

За даними журналіста, квартиру вже штурмують.

"Прямо зараз з квартири, де замкнувся чоловік, який розстріляв поліцейських, валить густий дим. Можливо, штурм квартири на стадії завершення. Керівники поліції, що перебувають на місці, просять викликати газовиків", - пізніше додав Павловський.

При цьому, як повідомив раніше начальник поліції Києва Андрій Крищенко, в результаті стрілянини поранено правоохоронця і цивільного чоловіка.

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