Проєкт "Без цензури": Антиукраїнське загострення у Верховній Раді. ВIДЕО

ЗЕ-владі дуже пече українська мова і українізація всіх сфер життя. "Слуги" не хочуть, щоб української мови було більше в кінопрокаті, щоб більше фільмів і телепрограм виходили українською, не хочуть

Вони не хочуть говорити українською і тому вже цього четверга – на екстреному засіданні парламенту – вони вкотре спробують зупинити норми закону про мову, які мали би вступити в силу вже з п'ятниці. Цього разу правки проти української мови напхати – увага – в бюджетний(!) законопроект №5551-2. Ці правки:

🟢 Виводять створення та показ фільмів і телепрограм з-під дії закону про українську мову;

🟢 Прибирають необхідність держслужбовцям, які зараз обіймають посади, підтверджувати володіння українською;

🟢 Дозволяють використовувати мову корінних народів та нацменшин в освіті. Майже 100% це означає навчання російською мовою в школах та університетах;

🟢 Прибирають штрафи за порушення мовного закону в сфері послуг.

Коли заспокоїться зелена вата і адепти "какойразніци"?

