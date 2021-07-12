Проект "Без цензуры": Антиукраинское обострение в Верховной Раде. ВИДЕО

ЗЕ-власти очень допекает украинский язык и украинизация всех сфер жизни. "Слуги" не хотят, чтобы украинского языка становилось больше в кинопрокате, чтобы больше фильмов и телепрограмм выходили на украинском языке, не хотят.

Они не хотят говорить на украинском языке и поэтому уже в этот четверг - на экстренном заседании парламента - они в очередной раз попытаются остановить нормы закона о языке, которые должны вступить в силу уже с пятницы.

В этот раз поправки против украинского языка напихали - внимание - в бюджетный (!) законопроект №5551-2.

Эти поправки:

🟢 выводят создание и показ фильмов и телепрограмм из-под действия закона об украинском языке;

🟢 убирают необходимость госслужащим, которые сейчас занимают должности, подтверждать владение украинским языком;

🟢 позволяют использовать язык коренных народов и нацменьшинств в образовании. Почти на 100% это означает обучение на русском языке в школах и университетах;

🟢 убирают штрафы за нарушение языкового закона в сфере услуг.

Когда успокоится зеленая вата и адепты "какойразницы"?

Смотрите проект "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Проект "Без цензуры": Как Зеленский спасает палача Майдана Татарова. ВИДЕО