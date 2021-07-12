РУС
9 202 56

Проект "Без цензуры": Антиукраинское обострение в Верховной Раде. ВИДЕО

ЗЕ-власти очень допекает украинский язык и украинизация всех сфер жизни. "Слуги" не хотят, чтобы украинского языка становилось больше в кинопрокате, чтобы больше фильмов и телепрограмм выходили на украинском языке, не хотят.

Они не хотят говорить на украинском языке и поэтому уже в этот четверг - на экстренном заседании парламента - они в очередной раз попытаются остановить нормы закона о языке, которые должны вступить в силу уже с пятницы.

В этот раз поправки против украинского языка напихали - внимание - в бюджетный (!) законопроект №5551-2.

Эти поправки:

🟢 выводят создание и показ фильмов и телепрограмм из-под действия закона об украинском языке;

🟢 убирают необходимость госслужащим, которые сейчас занимают должности, подтверждать владение украинским языком;

🟢 позволяют использовать язык коренных народов и нацменьшинств в образовании. Почти на 100% это означает обучение на русском языке в школах и университетах;

🟢 убирают штрафы за нарушение языкового закона в сфере услуг.

Когда успокоится зеленая вата и адепты "какойразницы"?

Смотрите проект "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Проект "Без цензуры": Как Зеленский спасает палача Майдана Татарова. ВИДЕО

Автор: 

ВР (29390) украинский язык (1202) русский язык (590)
Топ комментарии
+31
Проєкт "Без цензури": Антиукраїнське загострення у Верховній Раді - Цензор.НЕТ 3113
12.07.2021 15:09 Ответить
+23
Антиукраинское обострение в ВР началось в 2019 году. Когда дегенераты "по приколу" выбрали президентом "нелоха". Уже тогда было ясно, что оно такое...
Проєкт "Без цензури": Антиукраїнське загострення у Верховній Раді - Цензор.НЕТ 4629
12.07.2021 15:10 Ответить
+20
Зато "абынепорошенко".

Проєкт "Без цензури": Антиукраїнське загострення у Верховній Раді - Цензор.НЕТ 6568
12.07.2021 15:13 Ответить
иногда складывается впечатление, что настроенная патриотически часть мудрого нарида специально голосует херпоймизачто, чтоб был материал и повод делать интригующие и расследовательские программки
12.07.2021 15:05 Ответить
Зебіл - це діагноз.
12.07.2021 15:53 Ответить
Проєкт "Без цензури": Антиукраїнське загострення у Верховній Раді - Цензор.НЕТ 3113
12.07.2021 15:09 Ответить
Антиукраинское обострение в ВР началось в 2019 году. Когда дегенераты "по приколу" выбрали президентом "нелоха". Уже тогда было ясно, что оно такое...
Проєкт "Без цензури": Антиукраїнське загострення у Верховній Раді - Цензор.НЕТ 4629
12.07.2021 15:10 Ответить
Зато "абынепорошенко".

Проєкт "Без цензури": Антиукраїнське загострення у Верховній Раді - Цензор.НЕТ 6568
12.07.2021 15:13 Ответить
🤢👃🏻🎹 гниду размазать ! Хуже позора не было даже при шапкокраде !
12.07.2021 15:18 Ответить
Я думаю, що 73% баранів вийдуть під стіни Верховної Ради і скажуть Зелі ні. Якщо цього не буде, то Україну "зелені" перетворять в новоросію і головним ворогом українців буде космополіт, який на крові робить бізнес для московії, свої фільми і програми "кварталу" виключно на російській мові. Кого ви навибирали?
12.07.2021 15:19 Ответить
По твоєму Пєцік кращий?
12.07.2021 16:53 Ответить
Не знаю как "Пецик"(кто это такой???), но ты точно дурноватый.
показать весь комментарий
А ти просто --песик.
показать весь комментарий
С какой это радости? За ЗЕ голосовали как раз в основном русскоязычные регионы, они же не мазохисты какие-то, да бы себе родной язык ограничивать.
12.07.2021 17:01 Ответить
Казали ж вам Думайте, а ви що ? )
12.07.2021 15:21 Ответить
Чем им думать?
12.07.2021 15:23 Ответить
Процитую Стерненко:
Що робити ? Валити Зеленського. 7.62 чи 5.45 на вибір кожному.
"Парад", 24 серпня, Київ
12.07.2021 15:25 Ответить
І Парашенка, Парашенка на царство! Не забувайте головного, заради чого ви тут брешете безперервно, бггггг Але нічого не буде, додатки до закону завалять, й потому все.
показать весь комментарий
Коли це я брехав ? )
показать весь комментарий
Україну може врятувати тільки третій Майдан! Українофобська влада сама ніколи не віддасть булаву на чесних виборах. І що швидше це зрозуміє загіпнотизований відосиками народ, то вищі шанси врятувати Україну.
12.07.2021 16:09 Ответить
ЯКЩО ВИХОДУ НЕМА ТОДІ,,,ТРЕБА
12.07.2021 16:22 Ответить
Лупати сю скалу. І нехай ні жар ні холод не спинить вас.
показать весь комментарий
Когда выходим? Ты будешь?
показать весь комментарий
Мені просто цікаво, кого винесе на поверхню Третій Майдан?
12.07.2021 16:59 Ответить
Ти кацап чи просто далпайоп?
показать весь комментарий
Що дасть зміна прізвища президента в олігархічній системі? Ну, був у нас уже президент-"патріот-олігарх". Він просто очолив олігархічну систему. Чому всі зосередилися на тому, що Зеленський поганий, а Порошенко був хороший? Вони обидва - захисники олігархату. Насамперед, треба змінювати олігархічну систему, чого і вимагав попередній Майдан. Ну, "кинули кістку" в вигляді закону про українську мову, квоти і т.п. - і що, Ахметов, Фірташ, Коломойський, Пінчук перестали грабувати країну? Та вони й мову вивчать, як зробили деякі дуже "патріотичні" політики, і скажуть, що наш шлях в ЄС та НАТО - тільки будуть робити зворотнє.
показать весь комментарий
Два года назад ведь предупреждали...
Проєкт "Без цензури": Антиукраїнське загострення у Верховній Раді - Цензор.НЕТ 7067
показать весь комментарий
Де ж ви там, "сметуни"?
З болот Зелі скакуни.
Чи у рот гувна набрали?
Чи в вас розум відабрали?
Де нацсуки і "Свобода"?
А чи з Зелею в вас згода?
12.07.2021 16:38 Ответить
мені в це не віриться... 7 рік війни, а вони знову тягнуться до російської мови...якими ж скотами і нелюдями потрібно бути, щоб таке витворяти????
показать весь комментарий
Поки народ не набереться розуму, перемін на краще годі чекати.

Політика в Україні стала одним із видів бізнесу.
12.07.2021 16:57 Ответить
Тарас Шеіченко
Сон

От і братія сипнула
У сенат писати,
Та підписувать, та драти
І з батька і брата.
А меж ними і землячки
Де-де проглядають.
По-московській так і ріжуть,
Сміються та лають
Батьків своїх, що змалечку
Цвенькать не навчили
По-німецькій - а то тепер
І кисни в чорнилах!
П'явки! п'явки! Може, батько
Остатню корову
Жидам продав, поки вивчив
Московської мови.
Україно! Україно!
Оце твої діти,
Твої квіти молодії,
Чорнилом политі.
Московською блекотою
В німецьких теплицях
Заглушені!.. Плач, Украйно!
Бездітна вдовице!1844
12.07.2021 17:09 Ответить
Экономику уже убили.
https://ibigdan.livejournal.com/26964310.html Зато не "барыга"

Проєкт "Без цензури": Антиукраїнське загострення у Верховній Раді - Цензор.НЕТ 1339

Так вышло, понимаете? Как-то так сложилось. И я пошёл по ссылке на сайт минэкономики, и открыл файлик с отчётом за 2020 год. И знаете, что там написано? Там написано: чистый убыток 51 288 337 000 гривень. Я при...уел немного, конечно, аж нолики пересчитал на пальцах - 51 миллиард убытков.

Полистал там по сайту, нашёл такой же отчёт за 2018 год. И знаете, что там написано? Чистая прибыль 31 235 619 000 гривень. То есть за два года куда-то подевалось 82 523 956 000 гривень.

ВОСЕМЬДЕСЯТ ДВА МИЛЛИАРДА, РЕБЯТА. Вот эти вот реформаторы с жыжытализацией в сраке всрали восемьдесят два миллиарда гривень за год. Вот эти молодые новые лица, которые стремительно перестали вмещаться в телеэкран, даже в широкоэкранные с пропорциями 16:9. Восемьдесят два миллиарда. За год.

ХОРОШО, ЧТО БАРЫГУ СКИНУЛИ, А?
https://www.facebook.com/100001666389777/posts/4398189610246542/ Станислав Смаглюк
12.07.2021 17:18 Ответить
ну да, в 2018 хоть вирус бушевал не то шо щас, а все равно прибыль была, считаю что если бы не вышвырнули пред. власть, щас было бы 200-300млрд. в плюсе, так шо Путин за все ответит перед Яхве - "гореть вечно" это вам не то.
показать весь комментарий
Вірус так бушівал, що всі припинили їсти, одягатись та споживати?
показать весь комментарий
ну так водки больше продавалось, а вот спиннингов - меньше - че будем спорить то? за одежду - конечно все на карантине ринулись за сумочками и модными шляпками чо)
показать весь комментарий
Проєкт "Без цензури": Антиукраїнське загострення у Верховній Раді - Цензор.НЕТ 2353

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3633083.html
показать весь комментарий
Судя по тому, что встреча с Меркель таки состоялась, Прямой распространяет фейки.
показать весь комментарий
міноборони Німеччини..." "Міноборони скасувало..."
показать весь комментарий
Никто ничего не отменял, встреча вчера состоялась, была прессуха и были переговоры, ау!
показать весь комментарий
Ну ОК.
показать весь комментарий
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3632660.html Голосовавшие за ЗЕлёного .....- хорошо вам спится? Организатор обороны Мариуполя - арестован

Без сюрпризов - генерала Павловского арестовали.
Залог 476 миллионов гривен за него, а общая сумма залога по четырем фигурантам - ОДИН МИЛЛИАРД 800 МИЛЛИОНОВ. Чтобы даже не рыпались, история с Марченко их научила.

Генерал-полковник Дроздов, генерал-лейтенанты Шевчук и Павловский, генерал-майоры Марченко и Мельник. Практически у всех, есть уголовные дела в РФ, и у всех есть дела в Украине.
Странное совпадение?

Мы завтра выходим протестовать под ОП, вечером - в 18:00.

В один какой-то момент времени, критическая масса несогласных соберется на Банковой.
Может быть, завтра. Может быть - через неделю. Может быть - через год. Но когда-то это произойдет.
Вы можете это приблизить - придя на акцию, сделав репост поста про акцию, рассказав друзьям и знакомым про весь это беспредел.
12.07.2021 17:32 Ответить
А на что они рассчитывали если Венедиктова - ярая любительница Муд.рого тов. Сралина?
показать весь комментарий
Перетворення української нації на русскагаварящєє насєлєніє називається Геноцид.
12.07.2021 18:47 Ответить
И что самое подлое, что те 3,14дарасты, которые голосовали за янелоха, понимают ( не все), что их попросто наи..ли, но все равно трендят какуюто пургу в оправдание
12.07.2021 19:53 Ответить
у нас вже був "проффесор". "не будіть лихо поки тихо"
показать весь комментарий
НУ ЩО ПОРА ВИХОДИТИ НА МАЙДАН ...
Далі вже терпіти не можна
12.07.2021 21:06 Ответить
Проєкт "Без цензури": Антиукраїнське загострення у Верховній Раді - Цензор.НЕТ 6520
показать весь комментарий
https://mobile.twitter.com/CrimeaUA1

https://mobile.twitter.com/CrimeaUA1 КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

https://mobile.twitter.com/CrimeaUA1 https://mobile.twitter.com/CrimeaUA1



Первый рейс немецкого лоукостера Eurowings из Lufthansa Group встретили в аэропорту Краснодара украинской народной песней «Розпрягайте, хлопці, коні».
А свое у них вообще что-нибудь есть? Или все ворованное?

Проєкт "Без цензури": Антиукраїнське загострення у Верховній Раді - Цензор.НЕТ 7828
12.07.2021 22:48 Ответить
та вони ж не українську пісню співали на мові, а кубанську на балачке )))
показать весь комментарий
"ЗЕ-владі дуже пече українська мова і українізація всіх сфер життяДжерело: https://censor.net/ua/v3276531"
Дешева, провокативна, порохоботська маніпуляція. Направлена виключно на порохоботську аудиторію, яка і так настільки зомбована, що ще одну краплю допінгу і не помітить.
А персонально для Петра Олексійовича Мальдівського додасть кілька відсотків до антирейтингу, який і так непристойно великий. З такими "маніпуляторами", Петру один шлях, на політичний смітник. І це ще при сприятливих умовах.)
12.07.2021 22:58 Ответить
Пшел нах, дебіл.
показать весь комментарий
Ага, значить правки в закон намагаються внести не Корнієнко та Бужанський зі "слуг урода", а клятий Порошенко? Ай-ай-ай, як підставляють найвеличнішого!
показать весь комментарий
... а до чого тут правки? Питання було в подачі матеріалу.)
Он і Мірося Грабовський з гамерики не пойняв, розхвилювався і сам себе відправив в еротичну подорож. Теж певно борець за українську мову, зважаючи на лексику.
показать весь комментарий
Тарас Шевченко:
"Неначе суки з кобелями
жиди злигались з москалями
І тічка та з давна й по нині
гаса по нашій України".
P.S. тічка - синонім до зграя.
показать весь комментарий
Цензор все больше становится порохоботским гнездом. Противно!
13.07.2021 09:31 Ответить
то автора обсерают шо он обсерает "Пороха", теперь ты - шо лижет жёппу "Пороху" - ты хотя бы в курсе, не? иди и не пиши тут больше
показать весь комментарий
--- Навіть в часи побудови комунізму / в ІМПЕРІЇ ЗЛА / її ідеологи НЕ наважувалися на такий відвертий шабаш україножерства . як це дозволяють собі ЗЕ-срулята бужанські. потурайки...І все задля того. щоб догодити кремлівським ліліпузікам... Скажімо рупор комунізму/ а в закутках душі.мабуть щирий українець / Максим Рильський писав : --- Мова ---наша зброя. якою ми служимо народові. що нас породив. вигодував і виховав. Мова---втілення думки... Що багатша думка. то багатша мова. Любімо її. вивчаймо її...
До речі. про який МАЙДАН можна вести мову ?! Народ . який обрав ЗЕ- виродків . має відчути кожною клітиною свого роумово--злиденного тіла. кожною фіброю збайдужілої душі оте жахіття наслідків від суцільних зрад .знущань. глуму і ганьби ... Лише опісля прозріння можна буде говорити про зміни. очищення. накопичення рушійної. критичної маси для революційних перетворень...Крім того .на місцях партійні осередки очолюють виповзні з КДБ... Для поїздки у Київ .як завжди--- наберуть . за мізер. всеядних торгашів... / трішки полементують. для годиться . і хутчіш додому.../
показать весь комментарий
