Проект "Без цензуры": Антиукраинское обострение в Верховной Раде. ВИДЕО
ЗЕ-власти очень допекает украинский язык и украинизация всех сфер жизни. "Слуги" не хотят, чтобы украинского языка становилось больше в кинопрокате, чтобы больше фильмов и телепрограмм выходили на украинском языке, не хотят.
Они не хотят говорить на украинском языке и поэтому уже в этот четверг - на экстренном заседании парламента - они в очередной раз попытаются остановить нормы закона о языке, которые должны вступить в силу уже с пятницы.
В этот раз поправки против украинского языка напихали - внимание - в бюджетный (!) законопроект №5551-2.
Эти поправки:
🟢 выводят создание и показ фильмов и телепрограмм из-под действия закона об украинском языке;
🟢 убирают необходимость госслужащим, которые сейчас занимают должности, подтверждать владение украинским языком;
🟢 позволяют использовать язык коренных народов и нацменьшинств в образовании. Почти на 100% это означает обучение на русском языке в школах и университетах;
🟢 убирают штрафы за нарушение языкового закона в сфере услуг.
Когда успокоится зеленая вата и адепты "какойразницы"?
Смотрите проект "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Що робити ? Валити Зеленського. 7.62 чи 5.45 на вибір кожному.
"Парад", 24 серпня, Київ
З болот Зелі скакуни.
Чи у рот гувна набрали?
Чи в вас розум відабрали?
Де нацсуки і "Свобода"?
А чи з Зелею в вас згода?
Політика в Україні стала одним із видів бізнесу.
Сон
От і братія сипнула
У сенат писати,
Та підписувать, та драти
І з батька і брата.
А меж ними і землячки
Де-де проглядають.
По-московській так і ріжуть,
Сміються та лають
Батьків своїх, що змалечку
Цвенькать не навчили
По-німецькій - а то тепер
І кисни в чорнилах!
П'явки! п'явки! Може, батько
Остатню корову
Жидам продав, поки вивчив
Московської мови.
Україно! Україно!
Оце твої діти,
Твої квіти молодії,
Чорнилом политі.
Московською блекотою
В німецьких теплицях
Заглушені!.. Плач, Украйно!
Бездітна вдовице!1844
https://ibigdan.livejournal.com/26964310.html Зато не "барыга"
Так вышло, понимаете? Как-то так сложилось. И я пошёл по ссылке на сайт минэкономики, и открыл файлик с отчётом за 2020 год. И знаете, что там написано? Там написано: чистый убыток 51 288 337 000 гривень. Я при...уел немного, конечно, аж нолики пересчитал на пальцах - 51 миллиард убытков.
Полистал там по сайту, нашёл такой же отчёт за 2018 год. И знаете, что там написано? Чистая прибыль 31 235 619 000 гривень. То есть за два года куда-то подевалось 82 523 956 000 гривень.
ВОСЕМЬДЕСЯТ ДВА МИЛЛИАРДА, РЕБЯТА. Вот эти вот реформаторы с жыжытализацией в сраке всрали восемьдесят два миллиарда гривень за год. Вот эти молодые новые лица, которые стремительно перестали вмещаться в телеэкран, даже в широкоэкранные с пропорциями 16:9. Восемьдесят два миллиарда. За год.
ХОРОШО, ЧТО БАРЫГУ СКИНУЛИ, А?
https://www.facebook.com/100001666389777/posts/4398189610246542/ Станислав Смаглюк
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3633083.html
Без сюрпризов - генерала Павловского арестовали.
Залог 476 миллионов гривен за него, а общая сумма залога по четырем фигурантам - ОДИН МИЛЛИАРД 800 МИЛЛИОНОВ. Чтобы даже не рыпались, история с Марченко их научила.
Генерал-полковник Дроздов, генерал-лейтенанты Шевчук и Павловский, генерал-майоры Марченко и Мельник. Практически у всех, есть уголовные дела в РФ, и у всех есть дела в Украине.
Странное совпадение?
Мы завтра выходим протестовать под ОП, вечером - в 18:00.
В один какой-то момент времени, критическая масса несогласных соберется на Банковой.
Может быть, завтра. Может быть - через неделю. Может быть - через год. Но когда-то это произойдет.
Вы можете это приблизить - придя на акцию, сделав репост поста про акцию, рассказав друзьям и знакомым про весь это беспредел.
Далі вже терпіти не можна
https://mobile.twitter.com/CrimeaUA1 КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
https://mobile.twitter.com/CrimeaUA1 https://mobile.twitter.com/CrimeaUA1
Первый рейс немецкого лоукостера Eurowings из Lufthansa Group встретили в аэропорту Краснодара украинской народной песней «Розпрягайте, хлопці, коні».
А свое у них вообще что-нибудь есть? Или все ворованное?
Дешева, провокативна, порохоботська маніпуляція. Направлена виключно на порохоботську аудиторію, яка і так настільки зомбована, що ще одну краплю допінгу і не помітить.
А персонально для Петра Олексійовича Мальдівського додасть кілька відсотків до антирейтингу, який і так непристойно великий. З такими "маніпуляторами", Петру один шлях, на політичний смітник. І це ще при сприятливих умовах.)
Он і Мірося Грабовський з гамерики не пойняв, розхвилювався і сам себе відправив в еротичну подорож. Теж певно борець за українську мову, зважаючи на лексику.
"Неначе суки з кобелями
жиди злигались з москалями
І тічка та з давна й по нині
гаса по нашій України".
P.S. тічка - синонім до зграя.
До речі. про який МАЙДАН можна вести мову ?! Народ . який обрав ЗЕ- виродків . має відчути кожною клітиною свого роумово--злиденного тіла. кожною фіброю збайдужілої душі оте жахіття наслідків від суцільних зрад .знущань. глуму і ганьби ... Лише опісля прозріння можна буде говорити про зміни. очищення. накопичення рушійної. критичної маси для революційних перетворень...Крім того .на місцях партійні осередки очолюють виповзні з КДБ... Для поїздки у Київ .як завжди--- наберуть . за мізер. всеядних торгашів... / трішки полементують. для годиться . і хутчіш додому.../