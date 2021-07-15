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У курортному Бердянську навала медуз. ВIДЕО

У Бердянську на Азовському морі біля берега скупчилася велика кількість медуз.

Відповідні відео опублікували на Instagram-сторінці "its_zp" та в інших соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

На кадрах з Бердянська видно, як велика кількість медуз плаває поблизу берега. Водночас відпочивальники перебувають на пляжі, але не купаються.

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У коментарях під відео люди радять місцевій владі встановити за сотню метрів від берега сітку, яка допоможе стримати морських мешканців. Водночас інші користувачі вважають, що в цих сітках можуть заплутатися відпочивальники.

У курортному Бердянську навала медуз 01
У курортному Бердянську навала медуз 02
У курортному Бердянську навала медуз 03

Мер міста Валерій Баранов своєю чергою закликав жителів змиритися з медузами і не виловлювати їх, так як це тільки шкодить морським мешканцям, пише Realist.online. Він також пояснив, що медузи з'явилися в Азовському морі через потепління і підняття рівня моря.

"Люди, не викидайте, будь ласка, медуз на берег ... Пам'ятаю, що таке було ще в 1976 році. Тоді вперше побачили таких великих медуз. А потім вони зникли. Ми намагалися раніше тоннами їх виловлювати з моря, але це нічого не дало ... Ми живемо на цій планеті. Тут бувають і землетруси, і цунамі, і що хочеш. Як на це реагувати?" - зазначив міський голова.

Автор: 

Азовське море (1619) Бердянськ (470) тварини (467) природа (107)


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Топ коментарі
+8
Мы веселые медузы, мы похожи на арбузы.
В курортном Бердянске нашествие медуз - Цензор.НЕТ 4368
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15.07.2021 14:35
+5
Купатися чи не купатися?(с)
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15.07.2021 14:39
+3
На Песчанке в Мариуполе. Кайф. Ни медуз ни морских блох. Теплая воды и бычки под ногами крутятся. Накидал обрезков асбоцементной трубы. Завтра приеду за уловом (1-2 бычка на трубу). Если что, то обрезки кидал на 150 м от пляжной зоны.
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15.07.2021 14:54
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Мы веселые медузы, мы похожи на арбузы.
В курортном Бердянске нашествие медуз - Цензор.НЕТ 4368
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15.07.2021 14:35 Відповісти
пісять в море менше треба
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15.07.2021 15:31 Відповісти
В Юрьевка Мангушской никаких медуз нет(почти)Никто не пишет за нее не рекламирует.только Кирилловка Бердянск а Б.Коса.,Юрьевка гоните сюда мясо жариться.
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15.07.2021 14:36 Відповісти
вроде вьетнамцы жрут их. может бизнес наладить?)))
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15.07.2021 14:37 Відповісти
Що там їсти?
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15.07.2021 14:38 Відповісти
Странно В Мариуполе медуз нет. Пане Буков, там реально есть нечего. Одна вода.
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15.07.2021 14:41 Відповісти
вот так например выглядит одно из блюд, а оно не одно...У курортному Бердянську навала медуз - Цензор.НЕТ 2383
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15.07.2021 21:54 Відповісти
Дамир, мне приятней тарань или чехонь с холодным пивом. Но все равно спасибо.
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15.07.2021 22:47 Відповісти
я тоже не по медузам не кашерно!
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15.07.2021 23:00 Відповісти
та вроде было в "мире наизнанку". что то значит есть, что сожрать. им в принципе вообще пофиг что есть
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15.07.2021 14:41 Відповісти
Знакомая как-то из Японии писала, есть у них там какое-то блюдо, "Ешь пока живое" в переводе. Вроде деликатес даже.
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15.07.2021 14:42 Відповісти
Китайцы тоже едят) есть видео как они их тоннами ловят
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15.07.2021 14:47 Відповісти
Не всякі види годяться.https://www.youtube.com/watch?v=eQiGAuNQkHU Полювання на медуз і як китайці готують страви з медуз. Китай. Світ навиворіт 11 сезон 8 серія
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15.07.2021 15:46 Відповісти
Китайцы их тысячами тонн отлавливают, сами жрут и на экспорт гонят! но это не те медузы
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15.07.2021 21:53 Відповісти
А є щось таке, чого китайці НЕ ЇДЯТЬ ?
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16.07.2021 06:08 Відповісти
та мабуть немає, але ж треба чимось годувати майже півтора мільярди ртів
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16.07.2021 11:34 Відповісти
Купатися чи не купатися?(с)
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15.07.2021 14:39 Відповісти
ну, еще есть желающие отдохнуть на Азове? посидели бы на речке бухнули и забыли..
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15.07.2021 14:40 Відповісти
См. выше. Мариуполю и белкосе повезло. Медуз нет.
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15.07.2021 14:42 Відповісти
ту показали городской пляж, а интересно на косе тоже такое?
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15.07.2021 16:44 Відповісти
На косе нет медуз. Проверенный человек звонил. И вода чистая. От Юрьевки до Бабахи все чисто.
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15.07.2021 17:57 Відповісти
Завтра рвану на Белкосу.
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15.07.2021 17:58 Відповісти
Знайомі зараз там тіпо - " відпочивають " . Говорять що ні купатись неможливо, ні засмагати на пляжу , бо медузи і водорості викинуті хвилями на берег , гніють і смердять . Збираються їхати додому .
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15.07.2021 14:44 Відповісти
На Песчанке в Мариуполе. Кайф. Ни медуз ни морских блох. Теплая воды и бычки под ногами крутятся. Накидал обрезков асбоцементной трубы. Завтра приеду за уловом (1-2 бычка на трубу). Если что, то обрезки кидал на 150 м от пляжной зоны.
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15.07.2021 14:54 Відповісти
теплая вода*
Гребаный Т9
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15.07.2021 14:55 Відповісти
А что есть еще идиоты которые ездят отдыхать в Одессу или на Азов когда Турция открыта? Особенно после того как в Черное море дожди смыли кучу всяких фекалий, канализаций, могильников и заразы
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15.07.2021 15:35 Відповісти
Море Лаптевых?
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15.07.2021 17:59 Відповісти
XDDDD

У курортному Бердянську навала медуз - Цензор.НЕТ 2732
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16.07.2021 00:44 Відповісти


(на хом'ячків).
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16.07.2021 18:28 Відповісти
На косу нехай їдуть,на Верхову.
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15.07.2021 15:48 Відповісти
Надо масло в воду лить, тогда медузы уйдут
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15.07.2021 14:53 Відповісти
Ни куда они не уйдут. Им уходить нечем. Гоняет их волнами. Вот сейчас к Бердянску прибило, а в Мариуполе их нет.
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15.07.2021 14:58 Відповісти
Согласен. Прямо сейчас на пляже в Мариуполе. Этот запах моря. Его не передать.
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15.07.2021 15:01 Відповісти
машинное?
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15.07.2021 15:08 Відповісти
пальмовое.
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15.07.2021 22:40 Відповісти
Один корнерот...а он таки неприятно жалит
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15.07.2021 15:09 Відповісти
В водах Японии водится рыбка, которая ест медуз. Выпускайте эту рыбу в Азовское море и всем будет счастье.
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15.07.2021 16:00 Відповісти
Нельзя смешивать экосистемы. Это всегда приводило к катастрофическим последствиям.
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15.07.2021 17:24 Відповісти
А что может произойти? Сбалансируются популяции медуз и рыб. Дельфинам тоже корм.
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15.07.2021 18:01 Відповісти
двуногие абизяны, вы зачем медуз уничтожаете?
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15.07.2021 17:36 Відповісти
Медузы не могут жить в русском мире.
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15.07.2021 17:44 Відповісти
Вы спросите у жителей... Нафига такую пугаловку пускать? В Бердянске, между прочим десятки километров удобных песочных пляжей. Тут показали только центр города.... Медузы, между прочим ... чистоты воды... А вот на косе их не так много, купаться можно. Правда в этом году как и всегда в это время людей там до предела. Так что медузы подвинутся.
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15.07.2021 17:54 Відповісти
Там де море становиться брудне і підвищується його солоність, з являються медузи.
Завдяки конченому керченському мосту Азов по суті став ізольованим ставком з
поверхні якого випаровується вода, а циркуляція води слабка
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15.07.2021 22:22 Відповісти
медузы да и медузы - чем мешают? это ж не среднеземноморские, жалящие как раскаленный утюг и от ожогов держится до самого НГ. проплыви чуть дальше да и плавай себе в чистой воде
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16.07.2021 12:15 Відповісти
Читал что представитель государственной власти в Украине обвинил в нашествии медуз русское правительство, мол из за их действий в Черном море и строительства моста это все. Но как мы помним и два сезона тому назад и ранее аномалии не наблюдалось, наверное всему виной воздействие человека на экологию и следовательно как последствия этого на климат.
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10.09.2021 09:09 Відповісти
 
 