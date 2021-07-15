У курортному Бердянську навала медуз. ВIДЕО

У Бердянську на Азовському морі біля берега скупчилася велика кількість медуз.

Відповідні відео опублікували на Instagram-сторінці "its_zp" та в інших соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

На кадрах з Бердянська видно, як велика кількість медуз плаває поблизу берега. Водночас відпочивальники перебувають на пляжі, але не купаються.

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У коментарях під відео люди радять місцевій владі встановити за сотню метрів від берега сітку, яка допоможе стримати морських мешканців. Водночас інші користувачі вважають, що в цих сітках можуть заплутатися відпочивальники.







Мер міста Валерій Баранов своєю чергою закликав жителів змиритися з медузами і не виловлювати їх, так як це тільки шкодить морським мешканцям, пише Realist.online. Він також пояснив, що медузи з'явилися в Азовському морі через потепління і підняття рівня моря.

"Люди, не викидайте, будь ласка, медуз на берег ... Пам'ятаю, що таке було ще в 1976 році. Тоді вперше побачили таких великих медуз. А потім вони зникли. Ми намагалися раніше тоннами їх виловлювати з моря, але це нічого не дало ... Ми живемо на цій планеті. Тут бувають і землетруси, і цунамі, і що хочеш. Як на це реагувати?" - зазначив міський голова.