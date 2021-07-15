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В курортном Бердянске нашествие медуз. ВИДЕО

В Бердянске на Азовском море у берега скопилось большое количество медуз.

Соответствующие видео опубликовали на Instagram-странице "its_zp" и в других соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

На кадрах из Бердянска видно, как большое количество медуз плавает вблизи берега. Вместе с тем, отдыхающие находятся на пляже, но не купаются.

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В комментариях под видео люди советуют местным властям установить за сотню метров от берега сетку, которая поможет сдержать морских обитателей. В то же время, другие пользователи считают, что в этих сетках могут запутаться отдыхающие.

В курортном Бердянске нашествие медуз 01
В курортном Бердянске нашествие медуз 02
В курортном Бердянске нашествие медуз 03

Мэр города Валерий Баранов, в свою очередь, призвал жителей смириться с медузами и не вылавливать их, так как это только вредит морским обитателям, пишет Realist.online. Он также объяснил, что медузы появились в Азовском море из-за потепления и поднятия уровня моря. 

"Люди, не выбрасывайте, пожалуйста, медуз на берег...Помню, что такое было еще в 1976 году. Тогда впервые увидели таких больших медуз. А потом они исчезли. Мы пытались ранее тоннами их вылавливать из моря, но это ничего не дало...Мы живем на этой планете. Здесь бывают и землетрясения, и цунами, и что хочешь. Как на это реагировать?" - отметил городской голова.

Автор: 

Азовское море (1605) Бердянск (443) животные (935) природа (245)


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Топ комментарии
+8
Мы веселые медузы, мы похожи на арбузы.
В курортном Бердянске нашествие медуз - Цензор.НЕТ 4368
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15.07.2021 14:35
+5
Купатися чи не купатися?(с)
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15.07.2021 14:39
+3
На Песчанке в Мариуполе. Кайф. Ни медуз ни морских блох. Теплая воды и бычки под ногами крутятся. Накидал обрезков асбоцементной трубы. Завтра приеду за уловом (1-2 бычка на трубу). Если что, то обрезки кидал на 150 м от пляжной зоны.
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15.07.2021 14:54
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Мы веселые медузы, мы похожи на арбузы.
В курортном Бердянске нашествие медуз - Цензор.НЕТ 4368
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15.07.2021 14:35 Ответить
пісять в море менше треба
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15.07.2021 15:31 Ответить
В Юрьевка Мангушской никаких медуз нет(почти)Никто не пишет за нее не рекламирует.только Кирилловка Бердянск а Б.Коса.,Юрьевка гоните сюда мясо жариться.
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15.07.2021 14:36 Ответить
вроде вьетнамцы жрут их. может бизнес наладить?)))
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15.07.2021 14:37 Ответить
Що там їсти?
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15.07.2021 14:38 Ответить
Странно В Мариуполе медуз нет. Пане Буков, там реально есть нечего. Одна вода.
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15.07.2021 14:41 Ответить
вот так например выглядит одно из блюд, а оно не одно...У курортному Бердянську навала медуз - Цензор.НЕТ 2383
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15.07.2021 21:54 Ответить
Дамир, мне приятней тарань или чехонь с холодным пивом. Но все равно спасибо.
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15.07.2021 22:47 Ответить
я тоже не по медузам не кашерно!
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15.07.2021 23:00 Ответить
та вроде было в "мире наизнанку". что то значит есть, что сожрать. им в принципе вообще пофиг что есть
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15.07.2021 14:41 Ответить
Знакомая как-то из Японии писала, есть у них там какое-то блюдо, "Ешь пока живое" в переводе. Вроде деликатес даже.
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15.07.2021 14:42 Ответить
Китайцы тоже едят) есть видео как они их тоннами ловят
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15.07.2021 14:47 Ответить
Не всякі види годяться.https://www.youtube.com/watch?v=eQiGAuNQkHU Полювання на медуз і як китайці готують страви з медуз. Китай. Світ навиворіт 11 сезон 8 серія
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15.07.2021 15:46 Ответить
Китайцы их тысячами тонн отлавливают, сами жрут и на экспорт гонят! но это не те медузы
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15.07.2021 21:53 Ответить
А є щось таке, чого китайці НЕ ЇДЯТЬ ?
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16.07.2021 06:08 Ответить
та мабуть немає, але ж треба чимось годувати майже півтора мільярди ртів
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16.07.2021 11:34 Ответить
Купатися чи не купатися?(с)
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15.07.2021 14:39 Ответить
ну, еще есть желающие отдохнуть на Азове? посидели бы на речке бухнули и забыли..
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15.07.2021 14:40 Ответить
См. выше. Мариуполю и белкосе повезло. Медуз нет.
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15.07.2021 14:42 Ответить
ту показали городской пляж, а интересно на косе тоже такое?
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15.07.2021 16:44 Ответить
На косе нет медуз. Проверенный человек звонил. И вода чистая. От Юрьевки до Бабахи все чисто.
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15.07.2021 17:57 Ответить
Завтра рвану на Белкосу.
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15.07.2021 17:58 Ответить
Знайомі зараз там тіпо - " відпочивають " . Говорять що ні купатись неможливо, ні засмагати на пляжу , бо медузи і водорості викинуті хвилями на берег , гніють і смердять . Збираються їхати додому .
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15.07.2021 14:44 Ответить
На Песчанке в Мариуполе. Кайф. Ни медуз ни морских блох. Теплая воды и бычки под ногами крутятся. Накидал обрезков асбоцементной трубы. Завтра приеду за уловом (1-2 бычка на трубу). Если что, то обрезки кидал на 150 м от пляжной зоны.
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15.07.2021 14:54 Ответить
теплая вода*
Гребаный Т9
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15.07.2021 14:55 Ответить
А что есть еще идиоты которые ездят отдыхать в Одессу или на Азов когда Турция открыта? Особенно после того как в Черное море дожди смыли кучу всяких фекалий, канализаций, могильников и заразы
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15.07.2021 15:35 Ответить
Море Лаптевых?
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15.07.2021 17:59 Ответить
XDDDD

У курортному Бердянську навала медуз - Цензор.НЕТ 2732
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16.07.2021 00:44 Ответить


(на хом'ячків).
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16.07.2021 18:28 Ответить
На косу нехай їдуть,на Верхову.
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15.07.2021 15:48 Ответить
Надо масло в воду лить, тогда медузы уйдут
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15.07.2021 14:53 Ответить
Ни куда они не уйдут. Им уходить нечем. Гоняет их волнами. Вот сейчас к Бердянску прибило, а в Мариуполе их нет.
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15.07.2021 14:58 Ответить
Согласен. Прямо сейчас на пляже в Мариуполе. Этот запах моря. Его не передать.
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15.07.2021 15:01 Ответить
машинное?
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15.07.2021 15:08 Ответить
пальмовое.
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15.07.2021 22:40 Ответить
Один корнерот...а он таки неприятно жалит
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15.07.2021 15:09 Ответить
В водах Японии водится рыбка, которая ест медуз. Выпускайте эту рыбу в Азовское море и всем будет счастье.
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15.07.2021 16:00 Ответить
Нельзя смешивать экосистемы. Это всегда приводило к катастрофическим последствиям.
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15.07.2021 17:24 Ответить
А что может произойти? Сбалансируются популяции медуз и рыб. Дельфинам тоже корм.
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15.07.2021 18:01 Ответить
двуногие абизяны, вы зачем медуз уничтожаете?
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15.07.2021 17:36 Ответить
Медузы не могут жить в русском мире.
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15.07.2021 17:44 Ответить
Вы спросите у жителей... Нафига такую пугаловку пускать? В Бердянске, между прочим десятки километров удобных песочных пляжей. Тут показали только центр города.... Медузы, между прочим ... чистоты воды... А вот на косе их не так много, купаться можно. Правда в этом году как и всегда в это время людей там до предела. Так что медузы подвинутся.
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15.07.2021 17:54 Ответить
Там де море становиться брудне і підвищується його солоність, з являються медузи.
Завдяки конченому керченському мосту Азов по суті став ізольованим ставком з
поверхні якого випаровується вода, а циркуляція води слабка
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15.07.2021 22:22 Ответить
медузы да и медузы - чем мешают? это ж не среднеземноморские, жалящие как раскаленный утюг и от ожогов держится до самого НГ. проплыви чуть дальше да и плавай себе в чистой воде
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16.07.2021 12:15 Ответить
Читал что представитель государственной власти в Украине обвинил в нашествии медуз русское правительство, мол из за их действий в Черном море и строительства моста это все. Но как мы помним и два сезона тому назад и ранее аномалии не наблюдалось, наверное всему виной воздействие человека на экологию и следовательно как последствия этого на климат.
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10.09.2021 09:09 Ответить
 
 