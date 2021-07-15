В курортном Бердянске нашествие медуз. ВИДЕО

В Бердянске на Азовском море у берега скопилось большое количество медуз.

Соответствующие видео опубликовали на Instagram-странице "its_zp" и в других соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

На кадрах из Бердянска видно, как большое количество медуз плавает вблизи берега. Вместе с тем, отдыхающие находятся на пляже, но не купаются.

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В комментариях под видео люди советуют местным властям установить за сотню метров от берега сетку, которая поможет сдержать морских обитателей. В то же время, другие пользователи считают, что в этих сетках могут запутаться отдыхающие.







Мэр города Валерий Баранов, в свою очередь, призвал жителей смириться с медузами и не вылавливать их, так как это только вредит морским обитателям, пишет Realist.online. Он также объяснил, что медузы появились в Азовском море из-за потепления и поднятия уровня моря.

"Люди, не выбрасывайте, пожалуйста, медуз на берег...Помню, что такое было еще в 1976 году. Тогда впервые увидели таких больших медуз. А потом они исчезли. Мы пытались ранее тоннами их вылавливать из моря, но это ничего не дало...Мы живем на этой планете. Здесь бывают и землетрясения, и цунами, и что хочешь. Как на это реагировать?" - отметил городской голова.