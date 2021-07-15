Рада перейменувала село Голобородько на Полтавщині. ВIДЕО
Верховная Рада перейменувала село Голобородько Полтавської області.
Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
Село перейменували в Новоселівку.
За таке рішення - 320 народних депутатів.
Присутні сміхом і оплесками зустріли оголошення, зроблене спікером Дмитром Разумковим з попередньою назвою населеного пункту.
Зазначимо, що Василь Голобородько є головним персонажем комедійного політичного серіалу "Кварталу-95" "Слуга народу" про обрання вчителя історії президентом України. Його роль в серіалі виконав нині чинний Президент України Володимир Зеленський.
Топ коментарі
+40 Старый зольдат
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+32 Рома Маестро
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+24 rock-n-roll
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Наверное соседнии села их стали называть "ГОВНОбородьковцами"
Як усі справжні поети, Василь Голобородько наділений даром передчуття. Цей його вірш був написаний давно, ще за СРСР (де його 17 років не друкували й навіть не допускали були, після виключення з університету, до отримання диплома):
Викрали моє ім'я
(не штани ж - можна і без нього жити!)
І тепер мене звуть
той, у кого ім'я викрадено.
Я вмію сіяти і мурувати білі стіни,
і коли я посію, то всі дізнаються, що сіяв той,
у кого ім'я викрадено,
а на білих стінах я завжди пишу:
стіну вибудував той, у кого ім'я викрадено.
Привітальні телеграми і листи
ідуть уже на моє нове ім'я,
на ім'я того, у кого ім'я викрадено.
Уже всі примирилися (бо ж і сам давно)
із моїм новим ім'ям.
Дружина теж звикла.
Тільки от не знаю, як бути дітям,
як їх кликатимуть по батькові?
https://www.radiosvoboda.org/a/29866457.html
щоб зажили нарешті
Про это Цензор не расскажет ?
Дай, Боже, йому довгих літ!
Декомунізація.
Жители деревни Зачатие хорошо помнят высокого мужчину с рыжей бородой.
два дня назад бедоносец янелох покинул Германию и....
По меньшей мере 33 человека погибли в результате наводнения в Германии. Об этом сообщил в четверг, 15 июля, журнал https://www.focus.de/panorama/wetter-aktuell/wetter-in-deutschland-nach-der-flut-katastrophe-mindestens-20-tote-in-rheinland-pfalz-und-nrw_id_13069089.html Focus .
Ранее сообщалось о 20 погибших и десятках пропавших без вести. Уточняется, что тела жертв обнаружили в разных населенных пунктах федеральных земель Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.
Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь выразила соболезнования родным и близким погибших в результате разгула стихии. Об этом сообщил в https://twitter.com/RegSprecher/status/1415616747101724676 Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Меркель отметила, что она «потрясена катастрофой, которая заставила страдать такое количество жителей в районах, пострадавших от наводнения».
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk# 1 ч ·
Рада переименовала село Голобородько в Новоселовка.
Вот и фамилия нашего будущего президента - Новоселов. Хотя мы и полено можем избрать)))))