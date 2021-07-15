Рада перейменувала село Голобородько на Полтавщині. ВIДЕО

Верховная Рада перейменувала село Голобородько Полтавської області.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Село перейменували в Новоселівку.

За таке рішення - 320 народних депутатів.

Присутні сміхом і оплесками зустріли оголошення, зроблене спікером Дмитром Разумковим з попередньою назвою населеного пункту.

Зазначимо, що Василь Голобородько є головним персонажем комедійного політичного серіалу "Кварталу-95" "Слуга народу" про обрання вчителя історії президентом України. Його роль в серіалі виконав нині чинний Президент України Володимир Зеленський.

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