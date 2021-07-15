Рада переименовала село Голобородько на Полтавщине. ВИДЕО

Верховная Рада переименовала село Голобородько Полтавской области.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Село переименовали в Новоселовку.

За такое решение - 320 народных депутатов.

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Присутствующие смехом и аплодисментами встретили объявление, сделанное спикером Дмитрием Разумковым с первоначальным названием населённого пункта.

Отметим, что Василий Голобородько является главным персонажем комедийного политического сериала "Квартала-95" "Слуга народа" об избрании учителя истории президентом Украины. Его роль в сериале исполнил ныне действующий Президент Украины Владимир Зеленский.

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