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Рада переименовала село Голобородько на Полтавщине. ВИДЕО

Верховная Рада переименовала село Голобородько Полтавской области.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Село переименовали в Новоселовку.

За такое решение - 320 народных депутатов.

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Присутствующие смехом и аплодисментами встретили объявление, сделанное спикером Дмитрием Разумковым с первоначальным названием населённого пункта.

Отметим, что Василий Голобородько является главным персонажем комедийного политического сериала "Квартала-95" "Слуга народа" об избрании учителя истории президентом Украины. Его роль в сериале исполнил ныне действующий Президент Украины Владимир Зеленский.

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ВР (29272) переименования (740)


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Топ комментарии
+40
Селяне побрезговали Голобородькой.
Наверное соседнии села их стали называть "ГОВНОбородьковцами"
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15.07.2021 14:57
+32
Рада переименовала село Голобородько на Полтавщине - Цензор.НЕТ 9738
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15.07.2021 14:56
+24
Наверное, по слёзной просьбе несчастных жителей посёлка.
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15.07.2021 14:57
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Рада переименовала село Голобородько на Полтавщине - Цензор.НЕТ 9738
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15.07.2021 14:56 Ответить
Селяне побрезговали Голобородькой.
Наверное соседнии села их стали называть "ГОВНОбородьковцами"
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15.07.2021 14:57 Ответить
Наверное, по слёзной просьбе несчастных жителей посёлка.
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15.07.2021 14:57 Ответить
...Гебуха любить у такий спосіб закривати атакованим народам «гештальти»: підміняючи справжнє фейком. І коли ви - як вам здається, зневажливо - називаєте клоуна з корпоративів «Голобородьком», за іменем персонажа серіалу (м.ін., чи в правовій державі таке використання імені живого поета не мало б стати підсудною справою?), - це значить, що вас уже встрілили. Ще не вбили, але вже злегка поранили на цій війні, де найприцільніше бомбардування ведеться, поки що, з телевізора. Бо щоразу, коли ви вживаєте це ім'я не за призначенням, ви - самі того не знаючи - глумитеся з Поета (а глум над батьківщиною зашито в цю саму закладку на кілька ходів далі).
Як усі справжні поети, Василь Голобородько наділений даром передчуття. Цей його вірш був написаний давно, ще за СРСР (де його 17 років не друкували й навіть не допускали були, після виключення з університету, до отримання диплома):
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15.07.2021 15:14 Ответить
БЕЗ ІМЕНІ

Викрали моє ім'я
(не штани ж - можна і без нього жити!)
І тепер мене звуть
той, у кого ім'я викрадено.
Я вмію сіяти і мурувати білі стіни,
і коли я посію, то всі дізнаються, що сіяв той,
у кого ім'я викрадено,
а на білих стінах я завжди пишу:
стіну вибудував той, у кого ім'я викрадено.
Привітальні телеграми і листи
ідуть уже на моє нове ім'я,
на ім'я того, у кого ім'я викрадено.
Уже всі примирилися (бо ж і сам давно)
із моїм новим ім'ям.
Дружина теж звикла.
Тільки от не знаю, як бути дітям,
як їх кликатимуть по батькові?
https://www.radiosvoboda.org/a/29866457.html
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15.07.2021 15:15 Ответить
Там їх аж 61 душа приписного населення, живе половина.
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15.07.2021 15:34 Ответить
В смт Зєлєнскій?
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15.07.2021 14:57 Ответить
в село Зёслики
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15.07.2021 15:20 Ответить
От названия Новоселовки мордором попахивает
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15.07.2021 14:58 Ответить
от Нью-Йорка тоже?
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15.07.2021 15:04 Ответить
Это от название "Голобородько" попахивало. Я бы даже сказал, что смердело, а не попахивало.
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15.07.2021 15:11 Ответить
Так шута еще никто не тролил.
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15.07.2021 14:58 Ответить
Рада переименовала село Голобородько на Полтавщине - Цензор.НЕТ 7329
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15.07.2021 14:58 Ответить
почему не Зеленское?))
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15.07.2021 14:58 Ответить
Нужно было на Мальдивы переименовать.
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15.07.2021 15:04 Ответить
ше один нюйорк...
щоб зажили нарешті
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15.07.2021 15:17 Ответить
потому, что брезгуют.
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15.07.2021 15:04 Ответить
Там цигани вже "попрацювали",дитинча своє так назвали)))
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15.07.2021 15:39 Ответить
Стирают с лица земли даже упоминание о голобородьке. Но, шоб вы, зебобики, жили как зебобики, а голобородьки - как президент Украины. Это справедливо, согласитесь
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15.07.2021 14:59 Ответить
Тупо... Класна назва була, оригінальна. Тепер буде ще одна з тисяч новоселівок, новосілок...
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15.07.2021 15:00 Ответить
назва була від фамілії місцевого комуняки, а до революції село так іназивалося Новоселівка. Хоча судячи з населення в 60 чоловік, то скорше хутір, а не село
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15.07.2021 15:39 Ответить
Не знав, соррі. Тоді - усе правильно.
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15.07.2021 16:00 Ответить
А заодно и списала 100 млрд.гр. долгов с облгазов проголосовав законопроект 3508-Д .
Про это Цензор не расскажет ?
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15.07.2021 15:01 Ответить
А тем временем - "Китай закликав Україну до воз'єднання з Росією. Підтримав лист Путіна та висміяв санкції по Криму. Назвавши правильним вибором Донбасом так як Україна залежить від Росії. Товаріщі з офісу мовчать і підраховують щедрі кредити без попередніх умов." (с)...пздц
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15.07.2021 15:01 Ответить
Пруф, будь ласка.
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15.07.2021 15:21 Ответить
А ще є Василь Голобородько, український поет-шістидесятник, що прикметно з Луганщини.
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15.07.2021 15:01 Ответить
також хотів зауважити... Вище - його вірш.
Дай, Боже, йому довгих літ!
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15.07.2021 15:26 Ответить
С какого ,норм название...
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15.07.2021 15:04 Ответить
В рамках закону про декомунізацію.
Рада перейменувала село Голобородько на Полтавщині - Цензор.НЕТ 3206
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15.07.2021 15:26 Ответить
Все "царствование" Шута - это один сплошной анекдот.
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15.07.2021 15:04 Ответить
Замітають сліди.
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15.07.2021 15:07 Ответить
Ну все, выполнил свою миссию, а теперь - уходи, и передай.те бунчук Авакову - мужественный, скрепный, ой, то есть патриотичный, уно моменто, ах да, подпишем петицию шоб еще Аваков в Венецию избрался главарем карабинеров
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15.07.2021 15:07 Ответить
скоро голобородьков будут бить , возможно ногами
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15.07.2021 15:10 Ответить
Зеленский зашкварил село. Пришлось смывать позор переименованием.
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15.07.2021 15:11 Ответить
Давно би так! А то слуга, слуга! Який він вам слуга? Якщо він на панами пан і не вашого поля ягода. Забудьте.
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15.07.2021 15:16 Ответить
Сам же гнусавий родом з Малой Арнаутской, із Одеси, бо тільки там, як говорив Остап Бендер, виробляють контрабанду (зараз модно контрафактну продукцію) а цим селом він тільки маскувався, бо напевне знав, що він і тільки він є контрафактом Ігоря Валерійовича (бені крика). А зараз Єрмак з повним правом має заявити - ти його породив, а я тебе прибью
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15.07.2021 15:18 Ответить
А всіх Голобородьків теж примусять змінити прізвище?Тіпа шоб не підгрьобували ЗЄлупенського?
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15.07.2021 15:21 Ответить
Іван Голобородько - керівник червонопартизанського загону у 1918 році, секретар комсомольської організації Пирятинського повіту. Загинув він 1920 року в складі продзагону під час проведення продрозкладки у бою з українськими повстанцями. (с)

Декомунізація.
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15.07.2021 15:21 Ответить
Собаці псяча смерть.
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15.07.2021 16:12 Ответить
Комсомолец Иван Голобородько из продотряда по изъятию украинского хлеба? Точно еврей, а Израиль ещё за Голодомор не покаялся!
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15.07.2021 16:24 Ответить
Короче, теперь слово "голобородько" = матюк !
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15.07.2021 15:21 Ответить
Історичну батьківщину в Голобородька вкрали виборці
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15.07.2021 15:24 Ответить
Є і євреї на прізвище Голобородько. Ось один з них Голобородько Янкель Лейбович https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=66825547&fbclid=IwAR2GuOBfWbTer3BD-8OEG-qrxJSq5ErkbVWO46hPymg5jKFkW-Jvl24GY3Q
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15.07.2021 15:25 Ответить
в голозеленько
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15.07.2021 15:48 Ответить
ой как смешно, ну посмейтесь-посмейтесь, каждая **** ответит, 3 года осталось, возможно меньше...
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15.07.2021 15:53 Ответить
І що буде ?
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15.07.2021 16:37 Ответить
то же, што и с петькой - в Парламент посадят
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15.07.2021 17:14 Ответить
(с)
Жители деревни Зачатие хорошо помнят высокого мужчину с рыжей бородой.
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15.07.2021 15:54 Ответить
кстати о галабародьке...
два дня назад бедоносец янелох покинул Германию и....
По меньшей мере 33 человека погибли в результате наводнения в Германии. Об этом сообщил в четверг, 15 июля, журнал https://www.focus.de/panorama/wetter-aktuell/wetter-in-deutschland-nach-der-flut-katastrophe-mindestens-20-tote-in-rheinland-pfalz-und-nrw_id_13069089.html Focus .

Ранее сообщалось о 20 погибших и десятках пропавших без вести. Уточняется, что тела жертв обнаружили в разных населенных пунктах федеральных земель Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.
Рада перейменувала село Голобородько на Полтавщині - Цензор.НЕТ 2914

Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь выразила соболезнования родным и близким погибших в результате разгула стихии. Об этом сообщил в https://twitter.com/RegSprecher/status/1415616747101724676 Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Меркель отметила, что она «потрясена катастрофой, которая заставила страдать такое количество жителей в районах, пострадавших от наводнения».
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15.07.2021 15:55 Ответить
От молодцы, от борьба с зубожинням, от какое неординарное решение украинских проблем! Нью Зелюки! Только так надо назвать это село! Зебиратели будут в восторге и не заметят суммы в платежках за коммуналку и купят зеленые флажки. На Востоке хорошо знают, что означает зеленый флаг...
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15.07.2021 15:57 Ответить
Концы вводу шоб и забыли зелохи это название
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15.07.2021 16:08 Ответить
А вот зелю в кого переименуют???? А?
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15.07.2021 16:16 Ответить
Возвращение исторического названия. На Голобородько было переименовано в честь советского партийного деятеля, поэтому подлежало декоммунизации все равно.
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15.07.2021 16:26 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWRSSgN5c43kSCmQ8HFb1FNYdF0zghrFUvxhROIYcQHjK9Vw43_9FmNnXWlRHBzgQYfEmEQu1L-Ys9yg6q4BN83RvqivEoFSQnl9ZQ4NW86GMZcN9QfoPFALNRAM0yHxlg&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZWRSSgN5c43kSCmQ8HFb1FNYdF0zghrFUvxhROIYcQHjK9Vw43_9FmNnXWlRHBzgQYfEmEQu1L-Ys9yg6q4BN83RvqivEoFSQnl9ZQ4NW86GMZcN9QfoPFALNRAM0yHxlg&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk# 1 ч ·

Рада переименовала село Голобородько в Новоселовка.

Вот и фамилия нашего будущего президента - Новоселов. Хотя мы и полено можем избрать)))))
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15.07.2021 16:30 Ответить
95 Квартал
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15.07.2021 16:39 Ответить
это знак... хоть зеленые дибилы и не поняли.... народ уже шарахается от голобородщины и зелебородщины....
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15.07.2021 16:49 Ответить
 
 