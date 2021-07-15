Рада переименовала село Голобородько на Полтавщине. ВИДЕО
Верховная Рада переименовала село Голобородько Полтавской области.
Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
Село переименовали в Новоселовку.
За такое решение - 320 народных депутатов.
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Присутствующие смехом и аплодисментами встретили объявление, сделанное спикером Дмитрием Разумковым с первоначальным названием населённого пункта.
Отметим, что Василий Голобородько является главным персонажем комедийного политического сериала "Квартала-95" "Слуга народа" об избрании учителя истории президентом Украины. Его роль в сериале исполнил ныне действующий Президент Украины Владимир Зеленский.
Топ комментарии
+40 Старый зольдат
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Наверное соседнии села их стали называть "ГОВНОбородьковцами"
Як усі справжні поети, Василь Голобородько наділений даром передчуття. Цей його вірш був написаний давно, ще за СРСР (де його 17 років не друкували й навіть не допускали були, після виключення з університету, до отримання диплома):
Викрали моє ім'я
(не штани ж - можна і без нього жити!)
І тепер мене звуть
той, у кого ім'я викрадено.
Я вмію сіяти і мурувати білі стіни,
і коли я посію, то всі дізнаються, що сіяв той,
у кого ім'я викрадено,
а на білих стінах я завжди пишу:
стіну вибудував той, у кого ім'я викрадено.
Привітальні телеграми і листи
ідуть уже на моє нове ім'я,
на ім'я того, у кого ім'я викрадено.
Уже всі примирилися (бо ж і сам давно)
із моїм новим ім'ям.
Дружина теж звикла.
Тільки от не знаю, як бути дітям,
як їх кликатимуть по батькові?
https://www.radiosvoboda.org/a/29866457.html
щоб зажили нарешті
Про это Цензор не расскажет ?
Дай, Боже, йому довгих літ!
Декомунізація.
Жители деревни Зачатие хорошо помнят высокого мужчину с рыжей бородой.
два дня назад бедоносец янелох покинул Германию и....
По меньшей мере 33 человека погибли в результате наводнения в Германии. Об этом сообщил в четверг, 15 июля, журнал https://www.focus.de/panorama/wetter-aktuell/wetter-in-deutschland-nach-der-flut-katastrophe-mindestens-20-tote-in-rheinland-pfalz-und-nrw_id_13069089.html Focus .
Ранее сообщалось о 20 погибших и десятках пропавших без вести. Уточняется, что тела жертв обнаружили в разных населенных пунктах федеральных земель Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.
Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь выразила соболезнования родным и близким погибших в результате разгула стихии. Об этом сообщил в https://twitter.com/RegSprecher/status/1415616747101724676 Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Меркель отметила, что она «потрясена катастрофой, которая заставила страдать такое количество жителей в районах, пострадавших от наводнения».
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk# 1 ч ·
Рада переименовала село Голобородько в Новоселовка.
Вот и фамилия нашего будущего президента - Новоселов. Хотя мы и полено можем избрать)))))