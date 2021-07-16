Венедіктова напередодні сьомої річниці трагедії MH-17: Родичі жертв повинні відчути справедливість, а світ - дізнатися правду. ВIДЕО

17 липня буде трагічна річниця авіатрагедії світового масштабу - збиття рейсу МН17 російськими терористами в небі над Донбасом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова розповіла, що Україна узгодила з партнерами, що судовий розгляд буде проходити в національному суді Нідерландів - країни, чиїх громадян було найбільше серед людей на борту.

"Міжнародна слідча група встановила ЗРК "Бук", з якого був збитий літак, його маршрут з Російської Федерації до України і назад. Прокурори та слідчі встановили 4 підозрюваних у причетності до збиття Боїнга і у 2019 році Україна передала кримінальні провадження щодо них колегам з Нідерландів. І вже у березні 2020 року розпочався судовий процес, до якого прикута увага всього світу.

Попередня стадія судового розгляду, під час якої суд надав адвокатам одного з обвинувачених належним чином ознайомитись із матеріалами справи, розглядав запити сторін процесу на проведення додаткового розслідування, врешті особисто проінспектувати реконструкцію уламків літака завершилась у травні цього року.

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7 червня розпочалась ключова фаза – розгляд справи по суті. На цій стадії суд має розглянути основну версію, висунуту обвинуваченням, і відповісти на три питання: чи був збитий літак із ЗРК "Бук"; чи була запущена ракета з поля біля селища Первомайський; яка роль обвинувачених у збитті літака.

Ми пильно слідкуємо за процесом та на запит нідерландської сторони надаємо все необхідне сприяння для розгляду справи в суді", - підкреслила Венедіктова.

За словами генпрокурора, спільно з партнерами по міжнародній спільній слідчій групі триває розслідування, яке спрямоване на встановлення інших осіб, причетних до цього злочину, в тому числі тих, хто здійснював запуск ракети і віддавав відповідні накази.

"Запевняю, що ми з колегами робимо у цій справі все від нас залежне аби родичі жертв відчули справедливість, а світ – дізнався правду.

Встановлення істини потребує кожен злочин, вчинений в умовах збройного конфлікту та пов’язаний із збройною агресією Російської Федерації на нашій землі. Упродовж 2014-2020 років на території України зареєстровано майже 30 тисяч таких кримінальних правопорушень", - підкреслила Венедіктова.