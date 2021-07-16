Венедіктова напередодні сьомої річниці трагедії MH-17: Родичі жертв повинні відчути справедливість, а світ - дізнатися правду. ВIДЕО
17 липня буде трагічна річниця авіатрагедії світового масштабу - збиття рейсу МН17 російськими терористами в небі над Донбасом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова розповіла, що Україна узгодила з партнерами, що судовий розгляд буде проходити в національному суді Нідерландів - країни, чиїх громадян було найбільше серед людей на борту.
"Міжнародна слідча група встановила ЗРК "Бук", з якого був збитий літак, його маршрут з Російської Федерації до України і назад. Прокурори та слідчі встановили 4 підозрюваних у причетності до збиття Боїнга і у 2019 році Україна передала кримінальні провадження щодо них колегам з Нідерландів. І вже у березні 2020 року розпочався судовий процес, до якого прикута увага всього світу.
Попередня стадія судового розгляду, під час якої суд надав адвокатам одного з обвинувачених належним чином ознайомитись із матеріалами справи, розглядав запити сторін процесу на проведення додаткового розслідування, врешті особисто проінспектувати реконструкцію уламків літака завершилась у травні цього року.
7 червня розпочалась ключова фаза – розгляд справи по суті. На цій стадії суд має розглянути основну версію, висунуту обвинуваченням, і відповісти на три питання: чи був збитий літак із ЗРК "Бук"; чи була запущена ракета з поля біля селища Первомайський; яка роль обвинувачених у збитті літака.
Ми пильно слідкуємо за процесом та на запит нідерландської сторони надаємо все необхідне сприяння для розгляду справи в суді", - підкреслила Венедіктова.
За словами генпрокурора, спільно з партнерами по міжнародній спільній слідчій групі триває розслідування, яке спрямоване на встановлення інших осіб, причетних до цього злочину, в тому числі тих, хто здійснював запуск ракети і віддавав відповідні накази.
"Запевняю, що ми з колегами робимо у цій справі все від нас залежне аби родичі жертв відчули справедливість, а світ – дізнався правду.
Встановлення істини потребує кожен злочин, вчинений в умовах збройного конфлікту та пов’язаний із збройною агресією Російської Федерації на нашій землі. Упродовж 2014-2020 років на території України зареєстровано майже 30 тисяч таких кримінальних правопорушень", - підкреслила Венедіктова.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У Києві померло у 2020 р. - 36091 осіб. Це 99 осіб щоденно.
это как Кива о квантовой физике.... хотя он может - кандидат же, или что оно там себе купило?
Згадав, був такий плакатик на ОП, коли за Стерненка мітингували.
Так і повірив у щирість заяви "100% маєво Гєнпрокурора". Особливо пам'ятаючи про жертв інших злочинців - беркутні на Євромайдані - та ставлення до тих жертв самого Зе, "начальника" Венедіктової.
малёк ??? остальной мир включая рускомирье с впопучленцами давно её знают.
Сегодня на россии есть детская песня - "Дядя Вова - мы с тобой".У нас ее многие взрослые ,похоже,поют.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Валентина Шевченко