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Новини Відео Агресія Росії проти України Російські терористи збили Боїнг
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Венедіктова напередодні сьомої річниці трагедії MH-17: Родичі жертв повинні відчути справедливість, а світ - дізнатися правду. ВIДЕО

17 липня буде трагічна річниця авіатрагедії світового масштабу - збиття рейсу МН17 російськими терористами в небі над Донбасом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова розповіла, що Україна узгодила з партнерами, що судовий розгляд буде проходити в національному суді Нідерландів - країни, чиїх громадян було найбільше серед людей на борту.

"Міжнародна слідча група встановила ЗРК "Бук", з якого був збитий літак, його маршрут з Російської Федерації до України і назад. Прокурори та слідчі встановили 4 підозрюваних у причетності до збиття Боїнга і у 2019 році Україна передала кримінальні провадження щодо них колегам з Нідерландів. І вже у березні 2020 року розпочався судовий процес, до якого прикута увага всього світу.

Попередня стадія судового розгляду, під час якої суд надав адвокатам одного з обвинувачених належним чином ознайомитись із матеріалами справи, розглядав запити сторін процесу на проведення додаткового розслідування, врешті особисто проінспектувати реконструкцію уламків літака завершилась у травні цього року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд у справі МН17 провів останнє літнє засідання - процес відновиться у вересні

7 червня розпочалась ключова фаза – розгляд справи по суті. На цій стадії суд має розглянути основну версію, висунуту обвинуваченням, і відповісти на три питання: чи був збитий літак із ЗРК "Бук"; чи була запущена ракета з поля біля селища Первомайський; яка роль обвинувачених у збитті літака.

Ми пильно слідкуємо за процесом та на запит нідерландської сторони надаємо все необхідне сприяння для розгляду справи в суді", - підкреслила Венедіктова.

За словами генпрокурора, спільно з партнерами по міжнародній спільній слідчій групі триває розслідування, яке спрямоване на встановлення інших осіб, причетних до цього злочину, в тому числі тих, хто здійснював запуск ракети і віддавав відповідні накази.

"Запевняю, що ми з колегами робимо у цій справі все від нас залежне аби родичі жертв відчули справедливість, а світ – дізнався правду.

Встановлення істини потребує кожен злочин, вчинений в умовах збройного конфлікту та пов’язаний із збройною агресією Російської Федерації на нашій землі. Упродовж 2014-2020 років на території України зареєстровано майже 30 тисяч таких кримінальних правопорушень", - підкреслила Венедіктова.

Автор: 

Боїнг-777 Malasia Airli... (757) найманці рф (2063) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+7
Ты лучше уголовное дело заведи в отношении Арахамии за назначение нового главы МВД по статье 109 ККУ Захват власти
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16.07.2021 10:25
+7
Сталинистка говорит о .... справедливости!!!!

это как Кива о квантовой физике.... хотя он может - кандидат же, или что оно там себе купило?
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16.07.2021 10:26
+7
О какой справедливости? Цемоха выдали РФ,а он один из главных свидетелей и второстепенный участник этого события.А вагнеровцы,тоже из них кое что мог знать.Увы,такова спраыедливость у нынешней власти..И что Венедиктова хочет сказать?: что сделана титаническая работа оперируя статистическими цифрами или в очередной раз порох в чём-то виноват.
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16.07.2021 10:45
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У нас от ковида каждый день зе-шобла по боингу сбивала, а то и по два и кто этим людям выразит соболезнования?
Венедиктова накануне седьмой годовщины трагедии MH-17: Родственники жертв должны почувствовать справедливость, а мир - узнать правду - Цензор.НЕТ 8446
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16.07.2021 10:21 Відповісти
Не треба пересмикувати.
У Києві померло у 2020 р. - 36091 осіб. Це 99 осіб щоденно.
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16.07.2021 18:35 Відповісти
А в стране в целом?
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17.07.2021 12:41 Відповісти
Так і я ж про те - не треба усе на Ковід валити.
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17.07.2021 13:44 Відповісти
мир давно уже знает правду
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16.07.2021 10:22 Відповісти
Ты лучше уголовное дело заведи в отношении Арахамии за назначение нового главы МВД по статье 109 ККУ Захват власти
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16.07.2021 10:25 Відповісти
Чого це ? Що там знову сталося ?
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16.07.2021 18:36 Відповісти
Сталинистка говорит о .... справедливости!!!!

это как Кива о квантовой физике.... хотя он может - кандидат же, или что оно там себе купило?
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16.07.2021 10:26 Відповісти
Цитата -"Уверяю, что мы с коллегами делаем в этом деле все от нас зависящее чтобы родственники жертв почувствовали справедливость, а мир - узнал правду." Ага ... сделайте ... поведайте миру как слилась информация по "вагнеровцам".
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16.07.2021 10:28 Відповісти
а бандиты, которые все это сделали, должны быть возвращены России. Правда, зебобики?
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16.07.2021 10:33 Відповісти
Их всех уже отдали Московии и даже суда над нимине было. В то время как многие наши пленные были осуждены судами в Московии.
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16.07.2021 11:33 Відповісти
правда чистая правда
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17.07.2021 15:05 Відповісти
Лживые негодяи. Зачем тогда на обмен отдали Цемаха, зачем сорвали спецоперацию по вагнеровцам?
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16.07.2021 10:42 Відповісти
О какой справедливости? Цемоха выдали РФ,а он один из главных свидетелей и второстепенный участник этого события.А вагнеровцы,тоже из них кое что мог знать.Увы,такова спраыедливость у нынешней власти..И что Венедиктова хочет сказать?: что сделана титаническая работа оперируя статистическими цифрами или в очередной раз порох в чём-то виноват.
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16.07.2021 10:45 Відповісти
Ну це хіба що тоді, коли Малайзія нарешті проведе розслідування. Адже це був "Боїнг" малайзійських авіаліній.
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16.07.2021 10:52 Відповісти
Ухаді, рускій дебіл!
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16.07.2021 12:03 Відповісти
Узеленские вернули Путлеру всех пленных кто имел отношение к Боингу. О чем теперь можно говорить? Голландцы всё это знают.
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16.07.2021 11:31 Відповісти
Цинічна і брехлива мерзота.
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16.07.2021 12:02 Відповісти
Венедіктова стільки гучних справ міністрів і замів садить за корупцію,а Аваков вже корупцію переборов і очолив.
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16.07.2021 12:04 Відповісти
хто у світі ще не знає правди, крім вєнєдіктової??
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16.07.2021 12:17 Відповісти
вова та його слуги заблокували друк трьохтомного видання авіаексперта Лукашевича з дослідженням про цю катастрофу, хоча за влади Порошенко домовленності з києвською друкарнею були підписані.
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16.07.2021 13:08 Відповісти
павловский сбивал по приказу порошенко, да?
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16.07.2021 13:56 Відповісти
Не побачив щирості. Не вірю.
Згадав, був такий плакатик на ОП, коли за Стерненка мітингували.
Венедіктова напередодні сьомої річниці трагедії MH-17: Родичі жертв повинні відчути справедливість, а світ - дізнатися правду - Цензор.НЕТ 2084
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16.07.2021 16:35 Відповісти
поразительный цинизм , людей за идиотов держите ?????
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16.07.2021 21:02 Відповісти
Мутна жіночка. Слуга. Служанка...
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16.07.2021 23:06 Відповісти
"Родичі жертв повинні відчути справедливість, а світ - дізнатися правду." © Венедіктова
Так і повірив у щирість заяви "100% маєво Гєнпрокурора". Особливо пам'ятаючи про жертв інших злочинців - беркутні на Євромайдані - та ставлення до тих жертв самого Зе, "начальника" Венедіктової.

Венедіктова напередодні сьомої річниці трагедії MH-17: Родичі жертв повинні відчути справедливість, а світ - дізнатися правду - Цензор.НЕТ 626
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16.07.2021 23:38 Відповісти
какой мир тётя??? тот который ручкается с дублёрами здохшего ***** делая вид шо всё нор-
малёк ??? остальной мир включая рускомирье с впопучленцами давно её знают.
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17.07.2021 15:02 Відповісти
По большому счету,суд идет не в Украине - в Гааге. Хотелось бы пояснений,каким боком Венедиктова к этому процессу. Что прокуратура ведет свое расследование,идут суды,где прокуратура выдвигает обвинения участникам истории с MH17? Международные волонтерские и расследовательские сообщества - да. У меня вообще ощущение, что на такую кропотливую работу наши охранители неспособны вообще.Шарахнуть пресс-конференцию с претензиями к невиновным,разгромить серверы в каком-нибудь оффисе,положить в асфальт мордой несколько ботаников из этого оффиса - это да! А все остальное - не.
Сегодня на россии есть детская песня - "Дядя Вова - мы с тобой".У нас ее многие взрослые ,похоже,поют.
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17.07.2021 18:53 Відповісти
Реинкарнация
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Валентина Шевченко
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18.07.2021 07:40 Відповісти
 
 