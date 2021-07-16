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Новости Видео Агрессия России против Украины Российские террористы сбили Боинг
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Венедиктова накануне седьмой годовщины трагедии MH-17: Родственники жертв должны почувствовать справедливость, а мир - узнать правду. ВИДЕО

17 июля будет трагическая годовщина авиатрагедии мирового масштаба - сбитие рейса МН17 российскими террористами в небе над Донбассом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала, что Украина согласовала с партнерами, что судебное разбирательство будет проходить в национальном суде Нидерландов - страны, чьих граждан было больше всего среди людей, находившихся на борту.

"Международная следственная группа установила ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет, его маршрут из Российской Федерации в Украину и обратно. Прокуроры и следователи установили 4 подозреваемых в причастности к сбитию Боинга и в 2019 году Украина передала уголовные производства по ним коллегам из Нидерландов. И уже в марте 2020 начался судебный процесс, к которому приковано внимание всего мира.

Читайте также: Суд в Нидерландах продолжает рассматривать дело МН17: в материалах только по террористу Пулатову более 900 перехваченных телефонных разговоров, - эксперт Лукашевич

Предыдущая стадия судебного разбирательства, в ходе которого суд предоставил адвокатам одного из обвиняемых должным образом ознакомиться с материалами дела, рассматривал запросы сторон процесса на проведение дополнительного расследования, в конце концов лично проинспектировать реконструкцию обломков самолета. ...

7 июня началась ключевая фаза - рассмотрение дела по существу. На этой стадии суд должен рассмотреть основную версию, выдвинутую обвинением, и ответить на три вопроса: был ли сбит самолет из ЗРК "Бук"; была ли запущена ракета с поля возле поселка Первомайский; какова роль обвиняемых в сбитии самолета.

Мы пристально следим за процессом и на запрос нидерландской стороны предоставляем все необходимое содействие для рассмотрения дела в суде", - подчеркнула Венедиктова.

По словам генпрокурора, совместно с партнерами по международной совместной следственной группе продолжается расследование, которое направлено на установление других лиц, причастных к этому преступлению, в том числе тех, кто осуществлял запуск ракеты и отдавал соответствующие приказы.

"Уверяю, что мы с коллегами делаем в этом деле все от нас зависящее чтобы родственники жертв почувствовали справедливость, а мир - узнал правду. Установления истины требует каждое преступление, совершенное в условиях вооруженного конфликта и связаннре с вооруженной агрессией Российской Федерации на нашей земле. В течение 2014-2020 годов на территории Украины зарегистрировано почти 30 000 таких уголовных правонарушений", - подчеркнула Венедиктова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд в деле МН17 провел последнее летнее заседание - процесс возобновится в сентябре

Автор: 

Боинг-777 Malaysia Airlines (1374) наемники рф (2090) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+7
Ты лучше уголовное дело заведи в отношении Арахамии за назначение нового главы МВД по статье 109 ККУ Захват власти
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16.07.2021 10:25
+7
Сталинистка говорит о .... справедливости!!!!

это как Кива о квантовой физике.... хотя он может - кандидат же, или что оно там себе купило?
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16.07.2021 10:26
+7
О какой справедливости? Цемоха выдали РФ,а он один из главных свидетелей и второстепенный участник этого события.А вагнеровцы,тоже из них кое что мог знать.Увы,такова спраыедливость у нынешней власти..И что Венедиктова хочет сказать?: что сделана титаническая работа оперируя статистическими цифрами или в очередной раз порох в чём-то виноват.
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16.07.2021 10:45
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У нас от ковида каждый день зе-шобла по боингу сбивала, а то и по два и кто этим людям выразит соболезнования?
Венедиктова накануне седьмой годовщины трагедии MH-17: Родственники жертв должны почувствовать справедливость, а мир - узнать правду - Цензор.НЕТ 8446
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16.07.2021 10:21 Ответить
Не треба пересмикувати.
У Києві померло у 2020 р. - 36091 осіб. Це 99 осіб щоденно.
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16.07.2021 18:35 Ответить
А в стране в целом?
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17.07.2021 12:41 Ответить
Так і я ж про те - не треба усе на Ковід валити.
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17.07.2021 13:44 Ответить
мир давно уже знает правду
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16.07.2021 10:22 Ответить
Ты лучше уголовное дело заведи в отношении Арахамии за назначение нового главы МВД по статье 109 ККУ Захват власти
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16.07.2021 10:25 Ответить
Чого це ? Що там знову сталося ?
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16.07.2021 18:36 Ответить
Сталинистка говорит о .... справедливости!!!!

это как Кива о квантовой физике.... хотя он может - кандидат же, или что оно там себе купило?
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16.07.2021 10:26 Ответить
Цитата -"Уверяю, что мы с коллегами делаем в этом деле все от нас зависящее чтобы родственники жертв почувствовали справедливость, а мир - узнал правду." Ага ... сделайте ... поведайте миру как слилась информация по "вагнеровцам".
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16.07.2021 10:28 Ответить
а бандиты, которые все это сделали, должны быть возвращены России. Правда, зебобики?
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16.07.2021 10:33 Ответить
Их всех уже отдали Московии и даже суда над нимине было. В то время как многие наши пленные были осуждены судами в Московии.
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16.07.2021 11:33 Ответить
правда чистая правда
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17.07.2021 15:05 Ответить
Лживые негодяи. Зачем тогда на обмен отдали Цемаха, зачем сорвали спецоперацию по вагнеровцам?
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16.07.2021 10:42 Ответить
О какой справедливости? Цемоха выдали РФ,а он один из главных свидетелей и второстепенный участник этого события.А вагнеровцы,тоже из них кое что мог знать.Увы,такова спраыедливость у нынешней власти..И что Венедиктова хочет сказать?: что сделана титаническая работа оперируя статистическими цифрами или в очередной раз порох в чём-то виноват.
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16.07.2021 10:45 Ответить
Ну це хіба що тоді, коли Малайзія нарешті проведе розслідування. Адже це був "Боїнг" малайзійських авіаліній.
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16.07.2021 10:52 Ответить
Ухаді, рускій дебіл!
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16.07.2021 12:03 Ответить
Узеленские вернули Путлеру всех пленных кто имел отношение к Боингу. О чем теперь можно говорить? Голландцы всё это знают.
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16.07.2021 11:31 Ответить
Цинічна і брехлива мерзота.
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16.07.2021 12:02 Ответить
Венедіктова стільки гучних справ міністрів і замів садить за корупцію,а Аваков вже корупцію переборов і очолив.
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16.07.2021 12:04 Ответить
хто у світі ще не знає правди, крім вєнєдіктової??
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16.07.2021 12:17 Ответить
вова та його слуги заблокували друк трьохтомного видання авіаексперта Лукашевича з дослідженням про цю катастрофу, хоча за влади Порошенко домовленності з києвською друкарнею були підписані.
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16.07.2021 13:08 Ответить
павловский сбивал по приказу порошенко, да?
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16.07.2021 13:56 Ответить
Не побачив щирості. Не вірю.
Згадав, був такий плакатик на ОП, коли за Стерненка мітингували.
Венедіктова напередодні сьомої річниці трагедії MH-17: Родичі жертв повинні відчути справедливість, а світ - дізнатися правду - Цензор.НЕТ 2084
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16.07.2021 16:35 Ответить
поразительный цинизм , людей за идиотов держите ?????
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16.07.2021 21:02 Ответить
Мутна жіночка. Слуга. Служанка...
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16.07.2021 23:06 Ответить
"Родичі жертв повинні відчути справедливість, а світ - дізнатися правду." © Венедіктова
Так і повірив у щирість заяви "100% маєво Гєнпрокурора". Особливо пам'ятаючи про жертв інших злочинців - беркутні на Євромайдані - та ставлення до тих жертв самого Зе, "начальника" Венедіктової.

Венедіктова напередодні сьомої річниці трагедії MH-17: Родичі жертв повинні відчути справедливість, а світ - дізнатися правду - Цензор.НЕТ 626
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16.07.2021 23:38 Ответить
какой мир тётя??? тот который ручкается с дублёрами здохшего ***** делая вид шо всё нор-
малёк ??? остальной мир включая рускомирье с впопучленцами давно её знают.
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17.07.2021 15:02 Ответить
По большому счету,суд идет не в Украине - в Гааге. Хотелось бы пояснений,каким боком Венедиктова к этому процессу. Что прокуратура ведет свое расследование,идут суды,где прокуратура выдвигает обвинения участникам истории с MH17? Международные волонтерские и расследовательские сообщества - да. У меня вообще ощущение, что на такую кропотливую работу наши охранители неспособны вообще.Шарахнуть пресс-конференцию с претензиями к невиновным,разгромить серверы в каком-нибудь оффисе,положить в асфальт мордой несколько ботаников из этого оффиса - это да! А все остальное - не.
Сегодня на россии есть детская песня - "Дядя Вова - мы с тобой".У нас ее многие взрослые ,похоже,поют.
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17.07.2021 18:53 Ответить
Реинкарнация
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Валентина Шевченко
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18.07.2021 07:40 Ответить
 
 