Венедиктова накануне седьмой годовщины трагедии MH-17: Родственники жертв должны почувствовать справедливость, а мир - узнать правду. ВИДЕО

17 июля будет трагическая годовщина авиатрагедии мирового масштаба - сбитие рейса МН17 российскими террористами в небе над Донбассом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала, что Украина согласовала с партнерами, что судебное разбирательство будет проходить в национальном суде Нидерландов - страны, чьих граждан было больше всего среди людей, находившихся на борту.

"Международная следственная группа установила ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет, его маршрут из Российской Федерации в Украину и обратно. Прокуроры и следователи установили 4 подозреваемых в причастности к сбитию Боинга и в 2019 году Украина передала уголовные производства по ним коллегам из Нидерландов. И уже в марте 2020 начался судебный процесс, к которому приковано внимание всего мира.

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Предыдущая стадия судебного разбирательства, в ходе которого суд предоставил адвокатам одного из обвиняемых должным образом ознакомиться с материалами дела, рассматривал запросы сторон процесса на проведение дополнительного расследования, в конце концов лично проинспектировать реконструкцию обломков самолета. ...

7 июня началась ключевая фаза - рассмотрение дела по существу. На этой стадии суд должен рассмотреть основную версию, выдвинутую обвинением, и ответить на три вопроса: был ли сбит самолет из ЗРК "Бук"; была ли запущена ракета с поля возле поселка Первомайский; какова роль обвиняемых в сбитии самолета.

Мы пристально следим за процессом и на запрос нидерландской стороны предоставляем все необходимое содействие для рассмотрения дела в суде", - подчеркнула Венедиктова.

По словам генпрокурора, совместно с партнерами по международной совместной следственной группе продолжается расследование, которое направлено на установление других лиц, причастных к этому преступлению, в том числе тех, кто осуществлял запуск ракеты и отдавал соответствующие приказы.

"Уверяю, что мы с коллегами делаем в этом деле все от нас зависящее чтобы родственники жертв почувствовали справедливость, а мир - узнал правду. Установления истины требует каждое преступление, совершенное в условиях вооруженного конфликта и связаннре с вооруженной агрессией Российской Федерации на нашей земле. В течение 2014-2020 годов на территории Украины зарегистрировано почти 30 000 таких уголовных правонарушений", - подчеркнула Венедиктова.

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