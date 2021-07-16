Венедиктова накануне седьмой годовщины трагедии MH-17: Родственники жертв должны почувствовать справедливость, а мир - узнать правду. ВИДЕО
17 июля будет трагическая годовщина авиатрагедии мирового масштаба - сбитие рейса МН17 российскими террористами в небе над Донбассом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала, что Украина согласовала с партнерами, что судебное разбирательство будет проходить в национальном суде Нидерландов - страны, чьих граждан было больше всего среди людей, находившихся на борту.
"Международная следственная группа установила ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет, его маршрут из Российской Федерации в Украину и обратно. Прокуроры и следователи установили 4 подозреваемых в причастности к сбитию Боинга и в 2019 году Украина передала уголовные производства по ним коллегам из Нидерландов. И уже в марте 2020 начался судебный процесс, к которому приковано внимание всего мира.
Предыдущая стадия судебного разбирательства, в ходе которого суд предоставил адвокатам одного из обвиняемых должным образом ознакомиться с материалами дела, рассматривал запросы сторон процесса на проведение дополнительного расследования, в конце концов лично проинспектировать реконструкцию обломков самолета. ...
7 июня началась ключевая фаза - рассмотрение дела по существу. На этой стадии суд должен рассмотреть основную версию, выдвинутую обвинением, и ответить на три вопроса: был ли сбит самолет из ЗРК "Бук"; была ли запущена ракета с поля возле поселка Первомайский; какова роль обвиняемых в сбитии самолета.
Мы пристально следим за процессом и на запрос нидерландской стороны предоставляем все необходимое содействие для рассмотрения дела в суде", - подчеркнула Венедиктова.
По словам генпрокурора, совместно с партнерами по международной совместной следственной группе продолжается расследование, которое направлено на установление других лиц, причастных к этому преступлению, в том числе тех, кто осуществлял запуск ракеты и отдавал соответствующие приказы.
"Уверяю, что мы с коллегами делаем в этом деле все от нас зависящее чтобы родственники жертв почувствовали справедливость, а мир - узнал правду. Установления истины требует каждое преступление, совершенное в условиях вооруженного конфликта и связаннре с вооруженной агрессией Российской Федерации на нашей земле. В течение 2014-2020 годов на территории Украины зарегистрировано почти 30 000 таких уголовных правонарушений", - подчеркнула Венедиктова.
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У Києві померло у 2020 р. - 36091 осіб. Це 99 осіб щоденно.
это как Кива о квантовой физике.... хотя он может - кандидат же, или что оно там себе купило?
Згадав, був такий плакатик на ОП, коли за Стерненка мітингували.
Так і повірив у щирість заяви "100% маєво Гєнпрокурора". Особливо пам'ятаючи про жертв інших злочинців - беркутні на Євромайдані - та ставлення до тих жертв самого Зе, "начальника" Венедіктової.
малёк ??? остальной мир включая рускомирье с впопучленцами давно её знают.
Сегодня на россии есть детская песня - "Дядя Вова - мы с тобой".У нас ее многие взрослые ,похоже,поют.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Валентина Шевченко