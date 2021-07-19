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Окупанти запустили в Донецьку агітацію за "єдиноросів". ВIДЕО

У Донецьку окупанти втягують місцевих жителів у передвиборчу агітацію за політичну партію "Єдина Росія".

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на жителів окупованого міста, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, вчора, 18 липня, у Донецьку, у парку відпочинку ім.Щербакова, з'явився мобільний агітаційний пункт для запису жителів "ДНР" у прихильники "Єдиної Росії". Для запису потрібно мати при собі паспорт громадянина РФ і фотографію 3×4. Якщо при собі немає фото, його роблять безкоштовно на місці", - пояснили очевидці, які прогулювалися у вихідний день у парку. Також вони повідомили, що і на центральній площі ім. Леніна "дівчатка шкільного віку роздають всім агітаційні прапорці партії "Єдина Росія".

#Донецк'е (с)https://t.co/hcdVBxccbO #пжив pic.twitter.com/wQLJifs55x — Necro Mancer (@666_mancer) July 19, 2021

"Тепер зрозуміло, навіщо тут роздавали російські паспорти. А тепер щосили агітацію проводять, хоча відомо, що у "ДНР" заборонені іноземні партії ... Роблять, що хочуть. Використовують наших людей, заручників обставин. Сумно", - нарікають донеччани.

Як повідомлялося, влада РФ проводить примусову паспортизацію в окупованих районах Донецької і Луганської областей, щоб отримати додаткові 2% голосів за партію "Єдина Росія" на виборах у Держдуму, які мають відбутися 17-19 вересня 2021 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль розраховує отримати додаткові 2% на виборах до Держдуми за рахунок паспортизації ОРДЛО, - радник глави ОП

Автор: 

агітація (203) Донецьк (948) Єдина Росія (144) окупація (6744) росія (65974)


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Топ коментарі
+12
они заложники? они непосредственные виновники происходящего
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19.07.2021 21:10 Відповісти
+7
Оккупанты запустили в Донецке агитацию за "единороссов" - Цензор.НЕТ 1119
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19.07.2021 21:20 Відповісти
+5
ну вот рашизм уже полностью контролирует "гражданскую вайну" в Украине,
охваченную всеобщей мировой озабоченностью
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19.07.2021 21:13 Відповісти
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они заложники? они непосредственные виновники происходящего
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19.07.2021 21:10 Відповісти
а я думав винна держава
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19.07.2021 22:12 Відповісти
походу думать не твое
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19.07.2021 22:22 Відповісти
Їхтамнєт...
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19.07.2021 21:11 Відповісти
ну вот рашизм уже полностью контролирует "гражданскую вайну" в Украине,
охваченную всеобщей мировой озабоченностью
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19.07.2021 21:13 Відповісти
Нет в мире более отвратительного и мерзкого населения чем в России!Крепостничество (рабство) наложило свой отпечаток на судьбу жителей "болотной "цивилизации"!Рашизм хуже фашизма!Их необходимо развалить на 12 более мелких кусков!Зло не должно существовать!
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20.07.2021 10:06 Відповісти
Оккупанты запустили в Донецке агитацию за "единороссов" - Цензор.НЕТ 1119
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19.07.2021 21:20 Відповісти
Единорасты
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19.07.2021 21:21 Відповісти
единососы - на них всех одна титька...
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19.07.2021 21:27 Відповісти
Не могу вьехать, зачен москали агитируют за единорогов, в паРаше разве есть выборы, нарисуют шо нада, как комуняка лука рисовал себе 80%ь шо у кремлевского комуно-фашиста иначе?
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19.07.2021 21:41 Відповісти
завелись единороSSы -
вовы хутина отбросы

на останкинской игле

и украинской земле
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19.07.2021 21:48 Відповісти
это 100+% доказ оккупации мацковией части Украины... Мне интересно, где Америка, в своих освободительных войнах, привлекала местных "папуасов" в выборы в Конргесс?
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19.07.2021 21:50 Відповісти
Расия не сторона конфликта, вывсеврети!!!
Окупанти запустили в Донецьку агітацію за "єдиноросів" - Цензор.НЕТ 2892
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19.07.2021 23:05 Відповісти
Коли чую та бачу, шмарклі,про т.з. заручників ордло,то є бажання дати в пику тому покидьку,який це каже.Які заручники?Вони самі йдуть та отримують російське громадянство і роблять це не під примусом,а добровільно.У них зараз одна проблема - рахують яку пенсію та виплати вигідніше отримувати,російську чи лугандонську,а хохли і так платять.
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20.07.2021 06:38 Відповісти
в Крыму разве не так .. не малая часть поперлась за обещанной колбасой.. которую к стати так и не дали... они думали что будут жить при российских пенсиях и зарплатах на украинских ценах.. раньше доили кацапов думая какие они богатые.. теперь и сами " разбагатели" дебилы
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20.07.2021 08:00 Відповісти
Ті хто там залишився,регулярно отримують і найбільші українські пенсії,соціальні виплати,так і російські пенсії та соціальні виплати по курсу гривня/рубль!Тому Раша там і буде триматися допоки їй вистачить грошей на утримання цього охлосу!Грошей не вистачить,тоді і підуть російські військові з ОРДЛО!Відразу настане мир і меркантильні жителі відразу попросяться в Україну!
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20.07.2021 10:20 Відповісти
гражданская война во всей красе)
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20.07.2021 10:35 Відповісти
 
 