Окупанти запустили в Донецьку агітацію за "єдиноросів". ВIДЕО

У Донецьку окупанти втягують місцевих жителів у передвиборчу агітацію за політичну партію "Єдина Росія".

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на жителів окупованого міста, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, вчора, 18 липня, у Донецьку, у парку відпочинку ім.Щербакова, з'явився мобільний агітаційний пункт для запису жителів "ДНР" у прихильники "Єдиної Росії". Для запису потрібно мати при собі паспорт громадянина РФ і фотографію 3×4. Якщо при собі немає фото, його роблять безкоштовно на місці", - пояснили очевидці, які прогулювалися у вихідний день у парку. Також вони повідомили, що і на центральній площі ім. Леніна "дівчатка шкільного віку роздають всім агітаційні прапорці партії "Єдина Росія".

#Донецк'е (с)https://t.co/hcdVBxccbO #пжив pic.twitter.com/wQLJifs55x — Necro Mancer (@666_mancer) July 19, 2021

"Тепер зрозуміло, навіщо тут роздавали російські паспорти. А тепер щосили агітацію проводять, хоча відомо, що у "ДНР" заборонені іноземні партії ... Роблять, що хочуть. Використовують наших людей, заручників обставин. Сумно", - нарікають донеччани.

Як повідомлялося, влада РФ проводить примусову паспортизацію в окупованих районах Донецької і Луганської областей, щоб отримати додаткові 2% голосів за партію "Єдина Росія" на виборах у Держдуму, які мають відбутися 17-19 вересня 2021 року.

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