Оккупанты запустили в Донецке агитацию за "единороссов". ВИДЕО
В Донецке оккупанты втягивают местных жителей в предвыборную агитацию за политическую партию "Единая Россия".
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на жителей оккупированного города, информирует Цензор.НЕТ.
"Да, вчера, 18 июля, в Донецке, в парке отдыха им. Щербакова, появился мобильный агитационный пункт для записи жителей "ДНР" в сторонники "Единой России". Для записи нужно иметь при себе паспорт гражданина РФ и фотографию 3×4. Если при себе нет фото, его делают бесплатно на месте", - пояснили очевидцы, которые прогуливались в выходной день в парке. Также они сообщили, что и на центральной площади им. Ленина "девочки школьного возраста раздают всем агитационные флажки партии "Единая Россия".
Теперь и в #Донецк'е (с)https://t.co/hcdVBxccbO #пжив pic.twitter.com/wQLJifs55x— Necro Mancer (@666_mancer) July 19, 2021
"Теперь понятно, зачем здесь раздавали российские паспорта. А теперь вовсю агитацию проводят, хотя известно, что в "ДНР" запрещены иностранные партии... Делают, что хотят. Используют наших людей, заложников обстоятельств. Грустно", - сетуют дончане.
Как сообщалось ранее, власти РФ проводит принудительную паспортизацию в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, чтобы получить дополнительные 2% голосов за партию "Единая Россия" на выборах в Госдуму, которые должны состояться 17-19 сентября 2021.
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