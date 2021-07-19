Оккупанты запустили в Донецке агитацию за "единороссов". ВИДЕО

В Донецке оккупанты втягивают местных жителей в предвыборную агитацию за политическую партию "Единая Россия".

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на жителей оккупированного города, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, вчера, 18 июля, в Донецке, в парке отдыха им. Щербакова, появился мобильный агитационный пункт для записи жителей "ДНР" в сторонники "Единой России". Для записи нужно иметь при себе паспорт гражданина РФ и фотографию 3×4. Если при себе нет фото, его делают бесплатно на месте", - пояснили очевидцы, которые прогуливались в выходной день в парке. Также они сообщили, что и на центральной площади им. Ленина "девочки школьного возраста раздают всем агитационные флажки партии "Единая Россия".

"Теперь понятно, зачем здесь раздавали российские паспорта. А теперь вовсю агитацию проводят, хотя известно, что в "ДНР" запрещены иностранные партии... Делают, что хотят. Используют наших людей, заложников обстоятельств. Грустно", - сетуют дончане.

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Как сообщалось ранее, власти РФ проводит принудительную паспортизацию в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, чтобы получить дополнительные 2% голосов за партию "Единая Россия" на выборах в Госдуму, которые должны состояться 17-19 сентября 2021.