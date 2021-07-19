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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты запустили в Донецке агитацию за "единороссов". ВИДЕО

В Донецке оккупанты втягивают местных жителей в предвыборную агитацию за политическую партию "Единая Россия".

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на жителей оккупированного города, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, вчера, 18 июля, в Донецке, в парке отдыха им. Щербакова, появился мобильный агитационный пункт для записи жителей "ДНР" в сторонники "Единой России". Для записи нужно иметь при себе паспорт гражданина РФ и фотографию 3×4. Если при себе нет фото, его делают бесплатно на месте", - пояснили очевидцы, которые прогуливались в выходной день в парке. Также они сообщили, что и на центральной площади им. Ленина "девочки школьного возраста раздают всем агитационные флажки партии "Единая Россия".

Теперь и в #Донецк'е (с)https://t.co/hcdVBxccbO #пжив pic.twitter.com/wQLJifs55x

— Necro Mancer (@666_mancer) July 19, 2021

"Теперь понятно, зачем здесь раздавали российские паспорта. А теперь вовсю агитацию проводят, хотя известно, что в "ДНР" запрещены иностранные партии... Делают, что хотят. Используют наших людей, заложников обстоятельств. Грустно", - сетуют дончане.

Читайте: Более 700 тысяч человек на оккупированном Донбассе подали заявки на получение российских паспортов, - правозащитники

Как сообщалось ранее, власти РФ проводит принудительную паспортизацию в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, чтобы получить дополнительные 2% голосов за партию "Единая Россия" на выборах в Госдуму, которые должны состояться 17-19 сентября 2021.

Автор: 

агитация (509) Донецьк (6323) Единая Россия (298) оккупация (10192) россия (96125)


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Топ комментарии
+12
они заложники? они непосредственные виновники происходящего
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19.07.2021 21:10 Ответить
+7
Оккупанты запустили в Донецке агитацию за "единороссов" - Цензор.НЕТ 1119
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19.07.2021 21:20 Ответить
+5
ну вот рашизм уже полностью контролирует "гражданскую вайну" в Украине,
охваченную всеобщей мировой озабоченностью
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19.07.2021 21:13 Ответить
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они заложники? они непосредственные виновники происходящего
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19.07.2021 21:10 Ответить
а я думав винна держава
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19.07.2021 22:12 Ответить
походу думать не твое
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19.07.2021 22:22 Ответить
Їхтамнєт...
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19.07.2021 21:11 Ответить
ну вот рашизм уже полностью контролирует "гражданскую вайну" в Украине,
охваченную всеобщей мировой озабоченностью
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19.07.2021 21:13 Ответить
Нет в мире более отвратительного и мерзкого населения чем в России!Крепостничество (рабство) наложило свой отпечаток на судьбу жителей "болотной "цивилизации"!Рашизм хуже фашизма!Их необходимо развалить на 12 более мелких кусков!Зло не должно существовать!
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20.07.2021 10:06 Ответить
Оккупанты запустили в Донецке агитацию за "единороссов" - Цензор.НЕТ 1119
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19.07.2021 21:20 Ответить
Единорасты
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19.07.2021 21:21 Ответить
единососы - на них всех одна титька...
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19.07.2021 21:27 Ответить
Не могу вьехать, зачен москали агитируют за единорогов, в паРаше разве есть выборы, нарисуют шо нада, как комуняка лука рисовал себе 80%ь шо у кремлевского комуно-фашиста иначе?
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19.07.2021 21:41 Ответить
завелись единороSSы -
вовы хутина отбросы

на останкинской игле

и украинской земле
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19.07.2021 21:48 Ответить
это 100+% доказ оккупации мацковией части Украины... Мне интересно, где Америка, в своих освободительных войнах, привлекала местных "папуасов" в выборы в Конргесс?
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19.07.2021 21:50 Ответить
Расия не сторона конфликта, вывсеврети!!!
Окупанти запустили в Донецьку агітацію за "єдиноросів" - Цензор.НЕТ 2892
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19.07.2021 23:05 Ответить
Коли чую та бачу, шмарклі,про т.з. заручників ордло,то є бажання дати в пику тому покидьку,який це каже.Які заручники?Вони самі йдуть та отримують російське громадянство і роблять це не під примусом,а добровільно.У них зараз одна проблема - рахують яку пенсію та виплати вигідніше отримувати,російську чи лугандонську,а хохли і так платять.
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20.07.2021 06:38 Ответить
в Крыму разве не так .. не малая часть поперлась за обещанной колбасой.. которую к стати так и не дали... они думали что будут жить при российских пенсиях и зарплатах на украинских ценах.. раньше доили кацапов думая какие они богатые.. теперь и сами " разбагатели" дебилы
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20.07.2021 08:00 Ответить
Ті хто там залишився,регулярно отримують і найбільші українські пенсії,соціальні виплати,так і російські пенсії та соціальні виплати по курсу гривня/рубль!Тому Раша там і буде триматися допоки їй вистачить грошей на утримання цього охлосу!Грошей не вистачить,тоді і підуть російські військові з ОРДЛО!Відразу настане мир і меркантильні жителі відразу попросяться в Україну!
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20.07.2021 10:20 Ответить
гражданская война во всей красе)
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20.07.2021 10:35 Ответить
 
 