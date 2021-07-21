У метро "Хрещатик" сталася бійка, пасажири надихалися сльозогінним газом. ВIДЕО

Дві групи молодиків з'ясовували стосунки у вестибюлі станції. Пасажири поїзда, який як раз зупинився на "Хрещатику", надихалися сльозогінним газом.

Відео того, що сталося опублікував "Київ оперативний", повідомляє Цензор.НЕТ.

На цих кадрах чутно, як пасажири вагона починають кашляти, а хтось говорить їм, щоб не терли очі.

Те, що сталося прокоментували в поліції Києва.

"Попередньо правоохоронці з'ясували, що на станції метро "Хрещатик" між двома групами хлопців виник конфлікт, який переріс у бійку із застосуванням сльозогінного газу. Зараз правоохоронці встановлюють усіх учасників і з'ясовують обставини події", - сказано в повідомленні.

Справу розслідують за статтею за ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

За інформацією кореспондента Цензор.НЕТ, ті, хто билися, могли бути прихильниками і противниками білоруського активіста Олексія Боленкова, питання про примусову депортацію якого зараз вирішує суд. Кореспондент Цензор.НЕТ повідомляє, що на засідання повинні були прийти як прихильники, так і противники Боленкова, але по дорозі вони побилися в метро, ​​і прихильники активіста до суду не дісталися.

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