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У метро "Хрещатик" сталася бійка, пасажири надихалися сльозогінним газом. ВIДЕО

Дві групи молодиків з'ясовували стосунки у вестибюлі станції. Пасажири поїзда, який як раз зупинився на "Хрещатику", надихалися сльозогінним газом.

Відео того, що сталося опублікував "Київ оперативний", повідомляє Цензор.НЕТ.

На цих кадрах чутно, як пасажири вагона починають кашляти, а хтось говорить їм, щоб не терли очі.

Те, що сталося прокоментували в поліції Києва.

"Попередньо правоохоронці з'ясували, що на станції метро "Хрещатик" між двома групами хлопців виник конфлікт, який переріс у бійку із застосуванням сльозогінного газу. Зараз правоохоронці встановлюють усіх учасників і з'ясовують обставини події", - сказано в повідомленні.

Справу розслідують за статтею за ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

За інформацією кореспондента Цензор.НЕТ, ті, хто билися, могли бути прихильниками і противниками білоруського активіста Олексія Боленкова, питання про примусову депортацію якого зараз вирішує суд. Кореспондент Цензор.НЕТ повідомляє, що на засідання повинні були прийти як прихильники, так і противники Боленкова, але по дорозі вони побилися в метро, ​​і прихильники активіста до суду не дісталися.

Також дивіться: "У#обок, бл#дь! Ти якого х#я мене по жопі б'єш! Ти маєш на це право?" - в київському метро дівчина побила чоловіка, який намагався до неї чіплятися. ВIДЕО

Автор: 

бійка (746) Київ (19663) Метрополітен (1422) Нацполіція (15276)


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Топ коментарі
+16
Певне одні рвуться в ЗСУ, інші не пускають.
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21.07.2021 19:04 Відповісти
+11
Якою мовою, а не "На якій мові".
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21.07.2021 19:53 Відповісти
+8
Російськомовні?
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21.07.2021 19:14 Відповісти
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Певне одні рвуться в ЗСУ, інші не пускають.
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21.07.2021 19:04 Відповісти
метро у ЗСУ не ездит.
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21.07.2021 19:14 Відповісти
Метро ні. Пасажири метро "у ЗСУ їздять".
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22.07.2021 10:48 Відповісти
через двадцать лет будут драться на плазменных мечах..
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21.07.2021 19:06 Відповісти
якщо доживуть
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21.07.2021 19:19 Відповісти
уях.
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21.07.2021 21:37 Відповісти
Грубый век, грубые нравы..
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21.07.2021 19:06 Відповісти
Выпить - не с кем.
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21.07.2021 19:38 Відповісти
На якій мові вони спілкувались коли кричали ?
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21.07.2021 19:13 Відповісти
мова жестів
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21.07.2021 19:17 Відповісти
Жести язиком?...
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21.07.2021 19:19 Відповісти
Якою мовою, а не "На якій мові".
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21.07.2021 19:53 Відповісти
На чиїй мові
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21.07.2021 20:27 Відповісти
На язике бидла
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21.07.2021 20:57 Відповісти
Ну точно не на твоей
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21.07.2021 23:45 Відповісти
москали палятся...
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21.07.2021 22:01 Відповісти
Російськомовні?
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21.07.2021 19:14 Відповісти
і як ви здогадались
Культура поведінки теж.
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21.07.2021 19:24 Відповісти
щерше ля руссо...
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21.07.2021 19:28 Відповісти
Так...не українці, а украінци. Це два різних народи.
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21.07.2021 19:59 Відповісти
И шо характерно, на каждой станции есть пункт мусарни с мусоренком и все включая спец. средства, которые есть у мусоренка оплачивают люди которые надышались газом.
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21.07.2021 19:18 Відповісти
И мусорёнок тот выдёргивает иногда из толпы подозрительного кого-то, чтоб на бутылку сбить и снова уходит в сумрак.
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21.07.2021 21:48 Відповісти
«Как в консерватории на пиру созвучий скрипачи заспорили, чьи бандиты круче» (с) В.В.
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21.07.2021 19:25 Відповісти
Тітушки зупинили прихильників
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21.07.2021 19:30 Відповісти
"группами ребят"

сколько ошибок в слове "гоблинов"
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21.07.2021 19:32 Відповісти
На чорноморському курорті Бурлача Балка, розташованому недалеко від Одеси, побилися дві повії, не поділивши клієнта-далекобійника з Туреччини.
Про це https://www.facebook.com/Andriyak/posts/6677548268938102 написав на своїй сторінці в Facebook журналіст Костянтин Андріюк, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"Був задіяний сльозогінний газ і все прийоми східних єдиноборств. Офігєвший турок не міг повірити, наскільки потужно в Україні розвинена клієнтоорієнтованість", - написав він. .

У метро "Хрещатик" сталася бійка, пасажири надихалися сльозогінним газом - Цензор.НЕТ 7104.
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21.07.2021 19:39 Відповісти
а де були ті два мусора? котрі постійно палят не місцевих пяних і розводять на бабло??? теж газу нюхнули чи в штани наклали? ******
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21.07.2021 19:42 Відповісти
Козломовні.
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21.07.2021 19:44 Відповісти
Сомалізуємося потихеньку але впевнено
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21.07.2021 21:02 Відповісти
Русифікуємося потихеньку але впевнено
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21.07.2021 21:09 Відповісти
Капец, даже заголовок написать неспособны- какая к черту журналистика...
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21.07.2021 21:41 Відповісти
оператор от бога снимал..
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21.07.2021 22:07 Відповісти
А знайомі декотрим лейтенанти в цей час з бабульками-торговками в підземних переходах воюють. Безпечніше, все-таки...
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21.07.2021 22:57 Відповісти
Якщо хто не знає, то цей Боленков, це ватник та анархіст, який організовував напади на ветеранів АТО та військовослужбовців, під час одного з нападів військовий зазнав ножових поранень, тобто по суті він ворог України. Дивно що за це його всього лише депортують, а не садять у в'язницю ( хоча при зеленському не дивно ), адже він громадянин РБ, а били його групу підтримки ймовірно "невідомі націоналісти"
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22.07.2021 03:22 Відповісти
Одеты хорошо. Киевский бомонд бессмысленный и беспощадный.
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22.07.2021 08:03 Відповісти
Пацаны ваще ребята.
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22.07.2021 10:10 Відповісти
 
 