РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8295 посетителей онлайн
Новости Видео
18 981 39

В метро Крещатик произошла драка, пассажиры надышались слезоточивым газом. ВИДЕО

Две группы молодых людей выясняли отношения в вестибюле станции. Пассажиры поезда, который как раз остановился на "Крещатике", надышались слезоточивым газом.

Видео случившегося опубликовал "Киев оперативный", сообщает Цензор.НЕТ.

На этих кадрах слышно, как пассажиры вагона начинают кашлять, а кто-то говорит им, чтобы не терли глаза.

Случившееся прокомментировали в полиции Киева.

"Предварительно правоохранители выяснили, что на станции метро "Крещатик" между двумя группами ребят возник конфликт, переросший в драку с применением слезоточивого газа. Сейчас правоохранители устанавливают всех участников и выясняют обстоятельства происшествия", - сказано в сообщении.

Смотрите: "У#бок, бл#дь! Ты какого х#я меня по жопе бьешь! Ты имеешь на это право?" - в киевском метро девушка избила мужчину, который пытался к ней приставать. ВИДЕО

Дело расследуют по статье по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

По информации корреспондента Цензор.НЕТ, дерущиеся могли быть сторонниками и противниками белорусского активиста Алексея Боленкова, вопрос о принудительной депортации которого сейчас решает суд. Корреспондент Цензор.НЕТ сообщает, что на заседание должны были прийти как сторонники, так и противники Боленкова, но по дороге они подрались в метро, и сторонники активиста до суда не добрались.

Автор: 

драка (2027) Киев (25683) Метрополитен (1017) Нацполиция (16562)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
Певне одні рвуться в ЗСУ, інші не пускають.
показать весь комментарий
21.07.2021 19:04 Ответить
+11
Якою мовою, а не "На якій мові".
показать весь комментарий
21.07.2021 19:53 Ответить
+8
Російськомовні?
показать весь комментарий
21.07.2021 19:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Певне одні рвуться в ЗСУ, інші не пускають.
показать весь комментарий
21.07.2021 19:04 Ответить
метро у ЗСУ не ездит.
показать весь комментарий
21.07.2021 19:14 Ответить
Метро ні. Пасажири метро "у ЗСУ їздять".
показать весь комментарий
22.07.2021 10:48 Ответить
через двадцать лет будут драться на плазменных мечах..
показать весь комментарий
21.07.2021 19:06 Ответить
якщо доживуть
показать весь комментарий
21.07.2021 19:19 Ответить
уях.
показать весь комментарий
21.07.2021 21:37 Ответить
Грубый век, грубые нравы..
показать весь комментарий
21.07.2021 19:06 Ответить
Выпить - не с кем.
показать весь комментарий
21.07.2021 19:38 Ответить
На якій мові вони спілкувались коли кричали ?
показать весь комментарий
21.07.2021 19:13 Ответить
мова жестів
показать весь комментарий
21.07.2021 19:17 Ответить
Жести язиком?...
показать весь комментарий
21.07.2021 19:19 Ответить
Якою мовою, а не "На якій мові".
показать весь комментарий
21.07.2021 19:53 Ответить
На чиїй мові
показать весь комментарий
21.07.2021 20:27 Ответить
На язике бидла
показать весь комментарий
21.07.2021 20:57 Ответить
Ну точно не на твоей
показать весь комментарий
21.07.2021 23:45 Ответить
москали палятся...
показать весь комментарий
21.07.2021 22:01 Ответить
Російськомовні?
показать весь комментарий
21.07.2021 19:14 Ответить
і як ви здогадались
Культура поведінки теж.
показать весь комментарий
21.07.2021 19:24 Ответить
щерше ля руссо...
показать весь комментарий
21.07.2021 19:28 Ответить
Так...не українці, а украінци. Це два різних народи.
показать весь комментарий
21.07.2021 19:59 Ответить
И шо характерно, на каждой станции есть пункт мусарни с мусоренком и все включая спец. средства, которые есть у мусоренка оплачивают люди которые надышались газом.
показать весь комментарий
21.07.2021 19:18 Ответить
И мусорёнок тот выдёргивает иногда из толпы подозрительного кого-то, чтоб на бутылку сбить и снова уходит в сумрак.
показать весь комментарий
21.07.2021 21:48 Ответить
«Как в консерватории на пиру созвучий скрипачи заспорили, чьи бандиты круче» (с) В.В.
показать весь комментарий
21.07.2021 19:25 Ответить
Тітушки зупинили прихильників
показать весь комментарий
21.07.2021 19:30 Ответить
"группами ребят"

сколько ошибок в слове "гоблинов"
показать весь комментарий
21.07.2021 19:32 Ответить
На чорноморському курорті Бурлача Балка, розташованому недалеко від Одеси, побилися дві повії, не поділивши клієнта-далекобійника з Туреччини.
Про це https://www.facebook.com/Andriyak/posts/6677548268938102 написав на своїй сторінці в Facebook журналіст Костянтин Андріюк, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"Був задіяний сльозогінний газ і все прийоми східних єдиноборств. Офігєвший турок не міг повірити, наскільки потужно в Україні розвинена клієнтоорієнтованість", - написав він. .

У метро "Хрещатик" сталася бійка, пасажири надихалися сльозогінним газом - Цензор.НЕТ 7104.
показать весь комментарий
21.07.2021 19:39 Ответить
а де були ті два мусора? котрі постійно палят не місцевих пяних і розводять на бабло??? теж газу нюхнули чи в штани наклали? ******
показать весь комментарий
21.07.2021 19:42 Ответить
Козломовні.
показать весь комментарий
21.07.2021 19:44 Ответить
Сомалізуємося потихеньку але впевнено
показать весь комментарий
21.07.2021 21:02 Ответить
Русифікуємося потихеньку але впевнено
показать весь комментарий
21.07.2021 21:09 Ответить
Капец, даже заголовок написать неспособны- какая к черту журналистика...
показать весь комментарий
21.07.2021 21:41 Ответить
оператор от бога снимал..
показать весь комментарий
21.07.2021 22:07 Ответить
А знайомі декотрим лейтенанти в цей час з бабульками-торговками в підземних переходах воюють. Безпечніше, все-таки...
показать весь комментарий
21.07.2021 22:57 Ответить
Якщо хто не знає, то цей Боленков, це ватник та анархіст, який організовував напади на ветеранів АТО та військовослужбовців, під час одного з нападів військовий зазнав ножових поранень, тобто по суті він ворог України. Дивно що за це його всього лише депортують, а не садять у в'язницю ( хоча при зеленському не дивно ), адже він громадянин РБ, а били його групу підтримки ймовірно "невідомі націоналісти"
показать весь комментарий
22.07.2021 03:22 Ответить
Одеты хорошо. Киевский бомонд бессмысленный и беспощадный.
показать весь комментарий
22.07.2021 08:03 Ответить
Пацаны ваще ребята.
показать весь комментарий
22.07.2021 10:10 Ответить
 
 