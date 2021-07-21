В метро Крещатик произошла драка, пассажиры надышались слезоточивым газом. ВИДЕО

Две группы молодых людей выясняли отношения в вестибюле станции. Пассажиры поезда, который как раз остановился на "Крещатике", надышались слезоточивым газом.

Видео случившегося опубликовал "Киев оперативный", сообщает Цензор.НЕТ.

На этих кадрах слышно, как пассажиры вагона начинают кашлять, а кто-то говорит им, чтобы не терли глаза.

Случившееся прокомментировали в полиции Киева.

"Предварительно правоохранители выяснили, что на станции метро "Крещатик" между двумя группами ребят возник конфликт, переросший в драку с применением слезоточивого газа. Сейчас правоохранители устанавливают всех участников и выясняют обстоятельства происшествия", - сказано в сообщении.

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Дело расследуют по статье по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

По информации корреспондента Цензор.НЕТ, дерущиеся могли быть сторонниками и противниками белорусского активиста Алексея Боленкова, вопрос о принудительной депортации которого сейчас решает суд. Корреспондент Цензор.НЕТ сообщает, что на заседание должны были прийти как сторонники, так и противники Боленкова, но по дороге они подрались в метро, и сторонники активиста до суда не добрались.