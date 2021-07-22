У Києві несправний тролейбус, який штовхали пасажири, протаранив позашляховик Nissan. ВIДЕО

Курйозна ДТП сталася в Києві на Севастопольській площі за участю тролейбуса і легкового автомобіля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис інциденту опублікувала київська поліція.

На записі видно, що пасажири разом з водієм штовхають зламаний тролейбус і таранять позашляховик Nissan, водій якого спробував об'їхати тролейбус з другої смуги, щоб повернути праворуч.

Поліція склала адмінпротокол на водія тролейбуса за порушення ПДР, яке спричинило ДТП.

Також дивіться: П'яна суддя Колегаєва на своєму Audi вилетіла з дороги і мало не збила людей на тротуарі у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж