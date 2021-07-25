Роги Дубінського, Кива, д@па й довідки: новий випуск "Легко-шоу". ВIДЕО

Обламування рогів Дубінському, Кива, д@па й довідки, знову Кива і – ви не повірите – знову Тищенко! Ви прочитали короткий виклад найбільшої дурні, яка відбувалася у Верховній Раді за останні пів року. І це головні теми другого випуску "Легко-шоу".

Верховна Рада пішла на канікули до вересня, і на честь цього ми склали топ дурні, яка відбувалася під куполом головного законодавчого органу країни.

Тут і всюдисущі Кива й Тищенко, і стендап про олігархів від Тимошенко, і Порошенко, який ганяє не дуже тверезих "слуг народу", і ще багато феєрії із не менш феєричними коментарями Богдана Буткевича.

Родзинки програми – поезія і перфоманси від сатириків Юрка Космини, Миколи Воськала й Богдана Прощишина.

А спеціальний гість другого випуску "Легко-шоу" - блогер і нічний кошмар недобросовісних провідників "Укрзалізниці" Олександр Рудоманов.

