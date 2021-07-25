УКР
Роги Дубінського, Кива, д@па й довідки: новий випуск "Легко-шоу". ВIДЕО

Обламування рогів Дубінському, Кива, д@па й довідки, знову Кива і – ви не повірите – знову Тищенко! Ви прочитали короткий виклад найбільшої дурні, яка відбувалася у Верховній Раді за останні пів року. І це головні теми другого випуску "Легко-шоу".

Верховна Рада пішла на канікули до вересня, і на честь цього ми склали топ дурні, яка відбувалася під куполом головного законодавчого органу країни.

Тут і всюдисущі Кива й Тищенко, і стендап про олігархів від Тимошенко, і Порошенко, який ганяє не дуже тверезих "слуг народу", і ще багато феєрії із не менш феєричними коментарями Богдана Буткевича.

Дивіться також: Україна без Авакова, Мендель без дембеля: на Youtube-каналі Цензор.НЕТ стартує гумористичний проєкт "Легко-шоу". ВIДЕО

Родзинки програми – поезія і перфоманси від сатириків Юрка Космини, Миколи Воськала й Богдана Прощишина.

А спеціальний гість другого випуску "Легко-шоу" - блогер і нічний кошмар недобросовісних провідників "Укрзалізниці" Олександр Рудоманов.

Проєкт реалізується у партнерстві з телеканалом "Київ" за підтримки Українського культурного фонду. Позиція Українського культурного фонду може не збігатися з думкою авторів.

шоу (56) гумор (681) Цензор.НЕТ (139) Буткевич Богдан (441)
+8
Для Дубинского ситуация патовая!
На вопрос:
- Рога есть?
В случае ответа: - Есть!
Ответ: - Собьем !
В случае ответа: - Нет!
Ответ: - Набьём !
25.07.2021 21:08 Відповісти
+2
Вата в Харькове...


https://twitter.com/i/status/1419248928080502791 https://twitter.com/i/status/1419248928080502791



Роги Дубінського, Кива, д@па й довідки: новий випуск "Легко-шоу" - Цензор.НЕТ 5931
25.07.2021 22:06 Відповісти
+1
В люстерко подивіться самі на себе...
👿
25.07.2021 21:18 Відповісти
Роги Дубінського, Кива, д@па й довідки: новий випуск "Легко-шоу" - Цензор.НЕТ 1376
25.07.2021 23:36 Відповісти
В люстерко подивіться самі на себе...
👿
25.07.2021 21:18 Відповісти
До відома пана, журналісти в дзеркало не дивляться, а підглядають
25.07.2021 21:40 Відповісти
"...у шпарину..."
26.07.2021 06:57 Відповісти
Свободу Слова без хамства..))
25.07.2021 21:40 Відповісти
Хамства я не почув
Якщо повно в Раду хамла налізло, хіба журналісти винні?
25.07.2021 21:42 Відповісти
Воно і видно..
25.07.2021 21:44 Відповісти
Ойц!!
++++++
Правда очі виїдає??
🤗
25.07.2021 22:00 Відповісти
Вата в Харькове...


https://twitter.com/i/status/1419248928080502791 https://twitter.com/i/status/1419248928080502791



Роги Дубінського, Кива, д@па й довідки: новий випуск "Легко-шоу" - Цензор.НЕТ 5931
25.07.2021 22:06 Відповісти
Торгівля і "понти" - різні речі У мене теж було кілька таких випадків Результат? Вони позбавилися мінімум одного покупця Втратили частину прибутку Кому стало гірше? Мені? Так поряд купа магазинів з таким самим товаром! Куди я гроші і віднесу!!!
26.07.2021 06:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Wg6eTxRIQ0Y пропагую подивитися останню передачу , з фільмом "Юккі", де розполвідається про видатних канадських хокеїстів українського походження, починаючи з найзаслуженнішого в історії канадського хокея - легенду хокея Івана Грецького (по англійськи - Уейн Грецкі). Там і Террі Савчук, і Руслан Федотенко, Михайла Босого, Кен Данейко, і всі-всі-всі українці...

https://www.youtube.com/watch?v=6arO8p6gmBI Сам фільм - прямо зараз на телеканалі Еспресо Дивіться!
25.07.2021 22:51 Відповісти
Блин,но не могу я смотреть такие программы,дебильная подача ниразу не смешного борова про мышиную возьню идиотов при власти. Вообще не понимаю,каким боком этот откровенный шлак к Цезору.
26.07.2021 08:55 Відповісти
 
 