Роги Дубінського, Кива, д@па й довідки: новий випуск "Легко-шоу". ВIДЕО
Обламування рогів Дубінському, Кива, д@па й довідки, знову Кива і – ви не повірите – знову Тищенко! Ви прочитали короткий виклад найбільшої дурні, яка відбувалася у Верховній Раді за останні пів року. І це головні теми другого випуску "Легко-шоу".
Верховна Рада пішла на канікули до вересня, і на честь цього ми склали топ дурні, яка відбувалася під куполом головного законодавчого органу країни.
Тут і всюдисущі Кива й Тищенко, і стендап про олігархів від Тимошенко, і Порошенко, який ганяє не дуже тверезих "слуг народу", і ще багато феєрії із не менш феєричними коментарями Богдана Буткевича.
Родзинки програми – поезія і перфоманси від сатириків Юрка Космини, Миколи Воськала й Богдана Прощишина.
А спеціальний гість другого випуску "Легко-шоу" - блогер і нічний кошмар недобросовісних провідників "Укрзалізниці" Олександр Рудоманов.
Проєкт реалізується у партнерстві з телеканалом "Київ" за підтримки Українського культурного фонду. Позиція Українського культурного фонду може не збігатися з думкою авторів.
На вопрос:
- Рога есть?
В случае ответа: - Есть!
Ответ: - Собьем !
В случае ответа: - Нет!
Ответ: - Набьём !
👿
Якщо повно в Раду хамла налізло, хіба журналісти винні?
++++++
Правда очі виїдає??
🤗
