Рога Дубинского, Кива, ж@па и справки: новый выпуск "Легко-шоу". ВИДЕО

Обламывание рогов Дубинскому, Кива, ж@па и справки, снова Кива и - вы не поверите - снова Тищенко! Вы прочитали краткое изложение самых больших глупостей, которые происходили в Верховной Раде за последние полгода. И это главные темы второго выпуска "Легко-шоу".

Верховная Рада ушла на каникулы до сентября, и в честь этого мы составили топ глупостей, которые происходили под куполом главного законодательного органа страны.

Здесь и вездесущие Кива и Тищенко, и стендап об олигархах от Тимошенко, и Порошенко, который гоняет не слишком трезвых "слуг народа", и еще много феерии с не менее феерическими комментариями Богдана Буткевич.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина без Авакова, Мендель без дембеля: на Youtube-канале Цензор.НЕТ стартует юмористический проект "Легко-шоу". ВИДЕО

Изюминки программы - поэзия и перфомансы от сатириков Юрка Космины, Николая Воськало и Богдана Прощишина.

А специальный гость второго выпуска "Легко-шоу" - блогер и ночной кошмар недобросовестных проводников "Укрзализныци" Александр Рудоманов.

Проект реализуется в партнерстве с телеканалом "Киев" при поддержке Украинского культурного фонда. Позиция Украинского культурного фонда может не совпадать с мнением авторов.