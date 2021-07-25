РУС
10 513 19

Рога Дубинского, Кива, ж@па и справки: новый выпуск "Легко-шоу". ВИДЕО

Обламывание рогов Дубинскому, Кива, ж@па и справки, снова Кива и - вы не поверите - снова Тищенко! Вы прочитали краткое изложение самых больших глупостей, которые происходили в Верховной Раде за последние полгода. И это главные темы второго выпуска "Легко-шоу".

Верховная Рада ушла на каникулы до сентября, и в честь этого мы составили топ глупостей, которые происходили под куполом главного законодательного органа страны.

Здесь и вездесущие Кива и Тищенко, и стендап об олигархах от Тимошенко, и Порошенко, который гоняет не слишком трезвых "слуг народа", и еще много феерии с не менее феерическими комментариями Богдана Буткевич.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина без Авакова, Мендель без дембеля: на Youtube-канале Цензор.НЕТ стартует юмористический проект "Легко-шоу". ВИДЕО

Изюминки программы - поэзия и перфомансы от сатириков Юрка Космины, Николая Воськало и Богдана Прощишина.

А специальный гость второго выпуска "Легко-шоу" - блогер и ночной кошмар недобросовестных проводников "Укрзализныци" Александр Рудоманов.

Проект реализуется в партнерстве с телеканалом "Киев" при поддержке Украинского культурного фонда. Позиция Украинского культурного фонда может не совпадать с мнением авторов.

шоу юмор Цензор.НЕТ Буткевич Богдан
+8
Для Дубинского ситуация патовая!
На вопрос:
- Рога есть?
В случае ответа: - Есть!
Ответ: - Собьем !
В случае ответа: - Нет!
Ответ: - Набьём !
25.07.2021 21:08 Ответить
+2
Вата в Харькове...


https://twitter.com/i/status/1419248928080502791 https://twitter.com/i/status/1419248928080502791



Роги Дубінського, Кива, д@па й довідки: новий випуск "Легко-шоу" - Цензор.НЕТ 5931
25.07.2021 22:06 Ответить
+1
В люстерко подивіться самі на себе...
👿
25.07.2021 21:18 Ответить
Роги Дубінського, Кива, д@па й довідки: новий випуск "Легко-шоу" - Цензор.НЕТ 1376
25.07.2021 23:36 Ответить
До відома пана, журналісти в дзеркало не дивляться, а підглядають
25.07.2021 21:40 Ответить
"...у шпарину..."
26.07.2021 06:57 Ответить
Свободу Слова без хамства..))
25.07.2021 21:40 Ответить
Хамства я не почув
Якщо повно в Раду хамла налізло, хіба журналісти винні?
25.07.2021 21:42 Ответить
Воно і видно..
25.07.2021 21:44 Ответить
Ойц!!
++++++
Правда очі виїдає??
🤗
25.07.2021 22:00 Ответить
Торгівля і "понти" - різні речі У мене теж було кілька таких випадків Результат? Вони позбавилися мінімум одного покупця Втратили частину прибутку Кому стало гірше? Мені? Так поряд купа магазинів з таким самим товаром! Куди я гроші і віднесу!!!
26.07.2021 06:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Wg6eTxRIQ0Y пропагую подивитися останню передачу , з фільмом "Юккі", де розполвідається про видатних канадських хокеїстів українського походження, починаючи з найзаслуженнішого в історії канадського хокея - легенду хокея Івана Грецького (по англійськи - Уейн Грецкі). Там і Террі Савчук, і Руслан Федотенко, Михайла Босого, Кен Данейко, і всі-всі-всі українці...

https://www.youtube.com/watch?v=6arO8p6gmBI Сам фільм - прямо зараз на телеканалі Еспресо Дивіться!
25.07.2021 22:51 Ответить
Блин,но не могу я смотреть такие программы,дебильная подача ниразу не смешного борова про мышиную возьню идиотов при власти. Вообще не понимаю,каким боком этот откровенный шлак к Цезору.
26.07.2021 08:55 Ответить
 
 