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Суд над білоруською опозиціонеркою Колесниковою почався в Мінську. ВІДЕО

Засідання проходить у закритому режимі. Крім Марії Колесникової, на лаві підсудних - ще один член президії Координаційної ради білоруської опозиції Максим Знак.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Радіо Свобода".

Колесникову і Знака звинувачують у закликах до дій проти нацбезпеки, змові з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом і створенні екстремістського формування.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Перед початком засідання пропагандистському агентству Sputnik вдалося зняти відео, на якому Колесникова танцює в залі суду і показує сердечка.

Музикант Марія Колесникова була координатором виборчого штабу банкіра Віктора Бабарика, який висунувся на президентські вибори в 2020 році. Після виборів вона стала одним із лідерів білоруської опозиції.

8 вересня 2020 року її затримали на кордоні з Україною. Колесникова каже, що лукашенківські силовики намагалися силою вивезти її з країни, але вона порвала свій паспорт, і тим довелося її затримати.

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Юриста Максима Знака затримали 9 вересня 2020 року.

Білорусь (7930) суд (11676) Колесникова Марія (34)


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Топ коментарі
+7
Танцует от безисходности и бессилия перед диктатурой и карманными судами царька таракана... Ждем пока народ не восстанет... а пока бульбаши ропчут, получают от царской охранки по соплям и разбегаются боясь сопротивляться беспределу старпера вцепившегося в царский трон...
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04.08.2021 16:42
+6
Мда. Пляшите дальше.
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04.08.2021 16:31
+5
Ей 12 лет дают, а она веселицца и пританцовует. Странный народ эти беларусы...
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04.08.2021 16:38
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Странно. Она не учитывает наш опыт. У нас- не танцевали. Сердечки- не крутили. У нас клетчатое одеялко в тренде. Типа- сердечко прихватило и всё остальное в непонятке.
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04.08.2021 16:30 Відповісти
это стратегия ублюдков
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04.08.2021 16:43 Відповісти
Однако! Она срабатывала, это невозможно отрицать. А тут что? Мне тут вчера написал один посетитель, что тётя эта имеет право веселиться по-полной. Ибо она- реальный проект кремлевский. Я- не поверил. А вот теперь- засомневался.
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04.08.2021 16:47 Відповісти
не стоит недооценивать бульбофюррера. Тут он - Бацка, а в объединенном государстве - никто
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04.08.2021 16:52 Відповісти
Та я не спорю. Но... повторюсь: поведение тёти странное, как минимум. А если принять ИНФУ которую вчера тут выложили, тогда всё становится на свои места. Это я об идиотском танце с сердечками.
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04.08.2021 16:54 Відповісти
А ти не сумнівайся...
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04.08.2021 17:26 Відповісти
Мда. Пляшите дальше.
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04.08.2021 16:31 Відповісти
Ей 12 лет дают, а она веселицца и пританцовует. Странный народ эти беларусы...
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04.08.2021 16:38 Відповісти
Не понимает, что до конца срока можно и не досидеть. Параллельная реальность в Беларуси. Это всё происходит не со мной, скоро проснусь, и всё будет как раньше.
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04.08.2021 16:43 Відповісти
Может это у нее просто нервное. Но пляски (пофиг на сердечки) как-то странно смотрятся при данных обстоятельствах.
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04.08.2021 16:33 Відповісти
А че она радуется дурёха? Щас впаяют ей десятку, на зоне вряд ли ей так весело будет
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04.08.2021 16:34 Відповісти
Огнь - дівка. Дай Боже їй звідтіля Цілою в усіх сенсах вийти.
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04.08.2021 16:34 Відповісти
Тепер я зрозумів,в чому різниця між білорусами і українцями...Білоруска в клітці сміючись танцює і показує "сердечко,а наша Савченко вилазила на табуретку і з звірським виразом обличчя показувала суддям перегнутий в лікті великий "ф...к"...
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04.08.2021 16:36 Відповісти
С савченко ваще-то мутная история.
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04.08.2021 16:43 Відповісти
І хто тепер Савченко?? Вдавала з себе суперПатріотку?? А по факту поцТріотка-зрадниця!!
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04.08.2021 17:28 Відповісти
Танцует от безисходности и бессилия перед диктатурой и карманными судами царька таракана... Ждем пока народ не восстанет... а пока бульбаши ропчут, получают от царской охранки по соплям и разбегаются боясь сопротивляться беспределу старпера вцепившегося в царский трон...
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04.08.2021 16:42 Відповісти
"Им грозит до 12 лет лишения свободы." 12 лет в случае если белорусы и дальше будут водить хороводы и дарить цветочки силовикам.
Поступят по умному - свободу оппозиционеры будут иметь в ближайшее время!
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04.08.2021 16:59 Відповісти
Сильная женщина. Бесноватого ЛУКАдрыща не испугалась! И местное гестапо-кагэбю её не сломало!...
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04.08.2021 17:02 Відповісти
потомушто ее не ломали . путинская консерва эта маша .
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04.08.2021 18:48 Відповісти
щось нагадує про Надію Савченко.....
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04.08.2021 17:27 Відповісти
"Извините, но я выскажу своё личное мнение, непопулярное. Но это моё личное мнение.
Моё мнение: она просто дура.
В тюрьмах сейчас убивают других политзаключенных, как убили Витольда Ашурка. Посмотрите видео Сергей Верещагин письмо из тюрьмы. Как его убивают прямо сейчас. Видимо у него инсульт: головные боли и онемение половины тела. Вертухаи не дают врачам его лечить, отправляют на работу. Много дней он провёл в карцере, на полу, без постельного белья, в тонком хб. Из-за чего много дней не мог спать от холода. Читая это письмо понимаешь, что точно такими же методами убивали Витольда Ашурака. Неизвестно, что с политзаключенным Денисом Ивашиным, который жаловался на сердце, и другими.
Непонятно веселье Марии. И её жизнерадостный здоровый вид. Может быть Мария отбывает в аналогичном месте, как Протасевич? Тогда понятно.
Но другим политзаключённым повезло гораздо меньше. Давайте не забывать про тех, кого сейчас пытают до смерти в карцерах " (c)
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04.08.2021 18:46 Відповісти
Официальная московская оппозиция . Ее вертухаи не избивают по ночам и не держат в карцере на бетонном полу раздетой . Сидит для виду как Протасевич . И хватит гнать на беларусов по поводу цветочков для омона . То были единичные случаи . Людей активных физически ликвидировало московское ФСБ наученное опытом киевского майдана . Лидеры были посажены еще до начала протестов и получили по 14 лет тюрьмы тихо без широкой огласки и озабоченности западных импотентов.
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04.08.2021 18:55 Відповісти
Единственная оппозиционер, у которой есть яйца
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05.08.2021 10:55 Відповісти
 
 