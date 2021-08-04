Суд над білоруською опозиціонеркою Колесниковою почався в Мінську. ВІДЕО
Засідання проходить у закритому режимі. Крім Марії Колесникової, на лаві підсудних - ще один член президії Координаційної ради білоруської опозиції Максим Знак.
Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Радіо Свобода".
Колесникову і Знака звинувачують у закликах до дій проти нацбезпеки, змові з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом і створенні екстремістського формування.
Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
Перед початком засідання пропагандистському агентству Sputnik вдалося зняти відео, на якому Колесникова танцює в залі суду і показує сердечка.
Музикант Марія Колесникова була координатором виборчого штабу банкіра Віктора Бабарика, який висунувся на президентські вибори в 2020 році. Після виборів вона стала одним із лідерів білоруської опозиції.
8 вересня 2020 року її затримали на кордоні з Україною. Колесникова каже, що лукашенківські силовики намагалися силою вивезти її з країни, але вона порвала свій паспорт, і тим довелося її затримати.
Юриста Максима Знака затримали 9 вересня 2020 року.
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Поступят по умному - свободу оппозиционеры будут иметь в ближайшее время!
Моё мнение: она просто дура.
В тюрьмах сейчас убивают других политзаключенных, как убили Витольда Ашурка. Посмотрите видео Сергей Верещагин письмо из тюрьмы. Как его убивают прямо сейчас. Видимо у него инсульт: головные боли и онемение половины тела. Вертухаи не дают врачам его лечить, отправляют на работу. Много дней он провёл в карцере, на полу, без постельного белья, в тонком хб. Из-за чего много дней не мог спать от холода. Читая это письмо понимаешь, что точно такими же методами убивали Витольда Ашурака. Неизвестно, что с политзаключенным Денисом Ивашиным, который жаловался на сердце, и другими.
Непонятно веселье Марии. И её жизнерадостный здоровый вид. Может быть Мария отбывает в аналогичном месте, как Протасевич? Тогда понятно.
Но другим политзаключённым повезло гораздо меньше. Давайте не забывать про тех, кого сейчас пытают до смерти в карцерах " (c)