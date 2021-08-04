Суд над білоруською опозиціонеркою Колесниковою почався в Мінську. ВІДЕО

Засідання проходить у закритому режимі. Крім Марії Колесникової, на лаві підсудних - ще один член президії Координаційної ради білоруської опозиції Максим Знак.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Радіо Свобода".

Колесникову і Знака звинувачують у закликах до дій проти нацбезпеки, змові з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом і створенні екстремістського формування.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Перед початком засідання пропагандистському агентству Sputnik вдалося зняти відео, на якому Колесникова танцює в залі суду і показує сердечка.

Музикант Марія Колесникова була координатором виборчого штабу банкіра Віктора Бабарика, який висунувся на президентські вибори в 2020 році. Після виборів вона стала одним із лідерів білоруської опозиції.

8 вересня 2020 року її затримали на кордоні з Україною. Колесникова каже, що лукашенківські силовики намагалися силою вивезти її з країни, але вона порвала свій паспорт, і тим довелося її затримати.

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Юриста Максима Знака затримали 9 вересня 2020 року.