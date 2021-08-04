Суд над белорусской оппозиционеркой Колесниковой начался в Минске. ВИДЕО
Заседание проходит в закрытом режиме. Кроме Марии Колесниковой, на скамье подсудимых - еще один член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".
Колесникову и Знака обвиняют в призывах к действиям против нацбезопасности, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и создании экстремистского формирования.
Им грозит до 12 лет лишения свободы.
Перед началом заседания пропагандистскому агентству Sputnik удалось снять видео, на котором Колесникова танцует в зале суда и показывает сердечки.
Музыкант Мария Колесникова была координатором избирательного штаба банкира Виктора Бабарико, выдвинувшегося на президентские выборы в 2020 году. После выборов она стала одним из лидеров белорусской оппозиции.
8 сентября 2020 года ее задержали на границе с Украиной. Колесникова говорит, что лукашенковские силовики пытались силой вывезти ее из страны, но она порвала свой паспорт, и тем пришлось ее задержать.
Юриста Максима Знака задержали 9 сентября 2020 года.
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Поступят по умному - свободу оппозиционеры будут иметь в ближайшее время!
Моё мнение: она просто дура.
В тюрьмах сейчас убивают других политзаключенных, как убили Витольда Ашурка. Посмотрите видео Сергей Верещагин письмо из тюрьмы. Как его убивают прямо сейчас. Видимо у него инсульт: головные боли и онемение половины тела. Вертухаи не дают врачам его лечить, отправляют на работу. Много дней он провёл в карцере, на полу, без постельного белья, в тонком хб. Из-за чего много дней не мог спать от холода. Читая это письмо понимаешь, что точно такими же методами убивали Витольда Ашурака. Неизвестно, что с политзаключенным Денисом Ивашиным, который жаловался на сердце, и другими.
Непонятно веселье Марии. И её жизнерадостный здоровый вид. Может быть Мария отбывает в аналогичном месте, как Протасевич? Тогда понятно.
Но другим политзаключённым повезло гораздо меньше. Давайте не забывать про тех, кого сейчас пытают до смерти в карцерах " (c)