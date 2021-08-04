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Суд над белорусской оппозиционеркой Колесниковой начался в Минске. ВИДЕО

Заседание проходит в закрытом режиме. Кроме Марии Колесниковой, на скамье подсудимых - еще один член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

Колесникову и Знака обвиняют в призывах к действиям против нацбезопасности, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и создании экстремистского формирования.

Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Перед началом заседания пропагандистскому агентству Sputnik удалось снять видео, на котором Колесникова танцует в зале суда и показывает сердечки.

Читайте: Колесникова: Мне предложили сниматься в кино а-ля Протасевич

Музыкант Мария Колесникова была координатором избирательного штаба банкира Виктора Бабарико, выдвинувшегося на президентские выборы в 2020 году. После выборов она стала одним из лидеров белорусской оппозиции.

8 сентября 2020 года ее задержали на границе с Украиной. Колесникова говорит, что лукашенковские силовики пытались силой вывезти ее из страны, но она порвала свой паспорт, и тем пришлось ее задержать.

Также читайте: Белорусской оппозиционерке Колесниковой предъявили окончательное обвинение по трем статьям, ей грозит 12 лет тюрьмы

Юриста Максима Знака задержали 9 сентября 2020 года.

Автор: 

Беларусь (7891) суд (25093) Колесникова Мария (36)


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Топ комментарии
+7
Танцует от безисходности и бессилия перед диктатурой и карманными судами царька таракана... Ждем пока народ не восстанет... а пока бульбаши ропчут, получают от царской охранки по соплям и разбегаются боясь сопротивляться беспределу старпера вцепившегося в царский трон...
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04.08.2021 16:42
+6
Мда. Пляшите дальше.
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04.08.2021 16:31
+5
Ей 12 лет дают, а она веселицца и пританцовует. Странный народ эти беларусы...
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04.08.2021 16:38
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Странно. Она не учитывает наш опыт. У нас- не танцевали. Сердечки- не крутили. У нас клетчатое одеялко в тренде. Типа- сердечко прихватило и всё остальное в непонятке.
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04.08.2021 16:30 Ответить
это стратегия ублюдков
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04.08.2021 16:43 Ответить
Однако! Она срабатывала, это невозможно отрицать. А тут что? Мне тут вчера написал один посетитель, что тётя эта имеет право веселиться по-полной. Ибо она- реальный проект кремлевский. Я- не поверил. А вот теперь- засомневался.
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04.08.2021 16:47 Ответить
не стоит недооценивать бульбофюррера. Тут он - Бацка, а в объединенном государстве - никто
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04.08.2021 16:52 Ответить
Та я не спорю. Но... повторюсь: поведение тёти странное, как минимум. А если принять ИНФУ которую вчера тут выложили, тогда всё становится на свои места. Это я об идиотском танце с сердечками.
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04.08.2021 16:54 Ответить
А ти не сумнівайся...
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04.08.2021 17:26 Ответить
Мда. Пляшите дальше.
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04.08.2021 16:31 Ответить
Ей 12 лет дают, а она веселицца и пританцовует. Странный народ эти беларусы...
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04.08.2021 16:38 Ответить
Не понимает, что до конца срока можно и не досидеть. Параллельная реальность в Беларуси. Это всё происходит не со мной, скоро проснусь, и всё будет как раньше.
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04.08.2021 16:43 Ответить
Может это у нее просто нервное. Но пляски (пофиг на сердечки) как-то странно смотрятся при данных обстоятельствах.
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04.08.2021 16:33 Ответить
А че она радуется дурёха? Щас впаяют ей десятку, на зоне вряд ли ей так весело будет
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04.08.2021 16:34 Ответить
Огнь - дівка. Дай Боже їй звідтіля Цілою в усіх сенсах вийти.
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04.08.2021 16:34 Ответить
Тепер я зрозумів,в чому різниця між білорусами і українцями...Білоруска в клітці сміючись танцює і показує "сердечко,а наша Савченко вилазила на табуретку і з звірським виразом обличчя показувала суддям перегнутий в лікті великий "ф...к"...
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04.08.2021 16:36 Ответить
С савченко ваще-то мутная история.
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04.08.2021 16:43 Ответить
І хто тепер Савченко?? Вдавала з себе суперПатріотку?? А по факту поцТріотка-зрадниця!!
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04.08.2021 17:28 Ответить
Танцует от безисходности и бессилия перед диктатурой и карманными судами царька таракана... Ждем пока народ не восстанет... а пока бульбаши ропчут, получают от царской охранки по соплям и разбегаются боясь сопротивляться беспределу старпера вцепившегося в царский трон...
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04.08.2021 16:42 Ответить
"Им грозит до 12 лет лишения свободы." 12 лет в случае если белорусы и дальше будут водить хороводы и дарить цветочки силовикам.
Поступят по умному - свободу оппозиционеры будут иметь в ближайшее время!
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04.08.2021 16:59 Ответить
Сильная женщина. Бесноватого ЛУКАдрыща не испугалась! И местное гестапо-кагэбю её не сломало!...
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04.08.2021 17:02 Ответить
потомушто ее не ломали . путинская консерва эта маша .
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04.08.2021 18:48 Ответить
щось нагадує про Надію Савченко.....
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04.08.2021 17:27 Ответить
"Извините, но я выскажу своё личное мнение, непопулярное. Но это моё личное мнение.
Моё мнение: она просто дура.
В тюрьмах сейчас убивают других политзаключенных, как убили Витольда Ашурка. Посмотрите видео Сергей Верещагин письмо из тюрьмы. Как его убивают прямо сейчас. Видимо у него инсульт: головные боли и онемение половины тела. Вертухаи не дают врачам его лечить, отправляют на работу. Много дней он провёл в карцере, на полу, без постельного белья, в тонком хб. Из-за чего много дней не мог спать от холода. Читая это письмо понимаешь, что точно такими же методами убивали Витольда Ашурака. Неизвестно, что с политзаключенным Денисом Ивашиным, который жаловался на сердце, и другими.
Непонятно веселье Марии. И её жизнерадостный здоровый вид. Может быть Мария отбывает в аналогичном месте, как Протасевич? Тогда понятно.
Но другим политзаключённым повезло гораздо меньше. Давайте не забывать про тех, кого сейчас пытают до смерти в карцерах " (c)
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04.08.2021 18:46 Ответить
Официальная московская оппозиция . Ее вертухаи не избивают по ночам и не держат в карцере на бетонном полу раздетой . Сидит для виду как Протасевич . И хватит гнать на беларусов по поводу цветочков для омона . То были единичные случаи . Людей активных физически ликвидировало московское ФСБ наученное опытом киевского майдана . Лидеры были посажены еще до начала протестов и получили по 14 лет тюрьмы тихо без широкой огласки и озабоченности западных импотентов.
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04.08.2021 18:55 Ответить
Единственная оппозиционер, у которой есть яйца
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05.08.2021 10:55 Ответить
 
 