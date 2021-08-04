Суд над белорусской оппозиционеркой Колесниковой начался в Минске. ВИДЕО

Заседание проходит в закрытом режиме. Кроме Марии Колесниковой, на скамье подсудимых - еще один член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

Колесникову и Знака обвиняют в призывах к действиям против нацбезопасности, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и создании экстремистского формирования.

Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Перед началом заседания пропагандистскому агентству Sputnik удалось снять видео, на котором Колесникова танцует в зале суда и показывает сердечки.

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Музыкант Мария Колесникова была координатором избирательного штаба банкира Виктора Бабарико, выдвинувшегося на президентские выборы в 2020 году. После выборов она стала одним из лидеров белорусской оппозиции.

8 сентября 2020 года ее задержали на границе с Украиной. Колесникова говорит, что лукашенковские силовики пытались силой вывезти ее из страны, но она порвала свой паспорт, и тем пришлось ее задержать.

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Юриста Максима Знака задержали 9 сентября 2020 года.