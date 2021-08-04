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Сутички в Буринській ОТГ між місцевими жителями, поліцією і "тітушками". ВІДЕО

У Буринській ОТГ Сумської області відбулися бійки місцевих жителів з поліцією і "тітушками".

Як інформує Цензор.НЕТ, місцеві активісти стверджують, що опозиціонери місцевої ради, які не визнають повноважень чинного голови Буринської ОТГ Віктора Ладухи, скликали екстрене засідання ради і провели його в місцевій перукарні. На захист цих зборів стала поліція і "тітушки", якими керували помічники нардепа "Слуги народу" і місцевого бізнессмена Максима Гузенка.

"Озброївшись підтримкою десанту з числа помічників народного депутата України Максима Гузенка, юристів з обласного штабу "Слуг народу", поліції і загону тітушок місцевого авторитета Петра Василенка (Буринського) пішли на будівлю міськради, але мітинг прихильників міського голови був набагато більшим за чисельністю і йти напролом нападники не зважилися. Вони забарикадувались у перукарні, і поки загін поліції разом із тітушками стримували натовп жителів Бурині, оголосили свої збори сесією і прийняли якісь рішення. Депутатів не згодних із цим, пресу і міського голову на збори не пустили. Що там було на насправді - невідомо", - пише на своїй сторінці в соцмережі депутат Сумської райради Семен Салатенко і публікує відео сутичок.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Жителі Бурині Сумської області пікетують Офіс Генпрокурора, вимагають відставки прокурора Наталича: "Він сидить у таких схемах, що не можна навіть уявити". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

бійка (739) МВС (3501) протест (2398) Сумська область (3674) Гузенко Максим (5)


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Топ коментарі
+32
це тільки початок....за землю ще не таке буде
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04.08.2021 17:28
+32
титушня зеленского, мусорня - все дружно против народа, который хочет справедливости. Тут вспоминается предвыборный лозун прислуг урода: лох - це ти!
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04.08.2021 17:30
+18
Сегодня зеленопузые в цирюльне собрались - завтра в сортире сессию проведут. Им пофиг где бабло делить.
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04.08.2021 17:35
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це тільки початок....за землю ще не таке буде
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04.08.2021 17:28 Відповісти
Зелена банда бере приклад з януковоща...
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04.08.2021 19:35 Відповісти
титушня зеленского, мусорня - все дружно против народа, который хочет справедливости. Тут вспоминается предвыборный лозун прислуг урода: лох - це ти!
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04.08.2021 17:30 Відповісти
Мусора вместе с титушней на службе у власти и против народа... И о каких реформах говорили нам все эти годы???
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04.08.2021 17:36 Відповісти
Відригон децентралізації?
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04.08.2021 17:30 Відповісти
децентралізації якої насправді і не було.
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04.08.2021 21:24 Відповісти
Поліціянти бийте зелених поки не покрасніють!
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04.08.2021 17:30 Відповісти
так тих поліціянтів разом з зеленими дубасити треба!
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04.08.2021 19:15 Відповісти
суки при власти
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04.08.2021 17:30 Відповісти
рыло слуг народа и там торчит...а как жеж без них...
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04.08.2021 17:31 Відповісти
мусоров сразу на увольнение.
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04.08.2021 17:31 Відповісти
"Поліцейські кляті - зрадники народу", - столкновения в Бурынской ОТГ между местными жителями, полицией и "титушками" - Цензор.НЕТ 7983
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04.08.2021 17:32 Відповісти
Сегодня зеленопузые в цирюльне собрались - завтра в сортире сессию проведут. Им пофиг где бабло делить.
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04.08.2021 17:35 Відповісти
я за народ, молодцы!
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04.08.2021 17:40 Відповісти
попытка создания паралельных систем власти - готовая статья по сепаратизму...
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04.08.2021 17:44 Відповісти
Згідно КУ влада належить народу. Тобто територіальним громадам, які створюють органи влади.
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04.08.2021 19:40 Відповісти
жодного органа місцевого самоврядування, утвореного за конституцією в Україні дотепер не існує.
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04.08.2021 21:26 Відповісти
Зеля вернул Украину во времена Кучмы.Думайте за кого голосовать.
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04.08.2021 17:44 Відповісти
Главноє штоб не за Порошенка.
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04.08.2021 17:59 Відповісти
ДОСИТЬ ПРО БАРИГ, ВІН СВОЄ ВІДРЕЙДЕРИВ,
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04.08.2021 18:46 Відповісти
Головне, що Порошенко відрейдерив - це мізки зЕлебобіків.
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04.08.2021 18:56 Відповісти
Мда, а могли взяти вила та коси і розігнати цих "слуг народу" включно з ї захистинками.
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04.08.2021 17:57 Відповісти
Американцы говорят, шо с кольтом это лучше получается! И ты глянь, как они с Кольтом живут, и как мы, без Кольта...
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05.08.2021 07:53 Відповісти
цирульник голохвастов править бал!
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04.08.2021 17:58 Відповісти
Мєнти і тітушня разом. Все за заповітами петруся й авакова. І зеля, скотеня, туди ж. Бали з лядями організовує.
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04.08.2021 18:00 Відповісти
То ли ещё будет!
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04.08.2021 18:15 Відповісти
90-е.
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04.08.2021 18:15 Відповісти
Мусора с титушней, представители правящей партии, попытка захвата власти....никому ничего не напоминает? Там только триколоров не хватало для полного соответствия...
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04.08.2021 19:25 Відповісти
ага, в хід пущена операція "русскій август"...

Olexander Severyn

https://www.facebook.com/olexander.severyn/posts/5903757726364278?__cft__[0]=AZUzTb3BEebDkusTTVxqykIBuE9S_hfebZS68Q_DYhEBtAlGV9gkm_VsopNkORzX9wezJvFQ4DG2Yn7FnJItgvZnogFDxLGYicZlzd4fdHiOU2HVKu5P8x867BAubdKUbpNzLFs8mwBm2CDSlSj1aE-OFEvZqIPA0Klq3pOL8myfRV4mkRUfVVFK0jsLo1_FyBveBwxsqhG9yqmOlUY-Pxxk&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2 серпня о 06:17 ·

Любі друзі (с), як людина, не схильна до алярмізму, саме тому хочу сказати вам таке. Сонячний місяць серпень, плюс трішечки вересня - спокусливий час для московитів, щоб спробувати нас у якийсь свій спосіб якось привітати.

Тут кілька факторів, між якими і символізм нашої 30-ї річниці (символіст ВВХ нас вже завбачливо привітав своєю брєдятіною, але ж може здатися, що подарунків мало не буває), і нібито сприятливе для них тло - масштабне навчання "Запад", і планований візит Зеленського до США, та і той фактор, що голови припікає гаряче літнє сонечко.

Ні, я не думаю, що станеться щось таке вже особливе (хоча для тих наших, хто на фронті, певно кожен день особливий).

Але менше з тим - у цей період особливо варто ретельно дотримуватися інфогігієни, не споживати і - передусім - не поширювати неперевіреної інформації. Найперше тієї, що стосується військових і безпекових питань, надзвичайних ситуацій, інцидентів і т.п. Лише те, що бачили на власні очі, і то краще передати відповідним службам, а не у ФБ.

Витримка, пильність і солідарність - запорука того, що прорвемося. Обов'язково прорвемося, тримаймо стрій.
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04.08.2021 19:33 Відповісти
Пункт про инфогигиену - наиважливейший.
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04.08.2021 19:42 Відповісти
"реформа децентрализации" во всей красе. скоро будут одни поместные князьки со своей полицией, армией и законами.
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04.08.2021 20:51 Відповісти
мразь мусорская хоче Майдан
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04.08.2021 22:43 Відповісти
Кажись пиццожоры на Майдан пойдут только Моргерштерна послушать...
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05.08.2021 07:55 Відповісти
я так понял полиция рюзакова, "слуги народа" и титушки это новая реальность Украины, руководимой гауляйтером от руSSкого мира ермаком-Козырем!
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05.08.2021 05:10 Відповісти
У бандюків бандюки віджимають награбоване добро Гвалт! Спасітє-помогітє "чесному" ладусі.
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05.08.2021 10:27 Відповісти
 
 