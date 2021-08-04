Сутички в Буринській ОТГ між місцевими жителями, поліцією і "тітушками". ВІДЕО
У Буринській ОТГ Сумської області відбулися бійки місцевих жителів з поліцією і "тітушками".
Як інформує Цензор.НЕТ, місцеві активісти стверджують, що опозиціонери місцевої ради, які не визнають повноважень чинного голови Буринської ОТГ Віктора Ладухи, скликали екстрене засідання ради і провели його в місцевій перукарні. На захист цих зборів стала поліція і "тітушки", якими керували помічники нардепа "Слуги народу" і місцевого бізнессмена Максима Гузенка.
"Озброївшись підтримкою десанту з числа помічників народного депутата України Максима Гузенка, юристів з обласного штабу "Слуг народу", поліції і загону тітушок місцевого авторитета Петра Василенка (Буринського) пішли на будівлю міськради, але мітинг прихильників міського голови був набагато більшим за чисельністю і йти напролом нападники не зважилися. Вони забарикадувались у перукарні, і поки загін поліції разом із тітушками стримували натовп жителів Бурині, оголосили свої збори сесією і прийняли якісь рішення. Депутатів не згодних із цим, пресу і міського голову на збори не пустили. Що там було на насправді - невідомо", - пише на своїй сторінці в соцмережі депутат Сумської райради Семен Салатенко і публікує відео сутичок.
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Olexander Severyn
https://www.facebook.com/olexander.severyn/posts/5903757726364278?__cft__[0]=AZUzTb3BEebDkusTTVxqykIBuE9S_hfebZS68Q_DYhEBtAlGV9gkm_VsopNkORzX9wezJvFQ4DG2Yn7FnJItgvZnogFDxLGYicZlzd4fdHiOU2HVKu5P8x867BAubdKUbpNzLFs8mwBm2CDSlSj1aE-OFEvZqIPA0Klq3pOL8myfRV4mkRUfVVFK0jsLo1_FyBveBwxsqhG9yqmOlUY-Pxxk&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2 серпня о 06:17 ·
Любі друзі (с), як людина, не схильна до алярмізму, саме тому хочу сказати вам таке. Сонячний місяць серпень, плюс трішечки вересня - спокусливий час для московитів, щоб спробувати нас у якийсь свій спосіб якось привітати.
Тут кілька факторів, між якими і символізм нашої 30-ї річниці (символіст ВВХ нас вже завбачливо привітав своєю брєдятіною, але ж може здатися, що подарунків мало не буває), і нібито сприятливе для них тло - масштабне навчання "Запад", і планований візит Зеленського до США, та і той фактор, що голови припікає гаряче літнє сонечко.
Ні, я не думаю, що станеться щось таке вже особливе (хоча для тих наших, хто на фронті, певно кожен день особливий).
Але менше з тим - у цей період особливо варто ретельно дотримуватися інфогігієни, не споживати і - передусім - не поширювати неперевіреної інформації. Найперше тієї, що стосується військових і безпекових питань, надзвичайних ситуацій, інцидентів і т.п. Лише те, що бачили на власні очі, і то краще передати відповідним службам, а не у ФБ.
Витримка, пильність і солідарність - запорука того, що прорвемося. Обов'язково прорвемося, тримаймо стрій.