Сутички в Буринській ОТГ між місцевими жителями, поліцією і "тітушками". ВІДЕО

У Буринській ОТГ Сумської області відбулися бійки місцевих жителів з поліцією і "тітушками".

Як інформує Цензор.НЕТ, місцеві активісти стверджують, що опозиціонери місцевої ради, які не визнають повноважень чинного голови Буринської ОТГ Віктора Ладухи, скликали екстрене засідання ради і провели його в місцевій перукарні. На захист цих зборів стала поліція і "тітушки", якими керували помічники нардепа "Слуги народу" і місцевого бізнессмена Максима Гузенка.

"Озброївшись підтримкою десанту з числа помічників народного депутата України Максима Гузенка, юристів з обласного штабу "Слуг народу", поліції і загону тітушок місцевого авторитета Петра Василенка (Буринського) пішли на будівлю міськради, але мітинг прихильників міського голови був набагато більшим за чисельністю і йти напролом нападники не зважилися. Вони забарикадувались у перукарні, і поки загін поліції разом із тітушками стримували натовп жителів Бурині, оголосили свої збори сесією і прийняли якісь рішення. Депутатів не згодних із цим, пресу і міського голову на збори не пустили. Що там було на насправді - невідомо", - пише на своїй сторінці в соцмережі депутат Сумської райради Семен Салатенко і публікує відео сутичок.

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