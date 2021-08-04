Столкновения в Бурынской ОТГ между местными жителями, полицией и "титушками". ВИДЕО

В Бурынской ОТГ Сумской области произошли потасовки местных жителей с полицией и "титушками".

Как сообщает Цензор.НЕТ, местные активисты утверждают, что оппозиционеры местного совета, которые не признают полномочий действующего главы Бурынской ОТГ Виктора Ладухи созвали экстренное заседание совета и провели его в местной парикмахерской. На защиту этого собрания стала полиция и "титушки", которыми руководили помощники нардепа "Слуги народа" и местного бизнессмена Максима Гузенко.

"Вооруживших поддержкой десанта из числа помощников народного депутата Украины Максима Гузенко, юристов из областного штаба "Слуг Народа", полиции и отряда титушек местного авторитета Петра Василенко (Бурынского) пошли на здание горсовета, но митинг сторонников городского главы был гораздо больше по численности и идти напролом нападавшие не решились. Они забарикадировались в парикхмахерской и пока отряд полиции вместе с титушками сдерживали толпу жителей Бурыни, обьявили свое собрание сессией и приняли какие то решения. Депутатов не согласных с этим, прессу и городского главу на собрание не пустили. Что там было на самом деле - неизвестно", - пишет на своей странице в соцсети депутат Сумского райсовета Семен Салатенко и публикует видео столкновений.

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