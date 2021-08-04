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Столкновения в Бурынской ОТГ между местными жителями, полицией и "титушками". ВИДЕО

В Бурынской ОТГ Сумской области произошли потасовки местных жителей с полицией и "титушками".

Как сообщает Цензор.НЕТ, местные активисты утверждают, что оппозиционеры местного совета, которые не признают полномочий действующего главы Бурынской ОТГ Виктора Ладухи созвали экстренное заседание совета и провели его в местной парикмахерской. На защиту этого собрания стала полиция и "титушки", которыми руководили помощники нардепа "Слуги народа" и местного бизнессмена Максима Гузенко.  

"Вооруживших поддержкой десанта из числа помощников народного депутата Украины Максима Гузенко, юристов из областного штаба "Слуг Народа", полиции и отряда титушек местного авторитета Петра Василенко (Бурынского) пошли на здание горсовета, но митинг сторонников городского главы был гораздо больше по численности и идти напролом нападавшие не решились. Они забарикадировались в парикхмахерской и пока отряд полиции вместе с титушками сдерживали толпу жителей Бурыни, обьявили свое собрание сессией и приняли какие то решения. Депутатов не согласных с этим, прессу и городского главу на собрание не пустили. Что там было на самом деле - неизвестно", - пишет на своей странице в соцсети депутат Сумского райсовета Семен Салатенко и публикует видео столкновений.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Жители Бурыни Сумской области пикетируют Офис Генпрокурора, требуют отставки прокурора Наталича: "Он сидит в таких схемах, что нельзя даже представить". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

драка (2019) МВД (9318) протест (5858) Сумская область (3125) Гузенко Максим (4)


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Топ комментарии
+32
це тільки початок....за землю ще не таке буде
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04.08.2021 17:28
+32
титушня зеленского, мусорня - все дружно против народа, который хочет справедливости. Тут вспоминается предвыборный лозун прислуг урода: лох - це ти!
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04.08.2021 17:30
+18
Сегодня зеленопузые в цирюльне собрались - завтра в сортире сессию проведут. Им пофиг где бабло делить.
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04.08.2021 17:35
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Правила форума Совет форумчан
це тільки початок....за землю ще не таке буде
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04.08.2021 17:28 Ответить
Зелена банда бере приклад з януковоща...
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04.08.2021 19:35 Ответить
титушня зеленского, мусорня - все дружно против народа, который хочет справедливости. Тут вспоминается предвыборный лозун прислуг урода: лох - це ти!
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04.08.2021 17:30 Ответить
Мусора вместе с титушней на службе у власти и против народа... И о каких реформах говорили нам все эти годы???
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04.08.2021 17:36 Ответить
Відригон децентралізації?
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04.08.2021 17:30 Ответить
децентралізації якої насправді і не було.
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04.08.2021 21:24 Ответить
Поліціянти бийте зелених поки не покрасніють!
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04.08.2021 17:30 Ответить
так тих поліціянтів разом з зеленими дубасити треба!
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04.08.2021 19:15 Ответить
суки при власти
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04.08.2021 17:30 Ответить
рыло слуг народа и там торчит...а как жеж без них...
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04.08.2021 17:31 Ответить
мусоров сразу на увольнение.
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04.08.2021 17:31 Ответить
"Поліцейські кляті - зрадники народу", - столкновения в Бурынской ОТГ между местными жителями, полицией и "титушками" - Цензор.НЕТ 7983
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04.08.2021 17:32 Ответить
Сегодня зеленопузые в цирюльне собрались - завтра в сортире сессию проведут. Им пофиг где бабло делить.
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04.08.2021 17:35 Ответить
я за народ, молодцы!
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04.08.2021 17:40 Ответить
попытка создания паралельных систем власти - готовая статья по сепаратизму...
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04.08.2021 17:44 Ответить
Згідно КУ влада належить народу. Тобто територіальним громадам, які створюють органи влади.
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04.08.2021 19:40 Ответить
жодного органа місцевого самоврядування, утвореного за конституцією в Україні дотепер не існує.
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04.08.2021 21:26 Ответить
Зеля вернул Украину во времена Кучмы.Думайте за кого голосовать.
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04.08.2021 17:44 Ответить
Главноє штоб не за Порошенка.
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04.08.2021 17:59 Ответить
ДОСИТЬ ПРО БАРИГ, ВІН СВОЄ ВІДРЕЙДЕРИВ,
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04.08.2021 18:46 Ответить
Головне, що Порошенко відрейдерив - це мізки зЕлебобіків.
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04.08.2021 18:56 Ответить
Мда, а могли взяти вила та коси і розігнати цих "слуг народу" включно з ї захистинками.
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04.08.2021 17:57 Ответить
Американцы говорят, шо с кольтом это лучше получается! И ты глянь, как они с Кольтом живут, и как мы, без Кольта...
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05.08.2021 07:53 Ответить
цирульник голохвастов править бал!
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04.08.2021 17:58 Ответить
Мєнти і тітушня разом. Все за заповітами петруся й авакова. І зеля, скотеня, туди ж. Бали з лядями організовує.
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04.08.2021 18:00 Ответить
То ли ещё будет!
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04.08.2021 18:15 Ответить
90-е.
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04.08.2021 18:15 Ответить
Мусора с титушней, представители правящей партии, попытка захвата власти....никому ничего не напоминает? Там только триколоров не хватало для полного соответствия...
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04.08.2021 19:25 Ответить
ага, в хід пущена операція "русскій август"...

Olexander Severyn

https://www.facebook.com/olexander.severyn/posts/5903757726364278?__cft__[0]=AZUzTb3BEebDkusTTVxqykIBuE9S_hfebZS68Q_DYhEBtAlGV9gkm_VsopNkORzX9wezJvFQ4DG2Yn7FnJItgvZnogFDxLGYicZlzd4fdHiOU2HVKu5P8x867BAubdKUbpNzLFs8mwBm2CDSlSj1aE-OFEvZqIPA0Klq3pOL8myfRV4mkRUfVVFK0jsLo1_FyBveBwxsqhG9yqmOlUY-Pxxk&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2 серпня о 06:17 ·

Любі друзі (с), як людина, не схильна до алярмізму, саме тому хочу сказати вам таке. Сонячний місяць серпень, плюс трішечки вересня - спокусливий час для московитів, щоб спробувати нас у якийсь свій спосіб якось привітати.

Тут кілька факторів, між якими і символізм нашої 30-ї річниці (символіст ВВХ нас вже завбачливо привітав своєю брєдятіною, але ж може здатися, що подарунків мало не буває), і нібито сприятливе для них тло - масштабне навчання "Запад", і планований візит Зеленського до США, та і той фактор, що голови припікає гаряче літнє сонечко.

Ні, я не думаю, що станеться щось таке вже особливе (хоча для тих наших, хто на фронті, певно кожен день особливий).

Але менше з тим - у цей період особливо варто ретельно дотримуватися інфогігієни, не споживати і - передусім - не поширювати неперевіреної інформації. Найперше тієї, що стосується військових і безпекових питань, надзвичайних ситуацій, інцидентів і т.п. Лише те, що бачили на власні очі, і то краще передати відповідним службам, а не у ФБ.

Витримка, пильність і солідарність - запорука того, що прорвемося. Обов'язково прорвемося, тримаймо стрій.
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04.08.2021 19:33 Ответить
Пункт про инфогигиену - наиважливейший.
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04.08.2021 19:42 Ответить
"реформа децентрализации" во всей красе. скоро будут одни поместные князьки со своей полицией, армией и законами.
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04.08.2021 20:51 Ответить
мразь мусорская хоче Майдан
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04.08.2021 22:43 Ответить
Кажись пиццожоры на Майдан пойдут только Моргерштерна послушать...
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05.08.2021 07:55 Ответить
я так понял полиция рюзакова, "слуги народа" и титушки это новая реальность Украины, руководимой гауляйтером от руSSкого мира ермаком-Козырем!
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05.08.2021 05:10 Ответить
У бандюків бандюки віджимають награбоване добро Гвалт! Спасітє-помогітє "чесному" ладусі.
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05.08.2021 10:27 Ответить
 
 