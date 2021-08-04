Столкновения в Бурынской ОТГ между местными жителями, полицией и "титушками". ВИДЕО
В Бурынской ОТГ Сумской области произошли потасовки местных жителей с полицией и "титушками".
Как сообщает Цензор.НЕТ, местные активисты утверждают, что оппозиционеры местного совета, которые не признают полномочий действующего главы Бурынской ОТГ Виктора Ладухи созвали экстренное заседание совета и провели его в местной парикмахерской. На защиту этого собрания стала полиция и "титушки", которыми руководили помощники нардепа "Слуги народа" и местного бизнессмена Максима Гузенко.
"Вооруживших поддержкой десанта из числа помощников народного депутата Украины Максима Гузенко, юристов из областного штаба "Слуг Народа", полиции и отряда титушек местного авторитета Петра Василенко (Бурынского) пошли на здание горсовета, но митинг сторонников городского главы был гораздо больше по численности и идти напролом нападавшие не решились. Они забарикадировались в парикхмахерской и пока отряд полиции вместе с титушками сдерживали толпу жителей Бурыни, обьявили свое собрание сессией и приняли какие то решения. Депутатов не согласных с этим, прессу и городского главу на собрание не пустили. Что там было на самом деле - неизвестно", - пишет на своей странице в соцсети депутат Сумского райсовета Семен Салатенко и публикует видео столкновений.
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Olexander Severyn
https://www.facebook.com/olexander.severyn/posts/5903757726364278?__cft__[0]=AZUzTb3BEebDkusTTVxqykIBuE9S_hfebZS68Q_DYhEBtAlGV9gkm_VsopNkORzX9wezJvFQ4DG2Yn7FnJItgvZnogFDxLGYicZlzd4fdHiOU2HVKu5P8x867BAubdKUbpNzLFs8mwBm2CDSlSj1aE-OFEvZqIPA0Klq3pOL8myfRV4mkRUfVVFK0jsLo1_FyBveBwxsqhG9yqmOlUY-Pxxk&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2 серпня о 06:17 ·
Любі друзі (с), як людина, не схильна до алярмізму, саме тому хочу сказати вам таке. Сонячний місяць серпень, плюс трішечки вересня - спокусливий час для московитів, щоб спробувати нас у якийсь свій спосіб якось привітати.
Тут кілька факторів, між якими і символізм нашої 30-ї річниці (символіст ВВХ нас вже завбачливо привітав своєю брєдятіною, але ж може здатися, що подарунків мало не буває), і нібито сприятливе для них тло - масштабне навчання "Запад", і планований візит Зеленського до США, та і той фактор, що голови припікає гаряче літнє сонечко.
Ні, я не думаю, що станеться щось таке вже особливе (хоча для тих наших, хто на фронті, певно кожен день особливий).
Але менше з тим - у цей період особливо варто ретельно дотримуватися інфогігієни, не споживати і - передусім - не поширювати неперевіреної інформації. Найперше тієї, що стосується військових і безпекових питань, надзвичайних ситуацій, інцидентів і т.п. Лише те, що бачили на власні очі, і то краще передати відповідним службам, а не у ФБ.
Витримка, пильність і солідарність - запорука того, що прорвемося. Обов'язково прорвемося, тримаймо стрій.