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Російський атомний підводний човен втратив хід біля берегів Данії. ВIДЕО

Російський атомохід дрейфував зі швидкістю 1,5 вузла в бік данського берега. Корабель ВМФ Данії запропонував допомогу, від якої російські моряки "ввічливо відмовилися".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

Інцидент стався з російським атомним підводним човном "Орел", що здійснював разом із кораблями супроводу перехід із Санкт-Петербурга на Кольський півострів.

"Орел" ненадовго втратив хід у водах на схід від другого за величиною міста Данії Орхус.

Екіпаж данського сторожового корабля "Діана", який супроводжував російську групу з трьох кораблів, на своїй сторінці в Facebook назвав ситуацію, що виникла "драматичною". "Супровід з Балтійського моря увійде в історію як драматичний і захоплюючий, оскільки в атомного підводного човна "Орел" класу "Оскар-II" були проблеми з тягою і він втратив хід в районі Сеєре, де став дрейфувати зі швидкістю 1,5 вузла в бік острова", - повідомили данські моряки.

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До човна підійшли російські кораблі, було підготовлено засоби для буксирування. "Діана" запропонувала свою допомогу, від якої "ввічливо відмовилися, що було дивно", - пишуть далі моряки данського судна. За їхньою інформацією, "Орел" через якийсь час зміг знову запустити двигуни і буксирувальні засоби були прибрані. Підводний човен деякий час ішов у надводному положенні, але потім занурився під воду, розповіли в Об'єднаному штабі Збройних сил Норвегії, які продовжують спостереження за російською групою на її шляху на базу Північного флоту на Кольському півострові.

Жодних офіційних коментарів від командування Військово-морського флоту Росії з приводу інциденту не було. Невідомо, що стало причиною втрати човном ходу, чи була подія пов'язана з ядерними реакторами чи відмовою допоміжного обладнання.

Підводний човен К-266 "Орел" було введено в експлуатацію в грудні 1992 року. Він належить проєкту 949А "Антей" ("Оскар-II" з кодифікації НАТО). На його борту два атомні реактори. В його стандартне озброєння входять торпеди і крилаті ракети. До проєкту 949А "Антей" належить і підводний човен "Курськ", що затонув у Баренцовому морі 12 серпня 2000 під час навчань. Загинули всі 118 членів екіпажу.

Автор: 

Данія (769) підводний човен (86) росія (65162)


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https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZUC9ZCzJCj1K4maBeuDLN8YvP43c4Fp-7o-438sPaQ0xjocVHmMG_pf4KRMZBrfSY0qzsJ6uJgOo0f9d9F5hVURMb1NPODV5Z-G2F0chcxZHJcXLtSBjeEn-0aEkl_sUpE&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1400748360297465?__cft__[0]=AZUC9ZCzJCj1K4maBeuDLN8YvP43c4Fp-7o-438sPaQ0xjocVHmMG_pf4KRMZBrfSY0qzsJ6uJgOo0f9d9F5hVURMb1NPODV5Z-G2F0chcxZHJcXLtSBjeEn-0aEkl_sUpE&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Сирийцы сбили беспилотник.

Все успели порадоваться, но тут оказалось что сбили они российский Форпост новейшей модификации 2020 года выпуска.

Итого новейший российский комплекс ПВО сбил новейший российский беспилотник.
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05.08.2021 17:09
+41
Драматично ага...сльози мишають говорити.
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05.08.2021 17:08
+30
нехай веслами гребуть в свою підоРашку.
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05.08.2021 17:10
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срочно из подшанников шить паруса!
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05.08.2021 17:08 Відповісти
Бо орел під водою не літає...
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05.08.2021 21:02 Відповісти
Драматично ага...сльози мишають говорити.
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05.08.2021 17:08 Відповісти
Добити її негайно!
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05.08.2021 17:49 Відповісти
ну конечно драматично...для острова
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05.08.2021 18:14 Відповісти
І засрать свої територіальні води радіацією? Цей човен (писали) - з тієї ж серії, що і "Курськ"
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05.08.2021 17:23 Відповісти
Так це ж і є допомога, коли йдеться про москалів.
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05.08.2021 17:25 Відповісти
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZUC9ZCzJCj1K4maBeuDLN8YvP43c4Fp-7o-438sPaQ0xjocVHmMG_pf4KRMZBrfSY0qzsJ6uJgOo0f9d9F5hVURMb1NPODV5Z-G2F0chcxZHJcXLtSBjeEn-0aEkl_sUpE&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1400748360297465?__cft__[0]=AZUC9ZCzJCj1K4maBeuDLN8YvP43c4Fp-7o-438sPaQ0xjocVHmMG_pf4KRMZBrfSY0qzsJ6uJgOo0f9d9F5hVURMb1NPODV5Z-G2F0chcxZHJcXLtSBjeEn-0aEkl_sUpE&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Сирийцы сбили беспилотник.

Все успели порадоваться, но тут оказалось что сбили они российский Форпост новейшей модификации 2020 года выпуска.

Итого новейший российский комплекс ПВО сбил новейший российский беспилотник.
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05.08.2021 17:09 Відповісти
Ціхо, йде природний відбір.
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05.08.2021 17:25 Відповісти
перетнула кордон(что у нее на уме?) - атаковать... уничтожить рубку и кацапская лоханка - металлолом....
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05.08.2021 17:10 Відповісти
нехай веслами гребуть в свою підоРашку.
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05.08.2021 17:10 Відповісти
Из текста не ясно чем мордва залепила дырки, оставленные дрелью.
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05.08.2021 17:11 Відповісти
ты про скрепную изоленту не слыхал?
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05.08.2021 17:27 Відповісти
По фото выглядит как будто её кусками фанеры латали
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05.08.2021 17:32 Відповісти
То след от пробоины бутылкой импортного игристого вина. Пробили, когда на воду спускали. Первое срочное погружение, так сказать...
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05.08.2021 18:09 Відповісти
Куски , но не фанерные , а из резины для защиты от гидролокаторов , чтобы стать незаметной .
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05.08.2021 19:31 Відповісти
когда фотографию увидел подумал что это датские буксиры уже на металлолом собрались ее пилить , зря статью прочитал
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05.08.2021 17:13 Відповісти
А с американской что?
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05.08.2021 17:15 Відповісти
на американській , мабуть, від сміху зараз помирають
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05.08.2021 17:17 Відповісти
цензор!!! не тормози!!!
новости сто лет, все пометились, оперативнее надо быть.
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05.08.2021 17:16 Відповісти
Мы все надеялись на лучшую развязку.
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05.08.2021 18:07 Відповісти
Эх блин, чего ж не затонула?
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05.08.2021 17:16 Відповісти
Шо у них там происходит если атомоход идёт с группой поддержки,или энто шоб усе боялись ихних буксиров? Наш видимо произвел на Мордор огромное впечатление.
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05.08.2021 17:19 Відповісти
ну знаю, что авианосцы ходт с группой поддержки, но чтоб подлодка, да еще и атомоход......она как-бэ автономные походы должна совершать.
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05.08.2021 17:25 Відповісти
Она в 17 году капремонт прошла...видать москали шо то таки про ее знають, если без буксира не отпускают
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05.08.2021 17:53 Відповісти
дрова кончились ? или кочегар выпал ?
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05.08.2021 17:19 Відповісти
Гребцам похмелиться забыли дать.
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05.08.2021 17:22 Відповісти
краб на галере сдох )))
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05.08.2021 18:49 Відповісти
Теж мені дивина) підвезли дрова та вугілля і запустили двигуна.))))"Плавали-знаем"))
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05.08.2021 17:19 Відповісти
По ходу кацапы искали под водой трубу "северного потока"......
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05.08.2021 17:19 Відповісти
"Вежливо отказались", так как боялись что датско-НАТОвские спецслужбы раскроют секрет новейших вяликоскрепных секретктных сколковских нанатехналогий", касательно сортов пакли для законопачивания дыр, формулу навозно-смоляной замазки, синей изоленты и текст специального "отченаша для падводникаф"...
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05.08.2021 17:22 Відповісти
Так це ж уже було (с). Тільки з норвежцями замість данців. "Курськ", здається...
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05.08.2021 17:28 Відповісти
да затопите вы её по тихому
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05.08.2021 17:28 Відповісти
Грін Піс возбудиться - не можна.
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06.08.2021 09:02 Відповісти
Рукожопи...
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05.08.2021 17:28 Відповісти
Так добивайте скорее, пока не шевелится.
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05.08.2021 17:29 Відповісти
Ласты слетели, а так все путем...
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05.08.2021 17:31 Відповісти
Техника - анала говнет.
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05.08.2021 17:32 Відповісти
нано болт не зря бороздит космопространство закон сохранения енергии никто не отменял
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05.08.2021 17:33 Відповісти
Расстрелять при попытке к бегству
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05.08.2021 17:37 Відповісти
Курск номер два!!!
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05.08.2021 17:37 Відповісти
_Жаль. Штош... бум надеяцца в следующий раз никто из путлеровцев в банке не выживет. Людоеды не имеют права на жизнь.
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05.08.2021 17:44 Відповісти
Суки позорные, обосрались...
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05.08.2021 17:45 Відповісти
Не доработали кацапы, не смогли утонуть нормально. А пора, август, однако.
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05.08.2021 17:47 Відповісти
Ще не вечір...
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05.08.2021 18:01 Відповісти
Ну так. Гребцов же надо где-то размещать.
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05.08.2021 18:22 Відповісти
В помощь им надо было весла предложить! На веслах оно им как то привычней.
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05.08.2021 17:48 Відповісти
...А за кілька днів на запитання журналістів "Що трапилось із субмариною?" *********, такий, скаже: анаутанула.
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05.08.2021 18:00 Відповісти
у дохлого орла на вооружении мультики
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05.08.2021 18:01 Відповісти
Не надо! Не надо недооценивать смертельногго врага, это летально! Большая глупость есть.
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05.08.2021 18:04 Відповісти
Это он за "Лошарик" зацепился? Или за первый отсек Курска, который под водой отпилили? Кстати, у них еще и пердолет снова грохнулся.


Август на Раше - месяц нескучный.
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05.08.2021 18:04 Відповісти
может стоит продлить август?
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05.08.2021 19:20 Відповісти
Еще несколько десятков кацапок чуть не стали 10-долларовыми шлюхами, как их хутин называет...
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05.08.2021 18:06 Відповісти
Вежливо отказались? Чтоб не впечатлились "мощой" Рассеи, какая она есть, вне телевизора.
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05.08.2021 18:06 Відповісти
КУзьмича на помощь пусть отправляют только пару запаснізх кранов пусть тащит а то зная его навыки их топить , то одним не отделаетсю
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05.08.2021 18:10 Відповісти
Гребная весельная атомная подлодка федерашки...
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05.08.2021 18:20 Відповісти
Та шо тут такого?
Бензин закончился. Звякнули на базу северного флота. Им подвезли пару канистр и они снова смогли плыть своим ходом.)
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05.08.2021 18:38 Відповісти
"орел""сраный
Рожденный тонуть летать не может
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05.08.2021 18:39 Відповісти
Міняємо підлодку РФ на ракетний катер Кентавр , з доплатою.
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05.08.2021 18:52 Відповісти
если бы не свидетели-датчане, то кацапы гордо и тихо потопили бы свою ржавую лоханку, а так - "народу победителю" пришлось опять тратиться, тянуть упирающегося "орла" в чуждую ему среду, вникуда..
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05.08.2021 18:56 Відповісти
Кацапи розіграли виставу і дивились на реакцію Данії. Після виконання завдань пішли своїм курсом. Чому всі радіють?
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05.08.2021 19:06 Відповісти
Могут и другие лодки повторить ?
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05.08.2021 19:09 Відповісти
дави их бл..дь
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05.08.2021 19:17 Відповісти
...потеряла ход? Так это у кацапов лапы устали ластами махать...
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05.08.2021 19:25 Відповісти
надо было пару мин приклеить
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05.08.2021 19:30 Відповісти
Російський атомний підводний човен втратив хід біля берегів Данії - Цензор.НЕТ 766
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05.08.2021 20:04 Відповісти
С толкача завели?
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05.08.2021 20:07 Відповісти
Орел как раз сосед с Курском
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05.08.2021 21:21 Відповісти
Почти весь российский флот пора порезать на металлолом .Он уже слишком стар ,чтобы выполнять боевые задачи....
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05.08.2021 22:39 Відповісти
А ресурси хто тягнуть з Росії буде?
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07.08.2021 15:06 Відповісти
У орла старческие судороги.
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05.08.2021 23:21 Відповісти
Похоже что не всё так просто как кажеться на первый взгляд и не исключено ,что у них так было запланировано
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06.08.2021 01:11 Відповісти
пашол типа курск шукать...??- ну скатертью (300м) дорогжка
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06.08.2021 02:10 Відповісти
Патрульный вертолет ВС США SH-60B атаковал и потопил не идентифицированный вооруженный катер при попытке захвата танкера для перевозки сырой нефти SIFSAFAH (флаг Кувейта, .IMO: 9856713) в Аденском заливе. Група зовнішнього моніторингу tZE inform
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06.08.2021 08:05 Відповісти
Жаль что не пошли на корм рыбам... как курск.
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06.08.2021 09:53 Відповісти
Пусть нагуляют мясо.
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06.08.2021 14:53 Відповісти
Я так розумію... що буксири підводний човен "з толкача" запускали?
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07.08.2021 15:09 Відповісти
 
 