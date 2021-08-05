Російський атомний підводний човен втратив хід біля берегів Данії. ВIДЕО

Російський атомохід дрейфував зі швидкістю 1,5 вузла в бік данського берега. Корабель ВМФ Данії запропонував допомогу, від якої російські моряки "ввічливо відмовилися".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

Інцидент стався з російським атомним підводним човном "Орел", що здійснював разом із кораблями супроводу перехід із Санкт-Петербурга на Кольський півострів.

"Орел" ненадовго втратив хід у водах на схід від другого за величиною міста Данії Орхус.

Екіпаж данського сторожового корабля "Діана", який супроводжував російську групу з трьох кораблів, на своїй сторінці в Facebook назвав ситуацію, що виникла "драматичною". "Супровід з Балтійського моря увійде в історію як драматичний і захоплюючий, оскільки в атомного підводного човна "Орел" класу "Оскар-II" були проблеми з тягою і він втратив хід в районі Сеєре, де став дрейфувати зі швидкістю 1,5 вузла в бік острова", - повідомили данські моряки.

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До човна підійшли російські кораблі, було підготовлено засоби для буксирування. "Діана" запропонувала свою допомогу, від якої "ввічливо відмовилися, що було дивно", - пишуть далі моряки данського судна. За їхньою інформацією, "Орел" через якийсь час зміг знову запустити двигуни і буксирувальні засоби були прибрані. Підводний човен деякий час ішов у надводному положенні, але потім занурився під воду, розповіли в Об'єднаному штабі Збройних сил Норвегії, які продовжують спостереження за російською групою на її шляху на базу Північного флоту на Кольському півострові.

Жодних офіційних коментарів від командування Військово-морського флоту Росії з приводу інциденту не було. Невідомо, що стало причиною втрати човном ходу, чи була подія пов'язана з ядерними реакторами чи відмовою допоміжного обладнання.

Підводний човен К-266 "Орел" було введено в експлуатацію в грудні 1992 року. Він належить проєкту 949А "Антей" ("Оскар-II" з кодифікації НАТО). На його борту два атомні реактори. В його стандартне озброєння входять торпеди і крилаті ракети. До проєкту 949А "Антей" належить і підводний човен "Курськ", що затонув у Баренцовому морі 12 серпня 2000 під час навчань. Загинули всі 118 членів екіпажу.