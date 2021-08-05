Российская атомная подлодка потеряла ход у берегов Дании. ВИДЕО

Российский атомоход дрейфовал со скоростью 1,5 узла в сторону датского берега. Корабль ВМФ Дании предложил помощь, от которой российские моряки "вежливо отказались".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Инцидент произошел с российской атомной подлодкой "Орел", совершавшей вместе с кораблями сопровождения переход из Санкт-Петербурга на Кольский полуостров.

"Орел" кратковременно потерял ход в водах к востоку от второго по величине города Дании Орхус.

Экипаж датского сторожевого корабля "Диана", сопровождавший российскую группу из трех кораблей, на своей странице в Facebook назвал возникшую ситуацию "драматичной". "Сопровождение из Балтийского моря войдет в историю как драматичное и захватывающее, поскольку у атомной подводной лодки "Орел" класса "Оскар-II" были проблемы с тягой и она потеряла ход в районе Сейерё, где стала дрейфовать со скоростью 1,5 узла в сторону острова", - сообщили датские моряки.

Читайте: "Моя самая большая ошибка - то, что я верил России", - Кравчук

К лодке подошли российские корабли, были подготовлены средства для буксировки. "Диана" предложила свою помощь, от которой "вежливо отказались, что было неудивительно", - пишут далее моряки датского судна. По их информации, "Орел" некоторое время спустя смог снова запустить двигатели и буксировочные средства были убраны. Подлодка некоторое время шла в надводном положении, но затем погрузилась под воду, рассказали в Объединенном штабе Вооруженных сил Норвегии, которые продолжают наблюдение за российской группой на ее пути на базу Северного флота на Кольском полуострове.

Никаких официальных комментариев от командования Военно-морского флота России по поводу инцидента не последовало. Неизвестно, что стало причиной потери лодкой хода, было ли происшествие связано с ядерными реакторами или отказом вспомогательного оборудования.

Также читайте: В Госдуме РФ отреагировали на обращение Зеленского к жителям оккупированного Донбасса: Без России на территории Украины "цивилизации не будет"

Подводная лодка К-266 "Орел" была введена в эксплуатацию в декабре 1992 года. Она принадлежит проекту 949А "Антей" ("Оскар-II" по кодификации НАТО). На ее борту два атомных реактора. В ее стандартное вооружение входят торпеды и крылатые ракеты. К проекту 949А "Антей" относилась и подлодка "Курск", затонувшая в Баренцевом море 12 августа 2000 года во время учений. Погибли все 118 членов экипажа.