Российская атомная подлодка потеряла ход у берегов Дании. ВИДЕО
Российский атомоход дрейфовал со скоростью 1,5 узла в сторону датского берега. Корабль ВМФ Дании предложил помощь, от которой российские моряки "вежливо отказались".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.
Инцидент произошел с российской атомной подлодкой "Орел", совершавшей вместе с кораблями сопровождения переход из Санкт-Петербурга на Кольский полуостров.
"Орел" кратковременно потерял ход в водах к востоку от второго по величине города Дании Орхус.
Экипаж датского сторожевого корабля "Диана", сопровождавший российскую группу из трех кораблей, на своей странице в Facebook назвал возникшую ситуацию "драматичной". "Сопровождение из Балтийского моря войдет в историю как драматичное и захватывающее, поскольку у атомной подводной лодки "Орел" класса "Оскар-II" были проблемы с тягой и она потеряла ход в районе Сейерё, где стала дрейфовать со скоростью 1,5 узла в сторону острова", - сообщили датские моряки.
К лодке подошли российские корабли, были подготовлены средства для буксировки. "Диана" предложила свою помощь, от которой "вежливо отказались, что было неудивительно", - пишут далее моряки датского судна. По их информации, "Орел" некоторое время спустя смог снова запустить двигатели и буксировочные средства были убраны. Подлодка некоторое время шла в надводном положении, но затем погрузилась под воду, рассказали в Объединенном штабе Вооруженных сил Норвегии, которые продолжают наблюдение за российской группой на ее пути на базу Северного флота на Кольском полуострове.
Никаких официальных комментариев от командования Военно-морского флота России по поводу инцидента не последовало. Неизвестно, что стало причиной потери лодкой хода, было ли происшествие связано с ядерными реакторами или отказом вспомогательного оборудования.
Подводная лодка К-266 "Орел" была введена в эксплуатацию в декабре 1992 года. Она принадлежит проекту 949А "Антей" ("Оскар-II" по кодификации НАТО). На ее борту два атомных реактора. В ее стандартное вооружение входят торпеды и крылатые ракеты. К проекту 949А "Антей" относилась и подлодка "Курск", затонувшая в Баренцевом море 12 августа 2000 года во время учений. Погибли все 118 членов экипажа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1400748360297465?__cft__[0]=AZUC9ZCzJCj1K4maBeuDLN8YvP43c4Fp-7o-438sPaQ0xjocVHmMG_pf4KRMZBrfSY0qzsJ6uJgOo0f9d9F5hVURMb1NPODV5Z-G2F0chcxZHJcXLtSBjeEn-0aEkl_sUpE&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
Сирийцы сбили беспилотник.
Все успели порадоваться, но тут оказалось что сбили они российский Форпост новейшей модификации 2020 года выпуска.
Итого новейший российский комплекс ПВО сбил новейший российский беспилотник.
новости сто лет, все пометились, оперативнее надо быть.
Август на Раше - месяц нескучный.
Бензин закончился. Звякнули на базу северного флота. Им подвезли пару канистр и они снова смогли плыть своим ходом.)
Рожденный тонуть летать не может