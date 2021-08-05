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Российская атомная подлодка потеряла ход у берегов Дании. ВИДЕО

Российский атомоход дрейфовал со скоростью 1,5 узла в сторону датского берега. Корабль ВМФ Дании предложил помощь, от которой российские моряки "вежливо отказались".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Инцидент произошел с российской атомной подлодкой "Орел", совершавшей вместе с кораблями сопровождения переход из Санкт-Петербурга на Кольский полуостров.

"Орел" кратковременно потерял ход в водах к востоку от второго по величине города Дании Орхус.

Экипаж датского сторожевого корабля "Диана", сопровождавший российскую группу из трех кораблей, на своей странице в Facebook назвал возникшую ситуацию "драматичной". "Сопровождение из Балтийского моря войдет в историю как драматичное и захватывающее, поскольку у атомной подводной лодки "Орел" класса "Оскар-II" были проблемы с тягой и она потеряла ход в районе Сейерё, где стала дрейфовать со скоростью 1,5 узла в сторону острова", - сообщили датские моряки.

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К лодке подошли российские корабли, были подготовлены средства для буксировки. "Диана" предложила свою помощь, от которой "вежливо отказались, что было неудивительно", - пишут далее моряки датского судна. По их информации, "Орел" некоторое время спустя смог снова запустить двигатели и буксировочные средства были убраны. Подлодка некоторое время шла в надводном положении, но затем погрузилась под воду, рассказали в Объединенном штабе Вооруженных сил Норвегии, которые продолжают наблюдение за российской группой на ее пути на базу Северного флота на Кольском полуострове.

Никаких официальных комментариев от командования Военно-морского флота России по поводу инцидента не последовало. Неизвестно, что стало причиной потери лодкой хода, было ли происшествие связано с ядерными реакторами или отказом вспомогательного оборудования.

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Подводная лодка К-266 "Орел" была введена в эксплуатацию в декабре 1992 года. Она принадлежит проекту 949А "Антей" ("Оскар-II" по кодификации НАТО). На ее борту два атомных реактора. В ее стандартное вооружение входят торпеды и крылатые ракеты. К проекту 949А "Антей" относилась и подлодка "Курск", затонувшая в Баренцевом море 12 августа 2000 года во время учений. Погибли все 118 членов экипажа.

Автор: 

Дания (582) подводная лодка (195) россия (95526)


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https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1400748360297465?__cft__[0]=AZUC9ZCzJCj1K4maBeuDLN8YvP43c4Fp-7o-438sPaQ0xjocVHmMG_pf4KRMZBrfSY0qzsJ6uJgOo0f9d9F5hVURMb1NPODV5Z-G2F0chcxZHJcXLtSBjeEn-0aEkl_sUpE&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Сирийцы сбили беспилотник.

Все успели порадоваться, но тут оказалось что сбили они российский Форпост новейшей модификации 2020 года выпуска.

Итого новейший российский комплекс ПВО сбил новейший российский беспилотник.
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05.08.2021 17:09
+41
Драматично ага...сльози мишають говорити.
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05.08.2021 17:08
+30
нехай веслами гребуть в свою підоРашку.
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05.08.2021 17:10
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Правила форума Совет форумчан
срочно из подшанников шить паруса!
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05.08.2021 17:08 Ответить
Бо орел під водою не літає...
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05.08.2021 21:02 Ответить
Драматично ага...сльози мишають говорити.
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05.08.2021 17:08 Ответить
Добити її негайно!
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05.08.2021 17:49 Ответить
ну конечно драматично...для острова
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05.08.2021 18:14 Ответить
І засрать свої територіальні води радіацією? Цей човен (писали) - з тієї ж серії, що і "Курськ"
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05.08.2021 17:23 Ответить
Так це ж і є допомога, коли йдеться про москалів.
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05.08.2021 17:25 Ответить
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZUC9ZCzJCj1K4maBeuDLN8YvP43c4Fp-7o-438sPaQ0xjocVHmMG_pf4KRMZBrfSY0qzsJ6uJgOo0f9d9F5hVURMb1NPODV5Z-G2F0chcxZHJcXLtSBjeEn-0aEkl_sUpE&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1400748360297465?__cft__[0]=AZUC9ZCzJCj1K4maBeuDLN8YvP43c4Fp-7o-438sPaQ0xjocVHmMG_pf4KRMZBrfSY0qzsJ6uJgOo0f9d9F5hVURMb1NPODV5Z-G2F0chcxZHJcXLtSBjeEn-0aEkl_sUpE&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Сирийцы сбили беспилотник.

Все успели порадоваться, но тут оказалось что сбили они российский Форпост новейшей модификации 2020 года выпуска.

Итого новейший российский комплекс ПВО сбил новейший российский беспилотник.
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05.08.2021 17:09 Ответить
Ціхо, йде природний відбір.
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05.08.2021 17:25 Ответить
перетнула кордон(что у нее на уме?) - атаковать... уничтожить рубку и кацапская лоханка - металлолом....
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05.08.2021 17:10 Ответить
нехай веслами гребуть в свою підоРашку.
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05.08.2021 17:10 Ответить
Из текста не ясно чем мордва залепила дырки, оставленные дрелью.
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05.08.2021 17:11 Ответить
ты про скрепную изоленту не слыхал?
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05.08.2021 17:27 Ответить
По фото выглядит как будто её кусками фанеры латали
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05.08.2021 17:32 Ответить
То след от пробоины бутылкой импортного игристого вина. Пробили, когда на воду спускали. Первое срочное погружение, так сказать...
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05.08.2021 18:09 Ответить
Куски , но не фанерные , а из резины для защиты от гидролокаторов , чтобы стать незаметной .
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05.08.2021 19:31 Ответить
когда фотографию увидел подумал что это датские буксиры уже на металлолом собрались ее пилить , зря статью прочитал
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05.08.2021 17:13 Ответить
А с американской что?
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05.08.2021 17:15 Ответить
на американській , мабуть, від сміху зараз помирають
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05.08.2021 17:17 Ответить
цензор!!! не тормози!!!
новости сто лет, все пометились, оперативнее надо быть.
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05.08.2021 17:16 Ответить
Мы все надеялись на лучшую развязку.
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05.08.2021 18:07 Ответить
Эх блин, чего ж не затонула?
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05.08.2021 17:16 Ответить
Шо у них там происходит если атомоход идёт с группой поддержки,или энто шоб усе боялись ихних буксиров? Наш видимо произвел на Мордор огромное впечатление.
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05.08.2021 17:19 Ответить
ну знаю, что авианосцы ходт с группой поддержки, но чтоб подлодка, да еще и атомоход......она как-бэ автономные походы должна совершать.
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05.08.2021 17:25 Ответить
Она в 17 году капремонт прошла...видать москали шо то таки про ее знають, если без буксира не отпускают
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05.08.2021 17:53 Ответить
дрова кончились ? или кочегар выпал ?
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05.08.2021 17:19 Ответить
Гребцам похмелиться забыли дать.
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05.08.2021 17:22 Ответить
краб на галере сдох )))
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05.08.2021 18:49 Ответить
Теж мені дивина) підвезли дрова та вугілля і запустили двигуна.))))"Плавали-знаем"))
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05.08.2021 17:19 Ответить
По ходу кацапы искали под водой трубу "северного потока"......
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05.08.2021 17:19 Ответить
"Вежливо отказались", так как боялись что датско-НАТОвские спецслужбы раскроют секрет новейших вяликоскрепных секретктных сколковских нанатехналогий", касательно сортов пакли для законопачивания дыр, формулу навозно-смоляной замазки, синей изоленты и текст специального "отченаша для падводникаф"...
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05.08.2021 17:22 Ответить
Так це ж уже було (с). Тільки з норвежцями замість данців. "Курськ", здається...
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05.08.2021 17:28 Ответить
да затопите вы её по тихому
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05.08.2021 17:28 Ответить
Грін Піс возбудиться - не можна.
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06.08.2021 09:02 Ответить
Рукожопи...
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05.08.2021 17:28 Ответить
Так добивайте скорее, пока не шевелится.
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05.08.2021 17:29 Ответить
Ласты слетели, а так все путем...
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05.08.2021 17:31 Ответить
Техника - анала говнет.
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05.08.2021 17:32 Ответить
нано болт не зря бороздит космопространство закон сохранения енергии никто не отменял
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05.08.2021 17:33 Ответить
Расстрелять при попытке к бегству
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05.08.2021 17:37 Ответить
Курск номер два!!!
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05.08.2021 17:37 Ответить
_Жаль. Штош... бум надеяцца в следующий раз никто из путлеровцев в банке не выживет. Людоеды не имеют права на жизнь.
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05.08.2021 17:44 Ответить
Суки позорные, обосрались...
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05.08.2021 17:45 Ответить
Не доработали кацапы, не смогли утонуть нормально. А пора, август, однако.
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05.08.2021 17:47 Ответить
Ще не вечір...
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05.08.2021 18:01 Ответить
Ну так. Гребцов же надо где-то размещать.
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05.08.2021 18:22 Ответить
В помощь им надо было весла предложить! На веслах оно им как то привычней.
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05.08.2021 17:48 Ответить
...А за кілька днів на запитання журналістів "Що трапилось із субмариною?" *********, такий, скаже: анаутанула.
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05.08.2021 18:00 Ответить
у дохлого орла на вооружении мультики
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05.08.2021 18:01 Ответить
Не надо! Не надо недооценивать смертельногго врага, это летально! Большая глупость есть.
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05.08.2021 18:04 Ответить
Это он за "Лошарик" зацепился? Или за первый отсек Курска, который под водой отпилили? Кстати, у них еще и пердолет снова грохнулся.


Август на Раше - месяц нескучный.
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05.08.2021 18:04 Ответить
может стоит продлить август?
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05.08.2021 19:20 Ответить
Еще несколько десятков кацапок чуть не стали 10-долларовыми шлюхами, как их хутин называет...
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05.08.2021 18:06 Ответить
Вежливо отказались? Чтоб не впечатлились "мощой" Рассеи, какая она есть, вне телевизора.
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05.08.2021 18:06 Ответить
КУзьмича на помощь пусть отправляют только пару запаснізх кранов пусть тащит а то зная его навыки их топить , то одним не отделаетсю
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05.08.2021 18:10 Ответить
Гребная весельная атомная подлодка федерашки...
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05.08.2021 18:20 Ответить
Та шо тут такого?
Бензин закончился. Звякнули на базу северного флота. Им подвезли пару канистр и они снова смогли плыть своим ходом.)
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05.08.2021 18:38 Ответить
"орел""сраный
Рожденный тонуть летать не может
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05.08.2021 18:39 Ответить
Міняємо підлодку РФ на ракетний катер Кентавр , з доплатою.
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05.08.2021 18:52 Ответить
если бы не свидетели-датчане, то кацапы гордо и тихо потопили бы свою ржавую лоханку, а так - "народу победителю" пришлось опять тратиться, тянуть упирающегося "орла" в чуждую ему среду, вникуда..
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05.08.2021 18:56 Ответить
Кацапи розіграли виставу і дивились на реакцію Данії. Після виконання завдань пішли своїм курсом. Чому всі радіють?
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05.08.2021 19:06 Ответить
Могут и другие лодки повторить ?
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05.08.2021 19:09 Ответить
дави их бл..дь
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05.08.2021 19:17 Ответить
...потеряла ход? Так это у кацапов лапы устали ластами махать...
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05.08.2021 19:25 Ответить
надо было пару мин приклеить
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05.08.2021 19:30 Ответить
Російський атомний підводний човен втратив хід біля берегів Данії - Цензор.НЕТ 766
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05.08.2021 20:04 Ответить
С толкача завели?
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05.08.2021 20:07 Ответить
Орел как раз сосед с Курском
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05.08.2021 21:21 Ответить
Почти весь российский флот пора порезать на металлолом .Он уже слишком стар ,чтобы выполнять боевые задачи....
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05.08.2021 22:39 Ответить
А ресурси хто тягнуть з Росії буде?
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07.08.2021 15:06 Ответить
У орла старческие судороги.
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05.08.2021 23:21 Ответить
Похоже что не всё так просто как кажеться на первый взгляд и не исключено ,что у них так было запланировано
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06.08.2021 01:11 Ответить
пашол типа курск шукать...??- ну скатертью (300м) дорогжка
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06.08.2021 02:10 Ответить
Патрульный вертолет ВС США SH-60B атаковал и потопил не идентифицированный вооруженный катер при попытке захвата танкера для перевозки сырой нефти SIFSAFAH (флаг Кувейта, .IMO: 9856713) в Аденском заливе. Група зовнішнього моніторингу tZE inform
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06.08.2021 08:05 Ответить
Жаль что не пошли на корм рыбам... как курск.
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06.08.2021 09:53 Ответить
Пусть нагуляют мясо.
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06.08.2021 14:53 Ответить
Я так розумію... що буксири підводний човен "з толкача" запускали?
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07.08.2021 15:09 Ответить
 
 