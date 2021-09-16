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11 202 21

Space X вперше запустила корабель Crew Dragon з космічними туристами. ВIДЕО

Космічна компанія Ілона Маска SpaceX запустила в політ місію з чотирма космічними туристами на борту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу SpaceX.

Місія під назвою Inspiration4 ("Натхнення для") стартувала з Космічного центру Кеннеді у Флориді. До екіпажу входять бізнесмен і ініціатор місії Джаред Айзекман, пілот Сіан Проктор, бортовий лікар Хейлі Арсено і бортінженер Кріс Семброскі. Жоден з них не є професійним астронавтом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чотири астронавти місії Crew-1 успішно повернулися на Землю після рекордного 5-місячного перебування на МКС. ВIДЕО

Політ навколо землі триватиме близько 90 хвилин, тобто на Землю корабель повернеться через майже три дні.

Зазначимо, що мільярдер Джаред Айзекман - генеральний директор компанії з обробки платежів Shift4 Payments і співзасновник компанії Draken International, яка навчає пілотів для ВПС США, повністю оплатив вартість польоту і планує використовувати політ у рамках благодійної акції, щоб зібрати 200 млн доларів для дитячої лікарні.

Автор: 

космос (861) туризм (1563) SpaceX (278) туристи (275)


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Топ коментарі
+13
'Время на небе и на Земле идёт не одинаково" (с)

- особенно на Цензоре)
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16.09.2021 03:05
+7
а вчера полетел Falcon9 с кучей спутников Старлинк так там первая ступень уже летает в десятый раз - 10 раз Карл !!
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16.09.2021 03:19
+5
Как это понримать? "Полет вокруг земли продлится около 90 минут, то есть на Землю корабль вернется через почти три дня. Источник: "
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16.09.2021 02:06
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Как это понримать? "Полет вокруг земли продлится около 90 минут, то есть на Землю корабль вернется через почти три дня. Источник: "
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16.09.2021 02:06 Відповісти
'Время на небе и на Земле идёт не одинаково" (с)

- особенно на Цензоре)
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16.09.2021 03:05 Відповісти
Журналисты он такие В спешке продать новость быстрее конкурентов пишут откровенную глупость
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16.09.2021 07:05 Відповісти
Все вірно. Всього 50 витків навколо Землі. Один виток -90 хвилин.
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16.09.2021 09:18 Відповісти
Деякі писаки любоять загадками писати тут. Юра набирає наче з ПТУ .... :/
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16.09.2021 09:31 Відповісти
а вчера полетел Falcon9 с кучей спутников Старлинк так там первая ступень уже летает в десятый раз - 10 раз Карл !!
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16.09.2021 03:19 Відповісти
фон Браун тупо украл у Леонардо да Винчи
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16.09.2021 06:32 Відповісти
а да Винчи спёр у Маска.. )
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16.09.2021 10:07 Відповісти
Набагато більш важливою є новина про запуск 51 супутника Starlink нового покоління, які обладнано міжсупутниковим лазерним зв'язком. Це дає можливість швидкісної передачі даних без наземних станцій зв'язку, тобто над як над ворожими територіями, де такі станції не з'являться, наприклад, над Рашкою та Китаєм, так і над океанами, над Арктикою та Антарктикою. Це означає, що швидкісним зв'язком Старлінк будуть обладнуватися літаки та кораблі.

Крім революційного технічного прогресу таких супутників, важко переоцінити також і їх оборонне значення - негайну доставку великих об'ємів інформації з ворожих регіонів.
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16.09.2021 05:03 Відповісти
Скоро Старлинк станет китайским!
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16.09.2021 06:07 Відповісти
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16.09.2021 09:00 Відповісти
шотамукакцапов? кактамбатуты?
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16.09.2021 09:26 Відповісти
У Роскосмоса достижения более впечатляющие. Там намедни кого-то из высшего руководства арестовали за воровство.
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16.09.2021 09:29 Відповісти
главного по батутам?
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16.09.2021 10:40 Відповісти
Пацан сказал - пацвн сделал.
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16.09.2021 09:43 Відповісти
кто- нибудь, заберите осла оманского на околоземную орбиту..., и отключите возвратный модуль.. )
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16.09.2021 10:10 Відповісти
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16.09.2021 11:24 Відповісти
Маск, тобі скоро інопланетяни пистов наваляють як будеш лізти так високо
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16.09.2021 12:36 Відповісти
Світова еліта розважається, а на Землі, всіх прищепили шмурдяком як бидло і одягнули в масочки для контроля.
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16.09.2021 13:02 Відповісти
 
 