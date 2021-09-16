Space X вперше запустила корабель Crew Dragon з космічними туристами. ВIДЕО

Космічна компанія Ілона Маска SpaceX запустила в політ місію з чотирма космічними туристами на борту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу SpaceX.

Місія під назвою Inspiration4 ("Натхнення для") стартувала з Космічного центру Кеннеді у Флориді. До екіпажу входять бізнесмен і ініціатор місії Джаред Айзекман, пілот Сіан Проктор, бортовий лікар Хейлі Арсено і бортінженер Кріс Семброскі. Жоден з них не є професійним астронавтом.

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Політ навколо землі триватиме близько 90 хвилин, тобто на Землю корабель повернеться через майже три дні.

Зазначимо, що мільярдер Джаред Айзекман - генеральний директор компанії з обробки платежів Shift4 Payments і співзасновник компанії Draken International, яка навчає пілотів для ВПС США, повністю оплатив вартість польоту і планує використовувати політ у рамках благодійної акції, щоб зібрати 200 млн доларів для дитячої лікарні.