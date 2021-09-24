Просив вручити "Оскар" Зеленському за інсинуацію замаху, але навіть "слуги" не оцінили його нову постановку, - нардеп Лерос. ВIДЕО

Сьогодні, 24 вересня, у Верховній Раді озвучили запит позафракційного нардепа Гео Лероса до Президента України Володимира Зеленського щодо можливого вручення останньому премії "Оскар".

Відповідне звернення зачитала і поставила на голосування віцеспікерка Олена Кондратюк, передає Цензор.НЕТ.

"Ставиться на голосування підтримка запиту Гео Лероса до Президента України про клопотання перед Американською кіноакадемією про вручення премії "Оскар" Володимиру Зеленському за найкращий сценарій і спецефекти у фільмі "Замах, якого не було". Дивитися всім", - зачитала віцеспікерка.

Зазначимо, що парламентарі не підтримали це звернення.

"Просив вручити "Оскар" Зеленському за інсинуацію замаху, але навіть "Слуги" не оцінили його нову постановку", - прокоментував свій запит Лерос.

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на даний момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.

Лерос назвав публікацію відео "брудною кампанією проти себе", яку організувала "зграя Зеленського". Нардеп стверджує, що звук на відео повністю сфабрикований.