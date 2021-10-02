Узбережжя всіяне мертвими птахами: в окупованому Криму загинули тисячі особин. ВIДЕО
На узбережжі затоки Сиваш в окупованому Росією Криму у вересні сталася масова загибель птахів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це російським ЗМІ 30 вересня повідомив співробітник кафедри геоекології так званого Кримського федерального університету Григорій Прокопов.
У коментарі російському виданню він уточнив, що 15 вересня про перших мертвих птахів почали повідомляти жителі села Солоного біля початку Арабатської Стрілки. Наприкінці вересня науковці виїхали на місце для проведення інспекції.
"Узбережжя затоки Сиваш зараз всіяне мертвими птахами", - йдеться в сюжеті "Вести Крым", які опублікували відео з місця події.
На відрізку узбережжя вздовж Арабатського заказника внаслідок інспекції виявили не менше ніж 600 мертвих птахів, на ділянці від заказника до початку Арабатської Стрілки – понад 900. Аналогічна ситуація – уздовж узбережжя Сиваша до села Соляного".
Більшість загиблих птахів – це чорношийна поганка, але зустрічалися також пеганки, морські голубки, чомги, хохотухи та озерні чайки. Червонокнижних видів серед загиблих птахів немає.
Загалом, за підрахунками фахівців, загинуло приблизно 5–7 тис. особин чорношийної поганки, майже 250-300 особин пеганки, до 200 особин морського голубка.
Що могло спричинити масову загибель, ще з'ясовують. У коментарі "Кримінформу" Прокопов назвав версії – від навмисного отруєння до несприятливої екологічної ситуації, пов'язаної з можливим перевищенням вмісту ртуті в цьому районі. Найімовірнішою вчені вважають вірусну інфекцію, яка вражає нервову систему, причому специфічну для чорношийної поганки, оскільки живих представників цього виду виявити не вдалося, а представники інших видів загинули в меншій кількості.
Фахівцям також вдалося зняти на відео самку пеганки з очевидними ознаками хвороби: у пташки була втрата орієнтації у просторі, вона крутилася на місці, хитала головою. Такі симптоми свідчать про ураження центральної нервової системи, зазначив Прокопов.
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