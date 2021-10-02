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Узбережжя всіяне мертвими птахами: в окупованому Криму загинули тисячі особин. ВIДЕО

На узбережжі затоки Сиваш в окупованому Росією Криму у вересні сталася масова загибель птахів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це російським ЗМІ 30 вересня повідомив співробітник кафедри геоекології так званого Кримського федерального університету Григорій Прокопов.

У коментарі російському виданню він уточнив, що 15 вересня про перших мертвих птахів почали повідомляти жителі села Солоного біля початку Арабатської Стрілки. Наприкінці вересня науковці виїхали на місце для проведення інспекції.

"Узбережжя затоки Сиваш зараз всіяне мертвими птахами", - йдеться в сюжеті "Вести Крым", які опублікували відео з місця події.

На відрізку узбережжя вздовж Арабатського заказника внаслідок інспекції виявили не менше ніж 600 мертвих птахів, на ділянці від заказника до початку Арабатської Стрілки – понад 900. Аналогічна ситуація – уздовж узбережжя Сиваша до села Соляного".

Більшість загиблих птахів – це чорношийна поганка, але зустрічалися також пеганки, морські голубки, чомги, хохотухи та озерні чайки. Червонокнижних видів серед загиблих птахів немає.

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Загалом, за підрахунками фахівців, загинуло приблизно 5–7 тис. особин чорношийної поганки, майже 250-300 особин пеганки, до 200 особин морського голубка.

Що могло спричинити масову загибель, ще з'ясовують. У коментарі "Кримінформу" Прокопов назвав версії – від навмисного отруєння до несприятливої екологічної ситуації, пов'язаної з можливим перевищенням вмісту ртуті в цьому районі. Найімовірнішою вчені вважають вірусну інфекцію, яка вражає нервову систему, причому специфічну для чорношийної поганки, оскільки живих представників цього виду виявити не вдалося, а представники інших видів загинули в меншій кількості.

Фахівцям також вдалося зняти на відео самку пеганки з очевидними ознаками хвороби: у пташки була втрата орієнтації у просторі, вона крутилася на місці, хитала головою. Такі симптоми свідчать про ураження центральної нервової системи, зазначив Прокопов.

Автор: 

Крим (14153) птахи (119)


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Топ коментарі
+11
ТА ДЕ КАЦАПИ, ТАМ ЗАВЖДИ КАТАСТРОФА
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01.10.2021 11:58
+5
Загрязнение окружающей среды это чисто Мавзолейная забава.....,тоже будет и на Балтике,когда запустят Северный Потоп....Метан не опасен.... он токсичен....
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01.10.2021 11:55
+3
Жуткое зрелище ☹️
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01.10.2021 11:59
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Загрязнение окружающей среды это чисто Мавзолейная забава.....,тоже будет и на Балтике,когда запустят Северный Потоп....Метан не опасен.... он токсичен....
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01.10.2021 11:55 Відповісти
ТА ДЕ КАЦАПИ, ТАМ ЗАВЖДИ КАТАСТРОФА
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01.10.2021 11:58 Відповісти
Путин! Спаси птиц!
В сентябре побережье временно оккупированного россиянами украинского Крыма было усеяно мертвыми птицами. Этого экологического бедствия следовало ожидать.

11 ноября 2007 года в воскресенье в Керченском проливе разыгралась страшная трагедия. Четыре судна - сухогрузы «Вольногорск», «Нахичевань», «Ковель», и «Хаш Измаил» (принадлежащий Грузии) - затонули. Шесть кораблей сели на мель.

Серьезные повреждения корпусов получили 2 танкера «Волгонефть-139» и «Волгонефть-123». Баржа «БТ-3754» легла в дрейф.
В результате разлома танкера «Волгонефть» в море тогда вылилось около 1 тысячи 300 тонн мазута. На дно, в результате аварии, пошло 6800 тонн технической серы. За прошедшие четырнадцать лет морские течения и осенние шторма выбросили часть серы на сушу, где её клюют водоплавающие птицы.
Из-за серы в Крыму теперь опасно купаться и кушать рыбу, выловленную в районе Арабатской стрелки.
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01.10.2021 12:48 Відповісти
почему нет информации о массовом падеже среди одичалых ?
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01.10.2021 11:58 Відповісти
Жуткое зрелище ☹️
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01.10.2021 11:59 Відповісти
А в Трускавец дерьма зеленого завезли. И шо?
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01.10.2021 11:59 Відповісти
Значит и там падеж Зельоных на носу.
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01.10.2021 14:29 Відповісти
Apokalipsis grejot , tobish ruskij mir dajot pladi ......
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01.10.2021 12:03 Відповісти
Коли посилаються на видання "Гордон" то далі можна не читати,видання це для легкосхибнутих,"чокнутих" людей,схильних до містики,окультизму та ідіотизму...
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01.10.2021 12:09 Відповісти
Птиц жалко, кацапов - нет. Давайте лучше падеж кацапов фиксировать.
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01.10.2021 12:23 Відповісти
Для птиц осенью это чуть ли не норма, не напрягайтесь.
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01.10.2021 12:44 Відповісти
Навіть притці не виносять кацапсячї воні...
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01.10.2021 13:24 Відповісти
від антиварсерної пропаганди Мордора навіть птахи мруть...
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01.10.2021 13:50 Відповісти
Камнем с неба - это больно, практически смертельно.
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01.10.2021 14:03 Відповісти
Не долетели до Москвы на очередное " лебединое озеро".
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01.10.2021 14:27 Відповісти
С РОДСТВЕННИКАМИ РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЛУЧШЕ !!!
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03.10.2021 14:39 Відповісти
 
 