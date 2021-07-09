Загибель 218 червонокнижних журавлів поблизу заповідника "Асканія-Нова": під суд піде агроном

У Херсоні судитимуть чоловіка, з вини якого на полях поблизу заповідника "Асканія-Нова" загинуло понад 200 червонокнижних журавлів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Херсонської облпрокуратури.

"Каховською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо агронома ТОВ за фактом порушення правил, встановлених для боротьби зі шкідниками і хворобами рослин, та інших вимог законодавства про захист рослин, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 247 КК України)", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що в період з грудня 2020 року по січень 2021 року агроном товариства допустив порушення правил, встановлених для боротьби зі шкідниками, ігноруючи та порушуючи вимоги застосування пестицидів (розкладання в жилі нори гризунів), здійснив роботи з боротьби з гризунами на полях шляхом механічного розкидання по поверхні землі на полях поблизу території біосферного заповідника "Асканія Нова".

Як наслідок, від поїдання птахами зерна пшениці, обробленого відповідними пестицидами, на території біосферного заповідника загинуло 218 сірих журавлів, що занесені до Червоної книги України, чим завдано державі матеріальної шкоди на суму 3 мільйони 270 тисяч гривень.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання в вигляді сплати штрафу в розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від ста двадцяти до двохсот годин, або обмеження волі на строк до двох років.

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Нагадаємо, в першій половині січня в заповіднику "Асканія-Нова" загинули понад 200 червонокнижних сірих журавлів. Як тоді розповів директор заповідника Віктор Гавриленко, тварини отруїлися обробленим хімікатами зерном.

На початку лютого в Державній екологічній інспекції підтвердили, що журавлі померли від отруєння зерном.

Журавлів намагалися годувати на території заповідника, щоб вони залишалися там і не їли за його межами. Однак це не дало результату і випадки загибелі птахів не припинилися - в лютому фахівці місцевого управління Держпродспоживслужби виявили ще 187 мертвих птахів. Ще кілька десятків мертвих птахів виявили 17 березня.

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Херсонська облдержадміністрація просить аграріїв тимчасово не використовувати препарати для боротьби з гризунами.