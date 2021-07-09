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Новини
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Загибель 218 червонокнижних журавлів поблизу заповідника "Асканія-Нова": під суд піде агроном

Загибель 218 червонокнижних журавлів поблизу заповідника

У Херсоні судитимуть чоловіка, з вини якого на полях поблизу заповідника "Асканія-Нова" загинуло понад 200 червонокнижних журавлів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Херсонської облпрокуратури.

"Каховською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо агронома ТОВ за фактом порушення правил, встановлених для боротьби зі шкідниками і хворобами рослин, та інших вимог законодавства про захист рослин, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 247 КК України)", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що в період з грудня 2020 року по січень 2021 року агроном товариства допустив порушення правил, встановлених для боротьби зі шкідниками, ігноруючи та порушуючи вимоги застосування пестицидів (розкладання в жилі нори гризунів), здійснив роботи з боротьби з гризунами на полях шляхом механічного розкидання по поверхні землі на полях поблизу території біосферного заповідника "Асканія Нова".

Як наслідок, від поїдання птахами зерна пшениці, обробленого відповідними пестицидами, на території біосферного заповідника загинуло 218 сірих журавлів, що занесені до Червоної книги України, чим завдано державі матеріальної шкоди на суму 3 мільйони 270 тисяч гривень.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання в вигляді сплати штрафу в розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від ста двадцяти до двохсот годин, або обмеження волі на строк до двох років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упродовж кількох місяців на Херсонщині загинули понад дві тисячі птахів. Щоб відновити їхню чисельність, потрібно щонайменше 15 років

Нагадаємо, в першій половині січня в заповіднику "Асканія-Нова" загинули понад 200 червонокнижних сірих журавлів. Як тоді розповів директор заповідника Віктор Гавриленко, тварини отруїлися обробленим хімікатами зерном.

На початку лютого в Державній екологічній інспекції підтвердили, що журавлі померли від отруєння зерном.

Журавлів намагалися годувати на території заповідника, щоб вони залишалися там і не їли за його межами. Однак це не дало результату і випадки загибелі птахів не припинилися - в лютому фахівці місцевого управління Держпродспоживслужби виявили ще 187 мертвих птахів. Ще кілька десятків мертвих птахів виявили 17 березня.

Також читайте: Масова загибель сірих журавлів в "Асканії-Нова": птахів отруїли токсичним зерном, вони померли від набряку легень

Херсонська облдержадміністрація просить аграріїв тимчасово не використовувати препарати для боротьби з гризунами.

Автор: 

птахи (119) Херсонська область (5795) заповідник Асканія-Нова (12)


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Топ коментарі
+7
Это не агроном...это стрелочник...
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09.07.2021 14:01
+7
агроном робив те, що наказало керівництво ООО.
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09.07.2021 14:05
+6
Руководство сказало - Уничтожь грызунов.
Способ уничтожения ООО не указывает, им без разницы, хоть мышеловкой лови.
Решение о методе уничтожения принимал "агроном".
Пусть отвечает по Закону.
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09.07.2021 14:18
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Это не агроном...это стрелочник...
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09.07.2021 14:01 Відповісти
жалко птичек.
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09.07.2021 14:02 Відповісти
А той агроном десь вчився? Чи посада як спадок від батьків, або по партійній лінії?
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09.07.2021 14:03 Відповісти
В Трускавці.
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09.07.2021 14:10 Відповісти
Де вчився! У Буковелі отримав червоний диплом
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09.07.2021 14:35 Відповісти
агроном робив те, що наказало керівництво ООО.
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09.07.2021 14:05 Відповісти
Руководство сказало - Уничтожь грызунов.
Способ уничтожения ООО не указывает, им без разницы, хоть мышеловкой лови.
Решение о методе уничтожения принимал "агроном".
Пусть отвечает по Закону.
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09.07.2021 14:18 Відповісти
одразу видно, що дуже далекі від роботи на відповідальних посадах.
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09.07.2021 14:47 Відповісти
Старший офицер батареи, Заместитель начальника цеха.
А Вы?
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09.07.2021 15:00 Відповісти
Алкаш Василий разбрасывавший это гавно,вздохнул с облегчением. Агроном пойдёт "паравозом".
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09.07.2021 14:10 Відповісти
Алкаш Василий даже не догадывался, что за "гавно" он разбрасывал.
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09.07.2021 14:14 Відповісти
А стрелочника что нет по штатному расписанию?
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09.07.2021 14:18 Відповісти
Я сомневаюсь, что этот "агроном" - агроном.
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09.07.2021 14:20 Відповісти
он то агроном...но людей в ооо мало...это тебе не колхоз советский где стадо рабов выгнали в поле и сказали кидать строго в норки, и за ними наблюдает агроном
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09.07.2021 14:25 Відповісти
Я не понял, твою речь брежнева.
Что ты хотел сказать?
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09.07.2021 14:30 Відповісти
То что нет сейчас возможности ходить и кидать отраву в норки...нету столько людей в агрофирмах...
А в совке выгоняли стадо которое работало примитивными инструментами за копейки
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09.07.2021 14:38 Відповісти
Теперь понял.
При совке лучше было.
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09.07.2021 14:40 Відповісти
Журавлям.
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09.07.2021 14:41 Відповісти
Не кизди! И не сваливай на совок, коли рожа крива! при совке наверное в пупок членина целовал! а счаз вдруг!!! перестроился))) ******* вы товариЩЩЩИ))) Себе не соврешььь)))) счаззз налетят...)))Твари вы продажные!!!
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09.07.2021 15:01 Відповісти
понял...забанили...)
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09.07.2021 15:02 Відповісти
это преступление совершено не впервые,
это страшное преступление , рецидив, и сроки должны быть огромные и не только агроному...
где была эта сраная госэко инспекция когда эти уроды отравили птиц в январе?
почему не наложили строгий запрет в предписании на использование травленого зерна на всей прилегающей к заповеднику территории !
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09.07.2021 15:14 Відповісти
Надо наказывать не агронома (отделается легким испуКом), а ООО. В нем все зло.
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09.07.2021 16:23 Відповісти
НЕОБХОДИМА КОНФИСКАЦИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ПОЧВЫ !!! КСТАТИ ЭТИ ПЕСТИЦИДЫ И ГЕРБИЦИДЫ ВЕЗУТ К НАМ ИЗ РОССИИ !!!
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09.07.2021 16:30 Відповісти
"крайний" найден - пачаму мы не в НАТА?
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09.07.2021 19:06 Відповісти
 
 