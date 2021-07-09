Гибель 218 краснокнижных журавлей вблизи заповедника "Аскания-Нова": под суд пойдет агроном

В Херсоне будут судить мужчину, по вине которого на полях вблизи заповедника "Аскания-Нова" погибло более 200 краснокнижных журавлей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Херсонской облпрокуратуры.

"Каховской окружной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении агронома ООО по факту нарушения правил, установленных для борьбы с вредителями и болезнями растений, и других требований законодательства о защите растений, повлекшее тяжкие последствия (ст. 247 УК Украины)", - сказано в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что в период с декабря 2020 г. по январь 2021 г. агроном общества допустил нарушение правил, установленных для борьбы с вредителями, игнорируя и нарушая требования применения пестицидов (раскладка в жилые норы грызунов), осуществил работы по борьбе с грызунами на полях путем механического разбрасывания по поверхности земли на полях вблизи территории биосферного заповедника "Аскания-Нова".

Как следствие, от поедания птицами зерна пшеницы, обработанного соответствующими пестицидами, на территории биосферного заповедника погибли 218 серых журавлей, занесенных в Красную книгу Украины, чем нанесен государству материальный ущерб на сумму 3 миллиона 270 тыс. гривен.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде уплаты штрафа в размере до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от ста двадцати до двухсот часов, или ограничение свободы на срок до двух лет.

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Напомним, в первой половине января в заповеднике "Аскания-Нова" погибли более 200 краснокнижных серых журавлей. Как тогда рассказал директор заповедника Виктор Гавриленко, птицы отравились обработанным химикатами зерном.

В начале февраля в Государственной экологической инспекции подтвердили, что журавли умерли от отравления зерном.

Журавлей пытались кормить на территории заповедника, чтобы они оставались там и не ели за его пределами. Однако это не дало результата и случаи гибели птиц не прекратились - в феврале специалисты местного управления Госпродпотребслужбы обнаружили еще 187 мертвых птиц. Еще несколько десятков мертвых птиц обнаружили 17 марта.

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Херсонская облгосадминистрация просит аграриев временно не использовать препараты для борьбы с грызунами.