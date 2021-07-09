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Гибель 218 краснокнижных журавлей вблизи заповедника "Аскания-Нова": под суд пойдет агроном

Гибель 218 краснокнижных журавлей вблизи заповедника

В Херсоне будут судить мужчину, по вине которого на полях вблизи заповедника "Аскания-Нова" погибло более 200 краснокнижных журавлей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Херсонской облпрокуратуры.

"Каховской окружной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении агронома ООО по факту нарушения правил, установленных для борьбы с вредителями и болезнями растений, и других требований законодательства о защите растений, повлекшее тяжкие последствия (ст. 247 УК Украины)", - сказано в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что в период с декабря 2020 г. по январь 2021 г. агроном общества допустил нарушение правил, установленных для борьбы с вредителями, игнорируя и нарушая требования применения пестицидов (раскладка в жилые норы грызунов), осуществил работы по борьбе с грызунами на полях путем механического разбрасывания по поверхности земли на полях вблизи территории биосферного заповедника "Аскания-Нова".

Как следствие, от поедания птицами зерна пшеницы, обработанного соответствующими пестицидами, на территории биосферного заповедника погибли 218 серых журавлей, занесенных в Красную книгу Украины, чем нанесен государству материальный ущерб на сумму 3 миллиона 270 тыс. гривен.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде уплаты штрафа в размере до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от ста двадцати до двухсот часов, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение несколько месяцев на Херсонщине погибли более двух тысяч птиц. Чтобы восстановить их численность, нужно минимум 15 лет

Напомним, в первой половине января в заповеднике "Аскания-Нова" погибли более 200 краснокнижных серых журавлей. Как тогда рассказал директор заповедника Виктор Гавриленко, птицы  отравились обработанным химикатами зерном.

В начале февраля в Государственной экологической инспекции подтвердили, что журавли умерли от отравления зерном.

Журавлей пытались кормить на территории заповедника, чтобы они оставались там и не ели за его пределами. Однако это не дало результата и случаи гибели птиц не прекратились - в феврале специалисты местного управления Госпродпотребслужбы обнаружили еще 187 мертвых птиц. Еще несколько десятков мертвых птиц обнаружили 17 марта.

Также читайте: Массовая гибель серых журавлей в "Аскании-Нова": птиц отравили токсичным зерном, они умерли от отека легких

Херсонская облгосадминистрация просит аграриев временно не использовать препараты для борьбы с грызунами.

птицы (54) Аскания-Нова (19) Херсонская область (4807)


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Топ комментарии
+7
Это не агроном...это стрелочник...
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09.07.2021 14:01
+7
агроном робив те, що наказало керівництво ООО.
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09.07.2021 14:05
+6
Руководство сказало - Уничтожь грызунов.
Способ уничтожения ООО не указывает, им без разницы, хоть мышеловкой лови.
Решение о методе уничтожения принимал "агроном".
Пусть отвечает по Закону.
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09.07.2021 14:18
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Это не агроном...это стрелочник...
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09.07.2021 14:01 Ответить
жалко птичек.
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09.07.2021 14:02 Ответить
А той агроном десь вчився? Чи посада як спадок від батьків, або по партійній лінії?
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09.07.2021 14:03 Ответить
В Трускавці.
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09.07.2021 14:10 Ответить
Де вчився! У Буковелі отримав червоний диплом
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09.07.2021 14:35 Ответить
агроном робив те, що наказало керівництво ООО.
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09.07.2021 14:05 Ответить
Руководство сказало - Уничтожь грызунов.
Способ уничтожения ООО не указывает, им без разницы, хоть мышеловкой лови.
Решение о методе уничтожения принимал "агроном".
Пусть отвечает по Закону.
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09.07.2021 14:18 Ответить
одразу видно, що дуже далекі від роботи на відповідальних посадах.
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09.07.2021 14:47 Ответить
Старший офицер батареи, Заместитель начальника цеха.
А Вы?
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09.07.2021 15:00 Ответить
Алкаш Василий разбрасывавший это гавно,вздохнул с облегчением. Агроном пойдёт "паравозом".
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09.07.2021 14:10 Ответить
Алкаш Василий даже не догадывался, что за "гавно" он разбрасывал.
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09.07.2021 14:14 Ответить
А стрелочника что нет по штатному расписанию?
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09.07.2021 14:18 Ответить
Я сомневаюсь, что этот "агроном" - агроном.
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09.07.2021 14:20 Ответить
он то агроном...но людей в ооо мало...это тебе не колхоз советский где стадо рабов выгнали в поле и сказали кидать строго в норки, и за ними наблюдает агроном
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09.07.2021 14:25 Ответить
Я не понял, твою речь брежнева.
Что ты хотел сказать?
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09.07.2021 14:30 Ответить
То что нет сейчас возможности ходить и кидать отраву в норки...нету столько людей в агрофирмах...
А в совке выгоняли стадо которое работало примитивными инструментами за копейки
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09.07.2021 14:38 Ответить
Теперь понял.
При совке лучше было.
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09.07.2021 14:40 Ответить
Журавлям.
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09.07.2021 14:41 Ответить
Не кизди! И не сваливай на совок, коли рожа крива! при совке наверное в пупок членина целовал! а счаз вдруг!!! перестроился))) ******* вы товариЩЩЩИ))) Себе не соврешььь)))) счаззз налетят...)))Твари вы продажные!!!
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09.07.2021 15:01 Ответить
понял...забанили...)
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09.07.2021 15:02 Ответить
это преступление совершено не впервые,
это страшное преступление , рецидив, и сроки должны быть огромные и не только агроному...
где была эта сраная госэко инспекция когда эти уроды отравили птиц в январе?
почему не наложили строгий запрет в предписании на использование травленого зерна на всей прилегающей к заповеднику территории !
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09.07.2021 15:14 Ответить
Надо наказывать не агронома (отделается легким испуКом), а ООО. В нем все зло.
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09.07.2021 16:23 Ответить
НЕОБХОДИМА КОНФИСКАЦИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ПОЧВЫ !!! КСТАТИ ЭТИ ПЕСТИЦИДЫ И ГЕРБИЦИДЫ ВЕЗУТ К НАМ ИЗ РОССИИ !!!
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09.07.2021 16:30 Ответить
"крайний" найден - пачаму мы не в НАТА?
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09.07.2021 19:06 Ответить
 
 