Церемонія до 80 роковин трагедії Бабиного Яру за участю Зеленського, Штайнмаєра і Герцога. ВIДЕО
Президенти України, Німеччини та Ізраїлю беруть участь в офіційній церемонії вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру.
Пряму трансляцію веде Меморіал Голокосту "Бабин Яр", повідомляє Цензор.НЕТ.
У церемонії беруть участь президенти України Володимир Зеленський, Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і Ізраїлю Іцхак Герцог.
Очікується, що лідери виступлять із промовами. Виступ Зеленського заплановано на 19.25.
Під час заходу відбудеться відкриття меморіального об'єкту "Кришталева стіна плачу" художниці Марини Абрамович.
Також Державний симфонічний оркестр Німеччини виконає 13-ту симфонію Дмитра Шостаковича "Бабин Яр", написану ним у 1962 році на основі поеми "Бабин Яр" Євгена Євтушенка.
Топ коментарі
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В обмен Германия настаивает на законодательной имплементации "формулы Штайнмаера" предусматривающей вывод оккупационных войск РФ и проведения местных выборов на Донбасе до передачи под контроль Украины государственной границы Украины.
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/408915307266619?__cft__[0]=AZU3Lr7o8c432-WEJ8FITaHzghXWe0slRwcPHYm_6jWL2o4ynSWFj_T6n6Q6Zj6vA4GCWo4lBvwWd1m2wOd8U_tGGDmgZO6zfOD6Dr37ZKnXQc61Q_CN7Oi0WRHftyRosYV5wLZ3BqJQKo8ejzqsTBZOgXCDuSYcsmFlTTZAmMzvX3I5P4ttp987vMa3pMdTti7Qqj8GN7Eu1yVzXRmLDCMw&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·
Важливе: вчора у КНР нарешті з'явився "свій Безменов". Знайдіть час прочитати ширений нижче допис, а хто читає по-англійськи - сходіть за лінком на першоджерело, там більше.
Трохи від себе. В 1990-ті, коли ще вірилося "в перемогу Заходу" і т.п. фукуяму((, я писала до західних видань зворушливі есе (дещо ввійшло в "Хроніки від Фортінбраса"), що як же ж так, чому ж ми мовчимо, що т.зв. "китайське економічне чудо" забезпечується, тупо, найбільшим у світі ГУЛАГом?! Тоді про це говорилося-писалося вголос, "репортери без кордонів" публікували моторошні речі, міжнародні правозахисні організації ще не здеґрадували од російських (і китайських?) грошей, Міжнародний ПЕН раз у раз боронив ув'язнених китайських поетів-прозаїків-журналістів і т.д., - і у висліді всіх тих колективних зусиль тема була в полі уваги, аж настільки, що в 2000 р. Нобеля з літератури присудили китайському дисидентові (еміґранту) Ґао Синьцзяню (чий автобіографічний роман "Гора душі" - одна з найстрашніших книжок 20-го ст.: реквієм по 6-тисячолітній культурі!), - КНР тоді образивсь на Шведську Академію, як свого часу СРСР за Пастернака, запропонував їм свого "Шолохова" (Мо Яна), а потім якось поступово все стихло - аж до самого Уханя. (Гроші ******* тишу, еге ж...)
Чому нам, внукам і правнукам тих, хто пережив сталінську розправу над Україною, треба знати, як функціонують ******* китайські табори смерті? Не тільки тому, що КНР - de facto байстрюк сталінського СРСР, і автор допису не зовсім точно пише: "За китайською комуністичною традицією, каральні органи мали бити до повної синеви і т.д." - першоджерело тут не "китайська комуністична традиція", а російська чекістська, "с товарища Дзержинского": є цілком солідні історичні дослідження про те, як "советские товарищи" вчили цьому ділу "китайских товарищей", і з масовими зґвалтуваннями при етнічній зачистці теж не все так просто, коли згадати понад 4 млн. зґвалтованих ЧА мадьярок і німкень 1944-45 рр. (злочин проти людяности, що ніколи не був розслідуваний, а згодом відлунив гіркінськими секс-тюрмами в Боснії-1994 й Донбасі-2014), - все це треба знати, щоб розуміти причинно-наслідкові зв'язки і наші національні інтереси, але не тільки.
Світ міняється швидко, швидше, ніж встигаємо стежити, і це прискорення надалі наростатиме. "Китайський Безменов" на CNN - один із тих "свистків", які сигналять на поверхню про дуже серйозні, поки що невидимі нам "підземні" процеси.
Будьмо уважні (с).
https://www.facebook.com/kharytonovarthur/posts/6316469631727981?__cft__[0]=AZU3Lr7o8c432-WEJ8FITaHzghXWe0slRwcPHYm_6jWL2o4ynSWFj_T6n6Q6Zj6vA4GCWo4lBvwWd1m2wOd8U_tGGDmgZO6zfOD6Dr37ZKnXQc61Q_CN7Oi0WRHftyRosYV5wLZ3BqJQKo8ejzqsTBZOgXCDuSYcsmFlTTZAmMzvX3I5P4ttp987vMa3pMdTti7Qqj8GN7Eu1yVzXRmLDCMw&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/kharytonovarthur/posts/6316469631727981
"Ганебно. Україна відкликала підпис під документом щодо репресій уйгурів у Китаї."
Фінансових інвесторів ображати не личить - лицемірство слуг і Зе-президента спровокувало відкликання підпису про визнання геноциду.
Уйгури з коцтаборів не пітримали боротьбу українців з окупинтами? Серйозно?
Китайці підтримали боротьбу України з кацапами за крим і донбас? У них же є своя держава. Чи сра@ти вони хотіли на цю боротьбу?
Зебіли відкликали голос під петицією, яку підписали наші західні партнери, ради китаю, який пітримує кацапів.
Латентний ватан?
Москалі розбудовують свої табори для власних незгідних, бо їх стає дедалі більше. Там вже навіть совітська градація пішла. 2 роки,- це "шарага". 6 років,- це "ні за що". 10 років, - це вже "політичні переслідування". Хоча в минулому сторіччі ні за що давали 10. Тож ЧК розслабилося. Проте, оскільки політичних українців у совітських тюрмах завжди було більше за усіх інших, навіть московитські ліберали мають шкурну зацікавленість у тому, щоби українці зайняли їх місце у путінських таборах.
В Киеве трагедия в Бабьем Яру - это первое столь масштабное убийство людей, потому что они евреи.
Украина , единственная страна Европы, где было убито более 1 млн. евреев, не поставлен Мемориал Холокоста, но Мемориалы есть, даже, есть в далеких Канаде и США.
- Государственный музей Аушвиц-Биркена , 1.1 млн. убитых, из них 960.000 евреев
- Музей лагеря смерти Треблинка, убито 850.000 евреев
- Памятник памяти детей - жертв Холокоста
- Памятник Умшлагплац, убито 300.000 евреев Варшавы
- Мемориал в Белжеце, убито около 500.000 евреев
И вот ведь, что интересно. Только кацапам хватает ума говорить "Можем повторить".
...Компартія Китаю навчала своїх таємних поліцейських ненависті до уйгурів. Останніх розглядали як ворогів держави (прим: нижчих істот), а окупований Східний Туркестан - як зону бойових дій.
Також він додає: для поліцейських було загальновідомо, що на рік затримується до 900000 осіб.
Коли жертви геноциду потрапляли до таборів смерті, їх першим ділом били: чоловіків, жінок, дітей.
За китайською комуністичною традицією, каральні органи мали бити до повної синеви та кривавих набряків, аби людина впала навпомацки в сльозах та благала милості.
Кількість методів тортур могла відповідати кількості китайців.
Кати використовували "тигрові крісла" (нагадує крісло для інквізиції відьом), підвищення догори, сексуальні тортури, тортури водою, доведення до втрати розуму шляхом позбавлення сну (їжі) та багато інших.
Цзян, анонімний перебіжчик з китайської поліції, стверджує, що кожен кат мав власний стиль: хтось використовував залізні ціпки, хтось - ломи, хтось просто любив наступати ногами на обличчя.
"Деякі сприймали це як роботу, деякі були просто психопатами", - додає Цзян.
Особливо активно комуністи використовують сексуальне насилля, про факти якого вже неодноразово розповідали світові медіа у контексті геноциду уйгурського народу. - https://www.facebook.com/photo/?fbid=6316469408394670&set=a.394258370615833
Бо воно *****!
Порошенко провів зустріч з Президентом Держави Ізраїль Іцхаком Герцогом.
П`ятий президент висловив вдячність за багаторічну підтримку з боку Ізраїлю у протидії викликам безпеці і стабільності України.
Обговорено весь спектр питань взаємного інтересу в рамках зміцнення партнерства між Україною та Державою Ізраїль.
Бесіда пройшла в дружній та щирій атмосфері.
Церемония к 80 годовщине трагедии Бабьего Яра при участии Зеленского, Штайнмайера и Герцога. Источник: "
Я там что-то не увидел? Там что, тайный смысл скрыт?
Не вали все в кучу и год 1941 и год 2021. Завтра тот же сепар,такая же сволочь,как и ты, скажет то же о 14000 погибшихукраинцев..Подонок ты...