Церемонія до 80 роковин трагедії Бабиного Яру за участю Зеленського, Штайнмаєра і Герцога. ВIДЕО

Президенти України, Німеччини та Ізраїлю беруть участь в офіційній церемонії вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру.

Пряму трансляцію веде Меморіал Голокосту "Бабин Яр", повідомляє Цензор.НЕТ.

У церемонії беруть участь президенти України Володимир Зеленський, Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і Ізраїлю Іцхак Герцог.

Очікується, що лідери виступлять із промовами. Виступ Зеленського заплановано на 19.25.

Під час заходу відбудеться відкриття меморіального об'єкту "Кришталева стіна плачу" художниці Марини Абрамович.





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Також Державний симфонічний оркестр Німеччини виконає 13-ту симфонію Дмитра Шостаковича "Бабин Яр", написану ним у 1962 році на основі поеми "Бабин Яр" Євгена Євтушенка.